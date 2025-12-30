Новини
Гледат мярката на бившия директор на столичното 138-мо училище

Гледат мярката на бившия директор на столичното 138-мо училище

30 Декември, 2025 06:40

Александър Евтимов бе уличен в поставяне на камери в тоалетните на учебното заведение

Гледат мярката на бившия директор на столичното 138-мо училище - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Софийският градски съд ще гледа във вторник мярката за неотклонение на директора на 138-о училище Александър Евтимов, уличен в поставени камери в тоалетните на училището.

На 19 декември съдът пусна от ареста бившия вече директор срещу гаранция от 5 хиляди лева. Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в средата на декември, след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на Александър Евтимов.

Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение.

Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Училищата са развъдник на наркомани и педофили.Трябва да се превърнат в детски градини а учениците да учат дистанционно.Вкъщи ще ги опазят от вейповете

    05:45 30.12.2025

  • 2 Фен

    4 2 Отговор
    Бе те, кметовете и директорите на училища на ПП, все един дол дренки - само мерки за неотклонение им гледат. И то, при положение, че съдиите повечето са на Прокопиев. Смятай...

    06:00 30.12.2025