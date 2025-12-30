Гледат мярката на бившия директор на столичното 138-мо училище

Софийският градски съд ще гледа във вторник мярката за неотклонение на директора на 138-о училище Александър Евтимов, уличен в поставени камери в тоалетните на училището.

На 19 декември съдът пусна от ареста бившия вече директор срещу гаранция от 5 хиляди лева. Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в средата на декември, след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на Александър Евтимов.

Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение.

Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му.