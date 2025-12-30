Новини
Британски турист се оплака, че бил незаконно задържан в български имиграционен център

30 Декември, 2025 05:30, обновена 30 Декември, 2025 05:40 839 10

Това станало, след като съобщил на полицията, че паспортът му е откраднат, пише "Дейли мейл"

Британски турист се оплака, че бил незаконно задържан в български имиграционен център - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Британски турист твърди, че е бил незаконно задържан в български имиграционен център в продължение на две седмици, след като се е обърнал към полицията, за да съобщи за кражба на паспорта си, информира "Дейли мейл".

38-годишният Робърт Уивър, пилот от Бирмингам, казва, че това, което е трябвало да бъде кратко тридневно пътуване до България, се е превърнало в мъчителни две седмици задържане, през които не е могъл да се свърже със семейството си и почти е загубил работата си.

Уивър пътувал сам до ски-курорта Банско през октомври 2025 г., за да разгледа имот близо до популярната туристическа дестинация.

Той е отседнал в хотел, когато сутринта на заминаването си открива, че паспортът му липсва от сейфа в стаята му. Уивър отива в полицейското управление точно срещу мястото за настаняване, за да съобщи официално за кражбата. Полицията обаче го задържала на основание, че не може да докаже самоличността си, въпреки че е предоставил подробности за обратния си полет и обяснил, че преди това е живял в България, където е имал имот.

Той е е бил настанен в студена полицейска килия без достъп до тоалетна или питейна вода, а на следващия ден преместен в център за задържане. Там е бил в килия с още 6 души, получавал е едно хранене на ден и е имал право да прекарва само 20 минути навън.

Когато е поискал да се обади на съпругата и баща си, му е бил отказан достъп до телефон. Полицията му е отказала и достъп до адвокат.

Мъките на Уивър приключили едва след като друг задържан тайно му е предоставил мобилен телефон и той е успял да се свърже с британското посолство.

При отвеждането му в София Столичната полиция му се извинила за инцидента. Посолството му издало спешни документи за пътуване и той се е завърнал във Великобритания няколко дни по-късно.

Уивър сега води дело срещу българските власти за незаконно лишаване от свобода, пише "Дейли мейл".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евродебил

    10 5 Отговор
    Тези смъртни врагове на България не трябва да се допускат до територията ни.

    Коментиран от #7

    05:37 30.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Британските пилоти хвърляха играчки бомби над София.

    05:49 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмммм

    8 1 Отговор
    А нещастните българи осъдени за русофилство в "великото кралство", че се били канели това и онова да шпионират какво изтърпяват, а ?

    06:06 30.12.2025

  • 5 Английския пациент

    7 1 Отговор
    Христо Грозев да напише поема за мъките на пиандурника британец, дето се е правил на много отворен във Банско и малко са го респектирали..

    06:15 30.12.2025

  • 6 Вероятно

    2 0 Отговор
    Е поздравил със ,,Салам алейкум"...

    06:16 30.12.2025

  • 7 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евродебил":

    Този си има посолство да го измъкне. Ами ние българите какво да правим с родната милиция?!

    06:30 30.12.2025

  • 8 Налудник

    1 0 Отговор
    Най-голямата глупост на Територията е да потърсиш съдействие от "органите на реда". Убеден съм, че всеки , който е имал лошия късмет да си има вземане-даване с тях, ще го потвърди. Блюстителите на РЕДА създават абсолютен ХАОС с неграмотността и некометентността си.

    Коментиран от #10

    06:33 30.12.2025

  • 9 Винкело

    1 0 Отговор
    Толкова нафрашкано с глупости, измислици, фантасмагории и логически противоречия разказче отдавна не бях чувал.

    06:35 30.12.2025

  • 10 Налудник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Налудник":

    некомПетентността

    06:35 30.12.2025

