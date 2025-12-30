Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Съветник на Хаменей: Ще отговорим отвъд въображението на всяка агресия срещу Иран

Съветник на Хаменей: Ще отговорим отвъд въображението на всяка агресия срещу Иран

30 Декември, 2025 05:20, обновена 30 Декември, 2025 05:27 586 4

  • иран-
  • сащ-
  • ядрена програма

Ракетните и отбранителни възможности на Иран не се поддават на контрол и не изискват нечие разрешение, заяви Али Шамхани

Съветник на Хаменей: Ще отговорим отвъд въображението на всяка агресия срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Али Шамхани, политически съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви, че всяка агресия срещу Иран ще провокира суров и незабавен отговор.

„В отбранителната доктрина на Иран някои ответни мерки се определят още преди заплахата да бъде изпълнена. Ракетните и отбранителни възможности на Иран не се поддават на контрол и не изискват нечие разрешение“, пише Шамхани в X.

„Всяка агресия ще бъде посрещната с незабавен, суров отговор, отвъд въображението на извършителите ѝ.“

По-рано, на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху, американският лидер Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови за диалог с Иран, но биха могли да използват сила и тогава последствията биха били по-сериозни от удар по ядрени съоръжения.

„Надявам се, че не се опитват да рестартират ядрената програма, защото ако е така, няма да имаме друг избор, освен бързо да я унищожим“, каза той.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 2 Отговор
    Перси те имат право да се отбраняват и да нанасят удари върху враговете си..., жалко че се забавиха с атома.....,а Ким се забавлява и си стреля всяка седмица с крилати и балистични ракети в японско море.....

    05:47 30.12.2025

  • 2 Хмммм

    3 1 Отговор
    Тези, горките, винаги са много силни да плашат на думи. По-добре да внимават ционите да не ги изтрепат по селфоните им

    06:11 30.12.2025

  • 3 Болен мозък

    2 0 Отговор
    Тръмп ви отвя с три бомби...чакаме да му отговорите

    06:34 30.12.2025

  • 4 Ххахаха

    1 0 Отговор
    Да бе, видяхме ви възможностите, пълен смях, Израел се смили над вас иначе няма ще да ви има. Направиха ви луди с пет самолетчета. Седите и гледате отдолу как ви думкат, където си поискат.

    07:03 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания