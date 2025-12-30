Съветник на Хаменей: Ще отговорим отвъд въображението на всяка агресия срещу Иран

Али Шамхани, политически съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви, че всяка агресия срещу Иран ще провокира суров и незабавен отговор.
„В отбранителната доктрина на Иран някои ответни мерки се определят още преди заплахата да бъде изпълнена. Ракетните и отбранителни възможности на Иран не се поддават на контрол и не изискват нечие разрешение“, пише Шамхани в X.
„Всяка агресия ще бъде посрещната с незабавен, суров отговор, отвъд въображението на извършителите ѝ.“
По-рано, на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху, американският лидер Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови за диалог с Иран, но биха могли да използват сила и тогава последствията биха били по-сериозни от удар по ядрени съоръжения.
„Надявам се, че не се опитват да рестартират ядрената програма, защото ако е така, няма да имаме друг избор, освен бързо да я унищожим“, каза той.
