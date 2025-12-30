Новини
Свят »
България »
Лагард за България и еврозоната: Чакането почти приключи!

Лагард за България и еврозоната: Чакането почти приключи!

30 Декември, 2025 05:36, обновена 30 Декември, 2025 05:39 883 38

  • кристин лагард-
  • еврозона

Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа, написа управителят на Европейската централна банка

Лагард за България и еврозоната: Чакането почти приключи! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

За пореден път управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза въвеждането на единната европейска валута у нас с пост в социалните мрежи.

"Чакането почти приключи. Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа тя.

При посещението си в България през ноември Лагард отбеляза, че 70-та ѝ годишнина, която е на 1 януари, ще съвпадне с факта, че страната ни ще бъде 21-вият член на еврозоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Миналата година Евросистемата е на загуба 208 000 000 000 евро.Чакат нашите пари да покрият лихвите.ЕЦБ хвърля луди пари да подържа ниска инфлация в Еврозоната което не може да продължи дълго.

    Коментиран от #26

    05:41 30.12.2025

  • 2 чакането

    27 7 Отговор
    почти приключи пригответе вазелина.

    05:42 30.12.2025

  • 3 Евродебил

    24 7 Отговор
    Няма страшно,ние ще платим вересиите на сриващата се пирамида.

    Коментиран от #5

    05:42 30.12.2025

  • 4 Да бе да

    20 5 Отговор
    Измамници

    05:46 30.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 7 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Еврозоната е в тотален упадък.Всички пари се хвърлят да поддържат изкуствено ниска инфлация за да крепят управляващите елити.Но няма инвестиции и развитие.Само нови дългове.

    05:47 30.12.2025

  • 6 Урсула от брюксел

    21 7 Отговор
    Ама разбира се ,че е щастлива и доволна...Едни 60-70 милярда от покритието на валутния ни борд ще заминат при нея на момента.А един ден когато всичко се срути и останем с тонове непотребна хартия (евро) всичко ще си дойде на местото.

    Коментиран от #38

    05:48 30.12.2025

  • 7 Историческият

    23 6 Отговор
    Момент ще приключи, когато си върнем лева!

    Коментиран от #11

    05:53 30.12.2025

  • 8 Вече има опашки!

    7 20 Отговор
    Копейки отивайте да оревалутирате😀😀😀

    Коментиран от #27

    05:54 30.12.2025

  • 9 Фен

    18 5 Отговор
    Мда. Нашихте ни го.

    05:54 30.12.2025

  • 10 Факти

    16 5 Отговор
    Лагард за България и еврозоната: Чакането почти приключи вече няма мърдане ! Много Ви здраве от ЕССР !

    05:55 30.12.2025

  • 11 ЪХЪ

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Историческият":

    Колкото си върнахте Мочата.

    Коментиран от #16, #28

    05:55 30.12.2025

  • 12 Развитие

    10 4 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врото опрела !

    05:58 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много ние ви чакахме,

    12 6 Отговор
    а трябваше в еврозоната и в шенген да влезем преди цели 10 години, проопадняци западняци. Скоро ще излизаме от нея, и не само ние, а всички останали разумни европейски страни, които водите към сигурна гибел и бунтове. Скъп живот, а вие правите така още по-скъп да става, безумни съборетени жилища, които човек не може да изплати 3 живота, глад, мизерия, никаква раждаемост, за сметка на едни мързеливи имигранти от Близкия Изток и Африка, които съсичат с ножове еврепейците за благодарност. Не ЕС, а Брюксел е на изкуствено дишане. Пита се, който ще е втория и третия излезнал от този фаашистки съюз на крадливи и алчни смахнати политици, управлявани от едни алчни евреи отвъд океана, проокажените от Бога?

    06:00 30.12.2025

  • 16 А бре,

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "ЪХЪ":

    ти ще я върнеш мочата, бре само гледай да не те помоча !

    06:00 30.12.2025

  • 17 Сандо

    13 6 Отговор
    Тия чакали нямат търпение да започнат да ръфат плячката си!

    06:01 30.12.2025

  • 18 БРАВО

    9 10 Отговор
    ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа

    Значи, Дания, Швеция, Чехия, Полша, Румъния и Унгария саботират финасовато стабилност на ЕССР и затова не ги канят да играят в А отбора на ЕССР и ще изпаднат от центъра на икономиката на ЕССР и други празни прикозки за ползите от влизането в еврозоната. Ако някой може да посочи нещо наистина важно, да го каже. Лъжите за банките, дето трупали над милиард от превалутиране не се опитвайте да ги пробутвате, щото тея отчетени приходи са не само от превалутиране, а и от всички такси, които смучат за преводи, обслужване на сметки и квото си измислят.

    06:03 30.12.2025

  • 19 Уса

    14 5 Отговор
    За БЪлгария под търговия се разбира само внос,каквото ви внесат това ще ядете и от това ще умрете

    Коментиран от #20, #21

    06:03 30.12.2025

  • 20 Иво

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Уса":

    Да, и за това сме си виновни ние и никой друг.

    Коментиран от #25

    06:11 30.12.2025

  • 21 Не спомена само,

    12 5 Отговор

    До коментар #19 от "Уса":

    че българското родно и качествено се изнася за жълти стотинки в заападналия свят, а онези ни пробутват бооклуците си на тройни цени. Че каква сметка имаме от този ЕС, който ни трови с бооклуците си на тройни цени? Същите правят така, че ние българите да взимаме в пъти по ниски заплати, за да им робуваме в западналия свят без пари. ЕС, каква е тази мизерия? Веднага трябва да излезем от този заападнал концентрационен лагер!

    Коментиран от #23, #29

    06:13 30.12.2025

  • 22 Какъв

    11 4 Отговор
    е тоя евровампир на снимката ?

    06:15 30.12.2025

  • 23 Сега

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Не спомена само,":

    и боклуците ще плащаме с €вро !

    06:17 30.12.2025

  • 24 Георгиев

    5 3 Отговор
    Тази новина що ми прилича с филма на приемането ни в НАТО, където Пади плака от кеф, а после всички плачиме от яд? След приемане на еврото пак всички ще плачем. Как мислите, сега една маруля на пазара е 1.5 лв или 77 цента. След отпадане на лева: 70 цента, 80 цента или 1 евро за по лесно? И всички така.

    Коментиран от #30

    06:18 30.12.2025

  • 25 Ами да

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Иво":

    Копейките сте само по форумите. Навън сте НУЛА.

    Коментиран от #34, #35, #36

    06:20 30.12.2025

  • 26 Божеее

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че какви пари имаш ти та да чакат наши пари? Най бедните в цяла Европа, държавата с работещите бедняци видиш ли Европата чакала парите на бедните българи. Виж първо от немотия и кражби на нашите по какви пътища караме, какви тротоари имаме, какви влакове, какви болници,поликлиники имаме.....хайде се скрий някъде. Боже Европа чакала бедния българин да я нахрани. Нахрани първо себе си

    06:23 30.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Само гледай

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "ЪХЪ":

    Е вие разрушихте моча, тя пък ще разруши ЕС. Ние сме последните които ще влезат в еврозоната. След нас е потопа. Стой и гледай . Ще проклинаш този ден и глупостта си че дори си се радвал.

    06:28 30.12.2025

  • 29 Мухаа ха!

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Не спомена само,":

    Да му имам акъла на българина! Ама онзи- следварителния! Казал Насредин ходжа.Тази работа не става в 12 без 3 секунди.Сега се сетихте,когато капана щракна.Когато умни и трезви глави ни говореха ,още през пролетта,ние блеехме.Кой подготвя " ваканцуване" кой сади и копа зелъе и компир,трети за гъби..Сега ще мълчите и ще ядете на теслата дръжката.Еврозоната е като столична Топлофикация - отърванв няма,без значение искаш ли радиатори,или не.При всички положения плащаш.

    06:28 30.12.2025

  • 30 интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Георгиев":

    Това е от алчния българин,а не че приемаме Еврото. Виж като пример как постъпва нашата държава с нас,колко струва издаването на лична карта и колко ще струва след Нова година. Тези цени ги измислят нашите,да не би от Брюксел им казват.

    06:29 30.12.2025

  • 31 Ясно

    4 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за обикновения българи от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    06:34 30.12.2025

  • 32 ДЕН НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО

    2 2 Отговор
    ИСТОРИЧЕСКИ ЩЕ Е МОМЕНТА КОГАТО ЩЕ СИ ВЪРНЕМ НАЦИОНАЛНАТА НИ ВАЛУТА ,ЛЕВА !!!
    ЕВРОТО НЕ Е НАША НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА , ТОВА Е ЧУЖДА ВАЛУЪТА ЗА НАС!!! ТОВА Е ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ФАЛШИВА ВАЛУТА ЗА ДА СЕ ОГРАБВАТ , ПОДКУОВАТ НАРОДИТЕ , ДА СЕ ПОПЛЗВА КАтосредство за финансов дори и политически наТИСК КЪМ НЕПОСЛУШНИТЕ , ЗА ЗАРОБВАНЕ , ДИКТАТ , ХЕГЕМОНИЯ!!
    А 1.1.26 Е ДЕНЯ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА СУВЕРИНИТЕТА НА БГ !
    ТАЗИ ФАЛШИВА ВАЛУТЕ НЕ Е СЪЗДАНЕ С ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ !!! НЕМОЖЕ ДА ПЕЧАТАШ ХАРТИЙКИ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ ,ЕЙ ТАКА НАПЕЧАТАНИ И СРЩУ ТЕЗИ ХАРТЙКИ ДА ИСКАШ РЕАЛНИ МАТЕРИАЛНО С ТРУД ИЗРАБОТЕНИ СРЕДСВА .?? ТОВА СИ Е ЧИСТ ГРАБЕЖ , ИЗМАМА !!

    Коментиран от #37

    06:34 30.12.2025

  • 33 Дръта чанта

    3 1 Отговор
    Сичкото урсул у затвора

    06:37 30.12.2025

  • 34 Представител

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами да":

    Запази брошурките от супермаркетите днес и ги сравни с тези на 31.12.26. Цени - двойни, както всички страни приели еврото. Говорил съм с гърци, германци от преди 20 г. Всички съжаляват. Така, напразно споменаваш копейки.

    06:37 30.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Купейка

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами да":

    Аве шарен за теб по евтино ли ще е двойно повече ке мляцкаш

    06:42 30.12.2025

  • 37 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ДЕН НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО":

    Без никакво покритие ли?😂 Миналата седмица бях в Азия,то там само за долари и евро приказват,никъде не видях да приемат левове или рубли. Така е и в цял свят, само долари и евра. Левчето вече даже на Одринския пазар не го искат . Защо ли? Явно защото е с голямо покритие 😁

    06:46 30.12.2025

  • 38 Мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Урсула от брюксел":

    Иначе като всичко се срути, ние с лева щяхме да сме велика сила, а това Германия, Франция, Италия и всички останали с еврото щяха да просят и да си купуват хляб по 100 000 евро. Само ние щяхме да цъфтим, нали?

    06:51 30.12.2025