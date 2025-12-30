Лагард за България и еврозоната: Чакането почти приключи!

За пореден път управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза въвеждането на единната европейска валута у нас с пост в социалните мрежи.
"Чакането почти приключи. Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа тя.
При посещението си в България през ноември Лагард отбеляза, че 70-та ѝ годишнина, която е на 1 януари, ще съвпадне с факта, че страната ни ще бъде 21-вият член на еврозоната.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #26
05:41 30.12.2025
2 чакането
05:42 30.12.2025
3 Евродебил
Коментиран от #5
05:42 30.12.2025
4 Да бе да
05:46 30.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Евродебил":Еврозоната е в тотален упадък.Всички пари се хвърлят да поддържат изкуствено ниска инфлация за да крепят управляващите елити.Но няма инвестиции и развитие.Само нови дългове.
05:47 30.12.2025
6 Урсула от брюксел
Коментиран от #38
05:48 30.12.2025
7 Историческият
Коментиран от #11
05:53 30.12.2025
8 Вече има опашки!
Коментиран от #27
05:54 30.12.2025
9 Фен
05:54 30.12.2025
10 Факти
05:55 30.12.2025
11 ЪХЪ
До коментар #7 от "Историческият":Колкото си върнахте Мочата.
Коментиран от #16, #28
05:55 30.12.2025
12 Развитие
05:58 30.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много ние ви чакахме,
06:00 30.12.2025
16 А бре,
До коментар #11 от "ЪХЪ":ти ще я върнеш мочата, бре само гледай да не те помоча !
06:00 30.12.2025
17 Сандо
06:01 30.12.2025
18 БРАВО
Значи, Дания, Швеция, Чехия, Полша, Румъния и Унгария саботират финасовато стабилност на ЕССР и затова не ги канят да играят в А отбора на ЕССР и ще изпаднат от центъра на икономиката на ЕССР и други празни прикозки за ползите от влизането в еврозоната. Ако някой може да посочи нещо наистина важно, да го каже. Лъжите за банките, дето трупали над милиард от превалутиране не се опитвайте да ги пробутвате, щото тея отчетени приходи са не само от превалутиране, а и от всички такси, които смучат за преводи, обслужване на сметки и квото си измислят.
06:03 30.12.2025
19 Уса
Коментиран от #20, #21
06:03 30.12.2025
20 Иво
До коментар #19 от "Уса":Да, и за това сме си виновни ние и никой друг.
Коментиран от #25
06:11 30.12.2025
21 Не спомена само,
До коментар #19 от "Уса":че българското родно и качествено се изнася за жълти стотинки в заападналия свят, а онези ни пробутват бооклуците си на тройни цени. Че каква сметка имаме от този ЕС, който ни трови с бооклуците си на тройни цени? Същите правят така, че ние българите да взимаме в пъти по ниски заплати, за да им робуваме в западналия свят без пари. ЕС, каква е тази мизерия? Веднага трябва да излезем от този заападнал концентрационен лагер!
Коментиран от #23, #29
06:13 30.12.2025
22 Какъв
06:15 30.12.2025
23 Сега
До коментар #21 от "Не спомена само,":и боклуците ще плащаме с €вро !
06:17 30.12.2025
24 Георгиев
Коментиран от #30
06:18 30.12.2025
25 Ами да
До коментар #20 от "Иво":Копейките сте само по форумите. Навън сте НУЛА.
Коментиран от #34, #35, #36
06:20 30.12.2025
26 Божеее
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че какви пари имаш ти та да чакат наши пари? Най бедните в цяла Европа, държавата с работещите бедняци видиш ли Европата чакала парите на бедните българи. Виж първо от немотия и кражби на нашите по какви пътища караме, какви тротоари имаме, какви влакове, какви болници,поликлиники имаме.....хайде се скрий някъде. Боже Европа чакала бедния българин да я нахрани. Нахрани първо себе си
06:23 30.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Само гледай
До коментар #11 от "ЪХЪ":Е вие разрушихте моча, тя пък ще разруши ЕС. Ние сме последните които ще влезат в еврозоната. След нас е потопа. Стой и гледай . Ще проклинаш този ден и глупостта си че дори си се радвал.
06:28 30.12.2025
29 Мухаа ха!
До коментар #21 от "Не спомена само,":Да му имам акъла на българина! Ама онзи- следварителния! Казал Насредин ходжа.Тази работа не става в 12 без 3 секунди.Сега се сетихте,когато капана щракна.Когато умни и трезви глави ни говореха ,още през пролетта,ние блеехме.Кой подготвя " ваканцуване" кой сади и копа зелъе и компир,трети за гъби..Сега ще мълчите и ще ядете на теслата дръжката.Еврозоната е като столична Топлофикация - отърванв няма,без значение искаш ли радиатори,или не.При всички положения плащаш.
06:28 30.12.2025
30 интересно
До коментар #24 от "Георгиев":Това е от алчния българин,а не че приемаме Еврото. Виж като пример как постъпва нашата държава с нас,колко струва издаването на лична карта и колко ще струва след Нова година. Тези цени ги измислят нашите,да не би от Брюксел им казват.
06:29 30.12.2025
31 Ясно
06:34 30.12.2025
32 ДЕН НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО
ЕВРОТО НЕ Е НАША НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА , ТОВА Е ЧУЖДА ВАЛУЪТА ЗА НАС!!! ТОВА Е ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ФАЛШИВА ВАЛУТА ЗА ДА СЕ ОГРАБВАТ , ПОДКУОВАТ НАРОДИТЕ , ДА СЕ ПОПЛЗВА КАтосредство за финансов дори и политически наТИСК КЪМ НЕПОСЛУШНИТЕ , ЗА ЗАРОБВАНЕ , ДИКТАТ , ХЕГЕМОНИЯ!!
А 1.1.26 Е ДЕНЯ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА СУВЕРИНИТЕТА НА БГ !
ТАЗИ ФАЛШИВА ВАЛУТЕ НЕ Е СЪЗДАНЕ С ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ !!! НЕМОЖЕ ДА ПЕЧАТАШ ХАРТИЙКИ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ ,ЕЙ ТАКА НАПЕЧАТАНИ И СРЩУ ТЕЗИ ХАРТЙКИ ДА ИСКАШ РЕАЛНИ МАТЕРИАЛНО С ТРУД ИЗРАБОТЕНИ СРЕДСВА .?? ТОВА СИ Е ЧИСТ ГРАБЕЖ , ИЗМАМА !!
Коментиран от #37
06:34 30.12.2025
33 Дръта чанта
06:37 30.12.2025
34 Представител
До коментар #25 от "Ами да":Запази брошурките от супермаркетите днес и ги сравни с тези на 31.12.26. Цени - двойни, както всички страни приели еврото. Говорил съм с гърци, германци от преди 20 г. Всички съжаляват. Така, напразно споменаваш копейки.
06:37 30.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Купейка
До коментар #25 от "Ами да":Аве шарен за теб по евтино ли ще е двойно повече ке мляцкаш
06:42 30.12.2025
37 хаха
До коментар #32 от "ДЕН НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО":Без никакво покритие ли?😂 Миналата седмица бях в Азия,то там само за долари и евро приказват,никъде не видях да приемат левове или рубли. Така е и в цял свят, само долари и евра. Левчето вече даже на Одринския пазар не го искат . Защо ли? Явно защото е с голямо покритие 😁
06:46 30.12.2025
38 Мдааа
До коментар #6 от "Урсула от брюксел":Иначе като всичко се срути, ние с лева щяхме да сме велика сила, а това Германия, Франция, Италия и всички останали с еврото щяха да просят и да си купуват хляб по 100 000 евро. Само ние щяхме да цъфтим, нали?
06:51 30.12.2025