"Избягвайте ги, не се снимайте и не се ръкувайте с тях" - Брюксел спусна инструкции за комуникация с руски дипломати

Европейската служба за външна дейност е изпратила „инструкции за комуникация с руски дипломати“ до постоянните мисии на ЕС към ООН в Женева, съобщи дипломатически източник пред РИА Новости.
Инструкциите са получени от Постоянната мисия на Европейския съюз към ООН в Женева, която след това ги е разпространила до други мисии.
Документът съдържа инструкции за това „как да се комуникира с руски дипломати“. Той препоръчва „да се избягват събития, в които участват руски дипломати“, а ако все пак присъствате на такова събитие, „да се избягва да бъдете заснети на камера с руски дипломати“.
Според източника това е вторият документ от този вид, разпространен от службата.
Отбелязва се, че служителите на руската дипломатическа мисия вече са усетили въздействието на тези мерки. Например, те са били възпирани да се ръкуват по време на срещи и дори са били помолени да напуснат събитие, организирано от една от дипломатическите мисии.
В същото време Европейската комисия спря финансирането на най-голямата католическа семейна организация FAFCE, обвинявайки я в недостатъчно "полово многообразие" и нарушаване на т.нар. "правила за равенство"
До коментар #9 от "Хи хи хи ,":Чел нечеел все тая.Днешните е...ейци повтарят действията на онези от 1938 година та се наложи руснаците да им погостуват 1945! И после руският ботуш им виновен...
