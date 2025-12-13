Европейската служба за външна дейност е изпратила „инструкции за комуникация с руски дипломати“ до постоянните мисии на ЕС към ООН в Женева, съобщи дипломатически източник пред РИА Новости.

Инструкциите са получени от Постоянната мисия на Европейския съюз към ООН в Женева, която след това ги е разпространила до други мисии.

Документът съдържа инструкции за това „как да се комуникира с руски дипломати“. Той препоръчва „да се избягват събития, в които участват руски дипломати“, а ако все пак присъствате на такова събитие, „да се избягва да бъдете заснети на камера с руски дипломати“.

Според източника това е вторият документ от този вид, разпространен от службата.

Отбелязва се, че служителите на руската дипломатическа мисия вече са усетили въздействието на тези мерки. Например, те са били възпирани да се ръкуват по време на срещи и дори са били помолени да напуснат събитие, организирано от една от дипломатическите мисии.