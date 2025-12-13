Новини
"Избягвайте ги, не се снимайте и не се ръкувайте с тях" - Брюксел спусна инструкции за комуникация с руски дипломати

"Избягвайте ги, не се снимайте и не се ръкувайте с тях" - Брюксел спусна инструкции за комуникация с руски дипломати

13 Декември, 2025 09:57, обновена 13 Декември, 2025 10:09 686 28

Европейската служба за външна дейност е изпратила "правилника" до постоянните мисии на ЕС към ООН в Женева

"Избягвайте ги, не се снимайте и не се ръкувайте с тях" - Брюксел спусна инструкции за комуникация с руски дипломати - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската служба за външна дейност е изпратила „инструкции за комуникация с руски дипломати“ до постоянните мисии на ЕС към ООН в Женева, съобщи дипломатически източник пред РИА Новости.

Инструкциите са получени от Постоянната мисия на Европейския съюз към ООН в Женева, която след това ги е разпространила до други мисии.

Документът съдържа инструкции за това „как да се комуникира с руски дипломати“. Той препоръчва „да се избягват събития, в които участват руски дипломати“, а ако все пак присъствате на такова събитие, „да се избягва да бъдете заснети на камера с руски дипломати“.

Според източника това е вторият документ от този вид, разпространен от службата.

Отбелязва се, че служителите на руската дипломатическа мисия вече са усетили въздействието на тези мерки. Например, те са били възпирани да се ръкуват по време на срещи и дори са били помолени да напуснат събитие, организирано от една от дипломатическите мисии.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аоо

    33 2 Отговор
    Наркотиците са много опасно нещо.

    10:10 13.12.2025

  • 2 Рамбо Силек

    36 2 Отговор
    Неонацизмът в действие

    10:11 13.12.2025

  • 3 Пич

    25 3 Отговор
    Чудо !!! Ам чи къ Брюкселци да се ръкуват с бели хора от Русия , докът ги яздят ПУ някулку талибани?! Чи ут де толкус ръце?!

    Коментиран от #15

    10:11 13.12.2025

  • 4 Абе,

    32 2 Отговор
    фонлайнар задмина и Гьоринг...

    10:12 13.12.2025

  • 5 ха-ха

    29 2 Отговор
    ТИЯ ОТКАЧАЛКИ СТИГНАХА ДЪНОТО , И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КОПАЯТ ...

    10:12 13.12.2025

  • 6 ново от урсулската сатана

    26 2 Отговор
    Председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, призова за отваряне на повече маршрути за миграция към страните от ЕС от Африка и региона на Близкия изток. Според нея това е необходимо за "културното обогатяване" на европейците.

    В същото време Европейската комисия спря финансирането на най-голямата католическа семейна организация FAFCE, обвинявайки я в недостатъчно "полово многообразие" и нарушаване на т.нар. "правила за равенство"

    10:12 13.12.2025

  • 7 Те пък руснаците

    26 2 Отговор
    умрели да се ръкуват и снимат с коалицията на салфетките. Хахаха.

    10:13 13.12.2025

  • 8 Дън Бай

    24 5 Отговор
    Същи соц! Като видите западняк се обръщайте на другата страна!

    10:13 13.12.2025

  • 9 Хи хи хи ,

    28 2 Отговор
    По голяма простотия ня бях чел.

    Коментиран от #22

    10:13 13.12.2025

  • 10 Вовата съм

    21 1 Отговор
    А нещо по въпроса с онази псевдо държава с жълтата звезда? за това, че са признати и обвинени в геноцид? м? за техните "дипломати" нещо?

    10:15 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕК И ЕС ПОЛИТИЦИТЕ

    23 2 Отговор
    ИМАТ ОСТРА НУЖДА ОТ ДЕОЛИГОФРЕНИЗАЦИЯ,ОСОБЕНО ЖЕНСКАТА ЧАСТ.

    10:15 13.12.2025

  • 13 Идиотщината

    10 1 Отговор
    край няма.

    10:17 13.12.2025

  • 14 Ес ес

    12 1 Отговор
    в действие! Тия надминаха фашистите от ВСВ!

    10:17 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гончар Романенко

    5 1 Отговор
    Избягвайте ги, не се снимайте и не се ръкувайте с тях и ще им пте на ХХХ! "Брюксел спусна инструкции за комуникация с руски дипломат

    10:18 13.12.2025

  • 17 купидон

    8 1 Отговор
    Много ВЪ ! Дреме му на Путин кой ще се ръкува с него и кой няма ! СВО-то си върви , укрията и солдатите се смаляват ли , смаляват ! Ред е да видим зеления гном докъде ще се докара .

    10:18 13.12.2025

  • 18 Европейца

    8 1 Отговор
    Тези простотии с равенството между половете ( а те са вече поне 34556) и джендъризацията се стигна до пълната шизофрения на "европейския елит",, колкото по-бързо се махнем от тази прогнила организация, толкова по-добре...даже фригидните британци се усетиха и си биха шута

    10:19 13.12.2025

  • 19 3.14К

    9 1 Отговор
    Русофобията на lV райх е по-страшна от холокоеста и расизма в Ill райх.

    10:19 13.12.2025

  • 20 Авитохол

    6 1 Отговор
    Нова инструкция към евроблюдолизците: хапчетата!

    10:19 13.12.2025

  • 21 Алоо БРЮКСЕЛ

    6 1 Отговор
    Вие започнахте да забранявате на "свободните" европейци да се ръкуват с когото си искат. Едни престарели, малоумни ръководители, на един Корумпиран ЕС, дават насоки кой с кого да се ръкува и кого да избягват. Това се нарича робство или иначе казано никой не те пита ти какво искаш, а какво ще ти наредят Вещиците. Избягвайте да ги срещнете, запушете си ушите, затворете си очите и им теглете една дълга българска псувня, пратете ги по дяволите, където им е мястото иначе те ще Ви изпратят там.

    10:20 13.12.2025

  • 22 дончичо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи хи ,":

    Чел нечеел все тая.Днешните е...ейци повтарят действията на онези от 1938 година та се наложи руснаците да им погостуват 1945! И после руският ботуш им виновен...

    10:20 13.12.2025

  • 23 УРСУЛАТА ПАК ИЗМИСЛИ НОВ

    4 0 Отговор
    МОДЕЛ КОМУНИКАЦИЯ.АВЕ ГАРГООО ДОРИ СМЪРТНИТЕ ВРАГОВЕ СИ СТИСКАТ РЪЦЕТЕ ПРИ ДИПЛОМАЦИЯТА.

    10:21 13.12.2025

  • 24 Гориил

    1 0 Отговор
    Пингвините никога не се ръкуват, защото миришат лошо.

    10:22 13.12.2025

  • 25 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха - и като се изказват руски дипломяти викайте слава украине и излизайте от залата

    10:23 13.12.2025

  • 26 Механик

    1 0 Отговор
    Смешни до идиотизъм и жалки до плач!

    10:24 13.12.2025

  • 27 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Неолиберал фашистите и глобалисти какво ли не измислят вече за да останат на власт

    10:24 13.12.2025

  • 28 Мирен гражданин

    0 0 Отговор
    Много правилно! И аз не бих се ръкувал с убиец!

    10:24 13.12.2025

