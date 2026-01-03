"Тръмп: Не съм във възторг от Путин"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е напълно доволен от взаимодействията си с руския президент Владимир Путин по уреждането на войната в Украйна.
„Не съм във възторг от Путин“, каза той в отговор на въпрос на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.
Американският лидер отново заяви, че е „наследил“ този конфликт от своя предшественик като президент Джо Байдън. „Искам да сложа край на това“, каза Тръмп.
Президентът на САЩ заяви също, че САЩ продават на НАТО „много ракети и други неща“ за Киев. „САЩ не губят пари, ние печелим пари от това. Но това е последното нещо, което ме интересува. Просто искам да спра всички тези хора“, заключи той.
1 Сила
Коментиран от #9, #13
21:08 03.01.2026
2 Наркоман
21:09 03.01.2026
3 А Боко
21:09 03.01.2026
4 Да,бе
Коментиран от #37
21:09 03.01.2026
5 китайски балон
21:09 03.01.2026
6 шашармак
Коментиран от #22
21:09 03.01.2026
7 Бивш Атакист
21:10 03.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ахмат
До коментар #1 от "Сила":Кое изтече,Украйна ли че не ти се разбира?
21:11 03.01.2026
10 Помак
Коментиран от #58
21:11 03.01.2026
11 пълно куку
21:12 03.01.2026
12 Никой
21:12 03.01.2026
13 Митрофанова
До коментар #1 от "Сила":другари где Мадуро!?
21:12 03.01.2026
14 Ъъъъъъъ
Шшшшшшшт! Тиху! От днес си последния човек на земята, който може да дава оценки! 🤣
21:12 03.01.2026
15 Удри
Коментиран от #21
21:12 03.01.2026
16 Ми Гръмни Се
21:14 03.01.2026
17 Лукашенко
21:14 03.01.2026
18 Ъхъ!!!
21:14 03.01.2026
19 Бизнесмен
21:15 03.01.2026
20 Живко
КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
21:15 03.01.2026
21 Ъъъъъъъъ
До коментар #15 от "Удри":То е ясно - всичко ще приключи с една голяма радиоактивна гъба някъде.... Къде точно ще е, ще разберем на по-късен етап!🤣
Коментиран от #36
21:15 03.01.2026
22 Да отвлече Путин,
До коментар #6 от "шашармак":че да види как за три дни се занулява САЩ. Онези, които чакат да наследят Путин изобщо не си поплюват. Медведев ще натиска копчето през няколко секунди с наздравица. Фантазьори!
21:16 03.01.2026
23 М да
21:16 03.01.2026
24 той продавал
21:16 03.01.2026
25 Наташа Спиртнина
21:17 03.01.2026
26 Спецназ
Човека от Чаршията на Белия Дом си е напълно прав и напълно го разбирам!
Има тъпаци да си купуват оръжия от МЕН и да ги подаряват на ДРУГ?-
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!
АЗ обаче нЕмам нищо общо с вашите разборки с руснаците.
Искам Мир!
21:17 03.01.2026
27 Опа
21:17 03.01.2026
28 Оооо, нашитя не бил във възторг
Ми прати Делта форс и хеликоптерите да го арестуват.
Или ти само на държави от калибъра на Пана, Гренада и Венецуела скачаш?
Коментиран от #44, #45
21:18 03.01.2026
29 Живко
КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
21:18 03.01.2026
30 Форо
21:18 03.01.2026
31 Тръмп да каже
За онези 91 Дрона .
Нали беше сърдит на Зеленски?
И сега защо не му звъни по телефона Путин
Да го пита защо
Арестува Мъдуро?
НаЛи Путин беше Плътно
Зад МАДУРАНКО?
Защо мълчи ?
21:19 03.01.2026
32 добре, че
21:19 03.01.2026
33 Абе
21:20 03.01.2026
34 Нормално
21:20 03.01.2026
35 ?????
21:20 03.01.2026
36 М да
До коментар #21 от "Ъъъъъъъъ":Как къде над Кремъл или над Валдай или над Бочаров ручей или над Сочи. Все някъде ще нацелят жужака
21:21 03.01.2026
37 Европеец
До коментар #4 от "Да,бе":Не мислиш ли, ще Путин стана за смях.... Четири години срещу 30 минути.... но въпреки всичко си мисля, че Путин няма да тръгне да ловува зеленият просяк милионер, както направи бай Дончо с Мадуро... Прегледах набързо в интернет мнения на блогъри от Русия-всичките са не доволни , от мекия Путин и това че беше изнуден от Дончо бързо да се срещнат на 15-ти август в Аляска.... Даже шефа на Ахмат, чеченския генерал (той заместник по политическата част на генералния щаб или министерството, не си спомням точно) пътувайки с колата направи много интересно изказване....
Коментиран от #51
21:22 03.01.2026
38 Хаха
Коментиран от #42
21:22 03.01.2026
39 КакТръмп ще е във възторг от Путин
А пък зам.-председателят на Руския комитет за отбрана и бивш президент Дмитрий Медведев, заплаши преди дни Вашингтон, че „ако посегне на Мадуро и Венецуела, ще се сблъска с руската военна мощ“. Каза също, че Мадуро разполага с руски ракети, които могат да поразят цели на територията на САЩ.
Коментиран от #52
21:23 03.01.2026
40 Путин
Коментиран от #60
21:23 03.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да накрая
До коментар #38 от "Хаха":Ще вземат и Сибир
От Бункерния Пациент.
Още малко да му изсмучат кръвчицата
И ще го занулят .
21:24 03.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тоя па
До коментар #28 от "Оооо, нашитя не бил във възторг":Делта Форс да не са гробари?Трябва да изкопаят 200 метра в дълбочина докато изваждат джуджето като червей от буца.
21:24 03.01.2026
45 оня с коня
До коментар #28 от "Оооо, нашитя не бил във възторг":Ти не разбираш - Не Оръжията,а ПАРИТЕ Печелят Войните!закво Тръмп да праща Делта форс да арестува Путин,след като Олигарсите чрез Подопечната им Спец-наз ще ликвидират путин щото вече им е неудобен?
Коментиран от #50
21:24 03.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ако се пробваш да го отвлечеш ще ви е
21:25 03.01.2026
48 Моряка
Коментиран от #54
21:25 03.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Това кога
До коментар #45 от "оня с коня":Казаха ли ти или забрави да питаш? 😄
Коментиран от #70
21:26 03.01.2026
51 Черноризец Храбър
До коментар #37 от "Европеец":На 1000% не сте "европеец",от 200м лъхате на тиня вероятно от някоя блатна деревня с външни нюжжници с кофа !!!
21:26 03.01.2026
52 А Где ПВО
До коментар #39 от "КакТръмп ще е във възторг от Путин":Бре Рублоидот?
Где Росгвардия?
Или да питаме Башар Асад ?
И него щяха да го защитят .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #57
21:26 03.01.2026
53 Тръмп
Коментиран от #64
21:27 03.01.2026
54 Не това е целта
До коментар #48 от "Моряка":Всяка война има цел. От там се определя и стратегията и.
Коментиран от #74
21:27 03.01.2026
55 Владимир Путин офишъл
21:27 03.01.2026
56 Господаря Тръмп
21:28 03.01.2026
57 Пропагандата
До коментар #52 от "А Где ПВО":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #63
21:28 03.01.2026
58 Европеец
До коментар #10 от "Помак":По принцип си прав, но Путин се стреми да действа по правилата, А бай Дончо гази правилата като слон в стъкларски магазин.... Но трябва да призная, че Путин Беше унизен от ставащото във Венецуела.... Света беше добре и сигурно докато не се появи един белязан предател и един пияница в Русия..... Те разрушиха Великият Съветски съюз и света загуби своята сигурност гарантирана от двублоковото противопоставяне (парадокс, но факт) ..... Путин говори за много популярност, още преди две години коментирах тука, че тая много популярност ще създаде предпоставки за много конфликти и войни и нещастия за човечеството.... Но предстои да видим кой крив, кой прав....
Коментиран от #79
21:30 03.01.2026
59 От Нобеловият комитет
Коментиран от #62
21:30 03.01.2026
60 Моряка
До коментар #40 от "Путин":Не е доказано,че Путин си го е преместил.Даже съм сигурен,че няма да си го премести.Но все пак та питаме Кабаева.
Коментиран от #65
21:31 03.01.2026
61 Тръмп и Путин офишъл
21:31 03.01.2026
62 Идеален е
До коментар #59 от "От Нобеловият комитет":за свят с тотален срив на морал и ценности.
Коментиран от #66
21:32 03.01.2026
63 Ахмак Сила
До коментар #57 от "Пропагандата":Прав си,заради руската пропаганда много бивши вече "българи" станаха неумни блат.ни под.логи !
Коментиран от #68, #77
21:32 03.01.2026
64 Владимир Путин офишъл
До коментар #53 от "Тръмп":Ше ми ядете хvя
21:32 03.01.2026
65 Все тая
До коментар #60 от "Моряка":Мести на мести, все му е тая на Путин днес ко ще пее тръмп.
21:33 03.01.2026
66 От Нобеловият комитет
До коментар #62 от "Идеален е":Кандидати много викаш 👍
21:34 03.01.2026
67 Ама то и Путин не е във възторг от
Коментиран от #73, #76
21:34 03.01.2026
68 Пропагандата
До коментар #63 от "Ахмак Сила":винаги има за цел глупака.
21:34 03.01.2026
69 604
21:35 03.01.2026
70 оня с коня
До коментар #50 от "Това кога":Мразя да ме заговарят Галфони
Коментиран от #72
21:35 03.01.2026
71 Опааа
21:36 03.01.2026
72 Тогава
До коментар #70 от "оня с коня":остави коня ти да говори! 😄Та не чух казаха ли ти кога?
21:37 03.01.2026
73 Матрьошка Копейкина
До коментар #67 от "Ама то и Путин не е във възторг от":Ще ,ще,ще на 36 март.....
😂😂😂😂
21:37 03.01.2026
74 Моряка
До коментар #54 от "Не това е целта":Така е."Войната е продължение на политиката с други,насилствени средства." (Клаузевиц,Енгелс)А политиката си има цел.
21:40 03.01.2026
75 Тръмп
21:40 03.01.2026
76 Aлфа Bълкът
До коментар #67 от "Ама то и Путин не е във възторг от":По-скоро ще заберат Путин и жена му Медведев.
Коментиран от #78, #86
21:41 03.01.2026
77 604
До коментар #63 от "Ахмак Сила":Точно обратното...неадекватната либерастка пропаганда накара много хора да заемат позиция за РФ
21:42 03.01.2026
78 Да малчо
До коментар #76 от "Aлфа Bълкът":То всичко е като на кънтъра. 😄
21:42 03.01.2026
79 Помак
До коментар #58 от "Европеец":Да , точен анализ! . за съжаление ще има световна воина ....
21:43 03.01.2026
80 Рублевка
Коментиран от #83
21:53 03.01.2026
81 Моряка
21:56 03.01.2026
82 Факт
21:57 03.01.2026
83 Моряка
До коментар #80 от "Рублевка":Ами тогава за целия Армагедон е виновен Тръмп.Да го отвлечем,докато спи.Но най добре е да отвлечем жена му.Докато спи.Още важи.
22:01 03.01.2026
84 Уф Божкеее...!
22:04 03.01.2026
85 Не съм във възторг от Путин.
22:06 03.01.2026
86 Моряка
До коментар #76 от "Aлфа Bълкът":Някои едерасти,даже и да са вълци,много искат и Путин да е с пъстрия байряк, а пък той си спи с красивата гимнастичка и отвреме на време и прави по по едно дете.
22:08 03.01.2026