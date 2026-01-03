Новини
Тръмп: Не съм във възторг от Путин
  Тема: Украйна

Тръмп: Не съм във възторг от Путин

3 Януари, 2026

Това отговори американският президент на въпрос относно разговорите с руския му колега

Тръмп: Не съм във възторг от Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е напълно доволен от взаимодействията си с руския президент Владимир Путин по уреждането на войната в Украйна.

Не съм във възторг от Путин“, каза той в отговор на въпрос на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

Американският лидер отново заяви, че е „наследил“ този конфликт от своя предшественик като президент Джо Байдън. „Искам да сложа край на това“, каза Тръмп.

Президентът на САЩ заяви също, че САЩ продават на НАТО „много ракети и други неща“ за Киев. „САЩ не губят пари, ние печелим пари от това. Но това е последното нещо, което ме интересува. Просто искам да спра всички тези хора“, заключи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    36 20 Отговор
    Айдеееее , изтече в канала малкия злобар .....

    Коментиран от #9, #13

    21:08 03.01.2026

  • 2 Наркоман

    17 11 Отговор
    Ако може и за мен малко от "другите неща".

    21:09 03.01.2026

  • 3 А Боко

    28 9 Отговор
    го дарява с куче , възторжено !

    21:09 03.01.2026

  • 4 Да,бе

    37 27 Отговор
    Ей ся Путин наистина ще умре,ама от смях...

    Коментиран от #37

    21:09 03.01.2026

  • 5 китайски балон

    47 20 Отговор
    Ами той и Путин не е във възторг от теб, вчера май настъпи мотиката, а?

    21:09 03.01.2026

  • 6 шашармак

    47 12 Отговор
    Отвличаш него и Нобеловата награда за мир ти е гарантирана.

    Коментиран от #22

    21:09 03.01.2026

  • 7 Бивш Атакист

    15 8 Отговор
    Бе ти давай ракети и други неща.

    21:10 03.01.2026

  • 9 Ахмат

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Кое изтече,Украйна ли че не ти се разбира?

    21:11 03.01.2026

  • 10 Помак

    28 26 Отговор
    Тръмп има сериозен проблем...не може да се качи и на малкия пръст на Путин и това му създава усещане и комплекс за малоценност и 3та или даже 4 цигулка след Путин , Китай и Индия

    Коментиран от #58

    21:11 03.01.2026

  • 11 пълно куку

    16 11 Отговор
    има лек и за тебе

    21:12 03.01.2026

  • 12 Никой

    18 11 Отговор
    С руснаци е трудно и невъзможно.

    21:12 03.01.2026

  • 13 Митрофанова

    25 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    другари где Мадуро!?

    21:12 03.01.2026

  • 14 Ъъъъъъъ

    19 13 Отговор
    "Тръмп: Не съм във възторг от Путин"

    Шшшшшшшт! Тиху! От днес си последния човек на земята, който може да дава оценки! 🤣

    21:12 03.01.2026

  • 15 Удри

    30 5 Отговор
    Американците казаха на гражданите си да се изтеглят от Русия, както го направиха преди Израел да удари Иран. Времето се разваля. Идва буря.

    Коментиран от #21

    21:12 03.01.2026

  • 16 Ми Гръмни Се

    10 11 Отговор
    Тогава БЕ пуяк

    21:14 03.01.2026

  • 17 Лукашенко

    20 17 Отговор
    Бай Дончо накрая ще извади бухалката и ще разпердушини мечката.

    21:14 03.01.2026

  • 18 Ъхъ!!!

    20 7 Отговор
    На агент Краснов май започна да му топли реотана!?

    21:14 03.01.2026

  • 19 Бизнесмен

    15 8 Отговор
    Рижия ще продаде на Зеления ракети с изтичащ срок и ще подпали Москва.

    21:15 03.01.2026

  • 20 Живко

    14 8 Отговор
    Путин отиде в Аляска на среща с Тръмп.Даже се радваше.Тръмп праща оръжие да се избиват руснаци(?).Това е гавра с Путин.
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    21:15 03.01.2026

  • 21 Ъъъъъъъъ

    18 5 Отговор

    До коментар #15 от "Удри":

    То е ясно - всичко ще приключи с една голяма радиоактивна гъба някъде.... Къде точно ще е, ще разберем на по-късен етап!🤣

    Коментиран от #36

    21:15 03.01.2026

  • 22 Да отвлече Путин,

    17 17 Отговор

    До коментар #6 от "шашармак":

    че да види как за три дни се занулява САЩ. Онези, които чакат да наследят Путин изобщо не си поплюват. Медведев ще натиска копчето през няколко секунди с наздравица. Фантазьори!

    21:16 03.01.2026

  • 23 М да

    21 15 Отговор
    Току що дойде новината че от един бункер край Валдай са поръчали много много памперси. Казват че ставало въпрос за тирове и едва ли не за влакови композиции

    21:16 03.01.2026

  • 24 той продавал

    11 8 Отговор
    на НАТО, а НАТО е САЩ. Пълна шизофрения.

    21:16 03.01.2026

  • 25 Наташа Спиртнина

    18 10 Отговор
    Ясна е работата,ще има удари с дълбочинни бомби по калния бункер на наш ботоксов дядя.....😅😅😅

    21:17 03.01.2026

  • 26 Спецназ

    12 3 Отговор
    "САЩ НЕ губят пари, ние продаваме оръжие на Европа за Киев, ние ПЕЧЕЛИМ пари от това. "

    Човека от Чаршията на Белия Дом си е напълно прав и напълно го разбирам!

    Има тъпаци да си купуват оръжия от МЕН и да ги подаряват на ДРУГ?-

    ЗАПОВЯДАЙТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!
    АЗ обаче нЕмам нищо общо с вашите разборки с руснаците.
    Искам Мир!

    21:17 03.01.2026

  • 27 Опа

    17 5 Отговор
    Пу загуби двама от съюзниците си. Аятоласите бяха кастрирани за 12 дни, а вчера Мадуро беше отвлечен при еднодневна специална военна операция.

    21:17 03.01.2026

  • 28 Оооо, нашитя не бил във възторг

    12 10 Отговор
    от Путин.
    Ми прати Делта форс и хеликоптерите да го арестуват.
    Или ти само на държави от калибъра на Пана, Гренада и Венецуела скачаш?

    Коментиран от #44, #45

    21:18 03.01.2026

  • 29 Живко

    9 4 Отговор
    Путин отиде в Аляска на среща с Тръмп.Даже се радваше.Тръмп праща оръжие да се избиват руснаци(?).Това е гавра с Путин.
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    21:18 03.01.2026

  • 30 Форо

    14 4 Отговор
    Ами не е доволен. Една СВО Путин я мърфели трета година а Тръмп отараши Иран и Венецуела за 24 часа.

    21:18 03.01.2026

  • 31 Тръмп да каже

    12 5 Отговор
    Как го направиха на Глупак

    За онези 91 Дрона .

    Нали беше сърдит на Зеленски?

    И сега защо не му звъни по телефона Путин
    Да го пита защо
    Арестува Мъдуро?

    НаЛи Путин беше Плътно

    Зад МАДУРАНКО?

    Защо мълчи ?

    21:19 03.01.2026

  • 32 добре, че

    15 3 Отговор
    в България няма петрол иначе не ми се мисли какво щеше да се случи с Баце и Шиши. Някак не ми се иска да ги видя по пижамки, би било твърде гротескна гледка.

    21:19 03.01.2026

  • 33 Абе

    11 5 Отговор
    То и цял свят не е във възторк от теб, ама...

    21:20 03.01.2026

  • 34 Нормално

    14 10 Отговор
    Путин ще хвърли и последния руснак в огъня само и само да спаси собствената си кожа. Но в един момент на руснаците може да им писне и да започнат гражданска война срещу режима.

    21:20 03.01.2026

  • 35 ?????

    6 1 Отговор
    Общо взето тва е добро за Путин.

    21:20 03.01.2026

  • 36 М да

    9 7 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъъъъъ":

    Как къде над Кремъл или над Валдай или над Бочаров ручей или над Сочи. Все някъде ще нацелят жужака

    21:21 03.01.2026

  • 37 Европеец

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Не мислиш ли, ще Путин стана за смях.... Четири години срещу 30 минути.... но въпреки всичко си мисля, че Путин няма да тръгне да ловува зеленият просяк милионер, както направи бай Дончо с Мадуро... Прегледах набързо в интернет мнения на блогъри от Русия-всичките са не доволни , от мекия Путин и това че беше изнуден от Дончо бързо да се срещнат на 15-ти август в Аляска.... Даже шефа на Ахмат, чеченския генерал (той заместник по политическата част на генералния щаб или министерството, не си спомням точно) пътувайки с колата направи много интересно изказване....

    Коментиран от #51

    21:22 03.01.2026

  • 38 Хаха

    11 5 Отговор
    Китайците ще подържат руският пациент на изкуствено дишане колкото може по-дълго като им дават разузнавателна информация, чипове и им изкупуват ресурсите на безценица.

    Коментиран от #42

    21:22 03.01.2026

  • 39 КакТръмп ще е във възторг от Путин

    13 5 Отговор
    След като Мадуро поддържаше най топла връзка с режима на Путин в Москва. Руският диктатор преди дни предупреди Тръмп и САЩ да внимават с Венецуела, защото Мадуро му бил „като брат“. Кремъл от години поддържа военен контингент във Венецуела. Мадуро е охраняван от гардове на Росгвардия, а руски военни експерти обучават местни военни пилоти и екипажи на ПВО-системите С-300, които да свалят американски самолети.

    А пък зам.-председателят на Руския комитет за отбрана и бивш президент Дмитрий Медведев, заплаши преди дни Вашингтон, че „ако посегне на Мадуро и Венецуела, ще се сблъска с руската военна мощ“. Каза също, че Мадуро разполага с руски ракети, които могат да поразят цели на територията на САЩ.

    Коментиран от #52

    21:23 03.01.2026

  • 40 Путин

    3 10 Отговор
    ще го премести, че Тръмп не е доволен. 😄

    Коментиран от #60

    21:23 03.01.2026

  • 42 Да накрая

    9 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    Ще вземат и Сибир
    От Бункерния Пациент.

    Още малко да му изсмучат кръвчицата

    И ще го занулят .

    21:24 03.01.2026

  • 44 Тоя па

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Оооо, нашитя не бил във възторг":

    Делта Форс да не са гробари?Трябва да изкопаят 200 метра в дълбочина докато изваждат джуджето като червей от буца.

    21:24 03.01.2026

  • 45 оня с коня

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Оооо, нашитя не бил във възторг":

    Коментиран от #50

    21:24 03.01.2026

  • 47 Ако се пробваш да го отвлечеш ще ви е

    6 9 Отговор
    За последно между Мексико и Канада ще има пролив! Дядката доналт напълно се е смахнал

    21:25 03.01.2026

  • 48 Моряка

    6 6 Отговор
    Е,сега е ред на Путин да отвлече Зеленчука.А може и да му разруши Плод и Зеленчука.Но нещо ще стане.Путин не забравя.За това Зеленото реве веднага,щом се издриск@. Напоследък- преди да се издриск@.

    Коментиран от #54

    21:25 03.01.2026

  • 50 Това кога

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "оня с коня":

    Казаха ли ти или забрави да питаш? 😄

    Коментиран от #70

    21:26 03.01.2026

  • 51 Черноризец Храбър

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    На 1000% не сте "европеец",от 200м лъхате на тиня вероятно от някоя блатна деревня с външни нюжжници с кофа !!!

    21:26 03.01.2026

  • 52 А Где ПВО

    8 5 Отговор

    До коментар #39 от "КакТръмп ще е във възторг от Путин":

    Бре Рублоидот?

    Где Росгвардия?

    Или да питаме Башар Асад ?

    И него щяха да го защитят .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #57

    21:26 03.01.2026

  • 53 Тръмп

    6 3 Отговор
    путин смe го оставили последен. Той ще е черешката на дикт аторс ката торта, която ще бъде изядена последна. Дотогава нека трака със зъби от страх в бункера.

    Коментиран от #64

    21:27 03.01.2026

  • 54 Не това е целта

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Моряка":

    Всяка война има цел. От там се определя и стратегията и.

    Коментиран от #74

    21:27 03.01.2026

  • 55 Владимир Путин офишъл

    2 5 Отговор
    И6@л съм та.

    21:27 03.01.2026

  • 56 Господаря Тръмп

    6 2 Отговор
    Следва жижака от Москва, малкия ракетен човек и китайския дебил. Всички ще ги съдя във Великата Америка

    21:28 03.01.2026

  • 57 Пропагандата

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "А Где ПВО":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #63

    21:28 03.01.2026

  • 58 Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Помак":

    По принцип си прав, но Путин се стреми да действа по правилата, А бай Дончо гази правилата като слон в стъкларски магазин.... Но трябва да призная, че Путин Беше унизен от ставащото във Венецуела.... Света беше добре и сигурно докато не се появи един белязан предател и един пияница в Русия..... Те разрушиха Великият Съветски съюз и света загуби своята сигурност гарантирана от двублоковото противопоставяне (парадокс, но факт) ..... Путин говори за много популярност, още преди две години коментирах тука, че тая много популярност ще създаде предпоставки за много конфликти и войни и нещастия за човечеството.... Но предстои да видим кой крив, кой прав....

    Коментиран от #79

    21:30 03.01.2026

  • 59 От Нобеловият комитет

    5 4 Отговор
    Да продаваш оръжия,да отвличаш и убиваш хора...някак си, не се вписваш в кандидат за Нобелова награда за мир.

    Коментиран от #62

    21:30 03.01.2026

  • 60 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Путин":

    Не е доказано,че Путин си го е преместил.Даже съм сигурен,че няма да си го премести.Но все пак та питаме Кабаева.

    Коментиран от #65

    21:31 03.01.2026

  • 61 Тръмп и Путин офишъл

    1 5 Отговор
    Два де6ила,ета сила...и6@ли сме ва

    21:31 03.01.2026

  • 62 Идеален е

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "От Нобеловият комитет":

    за свят с тотален срив на морал и ценности.

    Коментиран от #66

    21:32 03.01.2026

  • 63 Ахмак Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Пропагандата":

    Прав си,заради руската пропаганда много бивши вече "българи" станаха неумни блат.ни под.логи !

    Коментиран от #68, #77

    21:32 03.01.2026

  • 64 Владимир Путин офишъл

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Тръмп":

    Ше ми ядете хvя

    21:32 03.01.2026

  • 65 Все тая

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Моряка":

    Мести на мести, все му е тая на Путин днес ко ще пее тръмп.

    21:33 03.01.2026

  • 66 От Нобеловият комитет

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Идеален е":

    Кандидати много викаш 👍

    21:34 03.01.2026

  • 67 Ама то и Путин не е във възторг от

    3 3 Отговор
    Тръмп. Кога САЩ ще заберете Зеленски и жена му както Венецуелския президент и да ги съдите?

    Коментиран от #73, #76

    21:34 03.01.2026

  • 68 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ахмак Сила":

    винаги има за цел глупака.

    21:34 03.01.2026

  • 69 604

    4 2 Отговор
    УСА палят войните и после се връщат за плячката...тва го казах още 22ра. Ей перчем найш къ нъ боли кой пред теб кой след теб...мантри

    21:35 03.01.2026

  • 70 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Това кога":

    Мразя да ме заговарят Галфони

    Коментиран от #72

    21:35 03.01.2026

  • 71 Опааа

    3 2 Отговор
    3 евро такса за всяка китайска стока от 01.юли! ЕС! Край с онлайн покупките! Честито! Еврозона! Демокрация!

    21:36 03.01.2026

  • 72 Тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    остави коня ти да говори! 😄Та не чух казаха ли ти кога?

    21:37 03.01.2026

  • 73 Матрьошка Копейкина

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ама то и Путин не е във възторг от":

    Ще ,ще,ще на 36 март.....
    😂😂😂😂

    21:37 03.01.2026

  • 74 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Не това е целта":

    Така е."Войната е продължение на политиката с други,насилствени средства." (Клаузевиц,Енгелс)А политиката си има цел.

    21:40 03.01.2026

  • 75 Тръмп

    1 4 Отговор
    Готвя СВО по залавянето на Бункерния блед молец.Ще го дера с кремък

    21:40 03.01.2026

  • 76 Aлфа Bълкът

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ама то и Путин не е във възторг от":

    По-скоро ще заберат Путин и жена му Медведев.

    Коментиран от #78, #86

    21:41 03.01.2026

  • 77 604

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ахмак Сила":

    Точно обратното...неадекватната либерастка пропаганда накара много хора да заемат позиция за РФ

    21:42 03.01.2026

  • 78 Да малчо

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Aлфа Bълкът":

    То всичко е като на кънтъра. 😄

    21:42 03.01.2026

  • 79 Помак

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    Да , точен анализ! . за съжаление ще има световна воина ....

    21:43 03.01.2026

  • 80 Рублевка

    1 1 Отговор
    С завладяването на Венецуела, САЩ ще сринат цените на нефта. Русия ще фалира. Заплатите там ще станат по $10, както при Елцин. Държавите сателити на САЩ губят своето стратегическо значение. Ще плащат, за да не ги сподели съдбата на Венецуела. Съдбата на България е бедност, защото нищо не произвежда за износ. Гладни бунтове, разграбване на магазини, военно положение, вечерен час, блокиране на интернет и купонна система.

    Коментиран от #83

    21:53 03.01.2026

  • 81 Моряка

    0 0 Отговор
    Ами то и Путин може да не е напълно доволен от Тръмп,но въпреки недоволството на двамата,земята продължава да се върти.Около оста си,около слънцето,около центъра на галактиката...........

    21:56 03.01.2026

  • 82 Факт

    0 0 Отговор
    Нищо контретно!

    21:57 03.01.2026

  • 83 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Рублевка":

    Ами тогава за целия Армагедон е виновен Тръмп.Да го отвлечем,докато спи.Но най добре е да отвлечем жена му.Докато спи.Още важи.

    22:01 03.01.2026

  • 84 Уф Божкеее...!

    1 1 Отговор
    Ама то щот световната общност е във...,,възторг" от...откаченият рижав нарцис...?!

    22:04 03.01.2026

  • 85 Не съм във възторг от Путин.

    0 0 Отговор
    На американски жаргон се превежда -м@йн@та му на Путин.

    22:06 03.01.2026

  • 86 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Aлфа Bълкът":

    Някои едерасти,даже и да са вълци,много искат и Путин да е с пъстрия байряк, а пък той си спи с красивата гимнастичка и отвреме на време и прави по по едно дете.

    22:08 03.01.2026