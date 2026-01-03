"Тръмп: Не съм във възторг от Путин"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е напълно доволен от взаимодействията си с руския президент Владимир Путин по уреждането на войната в Украйна.

„Не съм във възторг от Путин“, каза той в отговор на въпрос на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

Американският лидер отново заяви, че е „наследил“ този конфликт от своя предшественик като президент Джо Байдън. „Искам да сложа край на това“, каза Тръмп.

Президентът на САЩ заяви също, че САЩ продават на НАТО „много ракети и други неща“ за Киев. „САЩ не губят пари, ние печелим пари от това. Но това е последното нещо, което ме интересува. Просто искам да спра всички тези хора“, заключи той.