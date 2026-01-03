Русия и Бералус са "за" незабавно освобождаване на Мадуро

Министрите на външните работи на Русия и Беларус Сергей Лавров и Максим Риженков подчертаха необходимостта от незабавно освобождаване на президента на Венецуела Николас Мадуро и възстановяването му на поста държавен глава. Това съобщи руската дипломатическа мисия след телефонен разговор между двамата министри.
„Подчертана беше абсолютната необходимост от незабавно освобождаване на легитимния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, връщането им в столицата на страната и възстановяването на Николас Мадуро на поста държавен глава“, отбеляза руското външно министерство.
1 Пич
Коментиран от #6, #8, #9, #18, #21, #27, #37, #56
21:31 03.01.2026
2 НИКИ
21:32 03.01.2026
3 таксиджия 🚖
БРИКС ще се разформирова.
Коментиран от #43
21:32 03.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тръмп
21:33 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аз съм веган
21:33 03.01.2026
8 Тръмп
До коментар #1 от "Пич":В виж пак кристалната топка какво ти казва.
21:34 03.01.2026
9 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Пич":Е що не я взимат окраината, след като са се разбрали!?
Коментиран от #16
21:34 03.01.2026
10 О....
21:35 03.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тръмп
21:36 03.01.2026
13 Грабнаха
21:36 03.01.2026
14 Владо
21:36 03.01.2026
15 Дик диверсанта
21:36 03.01.2026
16 Пич
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Че те си я вземат !!! Нямаш ли радио в таксито , или слушаш само чалга ?
Коментиран от #39, #74
21:37 03.01.2026
17 Хипотетично
21:37 03.01.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Пич":Рос дебилска опорка.
Коментиран от #34
21:37 03.01.2026
19 Гошо
21:38 03.01.2026
20 Яшар
21:38 03.01.2026
21 Ива Христав
До коментар #1 от "Пич":80% от копейките чувате гласове.
Коментиран от #40
21:38 03.01.2026
22 Ице
21:39 03.01.2026
23 ?????
Украинците след венецуелската история се напрегнаха кой от тях ще е някаква цел.
Голям страх ги е налегнал.
Тръмп им направи мечешка услуга, въпреки че го подкрепиха щото нямат друг избор.
Ем подкрепят, ем се чудят кой от тях ще попадне в рулетката.
Не им е лесно.
Коментиран от #76
21:39 03.01.2026
24 Шопо
Знам че можете.
Коментиран от #42
21:39 03.01.2026
25 пиночет
21:39 03.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тръмп
До коментар #1 от "Пич":Без съпротива, стига си защитавал косвено СВО на Путин , то и без съпротива превзеха Крим и без съпротива бяха пред портите на Киев но без съюзници Киев сам изтласка и изби спезназовците на Кремъл и досега тридневната операция е вече почти пета година военни деийствия и близо 2 млн руски жертви колокото е армията им но в послествия с годините ги мобилизираха постоянно и някой се смее как могат да бъдат избити 2 млн руснаци като им е толкова армията
Коментиран от #45
21:39 03.01.2026
28 Ами
Защото който не слуша Лавров, ще му се наложи да слуша Белоусов.
Коментиран от #78
21:39 03.01.2026
29 Грохнал
21:40 03.01.2026
30 Плешива първопричина
21:40 03.01.2026
31 миси рка богданска
затова пиша криво
21:40 03.01.2026
32 Тая па
Коментиран от #47
21:40 03.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ,,,,,,,
До коментар #18 от "Дик диверсанта":Ако си русофил или си мало/умен или си платен.
Трети вариант няма.
Коментиран от #48
21:41 03.01.2026
35 Дон Корлеоне
21:42 03.01.2026
36 бръъъч
21:42 03.01.2026
37 Бай Ганьо
До коментар #1 от "Пич":За нас важното е нашите копейки пак да хванат средния
21:43 03.01.2026
38 интересно
21:43 03.01.2026
39 мдаа
До коментар #16 от "Пич":В началото на войната в Украйна, руснаците владееха 27% от територията и. Днес владеят 19%. Така си я взимат, че няма накъде повече...
21:43 03.01.2026
40 Цеко
До коментар #21 от "Ива Христав":100 % са
21:43 03.01.2026
41 Наритай Бг копейка
21:43 03.01.2026
42 Тръмп
До коментар #24 от "Шопо":Дали?
21:43 03.01.2026
43 Ами
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":Да Ви припомя ли случката между САЩ и Иран :)
Вече никой не говори за това.
Питате ли се защо?
21:43 03.01.2026
44 Катърчо и Картофчо
21:44 03.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мда-даааааа
21:44 03.01.2026
47 Тоя па
До коментар #32 от "Тая па":не...след месец си отива...без външна намеса
21:45 03.01.2026
48 Този от Ком.1
До коментар #34 от ",,,,,,,":Е и ДВЕТЕ.
21:46 03.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бубоде
Коментиран от #57
21:46 03.01.2026
51 Ако това ги прави щастливи
21:47 03.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Лукашенко къса листенцата на цвете
-Аз съм следващият. Не съм следващият. аз съм следващият. Не съм следващият.
Путин седи почти разреван в бункера, гризе нокти и мисли какво да прави, защото знае, че Мадуро има само един вариант да се отърве. Като разкаже всичко което знае за Путин и действията му, у го подкрепи с доказателства.
21:47 03.01.2026
54 Костя Копейкин
21:48 03.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Цццц
До коментар #1 от "Пич":Ей не се научихте, не разбрахте че има Украински Народ и без той да каже ДА нищо няма да се случи. Полу невръстните срочнослужещи украински войничета макар и първоначално изплашени и объркани в крайна сметка намериха сили и НЕВРОЯРНО МЪЖЕСТВО да спрат руската десантна операция на киевското летище в Гостомел. Руския десант имаше подобна задача като тази във Венецуела но преди да се намеси изключително боеспособната и опитна 92-ра механизирана бригада и да разкатае и унищожи окончателно този десант тъкмо те полуневръстните деца на Украинския народ служещи в Националната гвардия със своя Героизъм решиха съдбта му , може би и съдбата на този война. Същото беше и при Харков и още на много места Така че:
Слава на Украйна и на героичният и народ!
Коментиран от #68
21:49 03.01.2026
57 НИКИ
До коментар #50 от "Бубоде":Това да го видя няма да го повярвам. Копейкире приемате желаното за реалност развили сре странни психични проблеми.
21:52 03.01.2026
58 Жител на Евротериторията “България”
21:52 03.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Не само Русия и Беларус
21:53 03.01.2026
61 Ники
21:54 03.01.2026
62 Комунистически ценности
Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право - отнемане на земята на селяните! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса и го убиха понеже си признал, че не е летял!
Коментиран от #77
21:54 03.01.2026
63 Много
До коментар #55 от "ГЛЮПАК":Подходящ Ник си си избрал, описва те напълно!
21:55 03.01.2026
64 Ама серизно ли?
Коментиран от #66
21:55 03.01.2026
65 Спецназ
НаборО си от "Щатите на "Демокрацията",
да пусне м.дУрите на МЪДУро,
или ако може да не ги стиска силно-
само да го чеша и мачка ама леко!
ПОЛИТИКА, Баце!
Коментиран от #67
21:56 03.01.2026
66 В Украйна
До коментар #64 от "Ама серизно ли?":няма руски войски. С тролене само не става.
21:57 03.01.2026
67 Ники
До коментар #65 от "Спецназ":Никаква империя не е русия некадърници
21:58 03.01.2026
68 Ааа...
До коментар #56 от "Цццц":То вие пък въобще не се научихте дори да четете! В статията не пише нищо за войната в Украйна. Занеси на някой грамотен човек да ти я прочете!
22:02 03.01.2026
69 БЪЛГАРИН
дребни терористи мече Медвед и изнасилвача-убиец на жени и деца Пут........
Коментиран от #71
22:05 03.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 български интелектуалец
До коментар #69 от "БЪЛГАРИН":Съгласен Но да питам "в коя страна бесят коне".Сигурно в Рус.В Европа има закон за защита
на животните.
22:10 03.01.2026
72 Хахахаха
22:11 03.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Верни ли?
До коментар #16 от "Пич":Вземат я, ам наобратно - в момента владеят по-малко, отколкото на 25.02.2022
Между другото, да отбележа - е така се прави СВО, като американците :-)
22:13 03.01.2026
75 Странно
А Мадуро е най-жалкия президент някога управлявал...
22:14 03.01.2026
76 И според
До коментар #23 от "?????":тебе защо са се напрегнали? :D
Кой пиян мужик може да направи това, което направиха янките?
22:15 03.01.2026
77 Юри
До коментар #62 от "Комунистически ценности":Не затова го убиха. Макар и рядко но и измежду тях се срещат човеци. Конкретно той докато обикалял света гледал как живеят другите нроди и започнал все по-често и открито да пита партийците от най- високи ниви защо неговият народ живее така. Та затова и се наложило да го убият. Просто комунистите не случили на човека.
22:16 03.01.2026
78 Да бе
До коментар #28 от "Ами":И кой ще го принуди - червената "армия" може би?
22:17 03.01.2026