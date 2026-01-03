Русия и Бералус са "за" незабавно освобождаване на Мадуро

Министрите на външните работи на Русия и Беларус Сергей Лавров и Максим Риженков подчертаха необходимостта от незабавно освобождаване на президента на Венецуела Николас Мадуро и възстановяването му на поста държавен глава. Това съобщи руската дипломатическа мисия след телефонен разговор между двамата министри.

„Подчертана беше абсолютната необходимост от незабавно освобождаване на легитимния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, връщането им в столицата на страната и възстановяването на Николас Мадуро на поста държавен глава“, отбеляза руското външно министерство.