Русия и Бералус са "за" незабавно освобождаване на Мадуро

Русия и Бералус са "за" незабавно освобождаване на Мадуро

3 Януари, 2026

Това заявиха външните министри на двете държави

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Министрите на външните работи на Русия и Беларус Сергей Лавров и Максим Риженков подчертаха необходимостта от незабавно освобождаване на президента на Венецуела Николас Мадуро и възстановяването му на поста държавен глава. Това съобщи руската дипломатическа мисия след телефонен разговор между двамата министри.

„Подчертана беше абсолютната необходимост от незабавно освобождаване на легитимния президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, връщането им в столицата на страната и възстановяването на Николас Мадуро на поста държавен глава“, отбеляза руското външно министерство.


  • 1 Пич

    8 18 Отговор
    Когато ви казвам нещо , трябва да слушате по внимателно !!! Това действие е толкова тъпо само по себе си , че ме накара да се замисля ! Та , Мадуро беше отвлечен без никаква съпротива почти. Това подсказва за две неща. Мадуро е сключил сделка със САЩ и е чакал отвличането. Или - Мадуро е бил предаден от собствените си военни ! Бих заложил на второто. Това подсказва за сделка между САЩ и Русия. Едните получават Украйна , другите Венецуела. Или , както отдавна ви казах , продължават да владеят света като играят в цирка на противопоставянето !!! Ако утре излезе Медведев одиозно да бомбардира САЩ - прав съм на 100% !!! А вие си чешете езиците и се мразете , щото сте били искали нещо !!!

    Коментиран от #6, #8, #9, #18, #21, #27, #37, #56

    21:31 03.01.2026

  • 2 НИКИ

    22 8 Отговор
    Тея немат думата слаби и глупави са 5 години украйна да гледат как се прави

    21:32 03.01.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    27 12 Отговор
    Хахахаха кой ви пита вас бе рушляци! За пореден път се доказа, че рушия и чайна не могат да защитят съюзниците си!

    БРИКС ще се разформирова.

    Коментиран от #43

    21:32 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тръмп

    13 4 Отговор
    Става. Ама по-нататък. Сега имам по-важна работа - да си изрежа ноктите на краката.

    21:33 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз съм веган

    19 7 Отговор
    Кой ги пита тия паляци.

    21:33 03.01.2026

  • 8 Тръмп

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В виж пак кристалната топка какво ти казва.

    21:34 03.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е що не я взимат окраината, след като са се разбрали!?

    Коментиран от #16

    21:34 03.01.2026

  • 10 О....

    10 2 Отговор
    И останалите папуаси също са ЗА......ама кой ли ги пита

    21:35 03.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп

    12 9 Отговор
    Русия, Китай , Индия, Иран, Бразилия, Колумбия, Мексико, Нигерия, Северна Корея, ЮАР, Алжир, Судан, Индонезия, това са само малка част от тези които заслужават специална военна операция под 30 минути директно от непобедимата американска армия, само ядрения арсенал на БРИКС, ШОС, АСЕАН, Ориента, Юга , Изтока ги спасява от специална амерканска операция, за която Путин, Си, Аятолаха, Ким могат само да мечтаят а не 4 години калта в Украйна или 40 години подготовка за един малък остров Тайван

    21:36 03.01.2026

  • 13 Грабнаха

    12 2 Отговор
    го от спалнята му сред нощ с жена му да спасят света от наркотици......

    21:36 03.01.2026

  • 14 Владо

    10 4 Отговор
    Отивайте го освободете.Нали сте освободители.Сбърканяци.

    21:36 03.01.2026

  • 15 Дик диверсанта

    13 3 Отговор
    Лукашенко много да не знае, да не го сложат на втория етаж на леглото на Мадуро

    21:36 03.01.2026

  • 16 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Че те си я вземат !!! Нямаш ли радио в таксито , или слушаш само чалга ?

    Коментиран от #39, #74

    21:37 03.01.2026

  • 17 Хипотетично

    4 1 Отговор
    За такава руско белоруска декларация Доналд благородно ще забрави да чуе и пак е недоволен от липсата на благодарствена реакция от Зеленски.

    21:37 03.01.2026

  • 18 Дик диверсанта

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рос дебилска опорка.

    Коментиран от #34

    21:37 03.01.2026

  • 19 Гошо

    2 2 Отговор
    За тръмписта санкции нЕмс ли да наложим нещо

    21:38 03.01.2026

  • 20 Яшар

    5 2 Отговор
    Мисля ,че ще има световна война .на 10-15% я има вече ...лошо е ,но е нужен подбор ...както искате го наречете ...света се натиска за воина

    21:38 03.01.2026

  • 21 Ива Христав

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    80% от копейките чувате гласове.

    Коментиран от #40

    21:38 03.01.2026

  • 22 Ице

    4 0 Отговор
    И аз съм за да намине съседката по хавлия, ама… мечти.

    21:39 03.01.2026

  • 23 ?????

    4 3 Отговор
    Как да кажа?
    Украинците след венецуелската история се напрегнаха кой от тях ще е някаква цел.
    Голям страх ги е налегнал.
    Тръмп им направи мечешка услуга, въпреки че го подкрепиха щото нямат друг избор.
    Ем подкрепят, ем се чудят кой от тях ще попадне в рулетката.
    Не им е лесно.

    Коментиран от #76

    21:39 03.01.2026

  • 24 Шопо

    8 2 Отговор
    Ако потопите един американски самолетоносач ще ви повярвам.
    Знам че можете.

    Коментиран от #42

    21:39 03.01.2026

  • 25 пиночет

    9 1 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера

    21:39 03.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тръмп

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Без съпротива, стига си защитавал косвено СВО на Путин , то и без съпротива превзеха Крим и без съпротива бяха пред портите на Киев но без съюзници Киев сам изтласка и изби спезназовците на Кремъл и досега тридневната операция е вече почти пета година военни деийствия и близо 2 млн руски жертви колокото е армията им но в послествия с годините ги мобилизираха постоянно и някой се смее как могат да бъдат избити 2 млн руснаци като им е толкова армията

    Коментиран от #45

    21:39 03.01.2026

  • 28 Ами

    2 6 Отговор
    Внимателно слушайте какво говори Лавров.
    Защото който не слуша Лавров, ще му се наложи да слуша Белоусов.

    Коментиран от #78

    21:39 03.01.2026

  • 29 Грохнал

    7 1 Отговор
    дядка !

    21:40 03.01.2026

  • 30 Плешива първопричина

    4 2 Отговор
    Тези пък все едно някой ги пита.

    21:40 03.01.2026

  • 31 миси рка богданска

    1 1 Отговор
    ох тоз милен пак ме ...
    затова пиша криво

    21:40 03.01.2026

  • 32 Тая па

    6 1 Отговор
    Катъра е следващия след пуслер за подсъдимата скамейка

    Коментиран от #47

    21:40 03.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ,,,,,,,

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дик диверсанта":

    Ако си русофил или си мало/умен или си платен.
    Трети вариант няма.

    Коментиран от #48

    21:41 03.01.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    8 1 Отговор
    Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени

    21:42 03.01.2026

  • 36 бръъъч

    6 2 Отговор
    Спокойно кон няма да го убият както вие убихте Навални

    21:42 03.01.2026

  • 37 Бай Ганьо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    За нас важното е нашите копейки пак да хванат средния

    21:43 03.01.2026

  • 38 интересно

    4 1 Отговор
    Путин кога ли ще се включи или е скрит в бункера че цял ден и дума не пророни а приятеля му Мадуро под носа му го взеха

    21:43 03.01.2026

  • 39 мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    В началото на войната в Украйна, руснаците владееха 27% от територията и. Днес владеят 19%. Така си я взимат, че няма накъде повече...

    21:43 03.01.2026

  • 40 Цеко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ива Христав":

    100 % са

    21:43 03.01.2026

  • 41 Наритай Бг копейка

    6 2 Отговор
    Нашите копейки, кога ги почваме?

    21:43 03.01.2026

  • 42 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Дали?

    21:43 03.01.2026

  • 43 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Да Ви припомя ли случката между САЩ и Иран :)
    Вече никой не говори за това.
    Питате ли се защо?

    21:43 03.01.2026

  • 44 Катърчо и Картофчо

    5 1 Отговор
    Ма кой го е брига за тия кални кочини бря, звучи като Лесото и Мианмар остро осъждат САЩ ??!! 🤣🤣🤣

    21:44 03.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мда-даааааа

    6 0 Отговор
    Може!Ако се разменят с Путин.

    21:44 03.01.2026

  • 47 Тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тая па":

    не...след месец си отива...без външна намеса

    21:45 03.01.2026

  • 48 Този от Ком.1

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от ",,,,,,,":

    Е и ДВЕТЕ.

    21:46 03.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бубоде

    1 4 Отговор
    Щом е така, Путин ще арестува зеленски.Ведната.

    Коментиран от #57

    21:46 03.01.2026

  • 51 Ако това ги прави щастливи

    2 1 Отговор
    Добре, щом така са казали тези министри :)))

    21:47 03.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лукашенко къса листенцата на цвете

    5 1 Отговор
    и си мърмори!
    -Аз съм следващият. Не съм следващият. аз съм следващият. Не съм следващият.
    Путин седи почти разреван в бункера, гризе нокти и мисли какво да прави, защото знае, че Мадуро има само един вариант да се отърве. Като разкаже всичко което знае за Путин и действията му, у го подкрепи с доказателства.

    21:47 03.01.2026

  • 54 Костя Копейкин

    3 2 Отговор
    Подлогите на русия сме предадени до един , аз вече ставам демократ

    21:48 03.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Цццц

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ей не се научихте, не разбрахте че има Украински Народ и без той да каже ДА нищо няма да се случи. Полу невръстните срочнослужещи украински войничета макар и първоначално изплашени и объркани в крайна сметка намериха сили и НЕВРОЯРНО МЪЖЕСТВО да спрат руската десантна операция на киевското летище в Гостомел. Руския десант имаше подобна задача като тази във Венецуела но преди да се намеси изключително боеспособната и опитна 92-ра механизирана бригада и да разкатае и унищожи окончателно този десант тъкмо те полуневръстните деца на Украинския народ служещи в Националната гвардия със своя Героизъм решиха съдбта му , може би и съдбата на този война. Същото беше и при Харков и още на много места Така че:
    Слава на Украйна и на героичният и народ!

    Коментиран от #68

    21:49 03.01.2026

  • 57 НИКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бубоде":

    Това да го видя няма да го повярвам. Копейкире приемате желаното за реалност развили сре странни психични проблеми.

    21:52 03.01.2026

  • 58 Жител на Евротериторията “България”

    3 3 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а, извършват поредното международно пиратство.

    21:52 03.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не само Русия и Беларус

    2 3 Отговор
    Всяка суверенна страна трябва да е за освобождаването на президента на Венецуела и осъждане на тероризма на САЩ.

    21:53 03.01.2026

  • 61 Ники

    3 1 Отговор
    Е това е СВО онова в украйна е хубава работа ама руска Д

    21:54 03.01.2026

  • 62 Комунистически ценности

    7 0 Отговор
    Така тръбяха едно време комунистите по вестниците и радиогугутките:
    Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право - отнемане на земята на селяните! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса и го убиха понеже си признал, че не е летял!

    Коментиран от #77

    21:54 03.01.2026

  • 63 Много

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "ГЛЮПАК":

    Подходящ Ник си си избрал, описва те напълно!

    21:55 03.01.2026

  • 64 Ама серизно ли?

    4 1 Отговор
    НАТО и ЕС са за незабавно и пълно изтегляне на руските войски от Украйна вече 4 години, но Москва отказва не само това, но и дори даже временно да прекрати обстрела и мародерствата на руската армия на украйнската земя.

    Коментиран от #66

    21:55 03.01.2026

  • 65 Спецназ

    3 0 Отговор
    ДЕДО от Емперията на Злото се скарал на
    НаборО си от "Щатите на "Демокрацията",

    да пусне м.дУрите на МЪДУро,

    или ако може да не ги стиска силно-

    само да го чеша и мачка ама леко!

    ПОЛИТИКА, Баце!

    Коментиран от #67

    21:56 03.01.2026

  • 66 В Украйна

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ама серизно ли?":

    няма руски войски. С тролене само не става.

    21:57 03.01.2026

  • 67 Ники

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Спецназ":

    Никаква империя не е русия некадърници

    21:58 03.01.2026

  • 68 Ааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Цццц":

    То вие пък въобще не се научихте дори да четете! В статията не пише нищо за войната в Украйна. Занеси на някой грамотен човек да ти я прочете!

    22:02 03.01.2026

  • 69 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    Ние българите сме да те окачат на въжето на което вися Айхман.А след теб и другите
    дребни терористи мече Медвед и изнасилвача-убиец на жени и деца Пут........

    Коментиран от #71

    22:05 03.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 български интелектуалец

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "БЪЛГАРИН":

    Съгласен Но да питам "в коя страна бесят коне".Сигурно в Рус.В Европа има закон за защита
    на животните.

    22:10 03.01.2026

  • 72 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Както казват копейките - Е па да одат да го освободят!

    22:11 03.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Верни ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Вземат я, ам наобратно - в момента владеят по-малко, отколкото на 25.02.2022
    Между другото, да отбележа - е така се прави СВО, като американците :-)

    22:13 03.01.2026

  • 75 Странно

    0 0 Отговор
    Защо ми триете коментара, нещастливи ад...ини?!
    А Мадуро е най-жалкия президент някога управлявал...

    22:14 03.01.2026

  • 76 И според

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "?????":

    тебе защо са се напрегнали? :D
    Кой пиян мужик може да направи това, което направиха янките?

    22:15 03.01.2026

  • 77 Юри

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Комунистически ценности":

    Не затова го убиха. Макар и рядко но и измежду тях се срещат човеци. Конкретно той докато обикалял света гледал как живеят другите нроди и започнал все по-често и открито да пита партийците от най- високи ниви защо неговият народ живее така. Та затова и се наложило да го убият. Просто комунистите не случили на човека.

    22:16 03.01.2026

  • 78 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    И кой ще го принуди - червената "армия" може би?

    22:17 03.01.2026

