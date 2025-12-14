Орбан: Изземването на замразени руски активи е обявяване на война на Русия

Изземването на замразени руски активи от Европейския съюз би било равносилно на обявяване на война на Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, а говорителят на правителството Золтан Ковач публикува откъс от речта му в социалната медийна платформа X.
„Манипулирането на руски активи, изземването на руски активи би било обявяване на война“, заяви Орбан.
Според него изземването на стотици милиарди евро, принадлежащи на държавата, неизбежно би довело до ответни мерки.
Ден преди това Орбан заяви, че вероятното решение на Съвета на ЕС за постоянно замразяване на руски активи би причинило „непоправими“ щети на регионалния съюз.
На 11 декември Ройтерс съобщи, че посланиците на държавите-членки на ЕС са започнали писмена процедура, насочена към официално одобряване на решението на Съвета на Европейския съюз за постоянно замразяване на руски активи. Агенцията отбеляза, че тази стъпка е насочена към „създаване на условия за използване на активи на Руската федерация в интерес на Украйна“.
1 Българин
04:26 14.12.2025
2 оня с коня
Коментиран от #5
04:32 14.12.2025
3 гумата
Коментиран от #10
04:35 14.12.2025
4 Джо
04:45 14.12.2025
5 стоян георгиев
До коментар #2 от "оня с коня":България също, нямаме място сред тези пиявици от Ес, родните педешорошпии да отиват там.
Коментиран от #13
04:59 14.12.2025
6 Факрус
05:07 14.12.2025
7 Т.КОЛЕВВВ
05:10 14.12.2025
8 Русия помагаше на всички
Коментиран от #9
05:29 14.12.2025
9 Кисинджър
До коментар #8 от "Русия помагаше на всички":Лошо е да си враг на Сащ, но е фатално да си им приятел.
05:31 14.12.2025
10 "Анализаторе"
До коментар #3 от "гумата":Новият свят е без съюзи и зачита интересите и суверенитета на всички страни. Погледни стария и ще разбереш защо необратимо умира. Омразата, лъжата, пропагандата няма да му помогнат. Прочети "Капиталът" на Карл Маркс и ще разбереш света.
05:43 14.12.2025
11 Имено
Коментиран от #12
05:54 14.12.2025
12 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Имено":Кой в този цивилизо Ан свят, бе. Този същият ли, дето вика на кражбата -евроантлантическа ценност. Да, опасна е Русия, щото не ви дава, да ограбите ресурсите ѝ. Ако искате война, ще я имате. Това ви каза Путин. Готов е да ви прати в каменната ера за по малко от 15 минути. Чавка ви е изпила мозъка, който ви е замъглен от злоба .
06:06 14.12.2025
13 оня с коня
До коментар #5 от "стоян георгиев":Ваща "България" ИЗОБЩО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА,вашето мнение пък ХИЧ.Длебни сте и съответно си налягайте парцалите- за ваше добро е!:)
06:07 14.12.2025
14 РЕАЛИСТ
06:12 14.12.2025