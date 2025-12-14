Новини
Орбан: Изземването на замразени руски активи е обявяване на война на Русия

14 Декември, 2025 04:20, обновена 14 Декември, 2025 04:24 1 003 14

Това неизбежно би довело до ответни мерки, заяви унгарският премиер

Орбан: Изземването на замразени руски активи е обявяване на война на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Изземването на замразени руски активи от Европейския съюз би било равносилно на обявяване на война на Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, а говорителят на правителството Золтан Ковач публикува откъс от речта му в социалната медийна платформа X.

„Манипулирането на руски активи, изземването на руски активи би било обявяване на война“, заяви Орбан.

Според него изземването на стотици милиарди евро, принадлежащи на държавата, неизбежно би довело до ответни мерки.

Ден преди това Орбан заяви, че вероятното решение на Съвета на ЕС за постоянно замразяване на руски активи би причинило „непоправими“ щети на регионалния съюз.

На 11 декември Ройтерс съобщи, че посланиците на държавите-членки на ЕС са започнали писмена процедура, насочена към официално одобряване на решението на Съвета на Европейския съюз за постоянно замразяване на руски активи. Агенцията отбеляза, че тази стъпка е насочена към „създаване на условия за използване на активи на Руската федерация в интерес на Украйна“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 17 Отговор
    Ми да напуска орбан ЕС и, за да си спаси кожата. Никой не го държи на сила!

    04:26 14.12.2025

  • 2 оня с коня

    8 17 Отговор
    На Унгария следва НЕМЕДЛЕНО да й се отнеме Правото на Глас чрез общо Гласуване на останалите Държави - членки на ЕС,за да престане да саботира Евро-Решенията.по-добрият вариант обаче е да бъде ИЗКЛЮЧЕНА от ЕС,след което Инвестициите драстично ще намалеят поради въвеждане на Митническа политика на всичко Унгарско.

    Коментиран от #5

    04:32 14.12.2025

  • 3 гумата

    8 17 Отговор
    Орбан отдавна е лице на руската пропаганда, таа че няма нищо неочаквано в думите му. След тези негови изявления Унгария трябва да бъде поканена да напусне ЕС. Другите руски агенти са австрийците, които са в латентен вид, но политиката им е напълно антизападна. Просто в САЩ говорят много тежки истини и някои хора в ЕС рябва да са обърнали внимание. Орбан и Путин ще стоят още на власт и няма никакви изгледи да бъдат сменени, затова към тях трябва да има твърдо отношение. Ако Русия не претърпи загуби никой там няма да се сети, че постъпва ужасно с украинците и няма да се откаже от агресия към ЕС. А ЕС просто трябва да започне да се готви за война. Дори да е икономическа войната е неизбежна. САЩ и Русия вече играят на партия и е въпрос на време да включат Индия, Африка, Бразилия и Китай в съюза си. Този свят няма да е многополюсен- ще е двуполюсен с тези два центъра.

    Коментиран от #10

    04:35 14.12.2025

  • 4 Джо

    4 14 Отговор
    Орбане,споко ,тя Захарова все това разправя,няма нужда да папагалстваш.

    04:45 14.12.2025

  • 5 стоян георгиев

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    България също, нямаме място сред тези пиявици от Ес, родните педешорошпии да отиват там.

    Коментиран от #13

    04:59 14.12.2025

  • 6 Факрус

    5 9 Отговор
    орбане, боклу ко, русоробе, питай старите унгарци за 1956 година! ТЕ помнят руските "асвабадители " . След като Унгария бъде изтритана от ЕС и ти няма да имаш думата, ще бъдеш първият "паднал от висок етаж "! След преумора и стрес разбира се!

    05:07 14.12.2025

  • 7 Т.КОЛЕВВВ

    11 3 Отговор
    А СНАБДЯВАНЕТО НА УКРАЙНЯ С ОРЪЖИЕ И ПАРИ КАКВО Е ? ЛОШО Е КОРУМПИРАНИ ПРЕДАТЕЛИ И ФУРНАДФИЙСИ ЛОПАТИ ДА СА НА ВЛАСТ.

    05:10 14.12.2025

  • 8 Русия помагаше на всички

    8 3 Отговор
    Западът 500 г. ограбва колониите си. Сега фалира, защото го изритаха отвсякъде и няма какво да краде. Но инстинктът за кражба остава...

    Коментиран от #9

    05:29 14.12.2025

  • 9 Кисинджър

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Русия помагаше на всички":

    Лошо е да си враг на Сащ, но е фатално да си им приятел.

    05:31 14.12.2025

  • 10 "Анализаторе"

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "гумата":

    Новият свят е без съюзи и зачита интересите и суверенитета на всички страни. Погледни стария и ще разбереш защо необратимо умира. Омразата, лъжата, пропагандата няма да му помогнат. Прочети "Капиталът" на Карл Маркс и ще разбереш света.

    05:43 14.12.2025

  • 11 Имено

    2 3 Отговор
    точно това означава.Война с Русия,която да я доведе до разпад.В този си вид,като федерация с над сто и четирсет милиона индивида,тя е опасна не само за съседите си,но и целия цивилизован свят.

    Коментиран от #12

    05:54 14.12.2025

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Имено":

    Кой в този цивилизо Ан свят, бе. Този същият ли, дето вика на кражбата -евроантлантическа ценност. Да, опасна е Русия, щото не ви дава, да ограбите ресурсите ѝ. Ако искате война, ще я имате. Това ви каза Путин. Готов е да ви прати в каменната ера за по малко от 15 минути. Чавка ви е изпила мозъка, който ви е замъглен от злоба .

    06:06 14.12.2025

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Ваща "България" ИЗОБЩО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА,вашето мнение пък ХИЧ.Длебни сте и съответно си налягайте парцалите- за ваше добро е!:)

    06:07 14.12.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Чакаме сега и рублен боташович да го повтори същото!

    06:12 14.12.2025

