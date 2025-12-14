Орбан: Изземването на замразени руски активи е обявяване на война на Русия

Изземването на замразени руски активи от Европейския съюз би било равносилно на обявяване на война на Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, а говорителят на правителството Золтан Ковач публикува откъс от речта му в социалната медийна платформа X.

„Манипулирането на руски активи, изземването на руски активи би било обявяване на война“, заяви Орбан.

Според него изземването на стотици милиарди евро, принадлежащи на държавата, неизбежно би довело до ответни мерки.

Ден преди това Орбан заяви, че вероятното решение на Съвета на ЕС за постоянно замразяване на руски активи би причинило „непоправими“ щети на регионалния съюз.

На 11 декември Ройтерс съобщи, че посланиците на държавите-членки на ЕС са започнали писмена процедура, насочена към официално одобряване на решението на Съвета на Европейския съюз за постоянно замразяване на руски активи. Агенцията отбеляза, че тази стъпка е насочена към „създаване на условия за използване на активи на Руската федерация в интерес на Украйна“.