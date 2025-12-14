Русия отбелязва опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите.

Това беше посочено в статия на руския външен министър Сергей Лавров за сръбския вестник „Политика“ по случай 30-годишнината от подписването на Дейтънското мирно споразумение.

Лавров подчерта, че западните поддръжници на Прищина от много години игнорират разпоредбите на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, която е фундаментална за косовското уреждане и гарантира териториалната цялост на Сърбия.

„След като признаха едностранно обявената „независимост“ на региона, те продължават да насърчават сърбофобското беззаконие, извършвано от „ръководството“ на Прищина, включително стъпки за сформиране на незаконна „армия“ на косовски албанци.

„Те инициират създаването на военни съюзи, в които Прищина участва наравно със суверенни държави. Наблюдават се опасни тенденции към увеличаване на военния потенциал и изместване на баланса на силите на Балканите“, отбеляза той.

„Ние също така виждаме това като пряко нарушение на Дейтънските споразумения, предимно на тези, залегнали в приложения 1-А „За военните аспекти на мирното споразумение“ и 1-Б „За стабилизирането в региона“, подчерта министърът.