Лавров: Русия вижда опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите

Русия отбелязва опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите.
Това беше посочено в статия на руския външен министър Сергей Лавров за сръбския вестник „Политика“ по случай 30-годишнината от подписването на Дейтънското мирно споразумение.
Лавров подчерта, че западните поддръжници на Прищина от много години игнорират разпоредбите на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, която е фундаментална за косовското уреждане и гарантира териториалната цялост на Сърбия.
„След като признаха едностранно обявената „независимост“ на региона, те продължават да насърчават сърбофобското беззаконие, извършвано от „ръководството“ на Прищина, включително стъпки за сформиране на незаконна „армия“ на косовски албанци.
„Те инициират създаването на военни съюзи, в които Прищина участва наравно със суверенни държави. Наблюдават се опасни тенденции към увеличаване на военния потенциал и изместване на баланса на силите на Балканите“, отбеляза той.
„Ние също така виждаме това като пряко нарушение на Дейтънските споразумения, предимно на тези, залегнали в приложения 1-А „За военните аспекти на мирното споразумение“ и 1-Б „За стабилизирането в региона“, подчерта министърът.
1 оня с коня
Коментиран от #14
04:43 14.12.2025
2 гумата
Коментиран от #13
04:45 14.12.2025
3 Прощаваите но
Известо е, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
04:46 14.12.2025
4 Джо
Коментиран от #8, #10
04:48 14.12.2025
5 Единственият приятел е Русия
05:02 14.12.2025
6 Джо
Коментиран от #7, #9
05:04 14.12.2025
7 Давай наред nenи
До коментар #6 от "Джо":Трети евроreйски лагер.
05:07 14.12.2025
8 Казваш на черното бяло
До коментар #4 от "Джо":Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна една седмица преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни от Зеленски една седмица преди 24.02.2022
05:07 14.12.2025
9 Кой нарушава договори и лицемерничи?
До коментар #6 от "Джо":Украинците се оказват големи подлеци и лъжци.
Видете ли? Руснаците сами са си взривили двата Северни потока, за да претърпят финансови загуби.
Видете ли? Руснаците сами си бомбандират Чернобил, намиращ се на руска територия
Видете ли? Руснаците сами са взривили Нова Каховската ВЕЦ, за да рискуват изтегляне от Херсонска област, за да не се изолират воиските си с водите.
Видете ли? Руснаците избиват хора в Буча, при това наредените жертви си пушат, движат се и се усмихват.
05:12 14.12.2025
10 Лъжата убива укри
До коментар #4 от "Джо":Обидите и лъжите са присъщи на слабаците и неможещите. Руските и китайските политици са класи над западните във всяко отношение, а Лавров е безспорно най-великиятдипломат на нашето време. Думите, и поведението имат значение! Но не и за самопровъзгласилите се за "изключителни".
05:16 14.12.2025
11 Минималната работна
05:37 14.12.2025
12 Андро
06:00 14.12.2025
13 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "гумата":Полярния студ май е в окопите на украинците. Наскоро намериха телата на няколко украински войника замръзнали до смърт
06:02 14.12.2025
14 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "оня с коня":А какво общо има Англия или американците с Балканите и Черно море??? Байдън ги беше определил за важни за американските интереси и сигурност
06:05 14.12.2025