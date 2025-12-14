Новини
Лавров: Русия вижда опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите

14 Декември, 2025 04:28, обновена 14 Декември, 2025 04:33 1 082 14

  • сергей лавров-
  • косово-
  • сърбия-
  • балкани-
  • русия

След като признаха едностранно обявената „независимост“ на Косово, поддръжниците на Прищина продължават да насърчават сърбофобското беззаконие, заяви първият дипломат на Русия

Лавров: Русия вижда опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия отбелязва опасни тенденции в натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите.

Това беше посочено в статия на руския външен министър Сергей Лавров за сръбския вестник „Политика“ по случай 30-годишнината от подписването на Дейтънското мирно споразумение.

Лавров подчерта, че западните поддръжници на Прищина от много години игнорират разпоредбите на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, която е фундаментална за косовското уреждане и гарантира териториалната цялост на Сърбия.

„След като признаха едностранно обявената „независимост“ на региона, те продължават да насърчават сърбофобското беззаконие, извършвано от „ръководството“ на Прищина, включително стъпки за сформиране на незаконна „армия“ на косовски албанци.

„Те инициират създаването на военни съюзи, в които Прищина участва наравно със суверенни държави. Наблюдават се опасни тенденции към увеличаване на военния потенциал и изместване на баланса на силите на Балканите“, отбеляза той.

„Ние също така виждаме това като пряко нарушение на Дейтънските споразумения, предимно на тези, залегнали в приложения 1-А „За военните аспекти на мирното споразумение“ и 1-Б „За стабилизирането в региона“, подчерта министърът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 11 Отговор
    Ама какво общо има Русия с Балканите?Излиза ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ че е ДОЛНА ЛЪЖА, че Русия не се меси във Вътрешните работи на други държави!!

    Коментиран от #14

    04:43 14.12.2025

  • 2 гумата

    9 9 Отговор
    Русия успя да осуети влизането на Сърбия и Македония в ЕС. В интерес на истината направи услуга на българите, които щяха да бъдат тормозени от македонците, които ни крадат историята. скоро в Русия заспиват напълно и всичко , което четем за там ще е симулация на дейност. Някакви електронни медии писаха, че в Канада имало -53 градуса, а всъщност тази температура е в Сибир и като видиш руската карта, там държава няма. Има само полярен студ. Ако украинците можеха да се усетят сега е времето да атакуват всички руски позиции и да напрегнат руснаците. Русия се изхранва от грабеж от войните, които води.

    Коментиран от #13

    04:45 14.12.2025

  • 3 Прощаваите но

    9 10 Отговор
    Западът продължава провокациите на Балканите с натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите.
    Известо е, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.

    04:46 14.12.2025

  • 4 Джо

    6 10 Отговор
    Господи прибери си лоса🙏 Най големият нарушител на договори и в момента агресор !

    Коментиран от #8, #10

    04:48 14.12.2025

  • 5 Единственият приятел е Русия

    11 7 Отговор
    Западът нарушава брутално всякакви международни закони и споразумения, дори и собствените. Сегашните му елити са корумпирани, покварени и морално деградирали. За тях лъжата е истина и блудстват с истината ежедневно. За тях благополучието на собствените им народи не е приоритет, човешкият живот е безначение. Дори се гордеят, че печелят от войната си с кръвта на украинците... Хунтата на зеленски открадна за три години 45 милиарда, но погуби милиони украинци и страната си. Искат да превърнат безумие нормалност.... Чисто изроди!

    05:02 14.12.2025

  • 6 Джо

    7 6 Отговор
    Господи прибери си лоса🙏 Най големият нарушител на договори и в момента агресор да обвинява другите ! Един правеше 3райх ,друг пък руский мир....резултата е еднакъв.

    Коментиран от #7, #9

    05:04 14.12.2025

  • 7 Давай наред nenи

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Джо":

    Трети евроreйски лагер.

    05:07 14.12.2025

  • 8 Казваш на черното бяло

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Джо":

    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна една седмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни от Зеленски една седмица преди 24.02.2022

    05:07 14.12.2025

  • 9 Кой нарушава договори и лицемерничи?

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Джо":

    Украинците се оказват големи подлеци и лъжци.

    Видете ли? Руснаците сами са си взривили двата Северни потока, за да претърпят финансови загуби.

    Видете ли? Руснаците сами си бомбандират Чернобил, намиращ се на руска територия

    Видете ли? Руснаците сами са взривили Нова Каховската ВЕЦ, за да рискуват изтегляне от Херсонска област, за да не се изолират воиските си с водите.
    Видете ли? Руснаците избиват хора в Буча, при това наредените жертви си пушат, движат се и се усмихват.

    05:12 14.12.2025

  • 10 Лъжата убива укри

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Джо":

    Обидите и лъжите са присъщи на слабаците и неможещите. Руските и китайските политици са класи над западните във всяко отношение, а Лавров е безспорно най-великиятдипломат на нашето време. Думите, и поведението имат значение! Но не и за самопровъзгласилите се за "изключителни".

    05:16 14.12.2025

  • 11 Минималната работна

    3 1 Отговор
    Заплатата ни минималната сега е 1077лева а в Румъния 1680 лв ИМА РАЗЛИКА НАЛИ..КАТО ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ ТАМ СА ДАЖЕ И ПО ЕВТИНИ ОТ ТУК ...ТУК Е СПЕКУЛА... ИЗМАМА..

    05:37 14.12.2025

  • 12 Андро

    1 1 Отговор
    И Русия ще стане като сърбия,отломка от СФРЮ.Федерациите,нямат бъдеще.Те са по скоро съюзи/унии/между отделни автономни области,без социално и политическо съдаржание,без тежест и значение в глобалния свят.

    06:00 14.12.2025

  • 13 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "гумата":

    Полярния студ май е в окопите на украинците. Наскоро намериха телата на няколко украински войника замръзнали до смърт

    06:02 14.12.2025

  • 14 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    А какво общо има Англия или американците с Балканите и Черно море??? Байдън ги беше определил за важни за американските интереси и сигурност

    06:05 14.12.2025

