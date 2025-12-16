Лавров: Европа е пропуснала всички възможности за участие в уреждането на конфликта в Украйна

Европа е имала многократни възможности да се включи в процеса на уреждане на конфликта в Украйна, но е пренебрегнала всяка една от тях. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за иранската държавна радио- и телевизионна компания, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Според Лавров Москва не вижда причина да поддържа диалог с настоящите европейски лидери. За разлика от тях, по думите му, Съединените щати проявяват по-голямо желание да разберат ситуацията. Той посочи, че последните контакти с американската страна създават впечатление, че Вашингтон започва по-ясно да възприема руската позиция.
Руският външен министър коментира и новата стратегия за национална сигурност на САЩ. Според него една от основните ѝ цели е да ограничи влиянието на Европа и да не ѝ позволи да налага собствените си либерални правила. По думите му посланието на Вашингтон към европейските държави е ясно - да се фокусират върху собствените си проблеми и да не разчитат на постоянна американска подкрепа за техни „авантюри“, тъй като приоритетите на САЩ са насочени към други региони, най-вече Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.
В интервюто Лавров засегна и темата за икономическата конкуренция, като отправи критики към политиката на администрацията на Доналд Тръмп. Той определи санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ като опит за отстраняване на конкуренти чрез нечестни средства.
Налагането на мита от 100% или дори 500%, според него, противоречи на принципите на глобализацията, които самите САЩ са насърчавали след Втората световна война. Лавров подчерта, че когато санкциите се въвеждат открито по политически причини, това не просто създава неравнопоставеност, а представлява пряко незачитане на човешките права, което той определи като форма на диктат.
Руският външен министър обърна внимание и на ситуацията около Иран. Той подчерта, че Москва е убедена в необходимостта Техеран да остане страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
По думите на Лавров Русия е заинтересована от задълбочаване на сътрудничеството с Иран в сферата на сигурността, включително в рамките на Организацията на Договора за колективна сигурност. Той изрази мнение, че нормализирането на отношенията между Иран и Съвета за сътрудничество в Залива би имало съществен принос за укрепването на стабилността и мира в региона.
