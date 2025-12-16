Европа обсъжда създаването на комисия за компенсации за военните щети в Украйна

Европейски лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски, се събраха в Хага за разговори относно учредяването на Международна комисия за искове, която да разглежда компенсации за Украйна за огромните разрушения, причинени от руските атаки и предполагаемите военни престъпления, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Еднодневната конференция е организирана от Нидерландия съвместно със Съвета на Европа - организацията за защита на правата на човека, обединяваща 46 държави. Очаква се в нея да участват десетки високопоставени представители, включително върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.
Срещата се провежда на фона на продължаващите дипломатически усилия, подкрепяни от Съединените щати, за постигане на мир и прекратяване на войната, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.
Москва последователно отрича обвиненията, че руските сили са извършвали военни престъпления по време на конфликта. В същото време евентуално включване на амнистия за военни зверства в бъдещо мирно споразумение - идея, която на определен етап беше обсъждана от администрацията на президента Доналд Тръмп - може да усложни усилията на европейските държави да осигурят обезщетение за жертвите в Украйна.
Предвижда се комисията да разглежда случаи, свързани с широк спектър от нарушения - от сексуално насилие и насилствено депортиране на деца до унищожаване на религиозни и граждански обекти. Десетки държави вече са заявили подкрепа за инициативата, като 35 от тях се очаква да подпишат съответната конвенция по време на срещата.
Планираната комисия ще бъде втората ключова част от международния механизъм за обезщетение за Украйна. Тя ще оценява исковете, подадени в Регистъра на щетите за Украйна, създаден от Съвета на Европа през 2023 г., и ще определя размера на дължимите компенсации по всеки отделен случай.
Искове ще могат да се подават за материални щети, загуби или телесни увреждания, причинени от руски действия във или срещу Украйна след 24 февруари 2022 г. Право да ги предявяват ще имат физически лица, компании и украинската държава, като те ще се основават на нарушения на международното право.
По данни на Световната банка, разходите за възстановяване на Украйна през следващото десетилетие се оценяват на около 524 млрд. долара - сума, близо три пъти по-голяма от БВП на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща периода само до края на 2024 г. и не включва щетите от засилените руски удари през настоящата година.
По-късно нидерландският външен министър Давид ван Веел потвърди, че Нидерландия ще бъде домакин на Международната комисия за искове за Украйна. Все още не е ясно как точно ще бъдат изплащани присъдените обезщетения, но сред обсъжданите варианти е използването на замразени руски активи в ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #15
12:55 16.12.2025
2 Комисар
12:56 16.12.2025
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:58 16.12.2025
4 Смешници
Коментиран от #9
12:59 16.12.2025
5 Истината:
и Кражбите за Милиарди от Зеленски и приближените му,
го Принуждават бързо да сключи мирно споразумение,
преди да се появят още нови Фрапиращи данни за Огромната корупция в Укрия
13:02 16.12.2025
6 Сандо
13:04 16.12.2025
7 Я пък тоя
Аааа, нямала, ами да си седне на задните части, че ако пипне руските, ще ги връща с лихвите.
И както няма пари, ще ги връща с територии.
Коментиран от #27
13:04 16.12.2025
8 име
13:04 16.12.2025
9 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #4 от "Смешници":А какъв лидер е путлер??? Лидер на ОПГ (олигарси паразити грабители
13:06 16.12.2025
10 Лука
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола ! Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
13:07 16.12.2025
11 Глен Дизен професор от Норвегия
само влошава бъдещата преговорна позиция на Киев.
"Всеки път, когато увеличаваме натиска върху Русия,
влошаваме ситуацията за украинците.
Ако това продължи, в един момент това ще доведе до капитулация", заяви ученият.
Според професора, подкрепата за саботажите срещу Русия,
може да доведе до загуба на цялото черноморско крайбрежие,
което би лишило Украйна от възможността да възстанови икономиката си след края на войната.
13:07 16.12.2025
12 Морски
13:09 16.12.2025
13 Гост
13:13 16.12.2025
14 елче
а ес бръмбарите се чудят как да острижат повече наивните офси
че вълната им отиде по урк и бункерни чекмеджета
13:18 16.12.2025
15 Прокурор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путлер що не се включи ?😂 И без това го чакам.
13:24 16.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АБВ
13:37 16.12.2025
18 Факт
13:39 16.12.2025
19 как е днес зеления наркоман добре ли е?
13:39 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 КВА ЕВРОПА КВИ 5 ЛВ
13:42 16.12.2025
23 Тома
13:43 16.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Замислен
13:44 16.12.2025
26 ЕВРОТЪПУНГЕРИТЕ НЯМА
13:45 16.12.2025
27 456
До коментар #7 от "Я пък тоя":😄на времето ми разправяха един такъв случай: в края на 80години ,вече при перестройката няколко " лидери" решили да правятдвежение срещу бай Тошо, но никой не смеел да му го каже. И кой да отиде при него - избират Батето. Отива Батето при бай Тошо и му казва " решихме да правиме движение срещу теб" а той го пита: а пари имате ли? Батето - е ,немаме пари. Тогава бай Тошо се засмял и му казал: щом немате пари не се движете ,а направо търчете. Не знам дали е било точно така ,но смисъла е същият.
Та така без пари нищо не става.
13:49 16.12.2025
28 Глупости на квадрати
13:52 16.12.2025
29 наблюдател
14:05 16.12.2025