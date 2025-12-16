Новини
Европа обсъжда създаването на комисия за компенсации за военните щети в Украйна
16 Декември, 2025

Лидери се събраха в Хага, за да подготвят механизъм за обезщетения за щети от руската инвазия

Европа обсъжда създаването на комисия за компенсации за военните щети в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски, се събраха в Хага за разговори относно учредяването на Международна комисия за искове, която да разглежда компенсации за Украйна за огромните разрушения, причинени от руските атаки и предполагаемите военни престъпления, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Еднодневната конференция е организирана от Нидерландия съвместно със Съвета на Европа - организацията за защита на правата на човека, обединяваща 46 държави. Очаква се в нея да участват десетки високопоставени представители, включително върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Срещата се провежда на фона на продължаващите дипломатически усилия, подкрепяни от Съединените щати, за постигане на мир и прекратяване на войната, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Москва последователно отрича обвиненията, че руските сили са извършвали военни престъпления по време на конфликта. В същото време евентуално включване на амнистия за военни зверства в бъдещо мирно споразумение - идея, която на определен етап беше обсъждана от администрацията на президента Доналд Тръмп - може да усложни усилията на европейските държави да осигурят обезщетение за жертвите в Украйна.

Предвижда се комисията да разглежда случаи, свързани с широк спектър от нарушения - от сексуално насилие и насилствено депортиране на деца до унищожаване на религиозни и граждански обекти. Десетки държави вече са заявили подкрепа за инициативата, като 35 от тях се очаква да подпишат съответната конвенция по време на срещата.

Планираната комисия ще бъде втората ключова част от международния механизъм за обезщетение за Украйна. Тя ще оценява исковете, подадени в Регистъра на щетите за Украйна, създаден от Съвета на Европа през 2023 г., и ще определя размера на дължимите компенсации по всеки отделен случай.

Искове ще могат да се подават за материални щети, загуби или телесни увреждания, причинени от руски действия във или срещу Украйна след 24 февруари 2022 г. Право да ги предявяват ще имат физически лица, компании и украинската държава, като те ще се основават на нарушения на международното право.

По данни на Световната банка, разходите за възстановяване на Украйна през следващото десетилетие се оценяват на около 524 млрд. долара - сума, близо три пъти по-голяма от БВП на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща периода само до края на 2024 г. и не включва щетите от засилените руски удари през настоящата година.

По-късно нидерландският външен министър Давид ван Веел потвърди, че Нидерландия ще бъде домакин на Международната комисия за искове за Украйна. Все още не е ясно как точно ще бъдат изплащани присъдените обезщетения, но сред обсъжданите варианти е използването на замразени руски активи в ЕС.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    38 10 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #10, #15

    12:55 16.12.2025

  • 2 Комисар

    33 0 Отговор
    Хахахааааа Тез яко ги хапе щъркела

    12:56 16.12.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    35 1 Отговор
    До сега говореха за репарации, сега изведнъж станаха компенсации.....

    12:58 16.12.2025

  • 4 Смешници

    29 1 Отговор
    Какви "лидери" са тези долнопробни, глобалистки слугинчета?

    Коментиран от #9

    12:59 16.12.2025

  • 5 Истината:

    29 0 Отговор
    Огромният Корупционен скандал,
    и Кражбите за Милиарди от Зеленски и приближените му,
    го Принуждават бързо да сключи мирно споразумение,
    преди да се появят още нови Фрапиращи данни за Огромната корупция в Укрия

    13:02 16.12.2025

  • 6 Сандо

    25 1 Отговор
    Казано по народному:сложили са тигана на котлона.А в момента Рибарят си лови рибката окраина в голямата си мрежа.А може и Мечокът да си седи край рекичката и с едната яка лапа да бърка отвреме-навреме и да си вади вкусна сьомга.Та така стоят нещата,ама няма кой да им светне в кухите евротикви,те си живеят в техния Хелоуин и не искат да излязат от него и да си проветрят изкуфелите глави.

    13:04 16.12.2025

  • 7 Я пък тоя

    18 1 Отговор
    А Европа като иска да компенсира Украйна, има ли пари.
    Аааа, нямала, ами да си седне на задните части, че ако пипне руските, ще ги връща с лихвите.
    И както няма пари, ще ги връща с територии.

    Коментиран от #27

    13:04 16.12.2025

  • 8 име

    22 2 Отговор
    Значи, Украйна трябва да бъде разпарчетосана както България. Квото остане от държавата, трябва да е малка по територия и населене, като балтийските пинчери. На тази квази-държава мислете какво ще въстановявате щетите,другото руснаците ще си го оправят. Сега, без да е ясно кво ще остане от Украйна, няма смисъл да мислите за възстановяване.

    13:04 16.12.2025

  • 9 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    1 22 Отговор

    До коментар #4 от "Смешници":

    А какъв лидер е путлер??? Лидер на ОПГ (олигарси паразити грабители

    13:06 16.12.2025

  • 10 Лука

    0 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола ! Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    13:07 16.12.2025

  • 11 Глен Дизен професор от Норвегия

    15 0 Отговор
    Според експерта скалацията на конфликта от страна на европейците,
    само влошава бъдещата преговорна позиция на Киев.
    "Всеки път, когато увеличаваме натиска върху Русия,
    влошаваме ситуацията за украинците.
    Ако това продължи, в един момент това ще доведе до капитулация", заяви ученият.
    Според професора, подкрепата за саботажите срещу Русия,
    може да доведе до загуба на цялото черноморско крайбрежие,
    което би лишило Украйна от възможността да възстанови икономиката си след края на войната.

    13:07 16.12.2025

  • 12 Морски

    13 0 Отговор
    Тия неадекватни еврогейове съвсем изплискаха легена😂

    13:09 16.12.2025

  • 13 Гост

    13 1 Отговор
    Толкова си могат - да създадат комисия, да позаседават, да поумуват и накря да не се договорят, да приемат поне една хвърчаща декларация за резултатите. Европейска работа. И най важното, да преброят още веднъж руските пари и да направят сметка, за какво могат да ги изхарчат. Вече девет пъти ги нагласиха, още един път няма да е излишно. Гладни евпопейски кокошки, руски пари сънуват!

    13:13 16.12.2025

  • 14 елче

    8 0 Отговор
    не европа
    а ес бръмбарите се чудят как да острижат повече наивните офси
    че вълната им отиде по урк и бункерни чекмеджета

    13:18 16.12.2025

  • 15 Прокурор

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер що не се включи ?😂 И без това го чакам.

    13:24 16.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АБВ

    5 0 Отговор
    Не мога да повярвам, че в европейските институции са обхванати от такъв инфантилизъм ! Какви обезщетения бе неадекватници ?! Кой щ ги изплаща ? Русия ли ? Идиотизмът тотално е обзел Европа !

    13:37 16.12.2025

  • 18 Факт

    4 0 Отговор
    ,,Все още не е ясно как ще бъдат изплащани обезщетенията,но..." С една дума кипи безсмислен труд.Ще ги изплащат на Върба в сряда.

    13:39 16.12.2025

  • 19 как е днес зеления наркоман добре ли е?

    5 0 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    13:39 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КВА ЕВРОПА КВИ 5 ЛВ

    8 0 Отговор
    ТОВА ЖИВОТНО Е НА УМИРАНЕ.

    13:42 16.12.2025

  • 23 Тома

    5 0 Отговор
    Тези лидери които се събират за да крадат руските пари всеки има в държавата си 10 % одобрение на избирателите си

    13:43 16.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Замислен

    5 0 Отговор
    Сега следва комисия за Палестина.

    13:44 16.12.2025

  • 26 ЕВРОТЪПУНГЕРИТЕ НЯМА

    8 0 Отговор
    ДА МОГАТ ДА СЕ НАРАДВАТ НА ПЛЯЧКАТА,ПУТИН ГИ ПРЕДУПРЕДИ ЧЕ ЛОШО НАКАЗВА КРАДЦИТЕ.

    13:45 16.12.2025

  • 27 456

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    😄на времето ми разправяха един такъв случай: в края на 80години ,вече при перестройката няколко " лидери" решили да правятдвежение срещу бай Тошо, но никой не смеел да му го каже. И кой да отиде при него - избират Батето. Отива Батето при бай Тошо и му казва " решихме да правиме движение срещу теб" а той го пита: а пари имате ли? Батето - е ,немаме пари. Тогава бай Тошо се засмял и му казал: щом немате пари не се движете ,а направо търчете. Не знам дали е било точно така ,но смисъла е същият.
    Та така без пари нищо не става.

    13:49 16.12.2025

  • 28 Глупости на квадрати

    3 0 Отговор
    Тези евро самозванци май си искат война с Русия? И вместо да се надуват за някакви си искания, може да загубят всичко. Джунджурите са абсолютно неадекватни.

    13:52 16.12.2025

  • 29 наблюдател

    0 0 Отговор
    Тия се събират и си обсъждат, но дали са питали Путин.

    14:05 16.12.2025

Новини по държави:
