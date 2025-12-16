Европа обсъжда създаването на комисия за компенсации за военните щети в Украйна

Европейски лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски, се събраха в Хага за разговори относно учредяването на Международна комисия за искове, която да разглежда компенсации за Украйна за огромните разрушения, причинени от руските атаки и предполагаемите военни престъпления, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Еднодневната конференция е организирана от Нидерландия съвместно със Съвета на Европа - организацията за защита на правата на човека, обединяваща 46 държави. Очаква се в нея да участват десетки високопоставени представители, включително върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Срещата се провежда на фона на продължаващите дипломатически усилия, подкрепяни от Съединените щати, за постигане на мир и прекратяване на войната, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Москва последователно отрича обвиненията, че руските сили са извършвали военни престъпления по време на конфликта. В същото време евентуално включване на амнистия за военни зверства в бъдещо мирно споразумение - идея, която на определен етап беше обсъждана от администрацията на президента Доналд Тръмп - може да усложни усилията на европейските държави да осигурят обезщетение за жертвите в Украйна.

Предвижда се комисията да разглежда случаи, свързани с широк спектър от нарушения - от сексуално насилие и насилствено депортиране на деца до унищожаване на религиозни и граждански обекти. Десетки държави вече са заявили подкрепа за инициативата, като 35 от тях се очаква да подпишат съответната конвенция по време на срещата.

Планираната комисия ще бъде втората ключова част от международния механизъм за обезщетение за Украйна. Тя ще оценява исковете, подадени в Регистъра на щетите за Украйна, създаден от Съвета на Европа през 2023 г., и ще определя размера на дължимите компенсации по всеки отделен случай.

Искове ще могат да се подават за материални щети, загуби или телесни увреждания, причинени от руски действия във или срещу Украйна след 24 февруари 2022 г. Право да ги предявяват ще имат физически лица, компании и украинската държава, като те ще се основават на нарушения на международното право.

По данни на Световната банка, разходите за възстановяване на Украйна през следващото десетилетие се оценяват на около 524 млрд. долара - сума, близо три пъти по-голяма от БВП на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща периода само до края на 2024 г. и не включва щетите от засилените руски удари през настоящата година.

По-късно нидерландският външен министър Давид ван Веел потвърди, че Нидерландия ще бъде домакин на Международната комисия за искове за Украйна. Все още не е ясно как точно ще бъдат изплащани присъдените обезщетения, но сред обсъжданите варианти е използването на замразени руски активи в ЕС.