Българин загина на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

17 Декември, 2025 04:17, обновена 17 Декември, 2025 03:24 748 17

Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Български гражданин е изчезнал или загинал на бойното поле в Украйна.

Такива информации се появяват във страницата във Facebook - Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.

Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.

''Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.

Нашият скъм български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.

Чест, слава и благодарност на нашия брат'', гласи текстът на публикацията.

В публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна Тодор Николаев Кузмов се води за ''изчезнало лице'' и се издирва от 8-ми декември 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Герой

    9 26 Отговор
    Поклон 🇧🇬

    03:25 17.12.2025

  • 2 Чалгатрон с БМВ

    24 5 Отговор
    Е, хубава работа! Отишъл да се бие за пари и дайте да го помним??
    Също като редник Преслав Стоянов от Силистра, дето загина в Ирак, когато им се преобърна джипката в пясъчна буря - смърт по некадърност и давааай - спортната зала на негово име, улица на негово име, празник на града, че и го направиха офицерски кандидат посмъртно....
    Сега тоя следващия с наградата Дарвин...

    Коментиран от #6

    03:29 17.12.2025

  • 3 Иван

    22 3 Отговор
    Наш брат загина и при бомбения атентат в Мадридското метро, организиран от ционисткото правителство на САЩ.

    03:29 17.12.2025

  • 4 Наемниците

    27 3 Отговор
    Нямат народност. Като работници на срочен договор,те се бият за пари а не за кауза.

    03:30 17.12.2025

  • 5 🇺🇦🇧🇬

    5 25 Отговор
    Няма ли да доживеем някоя бг копейка да се жертва за вожда путлер,вместо само да пишат от диваните в "сатанинския Запад" какъв рай е в царството му?!

    Коментиран от #8

    03:32 17.12.2025

  • 6 Иван

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Чалгатрон с БМВ":

    Награда и за сатанинската маймуна Джордж Буш, който принуди България да се откаже от четири милиарда, които Ирак дължеше

    03:33 17.12.2025

  • 7 Иван

    6 1 Отговор
    Българинът Християн Мицкоски и той да загине на бойното поле.

    03:38 17.12.2025

  • 8 Политически натиск

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦🇧🇬":

    Да ти отговоря, като "Бг копейка" - имам руско гражданство и в момента съм при семейството си в Русия! Тук няма как да загина, като българин, защото тук съм само и единствено руснак! България няма двойно гражданство с Русия! Българин ставам, само когато влизам на територията на българското посолсвто и то вече не ме пускат там, защото плюя по Тиквата и Прасето на глас, когато ходя да гласувам! Така че, българите в Русия, които имаме руски паспорт ще загинем, като руснаци, защото тук за България не сме българи! Освен ако не сме туристи с виза и стане нещастен случай в някоя дискотека, да се задавим с чалга и салфетки - тогава ще четете, че е имало инцидент с българи!

    Коментиран от #9

    03:40 17.12.2025

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "Политически натиск":

    Разбра се,че си трол,който няма понятие какво представлява рашия още в първото изречение!
    Знаеш ли кога ще имаш достъп оттам до някой сайт във "вражеска страна"?!
    Нелепи сте копейките :Д

    Коментиран от #10

    03:53 17.12.2025

  • 10 Политически натиск

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":

    Влизаш отвсякъде с ВПН или със стар ТОР браузер през 7-ца, какво му е трудното?

    Коментиран от #16, #17

    04:03 17.12.2025

  • 11 Да добре

    4 0 Отговор
    Какво прави там?

    04:04 17.12.2025

  • 15 Заслужено

    2 1 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило.
    Човекоубиец

    04:31 17.12.2025

  • 16 Програмист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Политически натиск":

    Трудното му е, че не разбира въобще какво му пишеш. Да не говорим, че и за смартфони има приложения. Опорките и дотам. Като всеки трол. 😎

    04:32 17.12.2025

  • 17 Сесесере

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Политически натиск":

    Думкаш ли самагон и агурци?

    04:33 17.12.2025

