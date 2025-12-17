Българин загина на фронта в Украйна

Български гражданин е изчезнал или загинал на бойното поле в Украйна.
Такива информации се появяват във страницата във Facebook - Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.
Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.
''Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.
Нашият скъм български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.
Чест, слава и благодарност на нашия брат'', гласи текстът на публикацията.
В публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна Тодор Николаев Кузмов се води за ''изчезнало лице'' и се издирва от 8-ми декември 2025 г.
1 Герой
03:25 17.12.2025
2 Чалгатрон с БМВ
Също като редник Преслав Стоянов от Силистра, дето загина в Ирак, когато им се преобърна джипката в пясъчна буря - смърт по некадърност и давааай - спортната зала на негово име, улица на негово име, празник на града, че и го направиха офицерски кандидат посмъртно....
Сега тоя следващия с наградата Дарвин...
Коментиран от #6
03:29 17.12.2025
3 Иван
03:29 17.12.2025
4 Наемниците
03:30 17.12.2025
5 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #8
03:32 17.12.2025
6 Иван
До коментар #2 от "Чалгатрон с БМВ":Награда и за сатанинската маймуна Джордж Буш, който принуди България да се откаже от четири милиарда, които Ирак дължеше
03:33 17.12.2025
7 Иван
03:38 17.12.2025
8 Политически натиск
До коментар #5 от "🇺🇦🇧🇬":Да ти отговоря, като "Бг копейка" - имам руско гражданство и в момента съм при семейството си в Русия! Тук няма как да загина, като българин, защото тук съм само и единствено руснак! България няма двойно гражданство с Русия! Българин ставам, само когато влизам на територията на българското посолсвто и то вече не ме пускат там, защото плюя по Тиквата и Прасето на глас, когато ходя да гласувам! Така че, българите в Русия, които имаме руски паспорт ще загинем, като руснаци, защото тук за България не сме българи! Освен ако не сме туристи с виза и стане нещастен случай в някоя дискотека, да се задавим с чалга и салфетки - тогава ще четете, че е имало инцидент с българи!
Коментиран от #9
03:40 17.12.2025
9 🇺🇦🇧🇬
До коментар #8 от "Политически натиск":Разбра се,че си трол,който няма понятие какво представлява рашия още в първото изречение!
Знаеш ли кога ще имаш достъп оттам до някой сайт във "вражеска страна"?!
Нелепи сте копейките :Д
Коментиран от #10
03:53 17.12.2025
10 Политически натиск
До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":Влизаш отвсякъде с ВПН или със стар ТОР браузер през 7-ца, какво му е трудното?
Коментиран от #16, #17
04:03 17.12.2025
11 Да добре
04:04 17.12.2025
15 Заслужено
Човекоубиец
04:31 17.12.2025
16 Програмист
До коментар #10 от "Политически натиск":Трудното му е, че не разбира въобще какво му пишеш. Да не говорим, че и за смартфони има приложения. Опорките и дотам. Като всеки трол. 😎
04:32 17.12.2025
17 Сесесере
До коментар #10 от "Политически натиск":Думкаш ли самагон и агурци?
04:33 17.12.2025