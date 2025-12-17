Новини
Тръмп обяви правителство на Венецуела за терористична организация и обяви блокада на танкерите, пътуващи към страната

17 Декември, 2025 04:23, обновена 17 Декември, 2025 04:29 450 7

Той предупреди, че САЩ ще ескалират военната си активност около страната, която "ще се сблъска с безпрецедентен шок"

Тръмп обяви правителство на Венецуела за терористична организация и обяви блокада на танкерите, пътуващи към страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви настоящото венецуелско правителство за чуждестранна терористична организация и обяви блокада на танкерите, пътуващи към страната.

„Заради кражбата на нашите активи и по много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен за чуждестранна терористична организация“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до и от Венецуела.

Той предупреди, че САЩ ще ескалират военната си активност около Венецуела, която според него ще се сблъска с безпрецедентен шок.

„Шокът за тях ще бъде безпрецедентен – докато не върнат на Съединените американски щати целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, заяви президентът на САЩ.

След изявлението на Тръмп, президентът на Венецуела Николас Мадуро призова за продължаващи глобални протести „срещу пиратството от страна на правителството на Съединените щати“, включващи работници в нефтената, газовата и морската промишленост.

Отношенията между Венецуела и САЩ се влошиха значително напоследък. Вашингтон многократно използва военни сили за унищожаване на лодки, за които се твърди, че превозват наркотици. Според американската страна подобни операции се извършват за борба с транснационалната престъпност и трафика на наркотици.

Белият дом разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела за дестабилизиране на настоящото правителство. Твърди се, че венецуелският президент Николас Мадуро използва терористични организации за контрабанда на наркотици в Съединените щати. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че Вашингтон няма планове да воюва с Каракас. Ройтерс, позовавайки се на американски официални лица, съобщи, че Съединените щати се готвят да започнат нова фаза от операции срещу Венецуела, включително евентуално сваляне на Мадуро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уфф

    3 2 Отговор
    Този краварина, ще настъпи мотиката във Венецуела. То бива краварска наглост, ама чак толкова..

    04:32 17.12.2025

  • 2 Дядо Гъдьо

    3 1 Отговор
    Изтрещя бай Доналд. Хич няма да ми липсва като му дойде края

    04:33 17.12.2025

  • 3 Оли гърми гърми🤣🤣🤣🤣

    3 1 Отговор
    Тоа е най изперкалия сашовски президент🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    04:33 17.12.2025

  • 4 побърканяк

    2 1 Отговор
    Рижия съвсем изтрещя.

    04:35 17.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Обаче ние, понеже сме тарикати, ще си купуваме машинки за гласуване от тях.🤣🤣🤣

    04:39 17.12.2025

  • 6 Така

    0 0 Отговор
    Се почва! После, ще отидат едни бизнесмени с камуфлажни униформи да им покажат как да правят бизнес и кой да изберат за президент.

    04:46 17.12.2025

  • 7 Коста

    0 0 Отговор
    Международната общност кога ще осъдят действията на Тръмп? Кога американците са имали активи във Венецуела? Откраднати? Или той нефта там е американски само дето венецуелците не знаят

    04:47 17.12.2025