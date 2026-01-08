Новини
ZF въвежда автомобилните шасита в дигиталната ера

8 Януари, 2026 13:59 510 1

Перлата в короната на тази трансформация е системата AI Road Sense

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В ерата на софтуерно дефинираните превозни средства (SDV), германският технологичен гигант ZF обяви края на епохата, в която шасито беше просто съвкупност от желязо и хидравлика. С новата си стратегия Chassis 2.0, представена на изложението CES, компанията официално пренася „скелета“ на автомобила в дигиталния свят, превръщайки го в интелигентна система, управлявана от изкуствен интелект. Уау! Вече не говорим просто за амортисьори и пружини, а за истинско дигитално ДНК, което усеща пътя преди гумата да го е докоснала.

Перлата в короната на тази трансформация е системата AI Road Sense. Използвайки сложен алгоритъм и арсенал от сензори, колата вече може да разпознава настилката в реално време – от лед и дълбок сняг до пясък и чакъл. Най-впечатляващото е, че в своята Premium версия технологията разчита на LiDAR, който сканира пътния профил на 25 метра напред с хирургическа точност от 2 сантиметра. Това позволява на софтуера cubiX да подготви окачването за всяка неравност само за една милисекунда. Представете си – автомобилът реагира по-бързо от човешките рефлекси, елиминирайки несигурността на водача при лоши условия.

Но иновациите не спират дотук. ZF решава един от вечните проблеми на комфорта – шума в купето – чрез технологията Active Noise Reduction. Вместо да трупат тежки и скъпи изолационни материали, инженерите използват „интелигентни“ амортисьори и сензори, които неутрализират вибрациите от гумите в зародиш. Резултатът е тишина, която досега беше запазена марка само за най-луксозните лимузини, като серийното производство на това решение е планирано за 2028 година.

Всичко това е част от голямата картина на технологиите „by-wire“, където физическата връзка между волана, спирачките и колелата се заменя от светкавично бързи електронни сигнали. Както отбелязва д-р Петер Холдман от управителния съвет на компанията, ZF вече не е просто доставчик на хардуер, а архитект на мобилността на бъдещето. Чрез комбинирането на изкуствен интелект и интелигентна мехатроника, те създават автомобили, които се адаптират към индивидуалния стил на всеки шофьор, правейки всяко пътуване по-сигурно, по-тихо и по-вълнуващо.

