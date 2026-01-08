Новини
Мария Бакалова е главен претендент за ролята на Лили Иванова

8 Януари, 2026 13:58 612 9

Холивудската надежда има нужните данни, за да изиграе музикалната легенда

Мария Бакалова е главен претендент за ролята на Лили Иванова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Мария Бакалова е водещият кандидат за ролята на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм за примата на българската музика, пише Марица.

Проектът, със заглавие "Лили – Любовта е живот", ще разкаже живота и кариерата на една от най‑емблематичните фигури на родната естрада. Снимките се очаква да започнат скоро под режисурата на Яна Титова и с оператор Мартин Балкански.

За ролята на младата Лили се търси актриса между 20 и 30 години с визуална прилика с певицата. От продукцията уточняват: "Визуалната прилика е задължителна, а певческият талант е плюс, но не е задължителен."

Мария Бакалова, която вече има утвърдени роли на международната сцена, се е върнала в България специално за кастинга, което подсказва сериозността на намеренията към нея.


  • 1 Мен...

    5 0 Отговор
    ...зисче ще има лЕ?

    14:01 08.01.2026

  • 2 глоги

    7 2 Отговор
    Мария Бакалова е главНА претендентКА за ролята на Лили Иванова.

    14:01 08.01.2026

  • 3 ЗиС 5

    4 0 Отговор
    Тя и сега си има МенЗисЧе.

    14:02 08.01.2026

  • 4 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Ох Боже !

    14:04 08.01.2026

  • 5 майстор

    3 6 Отговор
    Искам да я съблека чисто гола и да я нацелувам цялата!

    14:05 08.01.2026

  • 6 М. Б. не

    6 1 Отговор
    притежава излъчване, не струи енергия от нея. Подходяща е за снимка с котенце в плетена кошничка.

    14:11 08.01.2026

  • 7 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Котенцето й е в копринени гащенки,а не в кошничка.

    14:18 08.01.2026

  • 8 Потрес

    3 0 Отговор
    Участва в един негледаем филм срещу Тръмп и вече големи почести за нещо което го няма - талант. Заради нейните "умения", спрях филма на 10-тата минута. Всяка друга но не и тази Варнеска простакеса!

    Коментиран от #9

    14:25 08.01.2026

  • 9 Тъноиво

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Потрес":

    Не е варненска, а от селата около Бургас. По грозно и некадърно не е имало.

    14:33 08.01.2026