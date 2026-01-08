Мария Бакалова е главен претендент за ролята на Лили Иванова

Актрисата Мария Бакалова е водещият кандидат за ролята на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм за примата на българската музика, пише Марица.
Проектът, със заглавие "Лили – Любовта е живот", ще разкаже живота и кариерата на една от най‑емблематичните фигури на родната естрада. Снимките се очаква да започнат скоро под режисурата на Яна Титова и с оператор Мартин Балкански.
За ролята на младата Лили се търси актриса между 20 и 30 години с визуална прилика с певицата. От продукцията уточняват: "Визуалната прилика е задължителна, а певческият талант е плюс, но не е задължителен."
Мария Бакалова, която вече има утвърдени роли на международната сцена, се е върнала в България специално за кастинга, което подсказва сериозността на намеренията към нея.
