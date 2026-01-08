Tesla е изправена пред сериозна правна пречка в света на автономните автомобили

Амбициозният напредък на Tesla в сектора на автономните превозни средства се сблъска с неочаквана правна пречка, която няма нищо общо със софтуерния код или калибрирането на сензорите. Американското ведомство за патенти и търговски марки (USPTO) официално спря заявката на Tesla за името „Cybercab“, което поставя автомобилния производител от Тексас в несигурна позиция, докато подготвя своето специализирано роботизирано такси за масовия пазар. Според последните документи, USPTO издаде уведомление за спиране в края на 2025 година, позовавайки се на „вероятност от объркване“ и, което е по-важно, на по-рано подадена заявка, която ефективно заема мястото на Tesla.

Основният проблем в тази драма около брандирането е Unibev, френска компания за напитки, която изглежда има талант да изпреварва правния екип на Елон Мъск. Unibev подаде заявка за търговската марка „Cybercab” на 28 октомври 2024 година – само 18 дни след високопрофилното събитие на Tesla, но седмици преди правният отдел на Tesla да успее да подаде документите си. Това не е първият път, когато двете компании се сблъскват в областта на интелектуалната собственост. Unibev вече си е осигурила правата върху „Teslaquila“, принуждавайки автомобилния производител да промени брандинга си към по-общото „Tesla Tequila“.

В момента брандингът „Cybercab“ на Tesla е блокиран в юридически арест. USPTO ясно заяви, че заявката на Tesla ще остане в застой, докато по-ранната заявка на Unibev не бъде регистрирана или оттеглена. Това поставя Tesla пред труден избор: или да платят значителна „такса за излизане“, за да договорят изкупуването на името от френската фирма, или да изхвърлят настоящите си маркетингови материали и да насочат целия проект към нова идентичност. С милиони, вече инвестирани във визуалната идентичност и брандинга на Cybercab, промяна на името на този късен етап от цикъла на разработка би била скъпа и неудобна заобиколка.

Докладите сочат, че задкулисни преговори вече са в ход за разрешаване на спора, но Unibev държи всички козове в тази игра на корпоративна издръжливост с високи залози. Ако не се стигне до споразумение, „Cybercab“ може да се присъедини към дългия списък от автомобилни концепции, които бяха принудени да променят имената си точно преди да се появят в шоурумите. За автомобилен производител, който се гордее с революционните си иновации, да бъде изпреварен от компания за напитки в регистрацията на търговска марка е рядък и публичен пропуск в оперативната дисциплина.