Чистката в ЦСКА продължава

Чистката в ЦСКА, започнала с изпращането под наем в Ботев Враца на Сейни Санянг и Мартин Стойчев, продължава с друг бранител. Става дума за Браян Кордоба. Той няма да замине за лагера в Турция, като в момента се водят преговори за неговото напускане.

Нещото, което усложнява раздялата, е дължината на договора на колумбиеца. Той има действащ контракт до лятото на 2027 г., тоест за още година и половина.

Кордоба е резерва в състава на Христо Янев, като от началото на сезона е взел участие в едва 4 мача за първия отбор на “червените”, в които игровото му време е само 226 минути.

ЦСКА заминава на лагер в Турция в неделя (11 януари), като ще бъде в Анталия до 24 януари. На турска земя “червените” ще изиграят 4 контролни срещи, които са срещу: Корона Киелце (14 януари), Млада Болеслав (17 януари), ЛНЗ Черкаси (21 януари) и Нови Пазар (23 януари).