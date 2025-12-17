Новини
Свят »
Русия »
Москва и Киев с противоречиви твърдения за контрола над Купянск
  Тема: Украйна

Москва и Киев с противоречиви твърдения за контрола над Купянск

17 Декември, 2025 16:45 927 35

  • русия-
  • украйна-
  • контрол-
  • купянск

Руският министър на отбраната заяви, че украинските опити са неуспешни, докато Киев говори за възстановен контрол

Москва и Киев с противоречиви твърдения за контрола над Купянск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обяви, че украинските въоръжени сили правят безрезултатни опити да установят контрол над град Купянск, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

По-рано през деня украинските власти заявиха, че са възстановили контрола над повече от 90% от територията на града, разположен в североизточната част на Харковска област.

Още новини от Украйна

Миналия месец Русия съобщи, че е превзела Купянск – твърдение, което беше отречено от украинските въоръжени сили. В петък Киев обяви, че е успял да си върне части от града, който преди началото на войната е имал население от около 26 000 души, както и няколко близки населени места.

Купянск остава една от ключовите цели на руските военни операции, като Москва се опитва да установи контрол над града от месеци. Русия вече беше овладяла Купянск в началния етап на конфликта през 2022 г., но по-късно същата година украинските сили си върнаха контрола над него.

В изказване по време на телевизионно излъчвана среща с висши представители на руското военно ръководство Белоусов добави, че през настоящата година Русия е завзела с една трета повече територия в Украйна в сравнение с предходната година.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    21 4 Отговор
    Не знам за купянск ,ама в укрия няма ток ,трудно е без ток

    Коментиран от #21

    16:47 17.12.2025

  • 2 Атина Изплисканата

    6 19 Отговор
    братушките днес освободиха ли Купянск пак.....

    Коментиран от #15

    16:48 17.12.2025

  • 3 честен ционист

    6 37 Отговор
    Купянск звучи еднакво и на руски и на украинския диалект, затова не могат да се разберат. В България би трябвало да е известен като Пазарджик.

    Коментиран от #13

    16:48 17.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война.

    16:50 17.12.2025

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 19 Отговор
    "На 14.12.2025 г., около 16:30 часа, е извършен удар по колона на зенитно-ракетен комплекс С-400, която е извършвала преход (марш) в района на населеното място Раевка, Белгородска област.

    Ударът е осъществен с използването на 6 ударни БПЛА (дрона).

    💥 Вследствие на удара:
    Унищожена е една пускова установка 5П85СМ2-01.

    Повредена е една пускова установка 5П85СМ2-01.

    Унищожени са четири зенитни управляеми ракети 48Н6ДМ."

    Коментиран от #29

    16:51 17.12.2025

  • 6 Учуден

    18 4 Отговор
    Ама Зеленски си направи снимка пред Купянск?Докато беше в Амстердам.Как ще е руски?

    16:51 17.12.2025

  • 7 Пич

    17 4 Отговор
    Тъй като не се срамувам да кажа , че повечето паветници са глупави , ще им кажа какво прави Урсула. Та , Урсула иска да създаде война или близко до това не само заради огромните кражби на пари ! Такова положение ще я остави на власт форевър , докато трае така наречената война ! Избори няма да има в Европа !!! Това е !!!

    Коментиран от #14, #22

    16:52 17.12.2025

  • 8 Добри новини

    4 16 Отговор
    Започнаха да се публикуват некролозите на руските ватенки, дето уж контролираха Купянск. Командирът на щурмови отряд, който редовно докладваше за контрола на РФ, вече е при Кобзон.
    Украйна порази руската рафинерия в Славянск на Кубан през нощта. Видео
    Днепропетровска област: Събрана руска пехота в сграда беше ефектно ликвидирана от дистанционна детонация. Видео. Красиво е!
    Илюстрирани сказки на МО на РФ за балъци:
    Министърът на отбраната Белоусов докладва на диктатора Путин за "успехи" на Запорожския фронт, като съобщи за "превземането" на Мала Токмачка. Първо - Мала Токмачка не е превзета, а е под контрола на ВСУ. Второ - глупостите бяха илюстрирани с карта, на която „превзетото“ село беше преместено с около 20 км на запад от реалното му местоположение. 🤪🤡

    Коментиран от #16

    16:52 17.12.2025

  • 9 Като видим Путин в Купянск

    7 13 Отговор
    тогава ще повярваме и на него и на Зеленски. Засега вярваме на последния, защото той се засне на фона на табелата. Страхливците като Путин ще си стоят в бункера!

    Коментиран от #33

    16:53 17.12.2025

  • 10 Украинците възстановиха и контрола

    15 3 Отговор
    над Марс, Сатурн, Юпитер и Меркурий и сега вече излизат от нашата слънчева система и отиват да установяват контрол в други галактики.

    16:54 17.12.2025

  • 11 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    4 11 Отговор
    Аз си мислих, че от копейките по npocти няма на света, но тези в московкото феодално царство чупят всички тъnoмери.

    Коментиран от #20

    16:55 17.12.2025

  • 12 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    11 3 Отговор
    ЩОМ УКРАЙНА КАЗВА, ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ВЯРНО 😆
    ДОСЕГА НЕ СА ИЗЛЪГАЛИ НИТО ВЕДНЪЖ 🤣
    Е, ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ КРАДАТ, НО ПЪК ВРЪЩАТ РЕСТО 😝 И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ НАЙ ВАЖНОТО:
    😮 ПАЗЯТ ЕВРОПАТА ОТ КРЕМЪЛ 😮

    16:55 17.12.2025

  • 13 Сила

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Не знам , обаче днес в българския парламент се биха двама цигани , а иначе са български депутати ....!??!

    16:56 17.12.2025

  • 14 Демократ

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.

    Коментиран от #25

    16:57 17.12.2025

  • 15 Не, азовците от мазетата

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Изплисканата":

    на Азовстал контраатакуваха успешно и се съдениха с контратакуващите от Бахмут и вече превзеха Москва.

    16:57 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Клоуна пусин 🤡💩

    4 8 Отговор
    Клоyна Пусин да надява костюма на горски пазач и да се снима от Купянск, да се посмеем пред коледно.

    16:57 17.12.2025

  • 18 пак повтарята кат папагали за пълнежи

    5 2 Отговор
    по 2 пъти на ден за тоз купанск
    от седмица

    16:58 17.12.2025

  • 19 За да успее Русия в битките

    3 7 Отговор
    с Украйна трябва да се увеличат заградителните отряди и наказателните батальони на руската армия. Руснакът както преди така и сега го е страх повече от своите , а не от чуждите! Защото в атака все някой ще остане жив, а ако тръгнеш да бягаш в обратна посока ще бъдат избити от своите!

    16:58 17.12.2025

  • 20 Важното е да изпращаме заплати

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":

    за Украйна и Зеленски да си купува още златни тоалетни!

    16:59 17.12.2025

  • 21 Картинката е следната

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Артилеристи от руската групировка войски „Запад“ осуетиха опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да се приближат до освободения Купянск. „Артилерийските разчети от 121-ви мотострелков полк от групировката войски „Запад“, действащи в Купянското направление в Харковска област, предотвратиха движението на групировки на ВСУ, опитващи се да се приближат до населените места Московка, Радковка и Соболевка в Харковска област.

    16:59 17.12.2025

  • 22 Толкова си изключил

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Че сам ще си метнеш въжето. И не мешай алкохол с наркотици.

    Коментиран от #26

    17:00 17.12.2025

  • 23 Хан Ювиги

    3 10 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    17:01 17.12.2025

  • 24 Купянск, Покровск...

    6 8 Отговор
    Превземания, обкръжавания безчет, това вече години наред, дори и нашите копейки които се славят с безмерната си тъпота прозряха че ги лъжат, и ония на Дунава с погачите изчезна някъде, вече не чака братушките🤣, и Атина Палада не споменава Купянск и Покровск, сега чака Тръмп да избомби Европа защото авера му лази и драпа из калта в Донбас. 🤣

    17:01 17.12.2025

  • 25 Тогава

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    Ела да изсмучеш вражеските протеини, тази отрова за демокрацията!

    17:02 17.12.2025

  • 26 Мишо

    5 14 Отговор

    До коментар #22 от "Толкова си изключил":

    Човека ви направи хахави! Наистина всички паветници ще си метнете въжето от яд, че вкупом не струвате колкото него.

    17:06 17.12.2025

  • 27 Забелязал съм ☝️

    14 8 Отговор
    В 99% от случаите рашистите (и русофилите ) лъжат нелепо и абсурдно ...
    Украинските войски са изтласкали руснаците от Купянск чрез активни операции по издирване и нанасяне на удари и са поели контрола над почти 90% от града в Харковска област. Това съобщи главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски по време на онлайн участието си в 32-рата среща на Контактната група „Рамщайн“ за отбраната на Украйна.

    17:06 17.12.2025

  • 28 Хахахаха

    4 5 Отговор
    Путлера да покаже града на живо!

    Коментиран от #30, #32

    17:08 17.12.2025

  • 29 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Тези братя ликвидираха българите в Украйна

    17:15 17.12.2025

  • 30 Ъхъ ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Като наркомана с фалшивата фотография

    17:16 17.12.2025

  • 31 Горски

    3 0 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация

    17:20 17.12.2025

  • 32 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Да го видиш, като все си на колене пред мъжките скутове?

    17:21 17.12.2025

  • 33 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като видим Путин в Купянск":

    будала и я се снимах пред табелата, па що от това, в компютърния свят всичко е възможно, дори и да те кл..еца...м без да съм те виждал, стига да докопам твоя снимка без гак..и...

    17:28 17.12.2025

  • 34 От Източния фронт

    0 0 Отговор
    Мъка! Голяма мъка господа! Красивите европейски униформи не издържат на руския студ като ватенките на москалите! Руснаците са намерили окопи пълни със замръзнали до смърт украински герои. Готови за бял чувал и в белия Камаз! Новогодишен подарък за хазарчето от сатеричния театър.

    17:30 17.12.2025

  • 35 Златна тоалетна

    0 0 Отговор
    Украинците от сатеричния театър имали златни тоалетни и затова ги е страх, че ще им ги вземат руснаците.

    17:36 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания