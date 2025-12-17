Москва и Киев с противоречиви твърдения за контрола над Купянск

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обяви, че украинските въоръжени сили правят безрезултатни опити да установят контрол над град Купянск, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

По-рано през деня украинските власти заявиха, че са възстановили контрола над повече от 90% от територията на града, разположен в североизточната част на Харковска област.

Миналия месец Русия съобщи, че е превзела Купянск – твърдение, което беше отречено от украинските въоръжени сили. В петък Киев обяви, че е успял да си върне части от града, който преди началото на войната е имал население от около 26 000 души, както и няколко близки населени места.

Купянск остава една от ключовите цели на руските военни операции, като Москва се опитва да установи контрол над града от месеци. Русия вече беше овладяла Купянск в началния етап на конфликта през 2022 г., но по-късно същата година украинските сили си върнаха контрола над него.

В изказване по време на телевизионно излъчвана среща с висши представители на руското военно ръководство Белоусов добави, че през настоящата година Русия е завзела с една трета повече територия в Украйна в сравнение с предходната година.