Москва и Киев с противоречиви твърдения за контрола над Купянск

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обяви, че украинските въоръжени сили правят безрезултатни опити да установят контрол над град Купянск, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.
По-рано през деня украинските власти заявиха, че са възстановили контрола над повече от 90% от територията на града, разположен в североизточната част на Харковска област.
Миналия месец Русия съобщи, че е превзела Купянск – твърдение, което беше отречено от украинските въоръжени сили. В петък Киев обяви, че е успял да си върне части от града, който преди началото на войната е имал население от около 26 000 души, както и няколко близки населени места.
Купянск остава една от ключовите цели на руските военни операции, като Москва се опитва да установи контрол над града от месеци. Русия вече беше овладяла Купянск в началния етап на конфликта през 2022 г., но по-късно същата година украинските сили си върнаха контрола над него.
В изказване по време на телевизионно излъчвана среща с висши представители на руското военно ръководство Белоусов добави, че през настоящата година Русия е завзела с една трета повече територия в Украйна в сравнение с предходната година.
5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Ударът е осъществен с използването на 6 ударни БПЛА (дрона).
💥 Вследствие на удара:
Унищожена е една пускова установка 5П85СМ2-01.
Повредена е една пускова установка 5П85СМ2-01.
Унищожени са четири зенитни управляеми ракети 48Н6ДМ."
7 Пич
8 Добри новини
Украйна порази руската рафинерия в Славянск на Кубан през нощта. Видео
Днепропетровска област: Събрана руска пехота в сграда беше ефектно ликвидирана от дистанционна детонация. Видео. Красиво е!
Илюстрирани сказки на МО на РФ за балъци:
Министърът на отбраната Белоусов докладва на диктатора Путин за "успехи" на Запорожския фронт, като съобщи за "превземането" на Мала Токмачка. Първо - Мала Токмачка не е превзета, а е под контрола на ВСУ. Второ - глупостите бяха илюстрирани с карта, на която „превзетото“ село беше преместено с около 20 км на запад от реалното му местоположение. 🤪🤡
9 Като видим Путин в Купянск
До коментар #7 от "Пич":Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.
До коментар #11 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":за Украйна и Зеленски да си купува още златни тоалетни!
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Артилеристи от руската групировка войски „Запад“ осуетиха опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да се приближат до освободения Купянск. „Артилерийските разчети от 121-ви мотострелков полк от групировката войски „Запад“, действащи в Купянското направление в Харковска област, предотвратиха движението на групировки на ВСУ, опитващи се да се приближат до населените места Московка, Радковка и Соболевка в Харковска област.
До коментар #7 от "Пич":Че сам ще си метнеш въжето. И не мешай алкохол с наркотици.
До коментар #14 от "Демократ":Ела да изсмучеш вражеските протеини, тази отрова за демокрацията!
Украинските войски са изтласкали руснаците от Купянск чрез активни операции по издирване и нанасяне на удари и са поели контрола над почти 90% от града в Харковска област. Това съобщи главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски по време на онлайн участието си в 32-рата среща на Контактната група „Рамщайн“ за отбраната на Украйна.
