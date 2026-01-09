Доналд Тръмп с гигантски гаф! Американският президент е публикувал предварително данни за заетостта в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е публикувал в четвъртък вечерта в профила си в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social) графика с данни за пазара на труда, които към този момент все още не бяха официално оповестени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Публикуваната от Тръмп графика е получила близо 14 000 харесвания от потребители на платформата.

Графиката съдържа информация, според която от януари насам икономиката на САЩ е създала 654 000 работни места в частния сектор, докато заетостта в държавния сектор е намаляла със 181 000 души. Тези данни бяха публикувани официално едва в петък сутринта (местно време) от Министерството на труда на САЩ в рамките на внимателно следения месечен доклад за заетостта за декември.

По-рано „Блумбърг нюз“ съобщи за случая, определяйки го като възможно нарушение на утвърдената практика за оповестяване на икономическите данни.

Президентът на САЩ и членовете на неговия икономически екип обикновено получават доклада за заетостта ден преди официалното му публикуване. Съгласно установената практика представители на администрацията нямат право да коментират съдържащите се в него данни в рамките на 30 минути след публичното им оповестяване, за да се даде възможност на обществеността и пазарите да се запознаят с информацията, която по правило се счита за политически неутрална.

Макар публикацията на Доналд Тръмп да не съдържа конкретни данни за работните места през декември, тя би могла да е дала сигнал на инвеститорите, че ръстът на заетостта в края на миналата година е бил по-слаб от предварителните очаквания.

Икономисти предупреждават, че подобни действия могат да подкопаят доверието в официалната статистика на американското правителство и да засилят опасенията, че данни, които по принцип трябва да се тълкуват безпартийно, се използват за политически цели. Това от своя страна носи риск от объркване около макроикономическите показатели и от повишена нестабилност на финансовите пазари.

„Искаме възможно най-равнопоставени условия за всички участници на пазара, а подобни действия ги нарушават“, заяви пред „Блумбърг“ Даян Суонк, главен икономист на Кей Пи Ем Джи (KPMG). По думите ѝ „всеки, който следи пазарите, вече ще проверява публикациите на президента в социалните мрежи за възможни индикации за икономически данни от предната вечер“.