Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп с гигантски гаф! Американският президент е публикувал предварително данни за заетостта в САЩ

Доналд Тръмп с гигантски гаф! Американският президент е публикувал предварително данни за заетостта в САЩ

9 Януари, 2026 22:49 1 075 13

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • уолстрийт-
  • долар

Подобни действия могат да подкопаят доверието в официалната статистика на американското правителство и да засилят опасенията, че данни, които по принцип трябва да се тълкуват безпартийно, се използват за политически цели

Доналд Тръмп с гигантски гаф! Американският президент е публикувал предварително данни за заетостта в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е публикувал в четвъртък вечерта в профила си в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social) графика с данни за пазара на труда, които към този момент все още не бяха официално оповестени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Публикуваната от Тръмп графика е получила близо 14 000 харесвания от потребители на платформата.

Графиката съдържа информация, според която от януари насам икономиката на САЩ е създала 654 000 работни места в частния сектор, докато заетостта в държавния сектор е намаляла със 181 000 души. Тези данни бяха публикувани официално едва в петък сутринта (местно време) от Министерството на труда на САЩ в рамките на внимателно следения месечен доклад за заетостта за декември.

По-рано „Блумбърг нюз“ съобщи за случая, определяйки го като възможно нарушение на утвърдената практика за оповестяване на икономическите данни.

Президентът на САЩ и членовете на неговия икономически екип обикновено получават доклада за заетостта ден преди официалното му публикуване. Съгласно установената практика представители на администрацията нямат право да коментират съдържащите се в него данни в рамките на 30 минути след публичното им оповестяване, за да се даде възможност на обществеността и пазарите да се запознаят с информацията, която по правило се счита за политически неутрална.

Макар публикацията на Доналд Тръмп да не съдържа конкретни данни за работните места през декември, тя би могла да е дала сигнал на инвеститорите, че ръстът на заетостта в края на миналата година е бил по-слаб от предварителните очаквания.

Икономисти предупреждават, че подобни действия могат да подкопаят доверието в официалната статистика на американското правителство и да засилят опасенията, че данни, които по принцип трябва да се тълкуват безпартийно, се използват за политически цели. Това от своя страна носи риск от объркване около макроикономическите показатели и от повишена нестабилност на финансовите пазари.

„Искаме възможно най-равнопоставени условия за всички участници на пазара, а подобни действия ги нарушават“, заяви пред „Блумбърг“ Даян Суонк, главен икономист на Кей Пи Ем Джи (KPMG). По думите ѝ „всеки, който следи пазарите, вече ще проверява публикациите на президента в социалните мрежи за възможни индикации за икономически данни от предната вечер“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А неговите

    8 0 Отговор
    чекмеджета пълни ли са или празни

    22:54 09.01.2026

  • 2 Да бе

    6 0 Отговор
    А ние трЕбва да вЕрваме на Ройтерс? Лелей...

    22:56 09.01.2026

  • 3 Смях в залата

    11 1 Отговор
    Тръмп може и да не изкара мандата🤣

    22:56 09.01.2026

  • 4 Аква

    8 0 Отговор
    Браво на Тръмполино! Взе и статистиката! Без нито една жертва!

    22:59 09.01.2026

  • 5 БеГемот

    5 1 Отговор
    Човека е извън контрол и самоконтрол....

    22:59 09.01.2026

  • 6 мдаааа

    2 1 Отговор
    Винаги съм знаел ,че "неколкото Световни лидери " са изкукуригали ,..

    23:01 09.01.2026

  • 7 ГЕПИ Ново начало

    1 1 Отговор
    Със сигурност вдигна цената на някои ценни метали😉 Колко ли негови аверчета облажиха😉

    23:02 09.01.2026

  • 8 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "По думите ѝ „всеки, който следи пазарите, вече ще проверява публикациите на президента в социалните мрежи за възможни индикации за икономически данни от предната вечер“.

    Тези, които трябва да получат данните преди всички останали, ги получават. Те няма нужда да следят за нищо. Затова и някои винаги са по-информирани от други. 🤣

    23:03 09.01.2026

  • 9 Изкукуригали дъртаци и дъртачки

    2 1 Отговор
    Нямат място в политиката до 55г. трябва да е прага.
    Няма да храним памперси!!!!

    23:04 09.01.2026

  • 10 бай Даньо

    1 1 Отговор
    Ми Даяно , той отранжевия клоун точно за това го прави да посещавате измисления трут сошъл да си направите акаунти да цоца от кликове ... на луди калинки ще ви направи тоя корумпиран глaвоч Даяно докато си играем на демокрация !

    23:07 09.01.2026

  • 11 УдоМача

    1 1 Отговор
    На тамошния език на такива се казва "retard"...

    23:20 09.01.2026

  • 12 Еми човека е велик и си

    0 2 Отговор
    прави каквото прецени да е добре за него. Не му пука от нищо и никой.

    23:20 09.01.2026

  • 13 Доналд Тръмп:

    0 0 Отговор
    "Достатъчно богат съм! Не искам да печеля за себе си, искам всички Американците да са богати и да живеят добър живот."

    23:24 09.01.2026