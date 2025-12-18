Новини
Парите на Кремъл! Среща на върха на ЕС, на която ще се обсъди използването на замразените руски активи за Украйна
Парите на Кремъл! Среща на върха на ЕС, на която ще се обсъди използването на замразените руски активи за Украйна

18 Декември, 2025 11:03 1 259 71

Москва вече открито предупреди, че използването на активите би представлявало кражба, а руската Централна банка заяви, че ще търси обезщетение от „Юроклиър“ в размер на 230 млрд. долара

Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Срещата на върха на ЕС, по време на която ще бъде разгледано и предоставянето на помощ за Украйна, включително и чрез замразените руски активи, е сред основните теми на европейския печат тази сутрин.

Министрите на външните работи търсиха компромис в последния момент, за да спасят споразумението за предоставяне на жизненоважна финансова помощ за Украйна преди ключовата среща на върха на лидерите на ЕС днес, пише европейското издание на „Политико“.

Още новини от Украйна

До снощи лидерите на ЕС бяха разделени на непримирими лагери, поне публично, и изглеждаше малко вероятно да се споразумеят как да финансират Киев.

Само няколко часа преди държавните ръководители на 27-те членки да се съберат в Брюксел, двете опониращи си групи кръстосаха шпаги по въпроса за даването на Украйна на заем от замразените резерви на Руската централна банка, по-голяма част от които са в белгийския централен депозитар на ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear), отбелязва изданието.

Германия, заедно със северните и източноевропейските страни, заяви, че няма алтернативен план, но срещна твърд отпор от Белгия и Италия, който настояват за план „Б“ – подкрепа за Киев въз основа на европейски заем, гарантиран от общия бюджет на блока. България, Малта, Унгария и Словакия също се обявиха против използването на руските активи.

Само на няколко крачки от булевардите с множество магазини и оживения център на Брюксел, в непретенциозен небостъргач, се помещава финансовата институция, която държи ключа към съкровищница, която може да отключи едно от най-значимите решения, които Европейският съюз е вземал от дълго време, пише испанският в. „Паис“.

„Юроклиър“ – слабоизвестната белгийска клирингова институция, сега е под светлините на прожекторите. В нея се съхраняват 193 млрд. евро руски активи, голяма част от които собственост на Централната банка на Русия. Те са замразени от 2022 г. заради санкциите, наложени на Кремъл след инвазията в Украйна.

ЕС сега обсъжда дали да освободи над 92 млрд. евро от тях като „репарационен заем“ за Украйна, който да помогне на страната.

Ако подобно решение бъде одобрено на днешната среща, то ще представлява съществена промяна в европейската санкционна политика срещу Русия. С тази инициатива престижът на Европа е застрашен, отбелязва „Паис“. „Нека не се лъжем. Ако не успеем, ще бъде сериозно навредено на способността на ЕС за действие за години напред или дори повече“, заяви в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц.

„Юроклиър“, където се съхраняват депозити в размер на 42,5 трилиона евро, засега запазва мълчание. Неговата ръководителка Валери Юрбен преди месец в интервю за „Монд“ каза, че не изключва институцията да заведе дело срещу ЕС, ако бъде приета правна рамка за размразяване на руските активи, което ще доведе до тяхната конфискация.

В. „Фигаро“ тази сутрин пише, че докато текат споровете в ЕС, Франция проявява неохота да използва замразените руски средства на своя територия.

Париж остава изненадващо дискретен относно размера на руските средства, държани във френски банки.

„От две години Париж отказва да разкрие сумата, замразена във Франция или правния статут на лихвите, генерирани от тези активи“, заяви пред „Фигаро“ Брад Сетсър - изследовател във влиятелния американски мозъчен тръст „Съвет за външни отношения“.

Междувременно белгийски политици и висши финансови ръководители са станали обект на сплашване по време на кампания, ръководена от руските разузнавателни служби, с цел да убедят страната да блокира използването на руските активи, съобщиха европейските разузнавателни служби, цитирани от британския в. „Гардиън“.

Според служители по сигурността сред тях са и ключови фигури от „Юроклиър“. Заплахи са били отправени срещу изпълнителната директорка Валери Юрбен и други висши служители на институцията, уточнява „Гардиън“.

„Юроклиър“ отказа коментар и посочи, че „всякакви потенциални заплахи се третират с най-висок приоритет и се разследват задълбочено, често с подкрепата на властите, когато е необходимо“.

Русия вече открито предупреди, че използването на активите би представлявало кражба, а руската Централна банка заяви, че ще търси обезщетение от „Юроклиър“ в размер на 230 млрд. долара.

Няма признаци на успокояване от страна на руския президент Владимир Путин, който е бесен от идеята, че европейците могат днес да преодолеят различията си по отношение на оказването на огромна подкрепа за Киев с руските замразени активи, отбелязва в. „Монд“.

Съединените щати от своя страна са раздразнени от отношението на Европа, която според тях говори прекалено много и не действа достатъчно, докато Белият дом иска да ускори нещата. Американският президент иска мир преди междинните избори през ноември 2026 г. Той може да загуби мнозинството си в Конгреса на тези избори и започва да се изнервя, отбелязва френското издание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 17 Отговор
    България, Белгия, Малта, Италия, Чехия, Унгария са против използването на замразените руски активи за Украйна.

    Коментиран от #7, #43, #51

    11:05 18.12.2025

  • 2 Дориана

    35 5 Отговор
    Кучето рий- на гърба му пада. Тази поговорка отлично приляга на Европейските политици. искат война- получават война. Искат унищожение на Европа - получават го.

    Коментиран от #5, #15

    11:07 18.12.2025

  • 3 Ъхъъъъъъ

    24 2 Отговор
    На снимката не виждам Реал Мадрид а
    РЕАЛ БАНДИТ

    11:07 18.12.2025

  • 4 Глупакът путин

    5 43 Отговор
    Си го изпроси.

    Коментиран от #39, #60

    11:08 18.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е вярно както винаги Борисов се отрече и се присъедени към военолюбивите европейски политици , които искат война. Борисов предава националните интереси в името на властта.

    11:10 18.12.2025

  • 8 Маша и Мечока

    34 3 Отговор
    Не пипайте руксите активи и не ги давайте на корумпираните украйнци, ако не искате руската мечка да дойде и във вашия двор ! Нали видяхте къде отидоха стотиците милиони които дарихте на Украйна ? Защо продължавате да наливате в тази бездънна корумпирана и крадлива държава ?

    Коментиран от #55

    11:10 18.12.2025

  • 9 Байо

    20 2 Отговор
    Те,в Е Съ така обичат най-много-да 0крадат всчико чужда,представят го за свое и после,видите ли,да го дадат на някой в "нужда".Само че насреща е Ме4ката.Бръкнаха й в кацата с меда.Обаче тя пък ще им бръкне в шоколадовите салони.е съ ходи по тънук лед - с ра3(тр0йство да си и се опитваш да п р ъ днеш...

    11:11 18.12.2025

  • 10 И те така

    26 2 Отговор
    Могат да ви ограбват както си искат тези от никого неизбрани.
    Няма гаранция че, ще ви вземат фирмата, жилището, автомобила.
    Agenda 2030

    Коментиран от #32

    11:12 18.12.2025

  • 11 Тръмп краде Петрол

    19 4 Отговор
    На Венецуела като Буш от Ирак а ЕС КРАДЕ РУСКИ ПАРИ ТИЯ МИНАВАТ НАШТЕ ДИПУТАТИ...

    Коментиран от #21

    11:13 18.12.2025

  • 12 Първанов

    5 33 Отговор
    Навремето имаше един филм,,Покаяние" Време е за справидливост! Русия ще трябва да плати за убийствата и безчинствата си. Путя в Хага,олигарсите ву в Сибир и свобода за рускя народ

    Коментиран от #16

    11:16 18.12.2025

  • 13 Хасковски каунь

    13 2 Отговор
    Ментъраджии.! И ние с тях /ГЕРБ/ .

    11:16 18.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Потресен

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    И ти искаше да живееш добре,но мързела и зависта те погубиха

    11:17 18.12.2025

  • 16 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Първанов":

    Как си кастрираният ?

    Коментиран от #36

    11:18 18.12.2025

  • 17 Маскалия мрази Европа

    5 15 Отговор
    но си държи парите там!
    Нещо като нашите русофили!
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #20, #33, #37

    11:20 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 фактите от упор

    18 2 Отговор
    Мислех си, че след протестите може да има някаква поне малка промяна и се осмелих три дни сутрин да гледам БТВ. При всяко интервю с който и да е, дежурната отвратителна мисирка поне по два пъти ни в клин, ни в ръкав се изпъваше като струна и рецитираше : "Ние сме част от ЕС и трябва да изпълняваме каквото ни наредят. Путин е агресор". Да ви кажа, се сетих за времето на комунизма, когато на всяко партийно събрание или сбирка се рецитираше задължително: " България неотлъчно е част от комунистическия лагер. Смърт на империализма и агресора САЩ". Нито милиметър развитие от тогава и нито грам проява на собствена мисъл, ако при някой има такава. Падението е тотално, а основен принос имат медиите и мисирките. Иначе ЕС няма да посмее да конфискува нищо, защото САЩ им забраниха, а чисто и просто ние ще плащаме две години милиардите кражби в на Украйна. Това ще го кръстят "репарационен заем". Същото като да дадеш на някой бездомник и крадец милиарди, а след това да чакаш той да ги вземе от някой банкер и да ти ги върне. От умрял писмо.

    11:21 18.12.2025

  • 20 Глупако

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Маскалия мрази Европа":

    Парите са ат продажби.
    Знаеш ли какво е Евроклиър

    11:22 18.12.2025

  • 21 Това не е кражба.

    2 16 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп краде Петрол":

    Парите ще бъдат върнати на руснаците под формата на падащи по главите им ракети.

    11:22 18.12.2025

  • 22 Уважаеми

    12 2 Отговор
    Колеги, как ще ме наречете ако Аз открадна от Вас пари и ги дам на един убиец - убил братята и сестрите си?? Добър човек който помага на изпаднал в беда или крадец???

    11:22 18.12.2025

  • 23 На Путин щерка му

    2 12 Отговор
    си пие кафето в Париж!

    Коментиран от #25, #34

    11:23 18.12.2025

  • 24 Правилно

    13 1 Отговор
    Но при комунизма по телевизията никой нямаше да допусне такава тъпа гъска

    11:24 18.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Но трябва да признаем, че млатенето на блатна вата ще продължи с пълна сила, бункерното за това е под миндера в калното мазе с фул памперс!

    Коментиран от #29, #31

    11:27 18.12.2025

  • 27 Пладнеши оберджии

    12 1 Отговор
    До сега крадяха на тъмно, със заповеди, със задължения за ваксини, с наказания на измислени провинения, а сега ще крадат от една силна държава. Тука вече ще си получат заслуженото, лошото е, че тези малоумни, кресливи кокошки няма да пострадат, техните гуши са препълнени, но целият ЕС ще плаща. Заслужаваме си го след като и ръководителите на държавите в този съюз са мекотели, които треперят за поста който заемат. Надяваме се някой да убеди или запуши устата на тези престарели и крадливи управници от ЕС и ЕК иначе сме обречени.

    11:27 18.12.2025

  • 28 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Цензоре самоизтриваш се

    11:28 18.12.2025

  • 29 Дориана

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Така е, от Киев за два дня до къде се бокара бакшиша с токчетата! За това са изкарани копейките от заран да реват по бунищата!

    11:28 18.12.2025

  • 30 Путин спря пенсиите в БГ

    2 7 Отговор
    Денег нет, но вьi держитес.

    Коментиран от #35

    11:29 18.12.2025

  • 31 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Простак 300%

    11:29 18.12.2025

  • 32 реалност

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "И те така":

    Те вече подготвят такива законопроекти. С цифровото евро на практика ви вземат всички пари. В момента се разглежда закон, чрез който ще настаняват в имота ви принудително роми, мигранти и т.н. и вие нямате право да откажете. Обсъжда се да няма частна собственост, а всички жилища да са обществени, като вие сте само ползвател. А с непрекъснатите уж "нови стандарти" за автомобилите на практика ви вземат вашия, защото вие не можете да го ползвате. Решили са автомобили да има само елита, а гражданите - не.

    Коментиран от #41

    11:30 18.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 На Песков щерка му

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "На Путин щерка му":

    Също живее в Париж и е активист на ЛГБТИ.

    11:32 18.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Добре съм

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Ама ще се оправя ???!

    11:32 18.12.2025

  • 37 Демократ

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Маскалия мрази Европа":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:33 18.12.2025

  • 38 Европейските мажоретки без гащи

    4 1 Отговор
    да не пипат Руският КЕШ!
    Ще играе голямата брадва!

    11:35 18.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха ха

    8 1 Отговор
    Заплахи бла бла бла. При евентуална кражба Русия ще си търси парите от Белгия където са замразени парите във вид на облигации, активи и ценни книжа. Тогава Белгия ще се срути заради провалените политици и ще повлече еврото със себе. Да не говорим за арабите които са акционери, Саудитска Арабия, Катар и държави от Глобалния Юг. Ще стане интересно когато Европа обяви фалит, чалми ли ще носим или американски юзди.

    11:36 18.12.2025

  • 41 С една дума

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "реалност":

    ес.ткзс -то ИДВА

    11:36 18.12.2025

  • 42 Урсулов

    1 1 Отговор
    „Украйна се нуждае от 137 милиарда евро финансиране през следващите две години“.. „Напълно споделям позицията на председателя на Европейския съвет, че решение трябва да бъде взето днес и ние няма да си тръгнем, докато не бъде взето.“
    „Ще обсъдим два варианта: финансиране на Украйна от бюджета на ЕС , което ще бъде финансирано с общоевропейски заем, или „репарационен заем“, базиран на активите на Русия“, каза тя.

    Коментиран от #45

    11:36 18.12.2025

  • 43 ЕС да не са си нарязали машините??

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не се излагайте , напечатайте си ги!

    11:37 18.12.2025

  • 44 Накратичко

    1 7 Отговор
    Руснята утече у каналя!

    11:38 18.12.2025

  • 45 Някой Даобясни

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Урсулов":

    Какво значи "Общоевропейски заем" , че аз се притеснявам, като си го помисля.

    Коментиран от #46, #47, #48

    11:39 18.12.2025

  • 46 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Някой Даобясни":

    важно е да се загрузва вата, другото са подробности, копейка наведена

    11:42 18.12.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Някой Даобясни":

    мислеща копейка, хахаа‼️

    11:42 18.12.2025

  • 48 Обяснение

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Някой Даобясни":

    Плащаш ти, децата ти, внуците ти, правнуците също. Работиш за насъщния, но плащаш непосилен заем за десетилетия напред. Да жИвее ЕС!!!!

    11:44 18.12.2025

  • 49 Обяснение

    1 7 Отговор
    Но трябва и ясно да обясним, че цената няма значение до като не се унищожи онова подлото с ботокса в бункера!

    11:45 18.12.2025

  • 50 Хи хи

    3 0 Отговор
    Ако ЕС вземе руските пари , Русия ще вземе ЕС територии за компенсация !!

    Коментиран от #54

    11:47 18.12.2025

  • 51 Туск - премиерът на Полша

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    заяви, че САЩ са го предупредили да не се пипат руските замразени активи.

    Коментиран от #53

    11:47 18.12.2025

  • 52 Реалност

    2 4 Отговор
    Много ми харесва заглавието "Парите на Кремъл! ".
    Наистина парите са на кремълските бандити и терористи, а не на РФ. Те са откраднати от покорените и поробени народи в състава на РФ.

    11:49 18.12.2025

  • 53 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Туск - премиерът на Полша":

    никой не брои за жив краснов и бункерния му ортак, ще изгният в затвора и двамата, копейка кална

    11:49 18.12.2025

  • 54 4-та година "Киев за 3 дня"

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Колко му е, за седмица са в Лисабон

    11:50 18.12.2025

  • 55 За всеки укро-мафиот (юдо-хазар) да има

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маша и Мечока":

    златно биде и златно гърне от всеки евро-идиот.

    Ето затова се наливат милиарди в укро-нацистката и юдо-ционистка хазарска каза без дъно.

    Под етикета Украйна се крие етикетът Нов паразитен хазарски хаганат.

    11:57 18.12.2025

  • 56 ,,Кредитната агенция Fitch Ratings

    2 0 Отговор
    постави Euroclear под ,, рейтингово наблюдение с отрицателен рейтинг”. Причината е свързана с потенциални рискове за ликвидността на Euroclear,произтичащи от управлението и разполагането на замразени руски активи. Съществува повишена вероятност липсата на достатъчна правна и ликвидна защита да доведе до дисбаланс в баланса на компанията, ако тя бъде задължена да изплати тези активи.”За какви сплашвания от руски служби, разкрити от европейски разузнавателни служби пише ,,Гардиън”???!

    11:59 18.12.2025

  • 57 Каунь

    0 0 Отговор
    От четири години само слушаме за тези замразени руски активи. Ако беше толкова лесно да ги вземат сигурно щяха да ги вземат още тогава и войната да е приключила.... Струва ми с, че нещо друго мъдруват ама да видим...

    12:04 18.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Интересно

    2 0 Отговор
    Тази среща на върха е всъщност среща на банда крадци за да решат дали да откраднат едни пари или не......и всичко това замаскирано с добри намерения, като пътя към Ада.

    12:10 18.12.2025

  • 60 1001

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Глупакът путин":

    Колкото и да не ми се иска Путин изига всички та не знам кой е глупака. Като започнат фалитите и се надигнат европейците да видим какво ще стане с така нареченият елит!

    12:10 18.12.2025

  • 61 Ганю

    3 1 Отговор
    Барнеш ли парите на един означава, че и твоите не са на сигурно място. Какво следва.............. изтегляне на огромен капитал от Европа което ще е катастрофално.

    Коментиран от #70

    12:12 18.12.2025

  • 62 000

    2 1 Отговор
    парите не са кремъл, а на руската държава. повече се безпокойте за вашите пари, които либералните марионетки се готвят да откраднат. и ще го направят!

    12:13 18.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ,,Парите на Кремъл!”

    3 1 Отговор
    или фалита на Euroclear?

    12:16 18.12.2025

  • 65 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Да ни е честит ЕС и еврозоната!
    Доволни ли сте българи?
    Още не влезнали в еврозоната ще се сдобием с огромен заем.

    12:21 18.12.2025

  • 66 Присмехулник

    6 2 Отговор
    Голям рев от рашисти и русофили.😁 Дране на полужива мечка.

    Коментиран от #68, #69

    12:24 18.12.2025

  • 67 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 68 Я пък тоя

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Присмехулник":

    Теб те дерат, обаче нямаш капацитета да го разбереш.

    12:27 18.12.2025

  • 69 Прочети

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Присмехулник":

    коментар 56.

    12:27 18.12.2025

  • 70 Грешиш!

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ганю":

    Санкциониира се фашистки агресор...

    12:27 18.12.2025

  • 71 Само споделям

    0 1 Отговор
    Факти: Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера.18 Декември, 2025 11:24

    Украинците открадхана повече от половината пари дадени им от ЕС за тази война. Сега искат да откраднат и руските пари. Не вярвам да им се получи.

    12:27 18.12.2025

