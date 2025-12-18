Парите на Кремъл! Среща на върха на ЕС, на която ще се обсъди използването на замразените руски активи за Украйна

Срещата на върха на ЕС, по време на която ще бъде разгледано и предоставянето на помощ за Украйна, включително и чрез замразените руски активи, е сред основните теми на европейския печат тази сутрин.
Министрите на външните работи търсиха компромис в последния момент, за да спасят споразумението за предоставяне на жизненоважна финансова помощ за Украйна преди ключовата среща на върха на лидерите на ЕС днес, пише европейското издание на „Политико“.
До снощи лидерите на ЕС бяха разделени на непримирими лагери, поне публично, и изглеждаше малко вероятно да се споразумеят как да финансират Киев.
Само няколко часа преди държавните ръководители на 27-те членки да се съберат в Брюксел, двете опониращи си групи кръстосаха шпаги по въпроса за даването на Украйна на заем от замразените резерви на Руската централна банка, по-голяма част от които са в белгийския централен депозитар на ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear), отбелязва изданието.
Германия, заедно със северните и източноевропейските страни, заяви, че няма алтернативен план, но срещна твърд отпор от Белгия и Италия, който настояват за план „Б“ – подкрепа за Киев въз основа на европейски заем, гарантиран от общия бюджет на блока. България, Малта, Унгария и Словакия също се обявиха против използването на руските активи.
Само на няколко крачки от булевардите с множество магазини и оживения център на Брюксел, в непретенциозен небостъргач, се помещава финансовата институция, която държи ключа към съкровищница, която може да отключи едно от най-значимите решения, които Европейският съюз е вземал от дълго време, пише испанският в. „Паис“.
„Юроклиър“ – слабоизвестната белгийска клирингова институция, сега е под светлините на прожекторите. В нея се съхраняват 193 млрд. евро руски активи, голяма част от които собственост на Централната банка на Русия. Те са замразени от 2022 г. заради санкциите, наложени на Кремъл след инвазията в Украйна.
ЕС сега обсъжда дали да освободи над 92 млрд. евро от тях като „репарационен заем“ за Украйна, който да помогне на страната.
Ако подобно решение бъде одобрено на днешната среща, то ще представлява съществена промяна в европейската санкционна политика срещу Русия. С тази инициатива престижът на Европа е застрашен, отбелязва „Паис“. „Нека не се лъжем. Ако не успеем, ще бъде сериозно навредено на способността на ЕС за действие за години напред или дори повече“, заяви в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц.
„Юроклиър“, където се съхраняват депозити в размер на 42,5 трилиона евро, засега запазва мълчание. Неговата ръководителка Валери Юрбен преди месец в интервю за „Монд“ каза, че не изключва институцията да заведе дело срещу ЕС, ако бъде приета правна рамка за размразяване на руските активи, което ще доведе до тяхната конфискация.
В. „Фигаро“ тази сутрин пише, че докато текат споровете в ЕС, Франция проявява неохота да използва замразените руски средства на своя територия.
Париж остава изненадващо дискретен относно размера на руските средства, държани във френски банки.
„От две години Париж отказва да разкрие сумата, замразена във Франция или правния статут на лихвите, генерирани от тези активи“, заяви пред „Фигаро“ Брад Сетсър - изследовател във влиятелния американски мозъчен тръст „Съвет за външни отношения“.
Междувременно белгийски политици и висши финансови ръководители са станали обект на сплашване по време на кампания, ръководена от руските разузнавателни служби, с цел да убедят страната да блокира използването на руските активи, съобщиха европейските разузнавателни служби, цитирани от британския в. „Гардиън“.
Според служители по сигурността сред тях са и ключови фигури от „Юроклиър“. Заплахи са били отправени срещу изпълнителната директорка Валери Юрбен и други висши служители на институцията, уточнява „Гардиън“.
„Юроклиър“ отказа коментар и посочи, че „всякакви потенциални заплахи се третират с най-висок приоритет и се разследват задълбочено, често с подкрепата на властите, когато е необходимо“.
Русия вече открито предупреди, че използването на активите би представлявало кражба, а руската Централна банка заяви, че ще търси обезщетение от „Юроклиър“ в размер на 230 млрд. долара.
Няма признаци на успокояване от страна на руския президент Владимир Путин, който е бесен от идеята, че европейците могат днес да преодолеят различията си по отношение на оказването на огромна подкрепа за Киев с руските замразени активи, отбелязва в. „Монд“.
Съединените щати от своя страна са раздразнени от отношението на Европа, която според тях говори прекалено много и не действа достатъчно, докато Белият дом иска да ускори нещата. Американският президент иска мир преди междинните избори през ноември 2026 г. Той може да загуби мнозинството си в Конгреса на тези избори и започва да се изнервя, отбелязва френското издание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #43, #51
11:05 18.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #5, #15
11:07 18.12.2025
3 Ъхъъъъъъ
РЕАЛ БАНДИТ
11:07 18.12.2025
4 Глупакът путин
Коментиран от #39, #60
11:08 18.12.2025
7 Дориана
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е вярно както винаги Борисов се отрече и се присъедени към военолюбивите европейски политици , които искат война. Борисов предава националните интереси в името на властта.
11:10 18.12.2025
8 Маша и Мечока
Коментиран от #55
11:10 18.12.2025
9 Байо
11:11 18.12.2025
10 И те така
Няма гаранция че, ще ви вземат фирмата, жилището, автомобила.
Agenda 2030
Коментиран от #32
11:12 18.12.2025
11 Тръмп краде Петрол
Коментиран от #21
11:13 18.12.2025
12 Първанов
Коментиран от #16
11:16 18.12.2025
13 Хасковски каунь
11:16 18.12.2025
15 Потресен
До коментар #2 от "Дориана":И ти искаше да живееш добре,но мързела и зависта те погубиха
11:17 18.12.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Първанов":Как си кастрираният ?
Коментиран от #36
11:18 18.12.2025
17 Маскалия мрази Европа
Нещо като нашите русофили!
Сбъркана работа!
Коментиран от #20, #33, #37
11:20 18.12.2025
19 фактите от упор
11:21 18.12.2025
20 Глупако
До коментар #17 от "Маскалия мрази Европа":Парите са ат продажби.
Знаеш ли какво е Евроклиър
11:22 18.12.2025
21 Това не е кражба.
До коментар #11 от "Тръмп краде Петрол":Парите ще бъдат върнати на руснаците под формата на падащи по главите им ракети.
11:22 18.12.2025
22 Уважаеми
11:22 18.12.2025
23 На Путин щерка му
Коментиран от #25, #34
11:23 18.12.2025
24 Правилно
11:24 18.12.2025
26 Последния Софиянец
Коментиран от #29, #31
11:27 18.12.2025
27 Пладнеши оберджии
11:27 18.12.2025
28 Ха ХаХа
11:28 18.12.2025
29 Дориана
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Така е, от Киев за два дня до къде се бокара бакшиша с токчетата! За това са изкарани копейките от заран да реват по бунищата!
11:28 18.12.2025
30 Путин спря пенсиите в БГ
Коментиран от #35
11:29 18.12.2025
31 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Простак 300%
11:29 18.12.2025
32 реалност
До коментар #10 от "И те така":Те вече подготвят такива законопроекти. С цифровото евро на практика ви вземат всички пари. В момента се разглежда закон, чрез който ще настаняват в имота ви принудително роми, мигранти и т.н. и вие нямате право да откажете. Обсъжда се да няма частна собственост, а всички жилища да са обществени, като вие сте само ползвател. А с непрекъснатите уж "нови стандарти" за автомобилите на практика ви вземат вашия, защото вие не можете да го ползвате. Решили са автомобили да има само елита, а гражданите - не.
Коментиран от #41
11:30 18.12.2025
34 На Песков щерка му
До коментар #23 от "На Путин щерка му":Също живее в Париж и е активист на ЛГБТИ.
11:32 18.12.2025
36 Добре съм
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Ама ще се оправя ???!
11:32 18.12.2025
37 Демократ
До коментар #17 от "Маскалия мрази Европа":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
11:33 18.12.2025
38 Европейските мажоретки без гащи
Ще играе голямата брадва!
11:35 18.12.2025
40 Ха ха ха ха
11:36 18.12.2025
41 С една дума
До коментар #32 от "реалност":ес.ткзс -то ИДВА
11:36 18.12.2025
42 Урсулов
„Ще обсъдим два варианта: финансиране на Украйна от бюджета на ЕС , което ще бъде финансирано с общоевропейски заем, или „репарационен заем“, базиран на активите на Русия“, каза тя.
Коментиран от #45
11:36 18.12.2025
43 ЕС да не са си нарязали машините??
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не се излагайте , напечатайте си ги!
11:37 18.12.2025
44 Накратичко
11:38 18.12.2025
45 Някой Даобясни
До коментар #42 от "Урсулов":Какво значи "Общоевропейски заем" , че аз се притеснявам, като си го помисля.
Коментиран от #46, #47, #48
11:39 18.12.2025
46 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Някой Даобясни":важно е да се загрузва вата, другото са подробности, копейка наведена
11:42 18.12.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #45 от "Някой Даобясни":мислеща копейка, хахаа‼️
11:42 18.12.2025
48 Обяснение
До коментар #45 от "Някой Даобясни":Плащаш ти, децата ти, внуците ти, правнуците също. Работиш за насъщния, но плащаш непосилен заем за десетилетия напред. Да жИвее ЕС!!!!
11:44 18.12.2025
49 Обяснение
11:45 18.12.2025
50 Хи хи
Коментиран от #54
11:47 18.12.2025
51 Туск - премиерът на Полша
До коментар #1 от "Последния Софиянец":заяви, че САЩ са го предупредили да не се пипат руските замразени активи.
Коментиран от #53
11:47 18.12.2025
52 Реалност
Наистина парите са на кремълските бандити и терористи, а не на РФ. Те са откраднати от покорените и поробени народи в състава на РФ.
11:49 18.12.2025
53 Последния Софиянец
До коментар #51 от "Туск - премиерът на Полша":никой не брои за жив краснов и бункерния му ортак, ще изгният в затвора и двамата, копейка кална
11:49 18.12.2025
54 4-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #50 от "Хи хи":Колко му е, за седмица са в Лисабон
11:50 18.12.2025
55 За всеки укро-мафиот (юдо-хазар) да има
До коментар #8 от "Маша и Мечока":златно биде и златно гърне от всеки евро-идиот.
Ето затова се наливат милиарди в укро-нацистката и юдо-ционистка хазарска каза без дъно.
Под етикета Украйна се крие етикетът Нов паразитен хазарски хаганат.
11:57 18.12.2025
56 ,,Кредитната агенция Fitch Ratings
11:59 18.12.2025
57 Каунь
12:04 18.12.2025
59 Интересно
12:10 18.12.2025
60 1001
До коментар #4 от "Глупакът путин":Колкото и да не ми се иска Путин изига всички та не знам кой е глупака. Като започнат фалитите и се надигнат европейците да видим какво ще стане с така нареченият елит!
12:10 18.12.2025
61 Ганю
Коментиран от #70
12:12 18.12.2025
62 000
12:13 18.12.2025
64 ,,Парите на Кремъл!”
12:16 18.12.2025
65 Я пък тоя
Доволни ли сте българи?
Още не влезнали в еврозоната ще се сдобием с огромен заем.
12:21 18.12.2025
66 Присмехулник
Коментиран от #68, #69
12:24 18.12.2025
68 Я пък тоя
До коментар #66 от "Присмехулник":Теб те дерат, обаче нямаш капацитета да го разбереш.
12:27 18.12.2025
69 Прочети
До коментар #66 от "Присмехулник":коментар 56.
12:27 18.12.2025
70 Грешиш!
До коментар #61 от "Ганю":Санкциониира се фашистки агресор...
12:27 18.12.2025
71 Само споделям
Украинците открадхана повече от половината пари дадени им от ЕС за тази война. Сега искат да откраднат и руските пари. Не вярвам да им се получи.
12:27 18.12.2025