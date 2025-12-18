Белгия предупреждава: Европа рискува дългосрочен геополитически провал заради Украйна

Европейският съюз е изправен пред опасността от „най-големия геополитически срам“, ако лидерите му не успеят да се договорят за механизъм за финансиране на Украйна. Това заяви белгийският премиер Барт Де Вевер в изказване пред депутатите в националния парламент, цитиран от изданието „Политико“, предава News.bg.

Думите му бяха изречени в навечерието на срещата на върха на ЕС, на която се очаква да бъде взето решение за отпускане на заем за Украйна чрез използване на замразени руски активи, намиращи се в Европа. Част от тези средства се съхраняват в белгийската клирингова компания Euroclear.

Де Вевер отново подчерта резервите си към този подход, определяйки го като проблематичен от гледна точка на международното право. Според него подобна стъпка може да разклати доверието на финансовите пазари и да навреди на репутацията както на Euroclear, така и на европейската финансова система като цяло.

Въпреки това белгийският премиер даде да се разбере, че страната му е готова да подкрепи инициативата, ако всички държави членки поемат равен дял от рисковете и ако Белгия получи ясни гаранции срещу евентуални ответни действия от страна на Русия. По думите му, при такава солидарност „всички ще скочим заедно от скалата, надявайки се парашутът да се отвори“.

Той подчерта, че липсата на решение и отсъствието на финансова подкрепа за Украйна биха довели до нейния срив - сценарий, който Де Вевер определи като срам за Европа с последици за десетилетия напред.

Белгийският премиер предупреди още, че има сили, които биха приветствали разпадането на европейското единство и потъването на континента в хаос заради невъзможността да се постигне съгласие за Украйна. Макар да не назова конкретни страни или актьори, той определи подобно развитие като катастрофално и отбеляза, че денят е „особено важен“.

В заключение Де Вевер повтори условията, при които Белгия би подкрепила т.нар. репарационен заем - наличие на ликвидни гаранции, защита срещу контрамерки и пълно споделяне на рисковете между държавите членки. По негови думи досега не е видял нито един официален документ, който да отговаря на тези изисквания.

Той изрази и мнение, че обсъждането на алтернативни решения е било изтласкано на заден план, след като Германия е застанала зад настоящия план. „Истинският въпрос по-късно днес ще бъде какво решение ще вземе Европа“, заключи белгийският премиер.