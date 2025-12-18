Зеленски: Украинската конституция не подлежи на диктовка отвън

Украйна не бива да приема промени в основния си закон под външен натиск, заяви президентът Володимир Зеленски по време на пресконференция в Брюксел след срещата си с участниците в заседанието на Европейския съвет. Той подчерта, че единствено украинските граждани имат правото да решават дали конституцията да бъде изменяна, а не Руската федерация. Така държавният глава отговори на въпрос дали би подкрепил конституционни поправки, с които страната да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, предава БТА.
Зеленски припомни, че по време на мандата си президентът на САЩ Джо Байдън му е заявил, че Украйна няма да бъде приета в Алианса. В същото време той отбеляза, че в политиката нищо не е окончателно – обстоятелствата се променят, както и лидерите, което оставя възможност за различно развитие в бъдеще.
Украинският президент настоя за ясен отговор как Съединените щати и останалите международни партньори биха реагирали при евентуално ново руско нападение. Според него тази позиция може да не бъде публично оповестена, но трябва да бъде формализирана в официален документ. Той добави, че Москва се стреми да изключи европейско присъствие в Украйна след края на войната, въпреки че именно такова присъствие би намалило риска от нова агресия.
По думите му разговорите с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп не са лесни, но Вашингтон разполага с възможности да възпре руския президент Владимир Путин. Зеленски подчерта, че очаква по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия.
Президентът изрази надежда до края на годината да бъде постигнато решение за финансирането на Украйна за следващите две години. Той посочи, че разбира опасенията на Белгия във връзка с отпускането на заем чрез руски активи, но отбеляза, че заплахата за Украйна е далеч по-сериозна. По негови думи липсата на средства би ограничила способността на страната да произвежда необходимия брой дронове.
Зеленски уточни още, че в рамките на мирните преговори остават открити ключови теми, сред които бъдещето на Донбас и статутът на Запорожката атомна електроцентрала. Той допълни, че началото на преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз е блокирано по политически причини.
1 Домашно към урок N1
Коментиран от #52, #77, #91, #95
16:02 18.12.2025
2 Гост
16:02 18.12.2025
3 Мнение
Коментиран от #5
16:03 18.12.2025
4 Копейки,
Коментиран от #7
16:03 18.12.2025
5 Геро
До коментар #3 от "Мнение":Бе нали ти казах че мнението на утайки като теб са без значение.
16:04 18.12.2025
6 Републиканец
16:04 18.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #4 от "Копейки,":Я виж добре че са шестолъчки !
16:04 18.12.2025
8 Този доби
16:05 18.12.2025
9 Вижте снимката къде му е халката
16:06 18.12.2025
10 Замаян
А пък ние ще му се нас..ме от навеждане!?
16:06 18.12.2025
11 Любопитен
16:06 18.12.2025
12 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
ако Европа не престане час по-скоро да плаща десетки милиарди за лукса да има търговски отношения с Русия на Путин;
ако не се отприщят замразените руски активи и не потекат към Украйна - дори като заеми, които после Укарйна ще върне чрез репарациите, които ще получи от Русия след края на Войната;
ако не започне трансформацията на нефелния ЕС в Европейско АСО - Европейски Алианс за Сигурност и Отбрана;
ако не се суспендира членството в ЕС на Унгария и Словакия и държави като България не бъдат категорично предупредени за отстъплението си от демокрацията - че ще има санкции за тях и последно предупреждение, че ще последват съдбата на Унгария и Словакия по отношение на членството в ЕС...
то Путин ще продължи да има потенциал да продължава Войната до безкрай или докато в някакво бъдеще Русия не колабира и не претърпи колапс.
Въпросът е дали това ще стане преди същото да се случи с Украйна поради изчерпване на силите за съпротива и на способностите да поддържа управляемостта на държавата си.
16:06 18.12.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
16:07 18.12.2025
14 Тумбала, тумбала,
Зельо пак проси със счупена щааааайгааа
Тръпича викаааа : Спри бе свиня
Нямаш карти за тая играааа....
16:07 18.12.2025
15 Дас Хаген
16:07 18.12.2025
16 Извънредно!
16:08 18.12.2025
17 Подлежи само на диктовка от Рошавия
И така както нареди той: ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ!
16:08 18.12.2025
18 Атина Палада
Коментиран от #23, #26
16:08 18.12.2025
19 значи
16:09 18.12.2025
20 Слугата мрази свободния и смелия !
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".
Коментиран от #22
16:10 18.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Извади бананите от всичките се отвърствия и погледни !
Коментиран от #29
16:10 18.12.2025
23 Аз продължавам да съм убеден
До коментар #18 от "Атина Палада":Че кратуната ти е толкова куха,че няма начин да се удавиш.
16:10 18.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мдаааа
Коментиран от #64
16:11 18.12.2025
26 Доктора
До коментар #18 от "Атина Палада":Ти гледай да не ти избяга някоя бактерия, че ако ти влезе в тръбата пак ще ми ревеш "Имам парене, сърбеж и неприятна миризма в цеха за интимно обичане!
Коментиран от #53
16:11 18.12.2025
27 Орешник
16:11 18.12.2025
28 Истината
Никаква идеология, никакви ценности, никаква вяра!
Изчезне ли страха, изчезва и фашисткия режим на Путлер!
Варвари срещу цивилизацията!
Коментиран от #32
16:12 18.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!
Коментиран от #34, #38
16:13 18.12.2025
31 Олеееее...
16:13 18.12.2025
32 Демократ
До коментар #28 от "Истината":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
16:13 18.12.2025
33 Зелен кърлеж
16:14 18.12.2025
34 КК ххйй
До коментар #30 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Срещнеш ли копейка трепИ!Бавно.
16:15 18.12.2025
35 Мишел
Коментиран от #40, #44
16:15 18.12.2025
36 Браво на президент Зеленски!👍
Коментиран от #45, #49, #102
16:16 18.12.2025
37 Пълни глупости
16:17 18.12.2025
38 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #30 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Флашката с "умнотиите" Маман ли ти я даде за копи пейст ?
16:17 18.12.2025
39 На 73 години съм
Коментиран от #43
16:17 18.12.2025
40 Демократ
До коментар #35 от "Мишел":САЩ ги боли онази работа за руското блато.Целта е кой ще вземе по голяма порция от Раша.Сащ или китайците.
Коментиран от #47, #94
16:19 18.12.2025
41 Републиканец
Коментиран от #46
16:19 18.12.2025
42 Десислава Димитрова
16:19 18.12.2025
43 Ти си доживял
До коментар #39 от "На 73 години съм":Ама мъжки ласки не си видял
Коментиран от #58
16:19 18.12.2025
44 аz CВО Победа 80
До коментар #35 от "Мишел":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #50
16:19 18.12.2025
45 Наркоманите и извратеняците
До коментар #36 от "Браво на президент Зеленски!👍":Се подкрепят! Заминавай за Киев!
16:19 18.12.2025
46 Икономист
До коментар #41 от "Републиканец":Приятел,природният газ е също основа за синтез на минерални торове ,а също и на доста други неща .
Коментиран от #55
16:21 18.12.2025
47 Републиканец
До коментар #40 от "Демократ":Грешиш. На прицел е Европа. Всички играят против еврото, за да го сринат и да изкупят Европа, както изкупиха СССР. Украйна няма абсолютно никакво стратегическо значение.
Коментиран от #54
16:22 18.12.2025
48 Гост
16:22 18.12.2025
49 Олеееее....
До коментар #36 от "Браво на президент Зеленски!👍":И "мъжкар".....
16:23 18.12.2025
50 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #44 от "аz CВО Победа 80":стояне ,благодаря ти ,че поне беше откровен !
16:23 18.12.2025
51 Екстрасенс
Коментиран от #65
16:24 18.12.2025
52 оня с коня
До коментар #1 от "Домашно към урок N1":абе длъжен си да изпращаш по една заплата всеки месец към осррайната, ако не ми вярваш питай тагаренко и кироПРОСТОТО защо ни карат да го правим?
16:24 18.12.2025
53 Атина Палада
До коментар #26 от "Доктора":Ако си наистина доктор,значи си ми братовчед:))))
16:25 18.12.2025
54 Хи хи хи
До коментар #47 от "Републиканец":Абе ти сложи едно евро в новогодишната питка.
16:25 18.12.2025
55 Републиканец
До коментар #46 от "Икономист":Ние купувахме по формулата, по която сега купува Китай. За РФ не е толкова важна цената, а количеството. Те имат природен газ за 1000 години напред и не го ли продадат, палят го да изгори. Ние сами се отказахме и ще страдаме.
Коментиран от #59
16:25 18.12.2025
56 Сетих се.
Коментиран от #76
16:26 18.12.2025
57 Абе само се чудя
Коментиран от #60, #63, #71
16:27 18.12.2025
58 Q -РесTиa
До коментар #43 от "Ти си доживял":Не се хвали с мъжките ласки които получаваш ,че много завистлив народ има, коте .Нека си остане нашата малка тайна Илиане 🤣🤣🤣 .
16:27 18.12.2025
59 Ами намери си работа
До коментар #55 от "Републиканец":И няма да страдаш.
Коментиран от #67
16:28 18.12.2025
60 Ами
До коментар #57 от "Абе само се чудя":На мокро куче мирише Зелен със Ски .
16:28 18.12.2025
61 стоян георгиев
16:28 18.12.2025
62 Смешник
16:29 18.12.2025
63 доктор
До коментар #57 от "Абе само се чудя":Като бъде избито известно количество копейки ще спреш да се чудиш.
Коментиран от #70
16:29 18.12.2025
64 Мишел
До коментар #25 от "Мдаааа":Уволнен е. От началото на мандата на Тръмп, САЩ не са гласували един цент помощи за Украйна. Даже продадоха сигнал към антикорупционната НАБУ на Украйна за откраднати 50 000 000$ американска помощ от Зеленски и компания.
16:29 18.12.2025
65 Маг Минчо
До коментар #51 от "Екстрасенс":Колега ,как може да сравняваш чичо Ади с този хазарски парр цалл ?
16:30 18.12.2025
66 Синът на Тръмп заяви,
16:30 18.12.2025
67 Републиканец
До коментар #59 от "Ами намери си работа":Аз няма да страдам в никакъв случай. Салдото ми е скромно но положително. Ти му мисли.
16:31 18.12.2025
68 Атина Палада
16:31 18.12.2025
69 ОТ ВЪН НЕ..
16:31 18.12.2025
70 оня с кола
До коментар #63 от "доктор":Душа под наем носиш,даже сап зад врата ще ти е в повече .
16:31 18.12.2025
71 На разгонена кучка
До коментар #57 от "Абе само се чудя":Вони
16:31 18.12.2025
72 стоян георгиев
Коментиран от #78
16:33 18.12.2025
73 Дайте му
16:34 18.12.2025
74 стоян георгиев
Коментиран от #79
16:34 18.12.2025
75 Архимандрисандрит Бибиян
16:35 18.12.2025
76 Атина Палада
До коментар #56 от "Сетих се.":Те са и без това един файтон комунетата :) днес се викат евроатлантици и ж.ълт0 .паветници...а партийните им книжки ги скрили по таваните из нафталините:))) за всеки случай да не би да дойдат пак руснаците и да им потрябват .Нали са ветропоказатели. :))
16:35 18.12.2025
77 Жириновски го казва
До коментар #1 от "Домашно към урок N1":"Мечката е най-глупавото животно. Няма друго животно, което да спи по половин година.
Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
Мечката е тромава, дива и мързелива,краде меда на пчелите . Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба сила.“
Коментиран от #82, #85
16:35 18.12.2025
78 Републиканец
До коментар #72 от "стоян георгиев":Урките ги хвърлят в контранаступ, като турците на Шипка! На талази, на талази.
16:36 18.12.2025
79 Ели Стоянова
До коментар #74 от "стоян георгиев":Тате , не е хубаво за голямата си дъщеря такива неща да говориш !
Коментиран от #84
16:36 18.12.2025
80 Град Козлодуй
16:37 18.12.2025
81 Горски
Коментиран от #90
16:37 18.12.2025
82 Атина Палада
До коментар #77 от "Жириновски го казва":Не вярвам в тези символи,ако бяха верни ,ние лъвовете щеше да ......:)))
16:38 18.12.2025
83 По-нататъшното предоставяне на пари
16:38 18.12.2025
84 стоян георгиев
До коментар #79 от "Ели Стоянова":Нещо си в грешка лелече, ти имаш много бащи.
16:39 18.12.2025
85 По някога е по добре да спиш момче
До коментар #77 от "Жириновски го казва":Урок за 7 клас : ....Света е връхлетян от Голямата Депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА
Коментиран от #92
16:39 18.12.2025
86 стоян георгиев
16:41 18.12.2025
87 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си завладяват територии в далечния Изток, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сaтрап твapи !
16:43 18.12.2025
88 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тов.Друмев
16:43 18.12.2025
89 Президенти
16:44 18.12.2025
90 Братко горски,
До коментар #81 от "Горски":Европейците не знаят какво искат. Русия им продаваше природен газ по цени като на Китай, обвързани с цената на нефта. Те се отказаха и искаха борсови цени. Цената скочи 10 пъти по тая причина! Тогава вместо да се договорят отново, отказаха се от газта. А Русия не я ли продаде, пали я да изгори. И нефт и пшеница доставяха на Европа, и от тях се отказа Европа. Сега пшеницата я купува Турция и продава на Европа брашно, а нефта го купува Индия и продава на Европа бензин и дизел
Коментиран от #99
16:44 18.12.2025
91 Ей са ти сложих
До коментар #1 от "Домашно към урок N1":25 минуса щот съм зеленясал кардинално
16:47 18.12.2025
92 Републиканец
До коментар #85 от "По някога е по добре да спиш момче":Когато в Германия са си разпалвали печките с Дойче марки, българинът е имал Лев, обезпечен със злато, сребро и пшеница!
Коментиран от #93
16:49 18.12.2025
93 Виж как на коментар 1
До коментар #92 от "Републиканец":Само за минута и 10 секунди 50 минуса се появиха.. кво значи психично болно атлантенце
16:52 18.12.2025
94 Тити
До коментар #40 от "Демократ":А на теб къффф ти е кяра ,Педрррриттоо ?
16:52 18.12.2025
95 Лука
До коментар #1 от "Домашно към урок N1":В руско училище може и да мине но в България слаб (2 ).русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
Коментиран от #97
16:52 18.12.2025
96 Захарова
16:53 18.12.2025
97 Ха ХаХа
До коментар #95 от "Лука":Ще отговори на всички критерии когато направи пещи и изгори всички отпадъци като теб
16:54 18.12.2025
98 Инна
„Винаги сме казвали... ние, както и преди, сме готови да преговаряме и да решаваме всички проблеми... мирно.... Малко вероятно е това да е възможно със сегашните политически елити на Европа, но... ще бъде неизбежно, докато продължаваме да се укрепваме. Ако не със сегашните политици, то със смяна на политическите елити в Европа“, каза Владимир Путин.
Тази точка важи и за Зе
16:57 18.12.2025
99 Лука
До коментар #90 от "Братко горски,":Руският газ освен цената върви със скрити политически претенции !
Коментиран от #103
16:58 18.12.2025
100 дядото
16:58 18.12.2025
101 Владо Зелеенски е прав!
17:00 18.12.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Атина Палада
До коментар #99 от "Лука":С тези скрити политически претенции ,Германия беше икономическа сила.Втора икономика в света ,сега без претенции я виждаме къде е .
17:07 18.12.2025