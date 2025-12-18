Новини
Зеленски: Украинската конституция не подлежи на диктовка отвън
Зеленски: Украинската конституция не подлежи на диктовка отвън

18 Декември, 2025 15:59 1 267 103

Президентът настоява за ясни гаранции за сигурност и по-силен натиск над Русия

Зеленски: Украинската конституция не подлежи на диктовка отвън - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна не бива да приема промени в основния си закон под външен натиск, заяви президентът Володимир Зеленски по време на пресконференция в Брюксел след срещата си с участниците в заседанието на Европейския съвет. Той подчерта, че единствено украинските граждани имат правото да решават дали конституцията да бъде изменяна, а не Руската федерация. Така държавният глава отговори на въпрос дали би подкрепил конституционни поправки, с които страната да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, предава БТА.

Зеленски припомни, че по време на мандата си президентът на САЩ Джо Байдън му е заявил, че Украйна няма да бъде приета в Алианса. В същото време той отбеляза, че в политиката нищо не е окончателно – обстоятелствата се променят, както и лидерите, което оставя възможност за различно развитие в бъдеще.

Украинският президент настоя за ясен отговор как Съединените щати и останалите международни партньори биха реагирали при евентуално ново руско нападение. Според него тази позиция може да не бъде публично оповестена, но трябва да бъде формализирана в официален документ. Той добави, че Москва се стреми да изключи европейско присъствие в Украйна след края на войната, въпреки че именно такова присъствие би намалило риска от нова агресия.

По думите му разговорите с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп не са лесни, но Вашингтон разполага с възможности да възпре руския президент Владимир Путин. Зеленски подчерта, че очаква по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия.

Президентът изрази надежда до края на годината да бъде постигнато решение за финансирането на Украйна за следващите две години. Той посочи, че разбира опасенията на Белгия във връзка с отпускането на заем чрез руски активи, но отбеляза, че заплахата за Украйна е далеч по-сериозна. По негови думи липсата на средства би ограничила способността на страната да произвежда необходимия брой дронове.

Зеленски уточни още, че в рамките на мирните преговори остават открити ключови теми, сред които бъдещето на Донбас и статутът на Запорожката атомна електроцентрала. Той допълни, че началото на преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз е блокирано по политически причини.


Украйна
  • 1 Домашно към урок N1

    52 53 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #52, #77, #91, #95

    16:02 18.12.2025

  • 2 Гост

    47 4 Отговор
    Много яка снимка.... зеления гном върти ЕС на средния си пръст..

    16:02 18.12.2025

  • 3 Мнение

    36 5 Отговор
    Ама тя Украйна и война не трябва да приема ама никой не я пита.

    Коментиран от #5

    16:03 18.12.2025

  • 4 Копейки,

    7 48 Отговор
    На колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ И СИНЬОТО ЗНАМЕ СЪС ЗВЕЗДИЧКИТЕ!!!

    Коментиран от #7

    16:03 18.12.2025

  • 5 Геро

    7 23 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Бе нали ти казах че мнението на утайки като теб са без значение.

    16:04 18.12.2025

  • 6 Републиканец

    41 3 Отговор
    Конституцията отвън не може, но стотици милиарди пари отвън може. Еййй! Нахално дребно хазарче, ей!

    16:04 18.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки,":

    Я виж добре че са шестолъчки !

    16:04 18.12.2025

  • 8 Този доби

    34 1 Отговор
    кураж че ще му дадат още пари за златни кенефи и навири муцуна.

    16:05 18.12.2025

  • 9 Вижте снимката къде му е халката

    30 1 Отговор
    На кой пръст ? Този "символ" е единствено при хомосексуалните ! И не е шега. Така се разпознават по гейбаровете. Семеен и хомосексуален за единичен сексуален контакт

    16:06 18.12.2025

  • 10 Замаян

    25 1 Отговор
    Този от сега тренира как целият европейски съюз, как трябва да му се дупи.. един ден... ако го пуснат в ЕС.
    А пък ние ще му се нас..ме от навеждане!?

    16:06 18.12.2025

  • 11 Любопитен

    26 1 Отговор
    Ще течеш че тоя и Мицкоски от един същ парцал са родени.

    16:06 18.12.2025

  • 12 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    35 28 Отговор
    Ако не се прилагат ефективно и ожесточат безкомпромисно санкциите;
    ако Европа не престане час по-скоро да плаща десетки милиарди за лукса да има търговски отношения с Русия на Путин;
    ако не се отприщят замразените руски активи и не потекат към Украйна - дори като заеми, които после Укарйна ще върне чрез репарациите, които ще получи от Русия след края на Войната;
    ако не започне трансформацията на нефелния ЕС в Европейско АСО - Европейски Алианс за Сигурност и Отбрана;
    ако не се суспендира членството в ЕС на Унгария и Словакия и държави като България не бъдат категорично предупредени за отстъплението си от демокрацията - че ще има санкции за тях и последно предупреждение, че ще последват съдбата на Унгария и Словакия по отношение на членството в ЕС...
    то Путин ще продължи да има потенциал да продължава Войната до безкрай или докато в някакво бъдеще Русия не колабира и не претърпи колапс.
    Въпросът е дали това ще стане преди същото да се случи с Украйна поради изчерпване на силите за съпротива и на способностите да поддържа управляемостта на държавата си.

    16:06 18.12.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    2 20 Отговор
    Е шо бе, Пундю с теа токченца е баш за учителка диктовачка деа

    16:07 18.12.2025

  • 14 Тумбала, тумбала,

    26 0 Отговор
    Тумбала лайкаааа
    Зельо пак проси със счупена щааааайгааа
    Тръпича викаааа : Спри бе свиня
    Нямаш карти за тая играааа....

    16:07 18.12.2025

  • 15 Дас Хаген

    23 0 Отговор
    Тези не позволяват да им се нарежда а сами за нищо не стават! Само могат да искат!

    16:07 18.12.2025

  • 16 Извънредно!

    3 17 Отговор
    ПеюСвинята се изнесъл от кабинета на Правешкият циганин Живков.

    16:08 18.12.2025

  • 17 Подлежи само на диктовка от Рошавия

    31 0 Отговор
    Борис Джонсън.
    И така както нареди той: ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ!

    16:08 18.12.2025

  • 18 Атина Палада

    16 1 Отговор
    А аз продължавам да допускам,че Зеле е руски агент....

    Коментиран от #23, #26

    16:08 18.12.2025

  • 19 значи

    18 0 Отговор
    Украйна НЕ трябва да влиза в ЕС, защото там националните конституции са ПОД нарежданията на ЕК!

    16:09 18.12.2025

  • 20 Слугата мрази свободния и смелия !

    2 28 Отговор
    Омразата към украинския народ е породена от невъзможността на кокосовите глави да допуснат, че някой може да се противопостави на руските мародери, че някой може да се бори за свободата си.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
    Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".

    Коментиран от #22

    16:10 18.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 1 Отговор

    До коментар #20 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Извади бананите от всичките се отвърствия и погледни !

    Коментиран от #29

    16:10 18.12.2025

  • 23 Аз продължавам да съм убеден

    3 18 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Че кратуната ти е толкова куха,че няма начин да се удавиш.

    16:10 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мдаааа

    20 0 Отговор
    Кога ли Тръп (като в "Стажанта") му изкреши : "ТИ СИ УВОЛНЕН!!!"

    Коментиран от #64

    16:11 18.12.2025

  • 26 Доктора

    9 12 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Ти гледай да не ти избяга някоя бактерия, че ако ти влезе в тръбата пак ще ми ревеш "Имам парене, сърбеж и неприятна миризма в цеха за интимно обичане!

    Коментиран от #53

    16:11 18.12.2025

  • 27 Орешник

    20 1 Отговор
    Вече е набойно дежурство,тази фашистка гнида скоро ще бъде размазана,а ние ще плащаме дълго репаащрации,щото пак сме от страната на булката

    16:11 18.12.2025

  • 28 Истината

    3 25 Отговор
    Режимът на Путлер се крепи единствено на бруталното насилие и страх.
    Никаква идеология, никакви ценности, никаква вяра!
    Изчезне ли страха, изчезва и фашисткия режим на Путлер!
    Варвари срещу цивилизацията!

    Коментиран от #32

    16:12 18.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    38 24 Отговор
    Кармата на Путин е да доведе руската империя на злото до нов разпад.
    И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
    Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
    Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!

    Коментиран от #34, #38

    16:13 18.12.2025

  • 31 Олеееее...

    21 0 Отговор
    еееевроерейскогейскасвиииня, че и нацистТ

    16:13 18.12.2025

  • 32 Демократ

    1 17 Отговор

    До коментар #28 от "Истината":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    16:13 18.12.2025

  • 33 Зелен кърлеж

    18 0 Отговор
    Интересно че на укроконституцията подлежи краденето на чужди милиарди и финансирането чрез чуждестранни данъкоплатци ха?

    16:14 18.12.2025

  • 34 КК ххйй

    4 15 Отговор

    До коментар #30 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Срещнеш ли копейка трепИ!Бавно.

    16:15 18.12.2025

  • 35 Мишел

    16 7 Отговор
    Реалността е, че САЩ няма да си развалят отношенията с Русия заради Украйна.

    Коментиран от #40, #44

    16:15 18.12.2025

  • 36 Браво на президент Зеленски!👍

    34 17 Отговор
    Достоен отговор на истински патриот и мъжкар.

    Коментиран от #45, #49, #102

    16:16 18.12.2025

  • 37 Пълни глупости

    14 1 Отговор
    (Украйна не бива да приема промени в основния си закон под външен натиск) А ние когато влизахме в този пропаднал ЕС какво направихме ? А? Още даже закони променяме и в момента под външен натиск... Дори днес ...

    16:17 18.12.2025

  • 38 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Флашката с "умнотиите" Маман ли ти я даде за копи пейст ?

    16:17 18.12.2025

  • 39 На 73 години съм

    17 2 Отговор
    И се чудя, как до тази преклонна възраст съм доживяла без Зеленски, Тръмп, ЕС, НАТО, Борисов, Пеевски и всякакви отвратеняци!

    Коментиран от #43

    16:17 18.12.2025

  • 40 Демократ

    2 14 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    САЩ ги боли онази работа за руското блато.Целта е кой ще вземе по голяма порция от Раша.Сащ или китайците.

    Коментиран от #47, #94

    16:19 18.12.2025

  • 41 Републиканец

    13 1 Отговор
    Ум умува, ум царува, ум патки пасе! От акъла си теглим. Цените се повишиха тройно, защото даваме парите си на дребното нахално хазарче. Отказахме се от руския природен газ и софиянците тракат зъби през зимата, защото природния газ е не само парно, а и евтино електричество. Занулихме си селското стопанство, а СССР ни даваше $400 милиона субсидии годишно. Сега Турция и Азербайджан изнасят чушки и домати за Русия, а ние внасяме. Няма да изреждам да не ви отегчавам.

    Коментиран от #46

    16:19 18.12.2025

  • 42 Десислава Димитрова

    13 2 Отговор
    Този неприятно грачещ гарван ,любител на бялото ,кога ли безславно ще приключи виснал на някое дърво .Прекалено внимание му отделят медиите .

    16:19 18.12.2025

  • 43 Ти си доживял

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "На 73 години съм":

    Ама мъжки ласки не си видял

    Коментиран от #58

    16:19 18.12.2025

  • 44 аz CВО Победа 80

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #50

    16:19 18.12.2025

  • 45 Наркоманите и извратеняците

    13 14 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на президент Зеленски!👍":

    Се подкрепят! Заминавай за Киев!

    16:19 18.12.2025

  • 46 Икономист

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Републиканец":

    Приятел,природният газ е също основа за синтез на минерални торове ,а също и на доста други неща .

    Коментиран от #55

    16:21 18.12.2025

  • 47 Републиканец

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "Демократ":

    Грешиш. На прицел е Европа. Всички играят против еврото, за да го сринат и да изкупят Европа, както изкупиха СССР. Украйна няма абсолютно никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #54

    16:22 18.12.2025

  • 48 Гост

    11 1 Отговор
    Този не иска да разбере, че държавата му се срива и с всеки изминал ден все повече и повече я губи изцяло. Или стават Украйна приятел на Русия или май май ще станат част от Русия. Не е ли по добре да е първи вариант?

    16:22 18.12.2025

  • 49 Олеееее....

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на президент Зеленски!👍":

    И "мъжкар".....

    16:23 18.12.2025

  • 50 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "аz CВО Победа 80":

    стояне ,благодаря ти ,че поне беше откровен !

    16:23 18.12.2025

  • 51 Екстрасенс

    8 0 Отговор
    Този прилича на хитлер и ще свърши като него

    Коментиран от #65

    16:24 18.12.2025

  • 52 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Домашно към урок N1":

    абе длъжен си да изпращаш по една заплата всеки месец към осррайната, ако не ми вярваш питай тагаренко и кироПРОСТОТО защо ни карат да го правим?

    16:24 18.12.2025

  • 53 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Доктора":

    Ако си наистина доктор,значи си ми братовчед:))))

    16:25 18.12.2025

  • 54 Хи хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Републиканец":

    Абе ти сложи едно евро в новогодишната питка.

    16:25 18.12.2025

  • 55 Републиканец

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Икономист":

    Ние купувахме по формулата, по която сега купува Китай. За РФ не е толкова важна цената, а количеството. Те имат природен газ за 1000 години напред и не го ли продадат, палят го да изгори. Ние сами се отказахме и ще страдаме.

    Коментиран от #59

    16:25 18.12.2025

  • 56 Сетих се.

    1 8 Отговор
    Викам по случай Еврозоната да позбесим малко комунета.

    Коментиран от #76

    16:26 18.12.2025

  • 57 Абе само се чудя

    7 0 Отговор
    Как мирише тоя.....

    Коментиран от #60, #63, #71

    16:27 18.12.2025

  • 58 Q -РесTиa

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ти си доживял":

    Не се хвали с мъжките ласки които получаваш ,че много завистлив народ има, коте .Нека си остане нашата малка тайна Илиане 🤣🤣🤣 .

    16:27 18.12.2025

  • 59 Ами намери си работа

    0 5 Отговор

    До коментар #55 от "Републиканец":

    И няма да страдаш.

    Коментиран от #67

    16:28 18.12.2025

  • 60 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Абе само се чудя":

    На мокро куче мирише Зелен със Ски .

    16:28 18.12.2025

  • 61 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Ама тъпачко не знаеш ли кой е настоящият президент на САЩ.

    16:28 18.12.2025

  • 62 Смешник

    5 1 Отговор
    То цялата му държава няма суверенитет като нашата и е под диктовката както на САЩ така и на военнолюбците в Брюксел

    16:29 18.12.2025

  • 63 доктор

    0 5 Отговор

    До коментар #57 от "Абе само се чудя":

    Като бъде избито известно количество копейки ще спреш да се чудиш.

    Коментиран от #70

    16:29 18.12.2025

  • 64 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаааа":

    Уволнен е. От началото на мандата на Тръмп, САЩ не са гласували един цент помощи за Украйна. Даже продадоха сигнал към антикорупционната НАБУ на Украйна за откраднати 50 000 000$ американска помощ от Зеленски и компания.

    16:29 18.12.2025

  • 65 Маг Минчо

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Екстрасенс":

    Колега ,как може да сравняваш чичо Ади с този хазарски парр цалл ?

    16:30 18.12.2025

  • 66 Синът на Тръмп заяви,

    7 0 Отговор
    че 50% от колите Bugatti в Монако са с Украински регистрационни номера. Аз пари нямам излишни.

    16:30 18.12.2025

  • 67 Републиканец

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами намери си работа":

    Аз няма да страдам в никакъв случай. Салдото ми е скромно но положително. Ти му мисли.

    16:31 18.12.2025

  • 68 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Украйна показа на целият свят глинените крачета на МатЮ и лицемерните и фалшиви "сурати" на крадливите западняци.

    16:31 18.12.2025

  • 69 ОТ ВЪН НЕ..

    3 0 Отговор
    САМО ОТ ВЪТРЕ. ПОДЛЕЖИ НА КОРУПЦИЯ И ЛЪЖИ.

    16:31 18.12.2025

  • 70 оня с кола

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "доктор":

    Душа под наем носиш,даже сап зад врата ще ти е в повече .

    16:31 18.12.2025

  • 71 На разгонена кучка

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Абе само се чудя":

    Вони

    16:31 18.12.2025

  • 72 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Наркоманчето се е надрусало и отново се взе за някакъв фактор, които може да определя какво може и не може. А, хлебарките масово отиват при Бандера.

    Коментиран от #78

    16:33 18.12.2025

  • 73 Дайте му

    5 0 Отговор
    на този крадец още грешни пари да купува златни кенефи, а за българите пари няма.

    16:34 18.12.2025

  • 74 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Тая селтачка е обсебена от кървавия клоун. От сутрин до вечер само за него пише. Това е диагноза.

    Коментиран от #79

    16:34 18.12.2025

  • 75 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от 89 πо£££овитте сатта нисстии!

    16:35 18.12.2025

  • 76 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Сетих се.":

    Те са и без това един файтон комунетата :) днес се викат евроатлантици и ж.ълт0 .паветници...а партийните им книжки ги скрили по таваните из нафталините:))) за всеки случай да не би да дойдат пак руснаците и да им потрябват .Нали са ветропоказатели. :))

    16:35 18.12.2025

  • 77 Жириновски го казва

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Домашно към урок N1":

    "Мечката е най-глупавото животно. Няма друго животно, което да спи по половин година.
    ​Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
    ​Мечката е тромава, дива и мързелива,краде меда на пчелите . Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
    ​На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба сила.“

    Коментиран от #82, #85

    16:35 18.12.2025

  • 78 Републиканец

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Урките ги хвърлят в контранаступ, като турците на Шипка! На талази, на талази.

    16:36 18.12.2025

  • 79 Ели Стоянова

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Тате , не е хубаво за голямата си дъщеря такива неща да говориш !

    Коментиран от #84

    16:36 18.12.2025

  • 80 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Миндич дали е отнесъл златния клозет в Израел или го е завещал на нарко клоуна в замяна на безопасен полет. Има много неизяснени въпроси около тази тоалетна.

    16:37 18.12.2025

  • 81 Горски

    3 1 Отговор
    За вас стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното Иж желание е:Слаба,много слаба Русия,от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари.Подобно на неоколониалната им политика спрямо бившите си колонии по света. А,колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци.Гориво за война,подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?

    Коментиран от #90

    16:37 18.12.2025

  • 82 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Жириновски го казва":

    Не вярвам в тези символи,ако бяха верни ,ние лъвовете щеше да ......:)))

    16:38 18.12.2025

  • 83 По-нататъшното предоставяне на пари

    2 1 Отговор
    на Украйна означава още война. Аз не искам война и нямам излишни пари за война.

    16:38 18.12.2025

  • 84 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ели Стоянова":

    Нещо си в грешка лелече, ти имаш много бащи.

    16:39 18.12.2025

  • 85 По някога е по добре да спиш момче

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Жириновски го казва":

    Урок за 7 клас : ....Света е връхлетян от Голямата Депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА

    Коментиран от #92

    16:39 18.12.2025

  • 86 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Стояновица да събере две заплати и да замине за фронта, там поне ще е полезна за окаяните войници.

    16:41 18.12.2025

  • 87 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 3 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Президент Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си завладяват територии в далечния Изток, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сaтрап твapи !

    16:43 18.12.2025

  • 88 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    "Туморът израснал 1991 година ще бъде изрязан хирургически"

    Тов.Друмев

    16:43 18.12.2025

  • 89 Президенти

    1 0 Отговор
    Е, ако наистина е произнесъл фразата "бившия президент на САЩ Доналд Тръмп", то тогава да му мисли.

    16:44 18.12.2025

  • 90 Братко горски,

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Горски":

    Европейците не знаят какво искат. Русия им продаваше природен газ по цени като на Китай, обвързани с цената на нефта. Те се отказаха и искаха борсови цени. Цената скочи 10 пъти по тая причина! Тогава вместо да се договорят отново, отказаха се от газта. А Русия не я ли продаде, пали я да изгори. И нефт и пшеница доставяха на Европа, и от тях се отказа Европа. Сега пшеницата я купува Турция и продава на Европа брашно, а нефта го купува Индия и продава на Европа бензин и дизел

    Коментиран от #99

    16:44 18.12.2025

  • 91 Ей са ти сложих

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Домашно към урок N1":

    25 минуса щот съм зеленясал кардинално

    16:47 18.12.2025

  • 92 Републиканец

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "По някога е по добре да спиш момче":

    Когато в Германия са си разпалвали печките с Дойче марки, българинът е имал Лев, обезпечен със злато, сребро и пшеница!

    Коментиран от #93

    16:49 18.12.2025

  • 93 Виж как на коментар 1

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Републиканец":

    Само за минута и 10 секунди 50 минуса се появиха.. кво значи психично болно атлантенце

    16:52 18.12.2025

  • 94 Тити

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Демократ":

    А на теб къффф ти е кяра ,Педрррриттоо ?

    16:52 18.12.2025

  • 95 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Домашно към урок N1":

    В руско училище може и да мине но в България слаб (2 ).русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    Коментиран от #97

    16:52 18.12.2025

  • 96 Захарова

    2 0 Отговор
    Зеленски е близо до гробищата,а не близо до Купянск, още повече в него

    16:53 18.12.2025

  • 97 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Лука":

    Ще отговори на всички критерии когато направи пещи и изгори всички отпадъци като теб

    16:54 18.12.2025

  • 98 Инна

    0 0 Отговор
    Възобновяването на директния диалог с европейските сили е неизбежно, особено ако политическите елити там се променят. Руският президент Владимир Путин заяви това на разширено заседание на колегията на руското Министерство на отбраната.

    „Винаги сме казвали... ние, както и преди, сме готови да преговаряме и да решаваме всички проблеми... мирно.... Малко вероятно е това да е възможно със сегашните политически елити на Европа, но... ще бъде неизбежно, докато продължаваме да се укрепваме. Ако не със сегашните политици, то със смяна на политическите елити в Европа“, каза Владимир Путин.

    Тази точка важи и за Зе

    16:57 18.12.2025

  • 99 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Братко горски,":

    Руският газ освен цената върви със скрити политически претенции !

    Коментиран от #103

    16:58 18.12.2025

  • 100 дядото

    3 0 Отговор
    друсан ид и от.тогава защо диктуваш конституциите на държави от ес и нато.

    16:58 18.12.2025

  • 101 Владо Зелеенски е прав!

    1 2 Отговор
    Откъде накъде крепостните ще решават съдбата на украинския народ, за да се намесват в конституцията му. Украйна не е част от Империята на злото,а е свободна европейска държава и сама ще установи своята принадлежност и обществен ред, а болшевиките да си строят кУманизЪма.

    17:00 18.12.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Лука":

    С тези скрити политически претенции ,Германия беше икономическа сила.Втора икономика в света ,сега без претенции я виждаме къде е .

    17:07 18.12.2025

