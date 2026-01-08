Новини
Володимир Зеленски: Украйна не приема още искания за болезнени отстъпки
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна не приема още искания за болезнени отстъпки

8 Януари, 2026 08:24

Държавният глава заяви по-рано, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия

Володимир Зеленски: Украйна не приема още искания за болезнени отстъпки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

По време на посещението си в Кипър за участие официалната церемония по поемането на ротационното председателство на ЕС от Никозия, Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат натиска върху Москва и да избягват да искат от Киев болезнени отстъпки, съобщава "Ройтерс".

"Правим всичко необходимо от наша страна в процеса на преговорите. И очакваме, че към Украйна няма да бъдат отправени допълнителни или прекомерни искания", каза той.

Зеленски добави, че е възможно войната да приключи до средата на 2026 г.

Зеленски заяви по-рано, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.

В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.


Украйна
Оценка 2.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 21 Отговор
    Кой ли го пита....

    Коментиран от #2

    08:26 08.01.2026

  • 2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 16 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Клепар,теб пък кой те пита?

    08:29 08.01.2026

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    24 6 Отговор
    няма недвусмислен отговор обаче Париж, Берлин и Лондон са обединени и подписват декларации .. Няма ли кой да му обясни на Зелю, че на Европейски това му се вика гейм оувър

    08:30 08.01.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 7 Отговор
    Обожавам Зеленски, искам и аз от неговите субстанции. 💋🥳🤣🖕

    08:30 08.01.2026

  • 5 Тома

    20 5 Отговор
    Е, нима някой се съмнява, че зелебобосът приема само пари, а не отстъпки?
    Ако отстъпи и войната свърши - какво става с парите, къде отива президентството му?
    Никакви отстъпки, война до последната стотинка и украинец!

    08:30 08.01.2026

  • 6 Фен

    20 6 Отговор
    Е, и? Зеленски и урсулите си лаят, Москва си напредва, Тръмп се заигра с Венецуела и Гренландия...

    Коментиран от #25

    08:30 08.01.2026

  • 7 Ха ха ха ха

    18 5 Отговор
    Туй псе лае с подвита опашка ха ха ха

    08:32 08.01.2026

  • 8 Мишел

    15 5 Отговор
    Съвсем очаквано. Никой не смее да даде другиму гаранции срещу нападение от ядрена сила.

    08:33 08.01.2026

  • 9 Смех, бате

    21 4 Отговор
    Украйна ще приеме условията на Путин или ще се смали още и още. Комика е смех и дотам ха ха

    Коментиран от #13

    08:33 08.01.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    19 3 Отговор
    Белия байряк, Зельо… другото е ала бала ха ха ха

    08:35 08.01.2026

  • 11 Никой

    6 1 Отговор
    Нещо трябва да се измисли.

    08:35 08.01.2026

  • 12 Да да

    16 4 Отговор
    На никой не му се занимава с тоя зелен клоун

    08:36 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    14 1 Отговор
    Г-н Зеленски много прилича на едни приятни млади хора, които наемат помещения в София и говорят пред публика срещу такса за участие.

    08:39 08.01.2026

  • 15 Страх и сополи

    16 2 Отговор
    Според думите на наркото, има желаещи ама на думи ха ха. Никой няма да гарантира и да защити Украйна защото не може да защити сам себе си. Русия ги помля жендарите на 404, няма оцелели.

    08:40 08.01.2026

  • 16 пешо

    14 2 Отговор
    стигате с тоя боклук

    08:40 08.01.2026

  • 17 Перо

    15 1 Отговор
    Ционисткият шут няма да може да предизвика трета световна война, а с Украйна е свършено, щом населението не маха ционисткия режим! Путин няма да преговаря с джендърията от ЕС и нелигитимния Президент, а посланията са му ясни: всеки чужд военнослужещ или наемник е потенциална мишена на територията на воюващите страни! Наркосът още дълго време ще обикаля света и ще чака помощи като куче пред месарница!

    Коментиран от #24

    08:40 08.01.2026

  • 18 Абе

    12 1 Отговор
    Зеленски що е толкова нисък?

    Коментиран от #21

    08:41 08.01.2026

  • 19 Кавалерист

    1 10 Отговор
    Поредната руска атака с коне към Покровск!Оцеляват само конете.

    08:43 08.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Няма токчета като мойте.

    08:46 08.01.2026

  • 22 ЯСНО!

    7 1 Отговор
    Тоя Зеления,пак на някоя софра,се упражнява в красноречие ...

    08:47 08.01.2026

  • 23 плащат плащат

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тц тц тц тц":

    той сссигльо няма да лай ей тъй за нищо .

    08:48 08.01.2026

  • 24 Зеля на перваза

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    Укрия е на поднос пред Путин след като с Тръмпито си стиснаха ръцете. Венецуела е пожертвана за единия, Укрия е на другия. Европуделите да си подскачат, те не са фактор.

    Коментиран от #30, #31

    08:50 08.01.2026

  • 25 Верно бе...!

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Кво стана с ентусиазЪма на Тръмп да спира войната в Украйна за 24 часа...!
    Май цялата патардия бе докато Зеленски,клекне и подпише договор,че дава на САЩ редкоземните си минерали...?!

    08:50 08.01.2026

  • 26 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор
    Той е разпоредил "те " да въстановят растежа т.е. ние (аз)забавих растежа но вие сте виновни ако не го въстановите !

    Коментиран от #46

    08:51 08.01.2026

  • 27 Питам

    0 3 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    08:51 08.01.2026

  • 28 Пенсионер

    4 0 Отговор
    Ми, да не прави отстъпки. Само да не иска АЗ да си отстъпвам пенсията в негова полза.
    Зеленски смята, че целият свят му е длъжник, щото дърпал мечката за опашката.

    08:53 08.01.2026

  • 29 Шопо

    1 3 Отговор
    С помощ от България Украйна може да победи Русия.

    Коментиран от #37

    08:53 08.01.2026

  • 30 Трансформация!

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Зеля на перваза":

    ,,Коалицията на желаещите",се трансформира в ,,Коалиция на НЕжелаещите"...!
    Само Макрон и Стармър пожелаха да разположат ,,мироопазващи войски" в Украйна...!
    Що тъй,ве...?!

    Коментиран от #33

    08:54 08.01.2026

  • 31 Смех с копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Зеля на перваза":

    Беше Сирия за Украйна.Сега е Венецуела за Украйна.После ще бъде Иран за Украйна.😅😅
    А,забравих и Куба за Украйна 😅

    08:55 08.01.2026

  • 32 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Тази совалка в Кипър ли кацна! Еиии срам няма този човек, който вземе председателството първи ще му почука на портичката! Да те е страх да си домакин на нещо!

    08:56 08.01.2026

  • 33 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Трансформация!":

    Макрон цяла седмица звъни на Путин.. Ама дядя Вова не се занимава с пед@ли

    08:56 08.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пешо

    3 0 Отговор
    Никой не може да спре руската мечка.

    08:56 08.01.2026

  • 36 Глупак

    3 0 Отговор
    Украйна се разделя на украино и руско езична. Втората минава към Русия и всичко приключва мирно и тихо. Не може да избиваш рускоезичните и да твърдиш, че друг е виновен.

    08:56 08.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ко да праиш

    0 0 Отговор
    И ние не приемаме еврото, ама ни го навряха

    08:58 08.01.2026

  • 40 Ами ти тогава какво искаш?

    1 0 Отговор
    Искаш другите да не искат, а искаш само ти да искаш. Закривай те го този шут, който иска да е последния украинец! Явно така си мисли, ще е последния украинец, спасил се от русницете. Справка Бандера, Мюнхен 15 октомври 1959.

    08:58 08.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 така, така

    1 0 Отговор
    Клоуна може да си говори, но е пътник. Единственият въпрос е как точно ще бъде изпратен - без много шум да се крие от "своите" или като нещастна жертва. Имайки предвид колко знае за паричните потоци, то смятам, че за целия "цивилизован" Запад варианта с унищожаването му е за предпочитане.
    Лошото за 0срайната е, че чичо Дончо даде ракъв тон за песен, че като нищо някой може да преразгледа плановете си за 0срайната, та въобще да я няма на политическата карта.
    Важно е какво точно ще искат руснаците - другите нямат думата - ще гледат и ще цъкат, но ще си мълчат, освен ако не искат някой орешник да ги посети. Дипломацията е за уточняване на въпроси между силните. Раята никой не я брои за фактор.

    08:59 08.01.2026

  • 43 Накрая ще се молиш

    0 0 Отговор
    На колене, зелка нещасна.

    08:59 08.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Оди,в първи клас!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    И тогава ела да раздаваш акъл!
    Пише се ,,въЗстанови"...

    Коментиран от #48

    09:01 08.01.2026

  • 47 Зеленски вместо да пита за война

    0 0 Отговор
    да се бе заинтересувал за мир и при какво положение Русия не би нападнала отново!

    Военен неутралитет на Украйна, защита на рускоговорящите и на други етноси, изриване на бандеризма из основи, възстановяване на църквата.

    И това ще къде-къде, по-лесно и по-евтино и за украинците, и за народите на Европа. И без тия евро-седенки и партита.

    09:01 08.01.2026

  • 48 Пък да не говорим...

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Оди,в първи клас!":

    ...,че тоА,ги нЕма за нищо тЕа ..запетайки...!

    09:03 08.01.2026

  • 49 Квартал 95

    0 0 Отговор
    Каква работа има Зеленото в Кипър? Като артист, втръснал до болка навсякъде сега обикаля по "селски вечеринки"... Шоуто "Слуга на народа" приключи.

    09:04 08.01.2026

