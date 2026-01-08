Володимир Зеленски: Украйна не приема още искания за болезнени отстъпки

По време на посещението си в Кипър за участие официалната церемония по поемането на ротационното председателство на ЕС от Никозия, Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат натиска върху Москва и да избягват да искат от Киев болезнени отстъпки, съобщава "Ройтерс".
"Правим всичко необходимо от наша страна в процеса на преговорите. И очакваме, че към Украйна няма да бъдат отправени допълнителни или прекомерни искания", каза той.
Зеленски добави, че е възможно войната да приключи до средата на 2026 г.
Зеленски заяви по-рано, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.
В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #2
08:26 08.01.2026
2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Клепар,теб пък кой те пита?
08:29 08.01.2026
3 БАЦЕ ЕООД
08:30 08.01.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
08:30 08.01.2026
5 Тома
Ако отстъпи и войната свърши - какво става с парите, къде отива президентството му?
Никакви отстъпки, война до последната стотинка и украинец!
08:30 08.01.2026
6 Фен
Коментиран от #25
08:30 08.01.2026
7 Ха ха ха ха
08:32 08.01.2026
8 Мишел
08:33 08.01.2026
9 Смех, бате
Коментиран от #13
08:33 08.01.2026
10 Ха ха ха ха
08:35 08.01.2026
11 Никой
08:35 08.01.2026
12 Да да
08:36 08.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Трол
08:39 08.01.2026
15 Страх и сополи
08:40 08.01.2026
16 пешо
08:40 08.01.2026
17 Перо
Коментиран от #24
08:40 08.01.2026
18 Абе
Коментиран от #21
08:41 08.01.2026
19 Кавалерист
08:43 08.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путин
До коментар #18 от "Абе":Няма токчета като мойте.
08:46 08.01.2026
22 ЯСНО!
08:47 08.01.2026
23 плащат плащат
До коментар #20 от "Тц тц тц тц":той сссигльо няма да лай ей тъй за нищо .
08:48 08.01.2026
24 Зеля на перваза
До коментар #17 от "Перо":Укрия е на поднос пред Путин след като с Тръмпито си стиснаха ръцете. Венецуела е пожертвана за единия, Укрия е на другия. Европуделите да си подскачат, те не са фактор.
Коментиран от #30, #31
08:50 08.01.2026
25 Верно бе...!
До коментар #6 от "Фен":Кво стана с ентусиазЪма на Тръмп да спира войната в Украйна за 24 часа...!
Май цялата патардия бе докато Зеленски,клекне и подпише договор,че дава на САЩ редкоземните си минерали...?!
08:50 08.01.2026
26 Путин е като хитлер но е в зародиш
Коментиран от #46
08:51 08.01.2026
27 Питам
08:51 08.01.2026
28 Пенсионер
Зеленски смята, че целият свят му е длъжник, щото дърпал мечката за опашката.
08:53 08.01.2026
29 Шопо
Коментиран от #37
08:53 08.01.2026
30 Трансформация!
До коментар #24 от "Зеля на перваза":,,Коалицията на желаещите",се трансформира в ,,Коалиция на НЕжелаещите"...!
Само Макрон и Стармър пожелаха да разположат ,,мироопазващи войски" в Украйна...!
Що тъй,ве...?!
Коментиран от #33
08:54 08.01.2026
31 Смех с копейки
До коментар #24 от "Зеля на перваза":Беше Сирия за Украйна.Сега е Венецуела за Украйна.После ще бъде Иран за Украйна.😅😅
А,забравих и Куба за Украйна 😅
08:55 08.01.2026
32 Дас Хаген
08:56 08.01.2026
33 ами
До коментар #30 от "Трансформация!":Макрон цяла седмица звъни на Путин.. Ама дядя Вова не се занимава с пед@ли
08:56 08.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пешо
08:56 08.01.2026
36 Глупак
08:56 08.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ко да праиш
08:58 08.01.2026
40 Ами ти тогава какво искаш?
08:58 08.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 така, така
Лошото за 0срайната е, че чичо Дончо даде ракъв тон за песен, че като нищо някой може да преразгледа плановете си за 0срайната, та въобще да я няма на политическата карта.
Важно е какво точно ще искат руснаците - другите нямат думата - ще гледат и ще цъкат, но ще си мълчат, освен ако не искат някой орешник да ги посети. Дипломацията е за уточняване на въпроси между силните. Раята никой не я брои за фактор.
08:59 08.01.2026
43 Накрая ще се молиш
08:59 08.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Оди,в първи клас!
До коментар #26 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":И тогава ела да раздаваш акъл!
Пише се ,,въЗстанови"...
Коментиран от #48
09:01 08.01.2026
47 Зеленски вместо да пита за война
Военен неутралитет на Украйна, защита на рускоговорящите и на други етноси, изриване на бандеризма из основи, възстановяване на църквата.
И това ще къде-къде, по-лесно и по-евтино и за украинците, и за народите на Европа. И без тия евро-седенки и партита.
09:01 08.01.2026
48 Пък да не говорим...
До коментар #46 от "Оди,в първи клас!":...,че тоА,ги нЕма за нищо тЕа ..запетайки...!
09:03 08.01.2026
49 Квартал 95
09:04 08.01.2026