Володимир Зеленски: Украйна не приема още искания за болезнени отстъпки

По време на посещението си в Кипър за участие официалната церемония по поемането на ротационното председателство на ЕС от Никозия, Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат натиска върху Москва и да избягват да искат от Киев болезнени отстъпки, съобщава "Ройтерс".

"Правим всичко необходимо от наша страна в процеса на преговорите. И очакваме, че към Украйна няма да бъдат отправени допълнителни или прекомерни искания", каза той.

Зеленски добави, че е възможно войната да приключи до средата на 2026 г.

Зеленски заяви по-рано, че засега не е получил ясен и недвусмислен отговор от Великобритания, Франция и Германия дали биха защитили Украйна в случай на нова руска агресия.

В разговор с журналисти Зеленски беше попитан дали е уверен, че Париж, Берлин и Лондон ще застанат военно зад Киев при повторно нападение от Русия, по аналогия с известното изказване на Шарл дьо Гол, че не е сигурен дали САЩ биха защитили Париж. Украинският президент отговори, че това е "много сложен въпрос", на който силно би искал да получи прост и ясен отговор.