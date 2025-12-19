Съветник на Путин коментира решението на ЕС за финансирането на Украйна

Новини
19 Декември, 2025

Кирил Дмитриев определи отказа от използване на замразени руски активи като победа на разума

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум са надделели“, след като лидерите на Европейския съюз са избрали да финансират Украйна чрез заем, вместо да прибягват до използването на замразените руски активи. Информацията бе разпространена от агенция Ройтерс, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев определи решението като сериозен удар срещу, по думите му, „войнолюбивите кръгове в ЕС“. Той подчерта, че „гласовете на разума“ в Европейския съюз са успели да блокират това, което нарече „незаконно използване на руските активи“ за подпомагане на Украйна. В изявлението си руският представител отправи и критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи като „провалила се“.


  • 1 А бе,

    13 5 Отговор
    увират им главите на ЕвроУрсулите !

    08:18 19.12.2025

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Бащите на Стефчо Витков и Кирчо Митков са родом от две съседни видински села.

    08:20 19.12.2025

  • 3 Митохондрий

    18 4 Отговор
    Разум няма в 24 еврохейски управления, само в 3.
    Какви репарации чакат от победителя?!
    Пълна неадекватност!
    Раздават милиарди на най-пропадналия и корумпиран режим на света, които никога няма да бъдат върнати.
    Сварени лукови глави.

    Коментиран от #5

    08:21 19.12.2025

  • 4 Ново пет

    5 6 Отговор
    Къв ОТКАЗ бре...елиминират Унгария, Чехия и Словакия. С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО гушкат милиардите на Путин....вервай ми.

    08:22 19.12.2025

  • 5 Путин сам се

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Митохондрий":

    Нахендри на големия х.....с тва СВО....сега да не плачи че ша му преберат милиардите.

    Коментиран от #11

    08:23 19.12.2025

  • 6 ВРЪТКА

    2 6 Отговор
    С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО и милиардите на Путин са изпаряват

    Коментиран от #8

    08:24 19.12.2025

  • 7 Анонимен

    9 1 Отговор
    Защо чета само чужди изявления какво е станало вчера. Желязков,сърахливецо излез и кажи на всички българи какви си ги надробил вчера.

    Коментиран от #9, #13

    08:27 19.12.2025

  • 8 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВРЪТКА":

    "и милиардите на Путин са изпаряват"

    Пък после се изпарява европарламента - но няма опасност за нашите козячета - той акъла им се е изпарил отдавна.

    Коментиран от #19

    08:29 19.12.2025

  • 9 хаяши мълчи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    а ни направи още по бедни и задлъжнели

    08:30 19.12.2025

  • 10 иедйас

    3 0 Отговор
    ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ИТН, БСП, ДПС в затвора или да дават милиардите от джоба си. Мръсни национал предатели, за българите няма, бандера фашистите ще хранят освен че ни ограбиха. Хем грабят парите ни хем хранят фашистите с нашите пари. В затвора всичките под строй и Роско хотела да чука камъни. Мръсни маймуни. Тука ровят по кофите за боклук възрасните хора, тези мръсници бандера фашистите ще хранят. Да дават милиардите от джоба си. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    Коментиран от #14

    08:31 19.12.2025

  • 11 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин сам се":

    "сега да не плачи че ша му преберат милиардите"

    Ами той не плаче защото няма да ги приберат - ти не четеш ли - единствено ревът нашите нашите козячета защото не стана по тяхното както винаги.

    Коментиран от #15

    08:31 19.12.2025

  • 12 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 2 Отговор
    Вчера украинския гигант Ан 124 излетя от летище София, натъпкан с оръжие, което ще скалпира opки.
    СЛАВА НА УКРАЙНА!

    Коментиран от #17

    08:32 19.12.2025

  • 13 Митохондрий

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Нищо не е дробил, само е сърбал.
    Какви решения от йесман отишъл за масовка???

    08:33 19.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Антитрол":

    Що ли ЕС ша вземе решение за милиардите на Путин с КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО.......явно ти не четеш....елиминират несъгласните.....

    08:34 19.12.2025

  • 16 Добри новини

    0 0 Отговор
    Купянск. Вече може да се говори за това, какво се случи в региона... Самолетни удари унищожиха мостовете и линиите за доставка през река Оскил. Наземните екипи приключиха командните пунктове, блокираха коридора край Дворичина, плениха и ликвидираха блатната биомаса в района. РФ атакува язовир Печенихи, за да спре украинската операция, но наводненията изолираха собствените им войскови части. Отчаяните ватници започнаха да строят фортификационни съоръжения през реката и блатата, но украинските дронове ги унищожиха за минути. След като Купянск е напълно обкръжен, прочистващите групи на ЗСУ освободиха над 40км² площ. В моментът, в който Путин обяви превземането на Купянск, Украйна си върна не само земята, но и истината!

    08:34 19.12.2025

  • 17 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    "с оръжие, което ще скалпира opки"

    То само с оръжие не става - трябва и някой да стреля с него а пушечното месо е на привършване в Украйна така че нашите козячета да се стягат че ще ги пращат да громят "орки" ама този път няма да са скрити зад компютрите.

    08:35 19.12.2025

  • 18 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    "победа на разума" ???!
    От неистовото желание
    да крадът И ДА бият руснаците
    след дълги "умствени" напъни решиха да си бръкнат в джоба И ДА ГИ бият руснаците

    08:35 19.12.2025

  • 19 Чакаме Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    Да изпари Европарламента.....ако му стиска де....

    08:35 19.12.2025

