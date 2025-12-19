Съветник на Путин коментира решението на ЕС за финансирането на Украйна

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум са надделели“, след като лидерите на Европейския съюз са избрали да финансират Украйна чрез заем, вместо да прибягват до използването на замразените руски активи. Информацията бе разпространена от агенция Ройтерс, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев определи решението като сериозен удар срещу, по думите му, „войнолюбивите кръгове в ЕС“. Той подчерта, че „гласовете на разума“ в Европейския съюз са успели да блокират това, което нарече „незаконно използване на руските активи“ за подпомагане на Украйна. В изявлението си руският представител отправи и критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи като „провалила се“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе,
08:18 19.12.2025
2 честен ционист
08:20 19.12.2025
3 Митохондрий
Какви репарации чакат от победителя?!
Пълна неадекватност!
Раздават милиарди на най-пропадналия и корумпиран режим на света, които никога няма да бъдат върнати.
Сварени лукови глави.
Коментиран от #5
08:21 19.12.2025
4 Ново пет
08:22 19.12.2025
5 Путин сам се
До коментар #3 от "Митохондрий":Нахендри на големия х.....с тва СВО....сега да не плачи че ша му преберат милиардите.
Коментиран от #11
08:23 19.12.2025
6 ВРЪТКА
Коментиран от #8
08:24 19.12.2025
7 Анонимен
Коментиран от #9, #13
08:27 19.12.2025
8 Запознат
До коментар #6 от "ВРЪТКА":"и милиардите на Путин са изпаряват"
Пък после се изпарява европарламента - но няма опасност за нашите козячета - той акъла им се е изпарил отдавна.
Коментиран от #19
08:29 19.12.2025
9 хаяши мълчи
До коментар #7 от "Анонимен":а ни направи още по бедни и задлъжнели
08:30 19.12.2025
10 иедйас
Коментиран от #14
08:31 19.12.2025
11 Антитрол
До коментар #5 от "Путин сам се":"сега да не плачи че ша му преберат милиардите"
Ами той не плаче защото няма да ги приберат - ти не четеш ли - единствено ревът нашите нашите козячета защото не стана по тяхното както винаги.
Коментиран от #15
08:31 19.12.2025
12 Българският народ подкрепя Украйна !
СЛАВА НА УКРАЙНА!
Коментиран от #17
08:32 19.12.2025
13 Митохондрий
До коментар #7 от "Анонимен":Нищо не е дробил, само е сърбал.
Какви решения от йесман отишъл за масовка???
08:33 19.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Я пъ тоа
До коментар #11 от "Антитрол":Що ли ЕС ша вземе решение за милиардите на Путин с КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО.......явно ти не четеш....елиминират несъгласните.....
08:34 19.12.2025
16 Добри новини
08:34 19.12.2025
17 Учуден
До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":"с оръжие, което ще скалпира opки"
То само с оръжие не става - трябва и някой да стреля с него а пушечното месо е на привършване в Украйна така че нашите козячета да се стягат че ще ги пращат да громят "орки" ама този път няма да са скрити зад компютрите.
08:35 19.12.2025
18 Хи хи хи
От неистовото желание
да крадът И ДА бият руснаците
след дълги "умствени" напъни решиха да си бръкнат в джоба И ДА ГИ бият руснаците
08:35 19.12.2025
19 Чакаме Путин
До коментар #8 от "Запознат":Да изпари Европарламента.....ако му стиска де....
08:35 19.12.2025