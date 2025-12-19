Съветник на Путин коментира решението на ЕС за финансирането на Украйна

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум са надделели“, след като лидерите на Европейския съюз са избрали да финансират Украйна чрез заем, вместо да прибягват до използването на замразените руски активи. Информацията бе разпространена от агенция Ройтерс, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев определи решението като сериозен удар срещу, по думите му, „войнолюбивите кръгове в ЕС“. Той подчерта, че „гласовете на разума“ в Европейския съюз са успели да блокират това, което нарече „незаконно използване на руските активи“ за подпомагане на Украйна. В изявлението си руският представител отправи и критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи като „провалила се“.