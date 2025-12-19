Орбан: Унгария предотврати риск от война чрез позицията си по руските активи

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви в платформата Х, че страната му е предотвратила непосредствения риск от война и не е позволила на Европа да използва руски активи за обявяване на война срещу Русия, предава Фокус.
„Този план би въвлякъл Европа във война и би наложил финансова тежест от 1000 милиарда форинта на Унгария. Успяхме да защитим унгарските семейства от това“, написа Орбан. Той допълни, че макар 24 държави членки на ЕС да решиха да предоставят военен заем на Украйна за следващите две години, Унгария, Словакия и Чехия - Вишеградската тройка - са отказали да участват, по този начин „пощадявайки децата и внуците си от тежестта на 90-милиардния заем“.
Орбан отбеляза, че в Брюксел се води засилена подготовка за война и подчерта, че Унгария няма да позволи средствата на своите граждани да бъдат използвани за финансиране на Украйна.
След продължили над 15 часа преговори ЕС постигна споразумение за предоставяне на 90 милиарда евро финансова подкрепа на Украйна за периода 2026-2027 г. Що се отнася до руските активи, ЕС няма да ги използва, докато Русия не изплати компенсация на Киев. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц уточни, че замразените активи ще могат да покрият кредита на Украйна, ако Москва не го изплати доброволно след края на войната.
1 Жоро
ВИКТОР Е ПРАВ: ТРЪМП СЕ БОРИ ЗА МИР, А ЕС ОБЯВЯВА ВОЙНА НА РУСИЯ!
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ В ТАЗИ БЕЗУМНА ЛОТАРИЯ!
Коментиран от #31
11:38 19.12.2025
2 Пич
Коментиран от #25, #47
11:39 19.12.2025
3 Орбан
11:39 19.12.2025
4 Браво на Орбан!
Както обикновено.
И пак ще плащаме на юдо-фашистката и укро-нацистка хунта в Киев.
Само малко над два милиарда евро ще платим, на Киев през 2026/2027г.
Нищо пари за България - най-богатата европейска държава!
Коментиран от #36
11:40 19.12.2025
5 Виц
11:40 19.12.2025
6 Водопада от Софииско
11:40 19.12.2025
7 браво на унгария
Коментиран от #38
11:40 19.12.2025
8 Британия 🇬🇧
Коментиран от #13, #21, #22, #63
11:41 19.12.2025
9 Българин
Коментиран от #29
11:41 19.12.2025
10 Последния Софиянец
11:41 19.12.2025
11 Бензъл
11:41 19.12.2025
12 Шиши и Ментата
11:43 19.12.2025
13 Булава
До коментар #8 от "Британия 🇬🇧":Имаш в предвид Британия.Мюсюлманите надделяват над ингилизите.За тази Британия ли ми говориш.
Коментиран от #26
11:44 19.12.2025
15 Вужъст
11:44 19.12.2025
16 Баба Ванга казала
Коментиран от #18
11:45 19.12.2025
17 Който не ск@ча е дебел
11:46 19.12.2025
18 Шизъл Скорсизъл
До коментар #16 от "Баба Ванга казала":Така ли ти рече баба ти Ванга.И като се събуди цялото легло мокро
11:47 19.12.2025
19 Жалки продажни еничapи !
11:47 19.12.2025
20 гост
11:48 19.12.2025
23 Историята помни
Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.
Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?
Пълен куфар с пари
"Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
„За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.
11:51 19.12.2025
24 Тома
Коментиран от #66
11:51 19.12.2025
25 Абе пич,
До коментар #2 от "Пич":тия €90млрд. са за 2 години или по €45млрд. годишно. Това са джобни пари за ЕС който има БВП $19423млрд. или 0,25% от годишния си БВП. Да не уточняваме, че голяма част от тия пари ще отидат за закупуване на европейски оръжия и муниции.
Коментиран от #33
11:52 19.12.2025
26 Британия 🇬🇧
До коментар #13 от "Булава":По добре мюсюлмани отколкото италиански жабари
11:53 19.12.2025
27 Слава Украйна да живее Палестина
11:54 19.12.2025
28 касата
Коментиран от #35
11:55 19.12.2025
29 Българин 🇧🇬
До коментар #9 от "Българин":Ако Русия има нужда от нас - ще помагаме ! Но не е опряла до нас .
Коментиран от #40
11:55 19.12.2025
30 Реалност
Така че всеки път когато ви дават за пример Унгария и Орбан, и сочат за пример отношенията му с Путинова Русия, и че близките отношения с Москва означават евтини горива или природен газ - си спомнете за орбан и как направи Унгария последна в ЕС. За Москва няма равноправни партньори в Източна Европа, има плащащи васали с корумпирани елити.
Коментиран от #32
11:55 19.12.2025
31 Гадно
До коментар #1 от "Жоро":Путлер се борел за мира!
Та затова на 22.02.2022 година обяви СВО-то си с 5-те точки
Браво на русофилите.
Явно е трябвало да останем под турското ни присъствие!
11:57 19.12.2025
32 Е-е-е-
До коментар #30 от "Реалност":Реалност
00ОТГОВОР
В отношенията с Русия има строга зависимост - колкото си по-близко до нея, толкова по-скъпо плащаш.
-;-
А било имало възможността да станем 16-тата СССР република!
Ама забравяма дивотиите на червените ни кхмери!
Коментиран от #34
11:58 19.12.2025
33 Статистик
До коментар #25 от "Абе пич,":А колко е годишния бюджет на ЕС ? Що не вземеш да провериш , преди да изливаш големи цифри ?!
11:58 19.12.2025
34 А-а- а !
До коментар #32 от "Е-е-е-":Май ти си забравил , че с Русия имахме промишленост и селско стопанство ! Сега се хвалят , че ще произвеждаме отровен барут .
12:00 19.12.2025
36 Зъл пес
До коментар #4 от "Браво на Орбан!":А пък колко отиват за Боташ,и дума не обелваш.
12:01 19.12.2025
37 Гадно
-;-
100 форинта бяха 6.00лв
За един фхорин и копченце за риза не можеш си купиш!
Тяхна си работа.
Коментиран от #49
12:01 19.12.2025
38 Лалугер
До коментар #7 от "браво на унгария":Нещо не ти хващам логиката
12:02 19.12.2025
39 Инна
„Кражба е неподходящо определение. Кражбата е тайна кражба на имущество. Но в нашата страна се опитват да го правят открито. Това е грабеж“, каза Путин по време на сесия с въпроси и отговори на живо, съчетана с пресконференция.
„Кражбата е тайна кражба на имущество, но в нашата страна се опитват да го правят открито. Това е грабеж. Но защо този грабеж не може да бъде извършен? Защото последствията могат да бъдат тежки за грабителите“, отбеляза руският лидер.
Според Владимир Путин „една идея е да се отпусне заем, обезпечен с нашите активи“, което от своя страна би увеличило бюджетния дълг на всяка страна. Има и други последици.
„Това подкопава доверието в еврозоната в този случай, защото, разбира се, много страни държат своите златни и валутни резерви в еврозоната, не само Русия, но и тези с резервни ресурси“, каза президентът. „Ако това се случи, знаете ли, щом започне, може да бъде повторено и използвано под различни предлози. Това е вашият претекст за конфискация на суверенни ресурси. Освен загубата на имидж, може да има и директни загуби“, добави президентът.
Путин подчерта, че независимо как е откраднато от Русия, в крайна сметка ще трябва да бъде върнато и Русия ще защитава интересите си, предимно в съдилищата.
12:05 19.12.2025
40 Върви помагай
До коментар #29 от "Българин 🇧🇬":Аха,верно ще помагаш. Вовата има нужда от пушечно месо.
12:05 19.12.2025
41 Прочетохте ли го внимателно ?
12:05 19.12.2025
42 Пука му на малоумното премиерче дЖилезку
12:06 19.12.2025
43 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Правилно прочетохте. Но още по-интересна е причината, поради която Думата предложи и почти единогласно прие закона. Официалната версия е ”борба с корупцията и прозрачност”. Досегашната система за публично отчитане е най-открито обявена (цитирам буквално) като ”насилно наложена от Запада“.
С един куршум – два заека. Хем си имат нова перфектна бухалка, хем и робите повече няма да се пречкат.
И често когато чуя някой наш ”русофил” или ”патриот, борещ се за независимост” че много обича руската култура и нейния закрилник ВВП, знам, че в повечето случаи той обича не Булгаков, не Дейнека, не Шчедрин и Гайдай, дори не Шаински, а именно културата на антикултурата, примитивната селяндурия, облечена в костюм и институционализирана като цивилизация. ”Тяхната Русия”.
Коментиран от #61
12:08 19.12.2025
44 От война
Орбан само пречи на това!
Орбан е предател на Европа, не спасител, какъвто дам се изкарва!
Умря циганката...
12:09 19.12.2025
45 нннн
12:11 19.12.2025
46 Дон Дони
12:18 19.12.2025
47 бат КолЮ
До коментар #2 от "Пич":Пич, така е. Само да допълня. Парите не са 90 милиарда, а 135. Имам предвид на практика, точно както беше обявено още от самото начало. Ето го и уравнението: "ТУЙ - "ДРУГОТО ТУЙ" = "УНУЙ т.е. Х". "ТУЙ" е 135 милиарда, "ДРУГОТО ТУЙ" е 90 милиарда. Сега, пита се в задачката колко и какво аджеба е "УНУЙ"? Ами отговорите са лесни: първият е 45, вторият е - "ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, ГАРАНТИРАЩ ВАЛУТНИЯ БОРД НА БЪЛГАРИЯ + 2 ТОНА ЗЛАТО АРМАГАН КЪМ ЕЦБ + ВСИЧКИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ, ПОКЛОНИ И НАВЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ, ОСРЕБРЕНИ ПО КАКЪВТО СИ НАЧИН ПОЖЕЛАЕТЕ". Ето на, алгебра...
12:21 19.12.2025
48 Сърбия, Макединия
12:23 19.12.2025
49 Тагарев Тошко
До коментар #37 от "Гадно":Направи си сметка да умножиш 1 милиард по 5.06 и ще видиш колко копчета се купуват!
12:23 19.12.2025
50 За да не го отнесе
12:26 19.12.2025
51 Дон Дони
12:28 19.12.2025
52 Там някакви 2 милиарда лв. набутка
12:30 19.12.2025
53 Там някакви 2 милиарда лв. набутка
Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
12:32 19.12.2025
54 Бай Иван
12:33 19.12.2025
55 Маджарският
12:34 19.12.2025
56 Малоумното премиерче дЖилезку НЕ е Орбан
12:34 19.12.2025
57 Народен съд
12:35 19.12.2025
58 А нашият велик "Фискален съвет"
12:36 19.12.2025
59 Само за ден
12:39 19.12.2025
60 Мразя продажните гнусни атлантици
12:42 19.12.2025
61 По важното обаче е, че
До коментар #43 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":ЕС (ЕК) е един смърдящ КЕН eф ! Тва теб еврозонецо трябва да те интересува ...
12:49 19.12.2025
62 Някой има ли обяснение
Коментиран от #64
12:52 19.12.2025
63 Старец
До коментар #8 от "Британия 🇬🇧":Стой си там. Такива като теб не трябва да цапат земята на България.
Коментиран от #67
12:57 19.12.2025
64 Обяснение:
До коментар #62 от "Някой има ли обяснение":Такива, като теб са ги избрали!
12:57 19.12.2025
65 Стига бе
Евро-атлантическо е...Да питам и смешния генерал Радев защо мълчи по въпроса, какво в уста държи.
12:59 19.12.2025
66 Така ли бе
До коментар #24 от "Тома":То от къде знаеш какво е да се мисли
12:59 19.12.2025
67 Британия 🇬🇧
До коментар #63 от "Старец":Нали , по добре определено ще съм
13:01 19.12.2025