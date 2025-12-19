Орбан: Унгария предотврати риск от война чрез позицията си по руските активи

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви в платформата Х, че страната му е предотвратила непосредствения риск от война и не е позволила на Европа да използва руски активи за обявяване на война срещу Русия, предава Фокус.

„Този план би въвлякъл Европа във война и би наложил финансова тежест от 1000 милиарда форинта на Унгария. Успяхме да защитим унгарските семейства от това“, написа Орбан. Той допълни, че макар 24 държави членки на ЕС да решиха да предоставят военен заем на Украйна за следващите две години, Унгария, Словакия и Чехия - Вишеградската тройка - са отказали да участват, по този начин „пощадявайки децата и внуците си от тежестта на 90-милиардния заем“.

Орбан отбеляза, че в Брюксел се води засилена подготовка за война и подчерта, че Унгария няма да позволи средствата на своите граждани да бъдат използвани за финансиране на Украйна.

След продължили над 15 часа преговори ЕС постигна споразумение за предоставяне на 90 милиарда евро финансова подкрепа на Украйна за периода 2026-2027 г. Що се отнася до руските активи, ЕС няма да ги използва, докато Русия не изплати компенсация на Киев. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц уточни, че замразените активи ще могат да покрият кредита на Украйна, ако Москва не го изплати доброволно след края на войната.