Орбан: Унгария предотврати риск от война чрез позицията си по руските активи
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария предотврати риск от война чрез позицията си по руските активи

19 Декември, 2025 11:38

Премиерът подчерта защитата на унгарските семейства и несъгласието с европейския заем за Украйна

Орбан: Унгария предотврати риск от война чрез позицията си по руските активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви в платформата Х, че страната му е предотвратила непосредствения риск от война и не е позволила на Европа да използва руски активи за обявяване на война срещу Русия, предава Фокус.

„Този план би въвлякъл Европа във война и би наложил финансова тежест от 1000 милиарда форинта на Унгария. Успяхме да защитим унгарските семейства от това“, написа Орбан. Той допълни, че макар 24 държави членки на ЕС да решиха да предоставят военен заем на Украйна за следващите две години, Унгария, Словакия и Чехия - Вишеградската тройка - са отказали да участват, по този начин „пощадявайки децата и внуците си от тежестта на 90-милиардния заем“.

Орбан отбеляза, че в Брюксел се води засилена подготовка за война и подчерта, че Унгария няма да позволи средствата на своите граждани да бъдат използвани за финансиране на Украйна.

След продължили над 15 часа преговори ЕС постигна споразумение за предоставяне на 90 милиарда евро финансова подкрепа на Украйна за периода 2026-2027 г. Що се отнася до руските активи, ЕС няма да ги използва, докато Русия не изплати компенсация на Киев. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц уточни, че замразените активи ще могат да покрият кредита на Украйна, ако Москва не го изплати доброволно след края на войната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    43 8 Отговор
    ОРБАН: “ДВЕ СТРАНИ, НЕЧЛЕНКИ НА ЕС, СЕ БИЯТ! ЕС КОНФИСКУВА ПАРИТЕ НА ЕДНАТА, ЗА ДА ГИ ДАДЕ НА ДРУГАТА!”
    ВИКТОР Е ПРАВ: ТРЪМП СЕ БОРИ ЗА МИР, А ЕС ОБЯВЯВА ВОЙНА НА РУСИЯ!
    БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ В ТАЗИ БЕЗУМНА ЛОТАРИЯ!

    Коментиран от #31

    11:38 19.12.2025

  • 2 Пич

    32 6 Отговор
    След вчерашният подпис на Роско , и от днешна гледна точка , ще предположа следното ! Протестите са били организирани в сговор между ГЕРБ и ПП ! Оставката - също. Така хвърлиха народната енергия срещу безсмислица като бюджета , където икономисаха жълти стотинки отново за народна сметка , и никой не заподозря големите харчове , които ни наложиха отново силово !!! Въобще схващате ли колко са 90 милиарда ?! И финт с липса на правителство , за да няма ясна отговорност !!!

    Коментиран от #25, #47

    11:39 19.12.2025

  • 3 Орбан

    36 7 Отговор
    е истински политик.

    11:39 19.12.2025

  • 4 Браво на Орбан!

    34 4 Отговор
    А Борисов се сниши.

    Както обикновено.

    И пак ще плащаме на юдо-фашистката и укро-нацистка хунта в Киев.

    Само малко над два милиарда евро ще платим, на Киев през 2026/2027г.

    Нищо пари за България - най-богатата европейска държава!

    Коментиран от #36

    11:40 19.12.2025

  • 5 Виц

    33 2 Отговор
    Зеленски иска още пари, а Рошко си строи хотел с 9 милиона. Ама как МОЖЕ с 9 милиона да се строи хотел за 50 милиона ? Може, може, с безусловната подкрепа за Зеленски - може! Тръгнали са едни вицове из народа , като по времето на Живков. Очевидно в държавата нещо не е наред.

    11:40 19.12.2025

  • 6 Водопада от Софииско

    4 33 Отговор
    Орбан ще си плати за това !

    11:40 19.12.2025

  • 7 браво на унгария

    29 1 Отговор
    иначе тук дебеланковските подлизуркувци на киев щяха да ни избият .

    Коментиран от #38

    11:40 19.12.2025

  • 8 Британия 🇬🇧

    6 43 Отговор
    Унгария е най скапаната държава в Европа Сърбия е най пропадналата в европейското блато ,а Жабока Орбан е хомосексуалист , много поздрави от Абърдийн Шотландия 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

    Коментиран от #13, #21, #22, #63

    11:41 19.12.2025

  • 9 Българин

    2 16 Отговор
    Помагай на народ във война

    Коментиран от #29

    11:41 19.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    34 2 Отговор
    Снощи с един подпис Желязков фалира България а е никой.

    11:41 19.12.2025

  • 11 Бензъл

    29 2 Отговор
    Русия щяла да плати сметките след войната.Аве евролиберасти ще връщате и крадените лихви.Ес тотално се разпада.Брюксел гори .Франция фалира

    11:41 19.12.2025

  • 12 Шиши и Ментата

    10 1 Отговор
    700 000 хиляди гласа 500 лева и кебапчета от соя и после Купянсщ

    11:43 19.12.2025

  • 13 Булава

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Британия 🇬🇧":

    Имаш в предвид Британия.Мюсюлманите надделяват над ингилизите.За тази Британия ли ми говориш.

    Коментиран от #26

    11:44 19.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вужъст

    26 1 Отговор
    Унгария добре, но защо българското правителство в оставка гласува антибългарски и задължи бъдещото си и без това топящо се поколение да плаща рекет на корумпирана Украйна и шайка безумни нацисти? Говорим за милиарди!!!

    11:44 19.12.2025

  • 16 Баба Ванга казала

    6 16 Отговор
    Унгарския пеевски, орбан, напролет ще е или следствен или комшия на Асад.

    Коментиран от #18

    11:45 19.12.2025

  • 17 Който не ск@ча е дебел

    7 0 Отговор
    Понеделник 22 през нощта в триъгълника

    11:46 19.12.2025

  • 18 Шизъл Скорсизъл

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Баба Ванга казала":

    Така ли ти рече баба ти Ванга.И като се събуди цялото легло мокро

    11:47 19.12.2025

  • 19 Жалки продажни еничapи !

    2 9 Отговор
    Тоя мазен neдофил се чуди как да замаже, че е прикрил над 3000 насилия срещу малолетни, извършени от престъпното му обкръжение.

    11:47 19.12.2025

  • 20 гост

    1 5 Отговор
    Има ли такива Елементи ,никакъв Съюз не може да прогресира...то за това е Съюз...а не Сбирнщайн...май е второто...

    11:48 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Историята помни

    2 10 Отговор
    През 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    11:51 19.12.2025

  • 24 Тома

    13 2 Отговор
    Орбан мисли за унгарците като им спестява милиарди а за българите никой не мисли защото аз съм п.рост и вие сте п.рости и при нови избори пак шайката герб е на първо място

    Коментиран от #66

    11:51 19.12.2025

  • 25 Абе пич,

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    тия €90млрд. са за 2 години или по €45млрд. годишно. Това са джобни пари за ЕС който има БВП $19423млрд. или 0,25% от годишния си БВП. Да не уточняваме, че голяма част от тия пари ще отидат за закупуване на европейски оръжия и муниции.

    Коментиран от #33

    11:52 19.12.2025

  • 26 Британия 🇬🇧

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Булава":

    По добре мюсюлмани отколкото италиански жабари

    11:53 19.12.2025

  • 27 Слава Украйна да живее Палестина

    1 8 Отговор
    А едно време руснаците бяха с танкове във Будапеща и избиха сума ти и народ . Пратка пролет ,унгарска зима ,словенска есен

    11:54 19.12.2025

  • 28 касата

    3 10 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #35

    11:55 19.12.2025

  • 29 Българин 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Ако Русия има нужда от нас - ще помагаме ! Но не е опряла до нас .

    Коментиран от #40

    11:55 19.12.2025

  • 30 Реалност

    0 8 Отговор
    В отношенията с Русия има строга зависимост - колкото си по-близко до нея, толкова по-скъпо плащаш. Нали Орбан уж е най-близък до Путин, получавал всички по преференциални цени - и нефт и газ. За това Унгария настоявала за дерогация, не спазва санкции и иска на всяка цена да си получава руски нефт и руски газ. Да, ама не. Тукашните му адепти го хвалят с умната политика - помните замрази цените на горивата. Следва осанна, правил го защото бил много близък до Путин и изведнъж дойде сметката и ..... стана страшно. Дефицити в бюджета, високи лихви, висока инфлация /най-висока в ЕС/. Постоянният му пратеник Сийярто се моли в Москва, но никой не дава ниски цени нито на суровия нефт – плащат за Уралс като за Брент /както при нас/, и природния газ е по-високите тарифи. нито на природния газ, При това за разлика от нас - тяхната компания МОЛ има находища от които добива.

    Така че всеки път когато ви дават за пример Унгария и Орбан, и сочат за пример отношенията му с Путинова Русия, и че близките отношения с Москва означават евтини горива или природен газ - си спомнете за орбан и как направи Унгария последна в ЕС. За Москва няма равноправни партньори в Източна Европа, има плащащи васали с корумпирани елити.

    Коментиран от #32

    11:55 19.12.2025

  • 31 Гадно

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Путлер се борел за мира!
    Та затова на 22.02.2022 година обяви СВО-то си с 5-те точки

    Браво на русофилите.
    Явно е трябвало да останем под турското ни присъствие!

    11:57 19.12.2025

  • 32 Е-е-е-

    0 8 Отговор

    До коментар #30 от "Реалност":

    Реалност
    00ОТГОВОР
    В отношенията с Русия има строга зависимост - колкото си по-близко до нея, толкова по-скъпо плащаш.
    -;-
    А било имало възможността да станем 16-тата СССР република!

    Ама забравяма дивотиите на червените ни кхмери!

    Коментиран от #34

    11:58 19.12.2025

  • 33 Статистик

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абе пич,":

    А колко е годишния бюджет на ЕС ? Що не вземеш да провериш , преди да изливаш големи цифри ?!

    11:58 19.12.2025

  • 34 А-а- а !

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Е-е-е-":

    Май ти си забравил , че с Русия имахме промишленост и селско стопанство ! Сега се хвалят , че ще произвеждаме отровен барут .

    12:00 19.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зъл пес

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Орбан!":

    А пък колко отиват за Боташ,и дума не обелваш.

    12:01 19.12.2025

  • 37 Гадно

    3 3 Отговор
    „Този план би въвлякъл Европа във война и би наложил финансова тежест от 1000 милиарда форинта на Унгария.
    -;-
    100 форинта бяха 6.00лв

    За един фхорин и копченце за риза не можеш си купиш!

    Тяхна си работа.

    Коментиран от #49

    12:01 19.12.2025

  • 38 Лалугер

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "браво на унгария":

    Нещо не ти хващам логиката

    12:02 19.12.2025

  • 39 Инна

    6 2 Отговор
    Опитите за изземване на руски активи в Европейския съюз дори не са кражба, а грабеж, заяви руският президент Владимир Путин.

    „Кражба е неподходящо определение. Кражбата е тайна кражба на имущество. Но в нашата страна се опитват да го правят открито. Това е грабеж“, каза Путин по време на сесия с въпроси и отговори на живо, съчетана с пресконференция.

    „Кражбата е тайна кражба на имущество, но в нашата страна се опитват да го правят открито. Това е грабеж. Но защо този грабеж не може да бъде извършен? Защото последствията могат да бъдат тежки за грабителите“, отбеляза руският лидер.

    Според Владимир Путин „една идея е да се отпусне заем, обезпечен с нашите активи“, което от своя страна би увеличило бюджетния дълг на всяка страна. Има и други последици.

    „Това подкопава доверието в еврозоната в този случай, защото, разбира се, много страни държат своите златни и валутни резерви в еврозоната, не само Русия, но и тези с резервни ресурси“, каза президентът. „Ако това се случи, знаете ли, щом започне, може да бъде повторено и използвано под различни предлози. Това е вашият претекст за конфискация на суверенни ресурси. Освен загубата на имидж, може да има и директни загуби“, добави президентът.

    Путин подчерта, че независимо как е откраднато от Русия, в крайна сметка ще трябва да бъде върнато и Русия ще защитава интересите си, предимно в съдилищата.

    12:05 19.12.2025

  • 40 Върви помагай

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Българин 🇧🇬":

    Аха,верно ще помагаш. Вовата има нужда от пушечно месо.

    12:05 19.12.2025

  • 41 Прочетохте ли го внимателно ?

    5 2 Отговор
    "Украйна има нужда от много милиарди евро годишно, за да поддържа икономиката си в условията на война. Тези средства ще бъдат осигурени чрез общ заем на ЕС, гарантиран от европейския бюджет", обясни нищожеството "проф" Тодор Тагарев в ефира на "bTV".

    12:05 19.12.2025

  • 42 Пука му на малоумното премиерче дЖилезку

    3 2 Отговор
    Че щял да предостави гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“.....няма пък ... "неограничени гаранции" ще поеме мощно, че направо държавата от ряз с един арбитраж после да фалира. Така прави истинското малоумно атланте. Само се чудя обаче къде точно ще се крият после тези боклуци

    12:06 19.12.2025

  • 43 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    3 2 Отговор
    На 16 декември, тоест преди дни, руската Дума на второ четене ПРИЕ умопомрачителен закон, недвусмислено премахващ задължението държавни чиновници и депутати, както и членове на техните семейства (!) да публикуват ежегодните декларации за доходи, имущество и разходи.
    Правилно прочетохте. Но още по-интересна е причината, поради която Думата предложи и почти единогласно прие закона. Официалната версия е ”борба с корупцията и прозрачност”. Досегашната система за публично отчитане е най-открито обявена (цитирам буквално) като ”насилно наложена от Запада“.

    С един куршум – два заека. Хем си имат нова перфектна бухалка, хем и робите повече няма да се пречкат.
    И често когато чуя някой наш ”русофил” или ”патриот, борещ се за независимост” че много обича руската култура и нейния закрилник ВВП, знам, че в повечето случаи той обича не Булгаков, не Дейнека, не Шчедрин и Гайдай, дори не Шаински, а именно културата на антикултурата, примитивната селяндурия, облечена в костюм и институционализирана като цивилизация. ”Тяхната Русия”.

    Коментиран от #61

    12:08 19.12.2025

  • 44 От война

    6 3 Отговор
    ни спасяват храбрите украински войници, които спират оркските пълчища в Донбас!

    Орбан само пречи на това!
    Орбан е предател на Европа, не спасител, какъвто дам се изкарва!
    Умря циганката...

    12:09 19.12.2025

  • 45 нннн

    3 3 Отговор
    Това е поредното доказателство,.че ние, българите, като избираме партии и политици, не мислим.

    12:11 19.12.2025

  • 46 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Така се прави!

    12:18 19.12.2025

  • 47 бат КолЮ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пич, така е. Само да допълня. Парите не са 90 милиарда, а 135. Имам предвид на практика, точно както беше обявено още от самото начало. Ето го и уравнението: "ТУЙ - "ДРУГОТО ТУЙ" = "УНУЙ т.е. Х". "ТУЙ" е 135 милиарда, "ДРУГОТО ТУЙ" е 90 милиарда. Сега, пита се в задачката колко и какво аджеба е "УНУЙ"? Ами отговорите са лесни: първият е 45, вторият е - "ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, ГАРАНТИРАЩ ВАЛУТНИЯ БОРД НА БЪЛГАРИЯ + 2 ТОНА ЗЛАТО АРМАГАН КЪМ ЕЦБ + ВСИЧКИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ, ПОКЛОНИ И НАВЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ, ОСРЕБРЕНИ ПО КАКЪВТО СИ НАЧИН ПОЖЕЛАЕТЕ". Ето на, алгебра...

    12:21 19.12.2025

  • 48 Сърбия, Макединия

    2 1 Отговор
    Че дори Грузия се подиграват ама брутално сега на балъците в ЕС който ще плащат за Буферайна. В Грузия направо за завършени олигофрени обявиха европейците че търпят малоумните си "лидери". Статията е уникално брутална но за съжаление хората са прави за всичко

    12:23 19.12.2025

  • 49 Тагарев Тошко

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гадно":

    Направи си сметка да умножиш 1 милиард по 5.06 и ще видиш колко копчета се купуват!

    12:23 19.12.2025

  • 50 За да не го отнесе

    2 0 Отговор
    Джей Пи Морган и Ко. сега ще го отнесат европейските данакоплатци. А впрочем някой съмнявал ли се е, че точно това ще направят атлантическите боклуци? А?

    12:26 19.12.2025

  • 51 Дон Дони

    3 0 Отговор
    От 30 държави в ЕС 15 ще откажат финансиране! Ние пак сядаме на масата с ГеРмания, Франция и Нидерландия със скъсаните гащи! Нашите политици простреляни в джобовете милиарди ще даряват ! А правителството падна за некви си три милиарда лева!

    12:28 19.12.2025

  • 52 Там някакви 2 милиарда лв. набутка

    3 1 Отговор
    За старт на 2026 малоумното премиерче дЖилезку ама всич не му пука. На великият "Фискален съвет" пък съвсем. А за онея пък певците и скачачите на площада, на тях пък въобще кратуните им не могат да го осъзнаят...Сега вече щастливо депутатите могат да излязат във ваканция до февруари. Заслужили са си го ... Достатъчно щети нанесоха на държавата и хората тези гнусни атлантически бооклуци. Естествено и със съучастието на Радев. МАЛОУМНОТО ПРЕМИЕРЧЕ дЖи РАЗПИСВА олигофрении , А РАДЕВ СИ НАЛЯГА ПАРЦАЛИТЕ и ЦИРКОВЕ ИГРАЕ. Нито думичка по важните неща

    12:30 19.12.2025

  • 53 Там някакви 2 милиарда лв. набутка

    3 0 Отговор
    Статукво се крепи .....
    Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    12:32 19.12.2025

  • 54 Бай Иван

    2 1 Отговор
    Роби Честито! Вчера Костинбродския собственик на хотел с водопад ни качи още един воденичен камък на врата, който ще плащат нашите деца и внуци на стойност близо 2 000 000 000 Евро, защото Унгария, Чехия и Словакия отказаха да плащат на нацисткия режим в Киев и сега сумата от 1 200 000 000 Евро се повиши! И това е само началото, защото тези пари фашистите от Украйна ще изхарчат за по-малко от година и сед това ще искат още!

    12:33 19.12.2025

  • 55 Маджарският

    2 1 Отговор
    мръшляк има позиция!?!

    12:34 19.12.2025

  • 56 Малоумното премиерче дЖилезку НЕ е Орбан

    1 0 Отговор
    (Той Орбан допълни, че макар 24 държави членки на ЕС да решиха да предоставят военен заем на Украйна за следващите две години, Унгария, Словакия и Чехия - Вишеградската тройка - са отказали да участват, по този начин „пощадявайки децата и внуците си от тежестта на 90-милиардния заем“.).....

    12:34 19.12.2025

  • 57 Народен съд

    2 1 Отговор
    Да ви е честито влизането в ЕС ! Това нелегитимно и противоконституционно правителство начело с Киселовата трябва в ЗАТВОРА да си почива оттук насетне ... !

    12:35 19.12.2025

  • 58 А нашият велик "Фискален съвет"

    2 1 Отговор
    Какво казва по темата ? Да го пооемем ли мощно? Или точно това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    12:36 19.12.2025

  • 59 Само за ден

    2 1 Отговор
    малоумното премиерче дЖилезку и престъпната атлантическа хунта ни ощетиха с над 2 милиарда лева и дори сметка точна и детайлна с колко точно НЯМА

    12:39 19.12.2025

  • 60 Мразя продажните гнусни атлантици

    3 1 Отговор
    до мозъка на костите си ги мразя тези бооклуци които 36 години само вреди , щети и погром нанасят на хората и на държавата ни...

    12:42 19.12.2025

  • 61 По важното обаче е, че

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    ЕС (ЕК) е един смърдящ КЕН eф ! Тва теб еврозонецо трябва да те интересува ...

    12:49 19.12.2025

  • 62 Някой има ли обяснение

    2 0 Отговор
    Защо родните ни атлантици са такива изрооди?

    Коментиран от #64

    12:52 19.12.2025

  • 63 Старец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Британия 🇬🇧":

    Стой си там. Такива като теб не трябва да цапат земята на България.

    Коментиран от #67

    12:57 19.12.2025

  • 64 Обяснение:

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Някой има ли обяснение":

    Такива, като теб са ги избрали!

    12:57 19.12.2025

  • 65 Стига бе

    1 1 Отговор
    Естествено ние пак сме се нагъзили. Ще платим и за тях, после ще събираме капачки за кувьози и..
    Евро-атлантическо е...Да питам и смешния генерал Радев защо мълчи по въпроса, какво в уста държи.

    12:59 19.12.2025

  • 66 Така ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тома":

    То от къде знаеш какво е да се мисли

    12:59 19.12.2025

  • 67 Британия 🇬🇧

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Старец":

    Нали , по добре определено ще съм

    13:01 19.12.2025

