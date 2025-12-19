Лукашенко: Руският ракетен комплекс „Орешник“ е на бойно дежурство в Беларус

Руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е застъпил на бойно дежурство на територията на Беларус. Това заяви президентът на страната Александър Лукашенко по време на заседание на Всебеларуското народно събрание, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Комплексът е на бойна служба. Има не една машина - няма да уточнявам броя. Самата пускова установка е произведена в Беларус“, каза Лукашенко в изказването си.
Беларуският държавен глава опроверга и появилата се в медиите информация, че ракетният комплекс е бил разположен в района на град Слуцк.
„Днес прочетох, че някои безумци в чужбина твърдят, че сме разположили „Орешник“ край Слуцк. Не искам да казвам къде точно се намира и няма да го направя, но това е пълна лъжа. В Слуцк не е разполаган такъв комплекс“, заяви Лукашенко.
Всебеларуското народно събрание представлява форум на представители на всички власти в страната, както и на гражданското общество от цяла Беларус. То се счита за най-висшия орган на държавната власт в републиката.
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #11
14:20 19.12.2025
2 Моряка
14:20 19.12.2025
3 Силиций
14:21 19.12.2025
4 Идиот до идиота
Коментиран от #14
14:21 19.12.2025
5 Въх, упаших сЪ !
14:23 19.12.2025
6 Така е,прав си,да
До коментар #1 от "Атина Палада":Завод Южмаш го потвърждава🤣🤣🤣
14:23 19.12.2025
7 Наблюдател
14:23 19.12.2025
8 Механик
Коментиран от #21
14:24 19.12.2025
9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #12, #13
14:24 19.12.2025
10 Пепи Волгата
14:25 19.12.2025
11 000000000000
До коментар #1 от "Атина Палада":Гeн. Kpивoнoc oт BCУ зa видeoтo нa 3eлeнcки oт Kyпянcк: Пълeн фeйк! He ce нayчиxa дa пpaвят мoнтaжи…вятърът е в една посока, косата- в друга. Cъc зaгyбaтa нa Пoкpoвcк и Ceвepcк зaгyбиxмe биткaтa зa Дoнбac!
!!!!!
14:26 19.12.2025
12 Отговорче
До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Питаш дали е турски вилает , като България ли ? Не , не е колония !
14:26 19.12.2025
13 пони, ама розАво
До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам ти черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
14:27 19.12.2025
14 Българин
До коментар #4 от "Идиот до идиота":Ако не беше тоягата "онези" да са им се качили на главата.
14:27 19.12.2025
15 Спри се,бе
14:29 19.12.2025
16 От новата година имам Новогодишно
Телевизия не гледам така или иначе са и нета го изпращам в шеста глуха.
Аре у лево!
14:31 19.12.2025
17 Бялджип
Сега това се позабрави. Дали не е редно осново да заиграе усмирителна риза?
14:32 19.12.2025
19 Не е смешно
14:33 19.12.2025
20 Тая путинска сабака
Коментиран от #24
14:34 19.12.2025
21 А не бе
До коментар #8 от "Механик":1003 трупа срещу 26.Размяната бе вчера .
14:39 19.12.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:39 19.12.2025
23 Русия
14:40 19.12.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Тая путинска сабака":Ах ти евроGEйско ПуСЕНЦЕ, я кажи светна ли елхата в Брюксел🤔❗ Или гори 🤔‼️
14:42 19.12.2025
25 малко факти
14:42 19.12.2025
26 Обикновено всичко
14:43 19.12.2025