Новини
Свят »
Беларус »
Лукашенко: Руският ракетен комплекс „Орешник“ е на бойно дежурство в Беларус

Лукашенко: Руският ракетен комплекс „Орешник“ е на бойно дежурство в Беларус

19 Декември, 2025 14:19 624 26

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • орешник-
  • бойно дежурство

Беларуският президент отрече информацията, че системата е разположена в района на Слуцк

Лукашенко: Руският ракетен комплекс „Орешник“ е на бойно дежурство в Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е застъпил на бойно дежурство на територията на Беларус. Това заяви президентът на страната Александър Лукашенко по време на заседание на Всебеларуското народно събрание, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Комплексът е на бойна служба. Има не една машина - няма да уточнявам броя. Самата пускова установка е произведена в Беларус“, каза Лукашенко в изказването си.

Беларуският държавен глава опроверга и появилата се в медиите информация, че ракетният комплекс е бил разположен в района на град Слуцк.

„Днес прочетох, че някои безумци в чужбина твърдят, че сме разположили „Орешник“ край Слуцк. Не искам да казвам къде точно се намира и няма да го направя, но това е пълна лъжа. В Слуцк не е разполаган такъв комплекс“, заяви Лукашенко.

Всебеларуското народно събрание представлява форум на представители на всички власти в страната, както и на гражданското общество от цяла Беларус. То се счита за най-висшия орган на държавната власт в републиката.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 16 Отговор
    руските кюнци са тоталщета

    Коментиран от #6, #11

    14:20 19.12.2025

  • 2 Моряка

    7 12 Отговор
    руско ли е или хубаво????

    14:20 19.12.2025

  • 3 Силиций

    6 15 Отговор
    Беларус си остава руска колония , колкото и да се напъва на думи горкия дядо

    14:21 19.12.2025

  • 4 Идиот до идиота

    7 14 Отговор
    Само с оръжия са хвалят.....

    Коментиран от #14

    14:21 19.12.2025

  • 5 Въх, упаших сЪ !

    6 13 Отговор
    Да, бе. Повярвахме ти, и на тебе, и на онова недораслото комплексарче - Петър I от АлиЕкспрес

    14:23 19.12.2025

  • 6 Така е,прав си,да

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Завод Южмаш го потвърждава🤣🤣🤣

    14:23 19.12.2025

  • 7 Наблюдател

    7 9 Отговор
    Ако имаха здрав разум , би трябвало сега да се досетят , че прекалено приближиха границите на алианса . Но май целта им е била трета световна ?

    14:23 19.12.2025

  • 8 Механик

    6 13 Отговор
    братушките превзеха ли Купянск.....за пореден път

    Коментиран от #21

    14:24 19.12.2025

  • 9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    6 13 Отговор
    Копеек, Беларус суверенна държава ли е или е подчинена колония ?

    Коментиран от #12, #13

    14:24 19.12.2025

  • 10 Пепи Волгата

    6 10 Отговор
    Тролове, тролове, ще умрете от глад. Аз съм си добре с еврото.

    14:25 19.12.2025

  • 11 000000000000

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Гeн. Kpивoнoc oт BCУ зa видeoтo нa 3eлeнcки oт Kyпянcк: Пълeн фeйк! He ce нayчиxa дa пpaвят мoнтaжи…вятърът е в една посока, косата- в друга. Cъc зaгyбaтa нa Пoкpoвcк и Ceвepcк зaгyбиxмe биткaтa зa Дoнбac!
    !!!!!

    14:26 19.12.2025

  • 12 Отговорче

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Питаш дали е турски вилает , като България ли ? Не , не е колония !

    14:26 19.12.2025

  • 13 пони, ама розАво

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам ти черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    14:27 19.12.2025

  • 14 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Идиот до идиота":

    Ако не беше тоягата "онези" да са им се качили на главата.

    14:27 19.12.2025

  • 15 Спри се,бе

    3 1 Отговор
    Батка,памперсите 2 евростан свършиха мазало5о е страшно и много мирише

    14:29 19.12.2025

  • 16 От новата година имам Новогодишно

    1 0 Отговор
    Обещание, да не отварям интернета за една календарна година!
    Телевизия не гледам така или иначе са и нета го изпращам в шеста глуха.
    Аре у лево!

    14:31 19.12.2025

  • 17 Бялджип

    6 2 Отговор
    Какви ли не подигравки, заклинания, присмивания имаше за руския "Орешник". Това което всички видяха, в това число и аз, че Западът начело със САЩ на Байдън непрекъснато провокираха Русия. Нарушаваха всякакви червени линии, ескалираха войната, почти до фаталния край, убедени, че Москва блъфира. Ракетата "Орешник"(единствена за сега) с един удар изпари голям военен завод. По-важно, че веднага след него изпари и храбростта и ентусиазма на НАТО.

    Сега това се позабрави. Дали не е редно осново да заиграе усмирителна риза?

    14:32 19.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е смешно

    3 4 Отговор
    И този си мисли, че е президент на държава...... чиновник на колония си лукова главо

    14:33 19.12.2025

  • 20 Тая путинска сабака

    1 3 Отговор
    Кого плаши ве ей, шшшш?!?!

    Коментиран от #24

    14:34 19.12.2025

  • 21 А не бе

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    1003 трупа срещу 26.Размяната бе вчера .

    14:39 19.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    Гледам интересни снимки от Брюксел, дали ще се появят тук🤔❓‼️

    14:39 19.12.2025

  • 23 Русия

    1 2 Отговор
    За Коледа ще има и Сармат,подарък за евро-фашистите,вярно че е малък,но пък от сърце.Владимире искаме зарята в Берлин да е от Русия с любов.

    14:40 19.12.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тая путинска сабака":

    Ах ти евроGEйско ПуСЕНЦЕ, я кажи светна ли елхата в Брюксел🤔❗ Или гори 🤔‼️

    14:42 19.12.2025

  • 25 малко факти

    1 0 Отговор
    Дреме ми на оназ ми работа , боядисали неколко тръби с разни петолъчки и голям праз....

    14:42 19.12.2025

  • 26 Обикновено всичко

    0 0 Отговор
    Което говори Лукашенко е лъжа, а доста често лъвата се оказва истина!

    14:43 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания