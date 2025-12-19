Лукашенко: Руският ракетен комплекс „Орешник“ е на бойно дежурство в Беларус

Руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е застъпил на бойно дежурство на територията на Беларус. Това заяви президентът на страната Александър Лукашенко по време на заседание на Всебеларуското народно събрание, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Комплексът е на бойна служба. Има не една машина - няма да уточнявам броя. Самата пускова установка е произведена в Беларус“, каза Лукашенко в изказването си.

Беларуският държавен глава опроверга и появилата се в медиите информация, че ракетният комплекс е бил разположен в района на град Слуцк.

„Днес прочетох, че някои безумци в чужбина твърдят, че сме разположили „Орешник“ край Слуцк. Не искам да казвам къде точно се намира и няма да го направя, но това е пълна лъжа. В Слуцк не е разполаган такъв комплекс“, заяви Лукашенко.

Всебеларуското народно събрание представлява форум на представители на всички власти в страната, както и на гражданското общество от цяла Беларус. То се счита за най-висшия орган на държавната власт в републиката.