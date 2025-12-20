Новини
Пуснаха файловете по делото "Епстийн": Перверзникът взел чек от Тръмп за $22 500, Бил Клинтън се топил в джакузито му

20 Декември, 2025 03:33, обновена 20 Декември, 2025 05:54 2 860 20

Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани

Пуснаха файловете по делото "Епстийн": Перверзникът взел чек от Тръмп за $22 500, Бил Клинтън се топил в джакузито му - 1
Бил Клинтън в джакузи, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Джефри Епстийн, предаде БНР.

Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.

Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани. Новата информация се очаква да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с високопоставени личности, включително президента Доналд Тръмп. Според заместник главния прокурор Тод Бланч матриали свързани с активни разследвания ще бъдат задържани, а това, което може да бъде видяно, ще мине през редакция, за да се запази самоличността на жертвите на скандала. Бланч обаче каза, че правосъдното ведомство не е получавало нареждания да редактира името на Тръмп.

От Белия дом обявиха, че обнародването на документите показва, че тази администрация е най-прозрачната в историята. Това обаче става, след като Тръмп отстъпи пред натиска на Конгреса и подписа закона, свързан с публикуването, въпреки че по-рано се противопоставяше на идеята файловете да видят бял свят.

Новата партида публикувани материали съдържа снимка на 42-ия президент на САЩ Бил Клинтън в джакузи.

Снимката показва бившия държавен глава, седнал с ръце зад главата. До него, в джакузи, може да се различи силует на човешка фигура, чието лице е скрито от черен квадрат. На друга Клинтън прегръща жена с британския рок музикант от The Rolling Stones, Мик Джагър.

Асошиейтед прес съобщава, че са открити няколко снимки на бившия президент Бил Клинтън, на които той е с различни жени, включително сътрудничката на Епстийн Гилслейн Максуел. Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това.

Един от файловете съдържа снимка на самия Епщайн, прегръщащ неидентифицирана жена, чието лице е скрито зад черен правоъгълник. На това изображение финансистът държи чек за 22 500 долара, подписан от Тръмп.

Няма информация за съдържанието на снимката, а обстоятелствата, при които настоящият американски лидер е предал чека на Епщайн, са неизвестни.

Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и известни личности от света на развлекателната индустрия. Наказателните производства срещу финансиста в Съединените щати бяха прекратени, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.

На 20 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е подписал законопроект, одобрен от Конгреса, изискващ Министерството на правосъдието на САЩ да предостави досиетата по делото на Епстийн. Ройтерс, позовавайки се на източници, обаче съобщи, че администрацията на Тръмп е оказала натиск върху членовете на Сената на САЩ да отложат гласуването за предоставяне на досиетата по делото на Епщайн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никой

    8 3 Отговор
    Какво е станало.

    Коментиран от #4

    05:07 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Какво е станало според мен:: един богаташ, милиардер имал толкова много пари, че си купил остров...... На тоя остров канил богати приятели, перспективни политици и други..,. За да си прекарат добре осигурявал и женска компания (годините на тая женска компания няма значение в случая-никой не ги е карал носила)..... Нещо подобно правеше и Силвио Берлускони (всички италианки го харесваха, въпреки, че знаеха за бунги партите)...... Така е устройва в живота, от древни времена, та до наши дни ....... А поританите ще продължава да си лаят, па ще спрат...... Ей сега се сетих, за една ,която след 40 години се сети и осъди бай Дончо затова, че и искал и тя е взела та му дала....

    06:12 20.12.2025

  • 5 Мишел

    8 3 Отговор
    Какво ли е платил Тръмп на Епстейн с 22800$?

    Коментиран от #19

    06:18 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бай ганьо

    12 0 Отговор
    Иначе реваха , че майкал джексън бил еди какъв си

    06:58 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В В.П.

    5 5 Отговор
    Хилари ги е ръгала със вибрадора ..

    Коментиран от #14

    07:09 20.12.2025

  • 11 В В.П.

    5 5 Отговор
    Със сигурност после са ги утрепали ,децата .Хилари е пила кръв .

    07:10 20.12.2025

  • 12 В В.П.

    9 5 Отговор
    Това са нашите приятели и съюзници..Пееразии и садисти..

    07:12 20.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "В В.П.":

    Теб кой те е наръгал
    Със Вибра..а..?

    07:18 20.12.2025

  • 15 Епщайн е бил сводник

    9 0 Отговор
    на елитите, а е наричан перверзник заради документираните компромати срещу тях.Ако нямаше компромати и досега щеше да е жив.Но компроматите вече са в други ръце и докато не бъдат унищожени могат да бъдат ползвани за изнудване на същите тези елити.

    07:25 20.12.2025

  • 16 НОСИТЕЛИТЕ НА АТЛАНТИЧЕСТИКЕ ЦЕННОСТИ

    3 3 Отговор
    Са си обикновенни развратници, педофили и извратеняци. Както се казваше - кой не скача е червен.

    07:30 20.12.2025

  • 17 Проблемът на демократите е че

    1 2 Отговор
    Бате Дончо харесва момичета а ни мъже.
    А демократолибералите харесват........

    07:43 20.12.2025

  • 18 Алекс Крейнър, представи

    0 0 Отговор
    най-вероятната версия, защо Тръмп не искаше пончало да разсекретява досиетата.
    Докато са неразсекретени в ръцете на Тръмп досиетата - и хората в тях са му в ръцете!
    Веднъж разсекретени, досиетата стават безсилни и бепотребни за Тръмп,
    Тръмп знае много добре, че хората замесени в тях са влиятелни и въпреки огромните неприятности, с парите си ще потушат скандала. Скъпи адвокати ще им отърват кожите! А медиите ще свършат останалото! И след време ще бъде всичко заметено! Ето и примера:
    "Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това."
    А за снимките с Бил Гейтц не се и споменава! Колко ли му е струвало на Бил това?

    Разбира се, успоредно правят внушения и за Тръмп, но ако имаше нещо шокиращо, щеше да бъде изтекло още по времето на Демократите в The Wall Street Urinal и препечатано и разпространено - а Камала щеше да е Президент на САЩ сега!

    07:49 20.12.2025

  • 19 Предполагам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Вероятно е платил за една нощ с хилъри клинтън и къща в бърцилона

    07:54 20.12.2025

  • 20 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Всички извратеняци са били там, независимо колко се дистанцират сега.

    07:54 20.12.2025