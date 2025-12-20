Пуснаха файловете по делото "Епстийн": Перверзникът взел чек от Тръмп за $22 500, Бил Клинтън се топил в джакузито му

Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Джефри Епстийн, предаде БНР.
Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.
Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани. Новата информация се очаква да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с високопоставени личности, включително президента Доналд Тръмп. Според заместник главния прокурор Тод Бланч матриали свързани с активни разследвания ще бъдат задържани, а това, което може да бъде видяно, ще мине през редакция, за да се запази самоличността на жертвите на скандала. Бланч обаче каза, че правосъдното ведомство не е получавало нареждания да редактира името на Тръмп.
От Белия дом обявиха, че обнародването на документите показва, че тази администрация е най-прозрачната в историята. Това обаче става, след като Тръмп отстъпи пред натиска на Конгреса и подписа закона, свързан с публикуването, въпреки че по-рано се противопоставяше на идеята файловете да видят бял свят.
Новата партида публикувани материали съдържа снимка на 42-ия президент на САЩ Бил Клинтън в джакузи.
Снимката показва бившия държавен глава, седнал с ръце зад главата. До него, в джакузи, може да се различи силует на човешка фигура, чието лице е скрито от черен квадрат. На друга Клинтън прегръща жена с британския рок музикант от The Rolling Stones, Мик Джагър.
Асошиейтед прес съобщава, че са открити няколко снимки на бившия президент Бил Клинтън, на които той е с различни жени, включително сътрудничката на Епстийн Гилслейн Максуел. Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това.
Един от файловете съдържа снимка на самия Епщайн, прегръщащ неидентифицирана жена, чието лице е скрито зад черен правоъгълник. На това изображение финансистът държи чек за 22 500 долара, подписан от Тръмп.
Няма информация за съдържанието на снимката, а обстоятелствата, при които настоящият американски лидер е предал чека на Епщайн, са неизвестни.
Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и известни личности от света на развлекателната индустрия. Наказателните производства срещу финансиста в Съединените щати бяха прекратени, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.
На 20 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е подписал законопроект, одобрен от Конгреса, изискващ Министерството на правосъдието на САЩ да предостави досиетата по делото на Епстийн. Ройтерс, позовавайки се на източници, обаче съобщи, че администрацията на Тръмп е оказала натиск върху членовете на Сената на САЩ да отложат гласуването за предоставяне на досиетата по делото на Епщайн.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Никой
Коментиран от #4
05:07 20.12.2025
4 Европеец
До коментар #2 от "Никой":Какво е станало според мен:: един богаташ, милиардер имал толкова много пари, че си купил остров...... На тоя остров канил богати приятели, перспективни политици и други..,. За да си прекарат добре осигурявал и женска компания (годините на тая женска компания няма значение в случая-никой не ги е карал носила)..... Нещо подобно правеше и Силвио Берлускони (всички италианки го харесваха, въпреки, че знаеха за бунги партите)...... Така е устройва в живота, от древни времена, та до наши дни ....... А поританите ще продължава да си лаят, па ще спрат...... Ей сега се сетих, за една ,която след 40 години се сети и осъди бай Дончо затова, че и искал и тя е взела та му дала....
06:12 20.12.2025
5 Мишел
Коментиран от #19
06:18 20.12.2025
7 бай ганьо
06:58 20.12.2025
10 В В.П.
Коментиран от #14
07:09 20.12.2025
11 В В.П.
07:10 20.12.2025
12 В В.П.
07:12 20.12.2025
14 Интересно
До коментар #10 от "В В.П.":Теб кой те е наръгал
Със Вибра..а..?
07:18 20.12.2025
15 Епщайн е бил сводник
07:25 20.12.2025
16 НОСИТЕЛИТЕ НА АТЛАНТИЧЕСТИКЕ ЦЕННОСТИ
07:30 20.12.2025
17 Проблемът на демократите е че
А демократолибералите харесват........
07:43 20.12.2025
18 Алекс Крейнър, представи
Докато са неразсекретени в ръцете на Тръмп досиетата - и хората в тях са му в ръцете!
Веднъж разсекретени, досиетата стават безсилни и бепотребни за Тръмп,
Тръмп знае много добре, че хората замесени в тях са влиятелни и въпреки огромните неприятности, с парите си ще потушат скандала. Скъпи адвокати ще им отърват кожите! А медиите ще свършат останалото! И след време ще бъде всичко заметено! Ето и примера:
"Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това."
А за снимките с Бил Гейтц не се и споменава! Колко ли му е струвало на Бил това?
Разбира се, успоредно правят внушения и за Тръмп, но ако имаше нещо шокиращо, щеше да бъде изтекло още по времето на Демократите в The Wall Street Urinal и препечатано и разпространено - а Камала щеше да е Президент на САЩ сега!
07:49 20.12.2025
19 Предполагам
До коментар #5 от "Мишел":Вероятно е платил за една нощ с хилъри клинтън и къща в бърцилона
07:54 20.12.2025
20 Абсурдистан
07:54 20.12.2025