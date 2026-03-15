Кими Антонели избухна в сълзи след първата си победа (ВИДЕО)

Светът на Формула 1 има своя нов крал, а Шанхай се превърна в арена на най-емоционалния момент от началото на сезона. Кими Антонели не просто спечели Гран при на Китай, той изригна в сълзи, които развълнуваха милиони фенове по целия свят.

Веднага, след като пресече финалната линия за своята дебютна победа, италианският феномен се срина под тежестта на огромното напрежение и историческата отговорност, която носеше на раменете си.

„Нямам думи просто, буквално ми се плаче от радост. Благодаря на моя отбор, те ми помогнаха да постигна тази мечта,“ сподели през сълзи развълнуваният Антонели, докато гласът му трепереше по радиото. Младият пилот на Мерцедес призна, че напрежението в последните обиколки е било нечовешко, особено след грешката му на завой 14. „Почти щях да си предизвикам сърдечен удар, когато излетях в края, но за щастие успях да финиширам,“ добави той, опитвайки се да овладее емоциите си пред камерите.