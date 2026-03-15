Не се приедприемат инициативи за прекратяване на конфликта със САЩ и Израел

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента няма конкретни инициативи, насочени към прекратяване на въоръжения конфликт със САЩ и Израел.

„В момента не е предложена конкретна инициатива за прекратяване на войната. Въпреки това, ние ще приветстваме всяка регионална инициатива, която води до справедлив край на конфликта“, каза той в интервю за Al Arabi Al Jadeed.

Американският безпилотен летателен апарат LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), който е копие на иранския дрон Shahed, се използва за нанасяне на удари по арабски страни.

„Американците създадоха дрон LUCAS, подобен на нашия Shahed. Той е напълно идентичен с него и се използва за нанасяне на удари по цели в арабски страни“, каза иранският дипломат.

„Дипломатическите контакти с Катар, Саудитска Арабия, Оман и съседните страни продължават“, заяви иранският външен министър в интервю за Al Arabi Al Jadeed. Той добави, че Техеран е „готов да сформира съвместна комисия с регионалните страни, която да разследва“ атаките срещу различни цели.