Не се приедприемат инициативи за прекратяване на конфликта със САЩ и Израел

15 Март, 2026 11:17 1 248 72

Техеран е „готов да сформира съвместна комисия с регионалните страни, която да разследва“ атаките срещу различни цели

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента няма конкретни инициативи, насочени към прекратяване на въоръжения конфликт със САЩ и Израел.

„В момента не е предложена конкретна инициатива за прекратяване на войната. Въпреки това, ние ще приветстваме всяка регионална инициатива, която води до справедлив край на конфликта“, каза той в интервю за Al Arabi Al Jadeed.

Американският безпилотен летателен апарат LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), който е копие на иранския дрон Shahed, се използва за нанасяне на удари по арабски страни.

„Американците създадоха дрон LUCAS, подобен на нашия Shahed. Той е напълно идентичен с него и се използва за нанасяне на удари по цели в арабски страни“, каза иранският дипломат.

Техеран е „готов да сформира съвместна комисия с регионалните страни, която да разследва“ атаките срещу различни цели, подчерта Арагчи.

Иранските власти продължават да поддържат дипломатически контакти с Катар, Оман, Саудитска Арабия и други съседни държави, според външния министър Абас Арагчи.

„Дипломатическите контакти с Катар, Саудитска Арабия, Оман и съседните страни продължават“, заяви иранският външен министър в интервю за Al Arabi Al Jadeed. Той добави, че Техеран е „готов да сформира съвместна комисия с регионалните страни, която да разследва“ атаките срещу различни цели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То остана ли нещо Военно във Иран

    11 11 Отговор
    По бункерите некой дрон за Терор на съседите това е

    Коментиран от #9, #16, #21, #43

    11:19 15.03.2026

  • 2 си дзън

    5 3 Отговор
    Няма инициативи, защото всички са победители.

    11:20 15.03.2026

  • 3 5 години СВО честито на всички Братя!!

    6 5 Отговор
    Няма нужда от мир
    Домбас пада 2029-2030

    Коментиран от #8, #10, #26

    11:20 15.03.2026

  • 4 Асамблея "Знаме на мира "

    8 0 Отговор
    Това изявление, да се счита ли,че бялото знаме е приготвено?

    Коментиран от #67

    11:20 15.03.2026

    6 9 Отговор
    12 8 Отговор
    11:22 15.03.2026

  • 8 Сметах,сметах

    11:22 15.03.2026

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "То остана ли нещо Военно във Иран":

    Заводите им са на пепел,но пещерите са пълни с оръжия.Технически,целите са постигнати, но до тук.Знам само,че Европа освен, че я клатят,ами и ще плати всичко...и за Украйна и Иран

    Коментиран от #18, #28

    11:23 15.03.2026

  • 10 Рускина

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "5 години СВО честито на всички Братя!!":

    По последни данни се отлага още със 2-3 години падането на Домбас
    Значи 2032-2033 но може и да се проточи малко

    11:24 15.03.2026

  • 11 Д.Пръча

  • 12 Ко каза, ко?

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "То като гледам Май Тръмп трябва да":

    Да,да,самовъоръжава се...от Острова,през Нидерландия, Полша и те така...и се научи,кога и къде се пише "И" и "Й" кратко.

    11:25 15.03.2026

  • 13 Наблюдател

    11 5 Отговор
    Как да не се предприемат?
    Идиотът Тръмп вече вика на помощ Англия, Франция, Германия, Япония, Корея и даже Китай да му погнат с военна сила за война която беше спечелил още преди седмица!!??

    11:25 15.03.2026

  • 14 Ердуган

    2 1 Отговор
    Малей купих ввнухфайтери а фърците ф-35 сега ши ма бъхтат и ша му подпалят феса и мустака

    11:25 15.03.2026

  • 16 Вятър вече, Балкан стене

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "То остана ли нещо Военно във Иран":

    Отвори една карта с релефа и се загледай и си спомни защо Афганистан е толкова труден за завладяване, и си направи сам аналогия с Иран + века ба технологиите.

    Коментиран от #23, #32

    11:26 15.03.2026

  • 17 Наташа Смучка Курникова

    6 1 Отговор
    Рускините на запад са си добре за 10 минути пребираш 20€ и бягаш
    В русия цял ден свирене като на сватба и няма 10€

    11:26 15.03.2026

  • 18 Кухоглава копейка

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Ще се мриееее.

    11:27 15.03.2026

  • 19 Анонимен

    8 5 Отговор
    Очертаващата се продължителна война между ционистите ,техните марионетки и Иран ще изтощи воюващите страни,като се очертава икономически терор на Европа.Черното злато е причината за всички беди.Където е то там са техните интереси.Световният империализъм показа на всички своята същност.Това е началото на края.Нека бурята се развихри...

    11:28 15.03.2026

  • 20 Как ги спука ???

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Отстрани":

    Има 3 жертви американски
    И нито един свален самолет от Иран!!
    Как ги спука нещо не разбирам
    Или това са нощни Бълнувания

    11:28 15.03.2026

  • 21 Мишел

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "То остана ли нещо Военно във Иран":

    САЩ и Израел не постигнаха нито една от обявените цели на агресията срещу Иран и свършиха джепането.. Сега се готвят да обявят победа и да се оттеглят, но не са питали Иран дали е съгласен.

    11:28 15.03.2026

  • 22 Американският министър на отбраната

    6 1 Отговор
    Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“. По думите му това се е случило след въздушен удар в началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Ирански представители вече са потвърдили, че новият върховен лидер е пострадал, но не разкриват подробности за състоянието му.

    11:30 15.03.2026

  • 23 Ти се научи как се пише първо

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вятър вече, Балкан стене":

    И тогава бълвай Тъпотията си по форумите!!

    Коментиран от #29

    11:31 15.03.2026

  • 24 Да, бе да

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Отстрани":

    Затова вече целия Иран е надупчен на швицарско сирене и единственото което може да прави е да пуска дронове безразборно на посоки и да обеснява, че небели негови, а копия на неговите пуснати от САЩ

    Коментиран от #30

    11:33 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Драги "братко"

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "5 години СВО честито на всички Братя!!":

    Запази спокойствие, Москва не е построена за един ден. Днешно време не е важно какво ще си завладееш, а как ще го опазиш.
    Американците даже и не мислят да завладеят Иран. Целите са други.

    11:34 15.03.2026

  • 27 Факти

    10 7 Отговор
    Логиката на копейките - Иран се водят по акъла на Русия и Китай и разрушават държавата си. Трябва веднага да развеят белия флаг и да спрат да наливат масло в огъня на войната. Така ще спасят държавата си. Нещо повече - САЩ и Израел не искат да им вземат територия. Искат да им бъдат приятели и да ги налеят с пари и благоденствие както наляха арабите от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

    11:35 15.03.2026

  • 28 Платежонеспособен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Ами вече плащаме,освен на милиардерите на зеления потник и на тези около САЩисаните тръмпанари.Даже там се разделиха на две.Едните са около Рубио а другите около Ванс но всички плащат и на Лудия с пушкалата.Нашите лизичести гербери отложиха временно "таксата" Board of Tramp но вероятно за да я платим после с лихвите след изборите.Не гласувайте,защото изборите не решават нищо и пак вие ще сте виновни след тях,че цените скачат вероломно
    По добре се запасете с
    най-необходимото за преживяване (за поне половин година)вместо да си губите времето за избори.

    Коментиран от #56

    11:37 15.03.2026

  • 29 Как се пише?!

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ти се научи как се пише първо":

    Много е лесно, Балкан, високи планини, върхове, скали, клисури, така се пише това, което не можеш да разбереш за Иран. Другото е дронове за 1000 евро.

    11:37 15.03.2026

  • 30 Айде бе

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Да, бе да":

    Абе кух, ти имаш представа колко е голям Иран и че повече от половината му територия е абсолютно недосегаема за краварски и еврейски самолети и ракети
    В Украйна паднаха милиони ракети и бомби, а Иран е колкото 3 Украйни и са паднали само няколко хиляди, а всичко в Иран е под земята.
    Рижият педофил и той си мислеше като тебе докато не

    Коментиран от #37

    11:38 15.03.2026

  • 31 Израелската армия съобщи

    8 2 Отговор
    че е ликвидирала двама висши ирански разузнавателни служители при удар в Техеран, само няколко дни след като те замениха бившия ръководител на дирекцията, убит на 28 февруари, предаде АФП. Източниците от Израел идентифицират двамата като Абдолах Джалали-Насаб и Амир Шариат, които заемали висши позиции в разузнавателната дирекция на Кхатам ал-Анбия – централното командване на иранската военна операция. Според израелската армия двамата са били убити на 13 март. Те са наследили Салех Асади, ръководител на разузнавателния отдел на Кхатам ал-Анбия, след като той беше убит в първия ден на военните действия.

    11:39 15.03.2026

  • 32 Факти

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вятър вече, Балкан стене":

    Е колко да е труден Афганистан за завладяване? Американците го владееха 20 години и го напуснаха, щото е много скъпо да го владеят, а полза няма.

    Коментиран от #40

    11:39 15.03.2026

  • 33 Голям пердах

    5 7 Отговор
    Коалицията на желаещите педофили нещо подвива опашка докато нейния господар яко яде пердаха и моли за помощ, що така!?
    Чудно ми е сега като ликвидираха Нетаняху заедно с част от бандата му кой ли управлява САЩ, защото рижавият палячо очевидно не е.

    Коментиран от #53, #58

    11:39 15.03.2026

  • 34 000

    4 7 Отговор
    Сащ вече нямат проксита, които да горят за тях, а те са страхливци. Сащ приключиха.

    11:41 15.03.2026

  • 36 не може да бъде

    2 1 Отговор
    За пореден път се разбира че във война никой предварителен план/сценарий не се осъществява - след като е започнала войната се развива по собствена логика !?След започването на войната са възникнали доста въпроси за някои специалисти чиито имана не са на първа страница-първо тази война дали е само срещу Иран а срещу кого още....предположения -с/уКитай с/у Русия с/уБрикс !?Моето мнение -и срещу трите ..и специалисти го казват и засега Тръмп доста упорито работи за демонтажа на Брикс ...подцениха го този Тръмп!?Но не само Брикс ....доктрината Мънро и Латинска Америка!?И не само Латинска Америка -ами и световния петрол и газ !?И не само Латинска Америка ....ами и Европа !?И като черешка на тортата -спечелване на всички възможни избори в САЩ!?С какъв мащаб работи Тръмп !!??...и даже се справя добре!?Остана само победа над Иран и засега там нещата не вървят по предварителния план !?И се получава един парадокс -съдбата на много неща бих казал съдбата на света е заложена на една карта ..така виждам положението ...и ако Тръмп не успее всичките му планове отиват по дяволите !?

    11:43 15.03.2026

  • 37 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Айде бе":

    Всеми отвори една карта и после обяснявай колко е по голям, че ставаш смешен. А колкото до това което е под земята, ми то вече е погебано и напълно неизползваемо след кръкчета направени от B1, B2 и B52 над Иран. Погресивно намалящия брой на изтреляни ракети по днни е безпорното доказателство за това.

    Коментиран от #46

    11:44 15.03.2026

  • 38 А в тел Авив как е

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ташаков":

    Мошетата успяват ли да изпълзят от укритията поне да се изчуркат или пускат направо в шортите🤣🤣🤣

    11:46 15.03.2026

  • 40 Мишел

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    Фантазираш.Афганистан е завладяван, и то не изцяло и за много кратко време, само от Александър Македонски. Всички други опити за завладяване са напълно неуспешни.

    11:56 15.03.2026

  • 41 ерик винтерсторм

    5 4 Отговор
    Каквото и да пишат Иран винаги може да бъдепоставен на колене поради факта че няма ПВО.Небето над иранското небе е на евреите и американците.Те затова са ербап и високомерни.Като кадрови военен съмсе чудил що за глупуст или недоглежадне е че Иран развиваше нападателни оръжия и никакви ВВС и ПВО.Та ако решат евреите могат да унищожат енергийната система за часове или да сринат всички язовири или обезсолящи инсталации за вода.Да върнат както се изрази Тръмп да се въстановяват поколения.Иран загуби играта поради грешна тактика и бих казал тъпотия.Много съм чел за Иран и съчуствам на иранците.Този геноцид който са видяли от най-голямите чудовища на земята Чингис Хан а по късно от Тамерлан никой народ не е преживявал.Иранците са интелигентен народ но във военното дело като че ли са оперирани.Всеки от нас носи гените на иранците и затова са ни толкова близки.

    Коментиран от #44, #57

    11:57 15.03.2026

  • 42 Факт

    1 1 Отговор
    Сервилните питомци не смеят да попречат на плячкосването.

    11:59 15.03.2026

  • 43 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "То остана ли нещо Военно във Иран":

    Рижко може да си повтаря тази мантра, докато се свива в бункера под Белия дом.

    12:00 15.03.2026

  • 44 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "ерик винтерсторм":

    Двата подтичващи наобратно самолетоносача със свити опашки, казват друго.
    Двайсетината поразени краварски бази, както и свалените самолети им пригласят.

    12:03 15.03.2026

  • 45 Ричард Естес

    4 1 Отговор
    Явно САЩ не могат да живеят без ВОЙНА , СМЪРТ и РАЗРУШЕНИЯ !
    Без значение кой е президент / демократ или републиканец / , нещо все ги подтиква към агресия. Вижте историята им и това си личи много ясно. А уж руснаците били лоши !?

    Коментиран от #49

    12:04 15.03.2026

  • 46 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Абе":

    И все пак, нито един кораб не смее да нагази в Ормузкия проток.

    Коментиран от #52

    12:05 15.03.2026

  • 49 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ричард Естес":

    САЩ водят разточителен начин на живот. Пилеят много повече ресурси, отколкото могат да добиват.
    За да си поддържат стандартите им се налага да продават своето скъпо и да купуват чуждото евтино. Когато не им изнася - правят войни, за регулиране на пазара.

    Коментиран от #51

    12:06 15.03.2026

  • 50 Децимация

    2 2 Отговор
    Каква е разликата между американската и руската бомба ?
    Американската б0мба е демократична и убива само лошите и то по хуманнен начин.
    Руската бомба е гадна и убива по нечовешки и зловещо .
    ТОВА ЛИ Е ?

    12:10 15.03.2026

  • 51 хер ФЛИК

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    ПО тази причина ли , обикновено водят войните си , винаги далече от своите граници ?

    12:12 15.03.2026

  • 52 Естествено

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Кой е луд да си рискува собсвеността, след като може да изчака още няколко седмици докато почистването на региона ще е намалило риска драстично и когато поротока ще бъде поставен под пълен контрол военен контрол унищожаващ всяка иранска лодка била тя дори и рибарска или гумена.

    Коментиран от #54

    12:13 15.03.2026

  • 53 Санитар от Карлуково

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Голям пердах":

    ТцТцТц...въпреки силните лекарства температурата се покачва и пациента не спира да бълнува...

    12:18 15.03.2026

  • 54 Сульоо

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Естествено":

    Така ли бе ,ама май нещо не си много сигурен ,тези няколко седмици да не се окажат няколко месеца 😂😂😂 ?

    Коментиран от #62, #66

    12:20 15.03.2026

  • 55 Шишо Бакшишо

    0 0 Отговор
    Не дей така бе Арагчи. Утре борсите ще отворят с 20% нагоре. Пак ще трябва да пускам " помпата" за клиентите. До село за буркани с автобуса трябва да ходя, да ми се смеят комшиите. Недей така.

    12:26 15.03.2026

  • 56 Сульо русоробски

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Платежонеспособен":

    Не си ли даваш сметка.че за глупостите които драскаш,ще дойде ден,когато ще плащаш с лихвите??!? С това на раменете няма как да си платежно способен

    Коментиран от #60

    12:29 15.03.2026

  • 57 поручик Христо Иванов

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ерик винтерсторм":

    12:30 15.03.2026

  • 58 Пръцкоо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Голям пердах":

    Май чрез името си го просиш

    12:31 15.03.2026

  • 60 Пръдлячко

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Сульо русоробски":

    Заедно с м@й катти , онази адвокатката от укрофондацията ще ви прррр скаммм якоо в г3ааа ,без извинение ,и изобщо не съм политкоректен ,щото не съм политик ,рииишшш !

    12:33 15.03.2026

  • 61 Бат Котьо

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пръдльооо":

    Единствено мойш ми седнеш на х....я и хууубаво да се иззз прррр дишшш . От мен да го знаеш e ббб ...ннн ...г333 ,рахат прррр диийй !

    Коментиран от #64

    12:36 15.03.2026

  • 62 Сульо изражденски

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Сульоо":

    Скрий се!Страхуват се бедняците,заможните хора не се страхуват,дори и година да продължат военните действия.

    12:37 15.03.2026

  • 63 На БАБА фърчилото

    1 1 Отговор
    Сега поскъпват горивата , а след тях и всичко друго. Започваме пак да плащаме американската лудост и техните сметки !

    12:38 15.03.2026

  • 64 Пръдльооо

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Бат Котьо":

    Ще те пробвам с едно яко круше в сурата и няма да има нужда от други проби!

    Коментиран от #69

    12:40 15.03.2026

  • 65 Сульоо

    0 1 Отговор
    Виждам че си небинарно младо розаво епилллирано коте ,мойш ми сммммуу чишшш х....я за натурална розова хималайска соллл и представи си ,нямам нищо напротив !

    Коментиран от #68, #71

    12:42 15.03.2026

  • 66 Не няма

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Сульоо":

    И срока е фиксиран от частичните избори в САЩ. До тогава всичко ще е приключило отдавна ако трява дори и в Иран да не е остан камък върху камък. А този поротик ще бъде превърнат в най-милитаризираната зона в света където ще има няколко стотин вонни кораба от всички зантиресовани страни в света. Терора на режима на аятоласите няма да мине интересите са прекалено големи, а трябва по Иран ще бъде пусната всяка съществуваща не ядрена бомба притежавана от засегнатите страни, но бокиране няма да има каквото и да коства това Единсвената отчаяна надеждата на Иран в момента е другите страни да се обърнат сещу САЩ заради цеините, но това няма да стане заради мого други интереси. Резутата ще е точно обратен всички еднино срещу Иран и тогава вече може и да има дори и сухопърно нападение на остатаците от режима на аятоласите

    Коментиран от #72

    12:42 15.03.2026

  • 67 Да,така е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асамблея "Знаме на мира "":

    От Иран и Русия е гарантирано!

    12:43 15.03.2026

  • 68 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Сульоо":

    Ял ли си бой от "небинарен"??!!??!!!!!!??

    Коментиран от #70

    12:45 15.03.2026

  • 69 Бат Котьо

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пръдльооо":

    Кви корошета бре Плеее Шивия ,меккка киткооо ,виж първо че челото тии се доближава вече до врата тии като на Ленин ,но това не пречи изобщо да ми лап пашшш х...я 😂😂🖕 !

    12:45 15.03.2026

  • 70 Сульоо

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пръдльооо":

    А истински нада ренн сирррр е нясъъъл х...й с буйна растителност смммууу каллл ли си,ааа епилллиранна мишшш коо 🐀 ,хахахаха ...?

    12:48 15.03.2026

  • 71 Сульооо неумниий

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Сульоо":

    Какво виждаш ,след като си кьорав и изтърван?

    12:49 15.03.2026

