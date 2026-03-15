Продължават вълните от израелски и ирански удари

В изявление на X, Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че израелската армия е „започнала масивна вълна от атаки срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в западната част на страната“.

Междувременно иранската армия заяви, че е предприела „мощни“ удари с дронове срещу израелски центрове за сигурност и полицейски щабове от ранната неделна сутрин, добавяйки, че продължава своята „легитимна защита“ на иранския народ.

Докато израелските военни продължават да нанасят удари по цели в Иран и Ливан, се предприемат и дипломатически ходове – макар и може би по-скоро с поглед към бъдещето, отколкото с индикация за бърз край на боевете.

Сред ключовите фигури от израелска страна, както е бил в продължение на много години, е Рон Дермер, един от най-доверените помощници на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израелски източник съобщава пред CNN, че Дермер е посетил Саудитска Арабия през последните две седмици, където е обсъдил, наред с други въпроси, кампанията на Израел срещу Хизбула в Ливан, която ескалира рязко този месец, както и възможни бъдещи споразумения за прекратяване на огъня там. Визитата, която се проведе след началото на войната с Иран, беше съобщена за първи път от израелското армейско радио.

CNN съобщи преди това, че Нетаняху е избрал Дермер да ръководи евентуални преговори с Ливан, но израелски служител заяви пред CNN, че това не означава, че има конкретни планове за директни преговори в този момент.

От своя страна, ливанското президентство, заедно с правителството, е в процес на сформиране на делегация с цел преговори с Израел, съобщава източник пред CNN.