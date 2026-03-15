Продължават вълните от израелски и ирански удари

15 Март, 2026 12:45 1 717 39

Докато израелските военни се сражават, ключов помощник на Нетаняху говори за ливанската дипломация

В изявление на X, Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че израелската армия е „започнала масивна вълна от атаки срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в западната част на страната“.

Междувременно иранската армия заяви, че е предприела „мощни“ удари с дронове срещу израелски центрове за сигурност и полицейски щабове от ранната неделна сутрин, добавяйки, че продължава своята „легитимна защита“ на иранския народ.

Докато израелските военни продължават да нанасят удари по цели в Иран и Ливан, се предприемат и дипломатически ходове – макар и може би по-скоро с поглед към бъдещето, отколкото с индикация за бърз край на боевете.

Сред ключовите фигури от израелска страна, както е бил в продължение на много години, е Рон Дермер, един от най-доверените помощници на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израелски източник съобщава пред CNN, че Дермер е посетил Саудитска Арабия през последните две седмици, където е обсъдил, наред с други въпроси, кампанията на Израел срещу Хизбула в Ливан, която ескалира рязко този месец, както и възможни бъдещи споразумения за прекратяване на огъня там. Визитата, която се проведе след началото на войната с Иран, беше съобщена за първи път от израелското армейско радио.

CNN съобщи преди това, че Нетаняху е избрал Дермер да ръководи евентуални преговори с Ливан, но израелски служител заяви пред CNN, че това не означава, че има конкретни планове за директни преговори в този момент.

От своя страна, ливанското президентство, заедно с правителството, е в процес на сформиране на делегация с цел преговори с Израел, съобщава източник пред CNN.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 26 Отговор
    ПО РАНО ИЗРАЕЛСКОТО ПВО
    ПРОПУСКАШЕ 1 ОТ 10 РАКЕТИ
    .....
    А СЕГА 5 ОТ 10 РАКЕТИ .
    .....

    12:47 15.03.2026

  • 3 си дзън

    35 28 Отговор
    Абе нещо американски удари защо нема бе? Дедо Дончо май свърши джепането.
    Три дена иху - после - тихо.

    12:48 15.03.2026

  • 4 ГЕВГИРА Е РЯДЪК

    22 20 Отговор
    Така че умната.

    12:48 15.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    27 5 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Пак се отлага.

    12:49 15.03.2026

  • 7 Май

    26 3 Отговор
    "миротвореца" иска преговори за прекратяване на войната !

    12:51 15.03.2026

  • 8 ХИТЪР БРОКЕР

    27 3 Отговор
    Квадратния метър в Тел Авив много е паднал. Да купувам ли??

    Коментиран от #33

    12:51 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пригожин

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Не всеки може Киев за два дня.

    12:53 15.03.2026

  • 11 Възможно е

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    в Иран да има доста военни обекти, а само 15-20, затова продължава 15 дни. А може и 30 да продължи, ако има още неунищожени цели. Говори се, че Иран е складирал оръжия и под земята, така че трябва време.

    12:53 15.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 2 Отговор
    ДАЖЕ АЗ РУСОФИЛА СЕ ВЪЗМУТИХ
    КАТО ГЛЕДАХ ВИДЕО КАК 20 РАКЕТИ ГРАД
    ИЗСТРЕЛЯНИ ОТ ИРАНСКИТЕ МИЛИЦИИ В ИРАК
    СИ ВЛЯЗОХА В ЕДНА АМЕРИКАНСКА БАЗА
    ....
    НЯМАШЕ НИКАКВА СЪПРОТИВА
    .....
    САМАЯ МОГЪЩА АРМИЯ В МИРЕ ?!

    12:54 15.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейкин

    6 14 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    12:55 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Американският министър на отбраната

    5 12 Отговор
    Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“. По думите му това се е случило след въздушен удар в началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Ирански представители вече са потвърдили, че новият върховен лидер е пострадал, но не разкриват подробности за състоянието му.

    12:56 15.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъъъъъ

    6 8 Отговор
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви ескалацията на операция "Истинско обещание 4“, с което даде началото на 53-та вълна от атаки срещу командните центрове на израелския режим и американските бази в региона на Персийския залив.
    Под свещеното кодово име " Я Джавад ал-Айма Адракани“ ("О, Най-щедрият от имамите, помогни ми“, пряка връзка на конфликта със свещената война за отмъщение за смъртта на „мъчениците“, убити от американско-израелската операция " Епична ярост“), атаката бележи нова фаза от тоталния конфликт, като Техеран показва, че има средствата да взриви напълно сърцето на американската и израелската военна машина в региона и техните икономически интереси....Иранските сили използваха опустошителна комбинация от 10 хиперзвукови ракети " Фатах“ и "Кадр“, заедно с рояци дронове срещу базата Ал-Дафра в Обединените арабски емирства, която беше избрана като основен център за подкрепа и разузнаване за атаки срещу Иран, както и като контролен център за вътрешния фронт на Израел.... Новинарските канали и социалните мрежи разпространяват " апокалиптични“ сцени от нощна израелска бомбардировка.
    Атаката е била толкова тежка, че енергийната мрежа на Иран е била унищожена, като се съобщава за мощни експлозии и големи пожари в съоръженията. Щетите се оценяват като особено големи, като експертите предупреждават, че може да има последици за доставките на енергия и функционирането на критичната инфраструктура. Ситуацията се влошава с всяка секунда,

    Коментиран от #25

    13:05 15.03.2026

  • 21 Добри новини

    9 9 Отговор
    Джуджето исраил вече прилича на Ивицата Газа.

    Коментиран от #32

    13:08 15.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Курти

    6 4 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран вече 5та година

    Коментиран от #35

    13:25 15.03.2026

  • 25 Ислямистки терористи,

    5 12 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъъ":

    какво друго да очакваш от тях, знаят че ако сега изпуснат властта, с тях е свършено. Точно затова терористичните групировки като Хамас, Иранския корпус и Хизбула трябва да бъдат ликвидирани. Тръмп е много прав, че с терористи не може да се преговаря.

    13:25 15.03.2026

  • 26 Георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Израелската армия съобщи,":

    Мосад са имали много добро агентурно покритие на президент и върховно военно управление на Иран. Също и във военното производство донякъде. Затова и този първоначален терористичен успех с ликвидацията на президента и другите. А и те сами се издадоха, като отбелязаха веднъж, че са знаели къде се провеждат важните срещи и през кой прозорец трябва да влезе дронът. Сега вече работи лов на агенти на Мосад и даже и тук четем за това.

    13:32 15.03.2026

  • 27 А ГДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Израелската армия съобщи,":

    СатанЯхууу ?

    13:36 15.03.2026

  • 28 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    А на Итмар Бен Гавир ,главата намериха ли я вече ?

    Коментиран от #31

    13:37 15.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Разбира се.

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй":

    Бен Гвир си дойде с главата и всичките си крайници. Даже разказа собствена версия за смъртта си.

    13:40 15.03.2026

  • 32 Сам не си вярваш,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Добри новини":

    май!

    13:42 15.03.2026

  • 33 ПРОГРЕСИВЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ХИТЪР БРОКЕР":

    В БАКЪРЕНА ФАБРИКА 2/2кв.м
    СУПЕР ИЗЛОЖЕНИЕ И ТИХИ СЪСЕДИ...ИДВАЙ....

    14:00 15.03.2026

  • 34 Днес САЩ и Израел колко

    2 2 Отговор
    пури победиха Иран?

    14:06 15.03.2026

  • 35 Единствената сирена коя вие

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Курти":

    тук си ти.

    14:07 15.03.2026

  • 36 Бай Дончо

    1 2 Отговор
    От началото на военната операция побеждавам Иран по 50 пъти на ден.

    14:09 15.03.2026

  • 37 Смешник

    1 2 Отговор
    Говори се че Нетаняху не е жив я го представят чрез искуствен интелект

    Коментиран от #39

    14:14 15.03.2026

  • 38 МОСАД

    0 0 Отговор
    АКТУАЛНО и ВАЖНО
    Абдула Джалали Насаб, ръководител на военното разузнаване на иранския режим, назначен след като предшественикът му беше елиминиран преди две седмици, е бил убит.
    Насаб беше смятан за един от ключовите заговорници зад клането на евреи на 7 октомври 2025 г.

    14:26 15.03.2026

  • 39 Гост 9

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Смешник":

    Кажи ,че си Копейка ,без да казваш ,че си Копейка .
    Мозък колкото у планктон -разпознат си на момента.

    14:30 15.03.2026

