Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Нови удари в Близкия изток

15 Март, 2026 12:17 1 164 42

  • иран-
  • ливан-
  • нападение-
  • атака

Тръмп се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други да изпратят кораби в региона

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавните ирански медии съобщиха, че „няколко точки“ в иранския град Исфахан са били обект на ракети. Видео показва гъст дим над града, но не е ясно какво го е причинило. Един човек е бил убит, когато е била изстреляна ракета към жилищна сграда в Ливан. Боеприпаси са паднали и на няколко места в централен Израел, докато държавите от Персийския залив съобщават за отблъскване на удари на тяхна територия.

Държавите реагират на призива на Тръмп: Американският президент каза, че „се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други“ да изпратят кораби в региона, за да помогнат на САЩ да осигурят Ормузкия проток. Южна Корея заяви, че ще вземе решение след „внимателен преглед“. В Япония правителствен служител заяви, че всяко решение за изпращане на военноморски кораби в Близкия изток за ескортиране на кораби ще се сблъска с „големи препятствия“. В отделни коментари за CNN, нито Китай, нито Обединеното кралство са потвърдили участие в подобен план.

Пентагонът публикува имената на шестимата американски военнослужещи, които бяха убити, след като самолет за презареждане KC-135 се разби в Ирак.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    29 4 Отговор
    САЩ влезнаха в капан, по страшен от Виетнам!!!

    Коментиран от #23

    12:18 15.03.2026

  • 2 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Наддай се Тръмпе на пияна жЕна

    12:20 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха Ха ха ха

    14 2 Отговор
    Надява се на трета световна война. И без това е дърт и много не му остава, да погуби всички нали тъй…

    12:23 15.03.2026

  • 5 Айдеее…

    12 3 Отговор
    Има ли смелчаци да пробват иранските ракети и дронове? Първия най-смел получава похвала и мемориал от Тръмпито за мечки времена ха ха

    12:25 15.03.2026

  • 6 ХЕГЕМОНА МОЛИ ЗА ПОМОЩ

    12 3 Отговор
    Защо така??

    12:26 15.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    А ЗАЩО НЕ И 250 000 КИТАЙСКИ МИРОТВОРЦИ
    С ПВО РАКЕТИ ДА ПАЗЯТ ИРАН ОТ
    ЦИОНИСТИТЕ И САЩ ?:)

    12:27 15.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 3 Отговор
    Вероятно и Япония и.Франция.също.са."пас".Защо ли?

    12:27 15.03.2026

  • 9 Смех, бате

    10 4 Отговор
    Празни надежди след много лъжи помпане на мускули. Ето на, рев и сополи.

    12:28 15.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хмм

    9 1 Отговор
    Истината за разбилия се самолет-цистерна е по-различна според някои чужди независими медии, които твърдят, че два американски самолети-цистерни са се сблъскали във въздуха, при което са загинали тричленните екипажи на двата самолета. Предполага се, че инцидентът се дължи на преумората на пилотите, които действат в екстремни условия и трудна за навигация среда. Обявената смърт на шестима военни, а не на трима, е в подкрепа на тази информация. Засега официално 5 самолети-цистерни са унищожени, което значително затруднява работата на изтребителите.

    Коментиран от #19

    12:29 15.03.2026

  • 12 Дудов

    7 1 Отговор
    Най-лошото което някой може да ти го направи е нищо с това което сам можеш да ки причиниш

    12:30 15.03.2026

  • 13 Чуй чуй

    6 2 Отговор
    Падане с гръм и трясък. Бум. Ето ви демокрация и демократични ценности, крах и пепел.

    12:30 15.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ПРЕДПОЛАГАМ ЧЕ В ЕС , СЛЕД КАТО БЯХА УНИЖЕНИ ОТ ИЗРАЕЛ И САЩ
    .. ТАЙНО СЕ ПОДХИЛКВАТ НА ТРЪМП И НЕТАНЯХУ :)

    12:30 15.03.2026

  • 15 Анонимен

    8 1 Отговор
    Световните сили показват голям апетит към природните дадености на тази страна.Всички заинтересовани да заповядат на трапезата.Тя е готова .

    12:30 15.03.2026

  • 16 ХИТЪР БРОКЕР

    8 2 Отговор
    Цените на апартаментите в Тел Авив падат. Защо така

    12:30 15.03.2026

  • 17 Той ненормалника

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    също се хвалеше, че е победил уж.

    12:31 15.03.2026

  • 18 Уникално

    4 10 Отговор
    Чобаните, тръгвайте да браните Иран, там ще се обучите за терористи и после като се върнете в Европа ще приложите нученото

    Коментиран от #29

    12:32 15.03.2026

  • 19 Да или Да

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    Свалени са и двата. Въпроса е от иранците или от амерските съюзници? И в двата случая погрома е сигурен.

    12:32 15.03.2026

  • 20 Копейкин

    3 7 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    12:33 15.03.2026

  • 21 БАТ ЖОНИ ТА ТИ

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Джони":

    НЕ СИ ИЗГЛЕДАЛ РУСКАТА ПРОДУКЦИЯ: "ПУЛУЖЕНИЕТУ Я ПО ЛОШУ ОТ ЪВГЪНИСТАН" И СИ ТРЪГНАЛ ДА СИ КУПУВАШ ПУКАНКИ". НЕ БЪРЗАЙ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА НЕ СТИГНЕШ ДО ПУКАНКИТЕ. ВСЕ ПАК ИМА ТОЛКОВА МНОГО ПУКНАЛИ КОПЕЙКИ БЛИЗО ДО КОЧИНАТА. РАЗГЛЕДАЙ ТЯХ ПЪРВО.

    12:34 15.03.2026

  • 22 Прогресивна България

    5 1 Отговор
    Победа на Иран и Путин,долу Европа!

    12:34 15.03.2026

  • 23 много

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    по-страшен. От Виетнам някак си се измъкнаха, тук няма да успеят, защото Иран е решил да довърши войната си докрай. А това вероятно означава изчезването на държавата Израел и смяната на световния хегемон. Иран пише история и плаща с кръвта си за това. Хънтингтън беше отбелязал, че ислямския свят няма своя държава-ядро, което е причината често да става участник във войни и вътрешни размирици. След тази война Иран ще бъде държавата-ядро за ислямския свят, около която ще се обадинят всички арабски страни, в това вече няма никакво съмнение. А с петродолара ще си отиде и хегемонията на САЩ и вечните им войни по целия свят.

    Коментиран от #40

    12:34 15.03.2026

  • 24 Ами

    7 2 Отговор
    "Надежда всяка тука оставете".
    Операция "Спасяването на редник Тръмп" се отлага за неопределено време.

    12:34 15.03.2026

  • 25 Кухоглава копейка

    4 7 Отговор
    Ще се мриееее.

    12:35 15.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишел

    9 3 Отговор
    Ким Чен Ун: Ако Иран поиска помощ във войната срещу Израел, ние ще му я предоставим. Смятам, че една ракета от нашите ще е достатъчна.

    Коментиран от #30

    12:36 15.03.2026

  • 28 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    8 1 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    12:36 15.03.2026

  • 29 Всичко точно

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Уникално":

    Иран се брани успешно, унищожава целите си в Израел като дронове и ракети прелитат над две държави необезпокоявани. Амерските бази в Персийския залив са унищожени, войските им бягат. Тръмпито го боли главата а ти вземи аналгинче да не ти прилошее.

    12:37 15.03.2026

  • 30 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    А ти поискай направление от личния лекар за психиатър 😂

    12:38 15.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    САЩ И ИЗРАЕЛ ДА СЕ МОЛЯТ
    КИМ ДА НЕ ТРЪГНЕ ДА ОБЕДИНЯВА КОРЕИТЕ
    ИЛИ
    СИ ЦЗИНПИН ДА ОСВОБОЖДАВА ТАЙВАН
    .. ..
    ЧЕ НЯМАТ ДЖАПАНЕ И ЩЕ БЪДАТ В МНОГО РАЗКРАЧЕНА ПИЗИЦИЯ

    Коментиран от #35

    12:39 15.03.2026

  • 32 ТОВАРИШ СТАЛИН

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    СТИГА С ТЕЗ КОМУНДУРСКИ МЕЧТИ И БЛЯНОВЕ. КОМУНДУРСКАТА ВИ ЛЕГНИ-СТАЛИНСКА ПАРТИЯ, ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА. ТРЯБВА ДА СВИКНЕТЕ С ГОРЧИВАТА ИСТИНА.

    12:40 15.03.2026

  • 33 Оня с коня

    4 8 Отговор
    ВИДЯХМЕ Я първата армия на света колко струва

    пълни смешници били с меки китки

    12:41 15.03.2026

  • 34 Накратко

    9 0 Отговор
    Смляха ги от бой...

    12:43 15.03.2026

  • 35 СМЕШНИК - КОПЕЙКА НЕЩАСТНА,

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    АЛТЕРНАТИВА ЗА АДА, ТОВА Е КОЕТО ПРЕДСТОИ ЗА ЧАЛМИ И АЛЧНИ КОМУНДУРИ.

    12:45 15.03.2026

  • 36 Сила

    1 5 Отговор
    А къде е Клепараяху?

    Коментиран от #38, #41

    12:45 15.03.2026

  • 37 Антон

    3 0 Отговор
    разбира се че краварите очакват други да изпратят кораби в протока.Те, краварите, ще пазят корабите пот далече и високо, но на първа линия трябва да са корабите на други държави. Та като има фира, други кораби да потъват. Целлия маркетинг на американскоте въоръжени сили се срути. Оказа че военнолюбците се страхуват изключително много от материални загуби. И това само от Иран. Сега си представте Русия и Китай срещу нато. Комшар за западняка

    12:46 15.03.2026

  • 38 Изкуствен интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сила":

    Скоро ще го видите, натъкмяваме му ушите.

    12:47 15.03.2026

  • 39 Някой

    2 0 Отговор
    Китай защо да праща кораби? Има договорка с иранците да не нападат китайски кораби. Много по-евтино е да се договориш отколкото да водиш война. Три са нещата, за които най-често се водят войни: петрол, територии и лично его. Тръмп иска и трите неща, а Нетаняху иска територии.

    12:48 15.03.2026

  • 40 Скот Ричър

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "много":

    След убийството на Върховния лидер, ционистите очакваха властта в Иран да падне и капитулира, но се получи обратния ефект. Всички мюсюлмани в региона се обединиха и подкрепиха новия лидер и заклеймиха американци и евреи със пълно изтребване. Взривяването на девическото училище и смъртта на 160 деца от американска ракета отвори Кутията на Пандора и адът се изсипа върху нападателите. Няма връщане назад, няма извинявай, няма прошка. Израел ще се превърне в пепел, американски крак няма да стъпи повече в Персийския залив. Това не са обещания а план който ще се изпълни.

    12:48 15.03.2026

  • 41 Нема го

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сила":

    Пиши го бегъл

    12:50 15.03.2026

  • 42 Тц...

    0 0 Отговор
    Едвали някой ще се върже да рине изср@.Но.То от бай Доньо....

    12:51 15.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания