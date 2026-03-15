Нови удари в Близкия изток

Държавните ирански медии съобщиха, че „няколко точки“ в иранския град Исфахан са били обект на ракети. Видео показва гъст дим над града, но не е ясно какво го е причинило. Един човек е бил убит, когато е била изстреляна ракета към жилищна сграда в Ливан. Боеприпаси са паднали и на няколко места в централен Израел, докато държавите от Персийския залив съобщават за отблъскване на удари на тяхна територия.

Държавите реагират на призива на Тръмп: Американският президент каза, че „се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други“ да изпратят кораби в региона, за да помогнат на САЩ да осигурят Ормузкия проток. Южна Корея заяви, че ще вземе решение след „внимателен преглед“. В Япония правителствен служител заяви, че всяко решение за изпращане на военноморски кораби в Близкия изток за ескортиране на кораби ще се сблъска с „големи препятствия“. В отделни коментари за CNN, нито Китай, нито Обединеното кралство са потвърдили участие в подобен план.

Пентагонът публикува имената на шестимата американски военнослужещи, които бяха убити, след като самолет за презареждане KC-135 се разби в Ирак.