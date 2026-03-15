Високо ниво на ентусиазъм сред казахстанците

Американски експерти, участващи като международни наблюдатели в референдума за новата Конституция на Казахстан, коментираха голямото политическо събитие в централноазиатската република по следния начин.

Уесли Александър Хил, заместник-директор на Програмата за енергия, растеж и сигурност в Международния данъчен и инвестиционен център (САЩ):

„Специално посетихме селските райони, където има по-малък трафик и гъстота на населението. Лично посетих 13 избирателни секции в различни села. И наблюденията ми бяха много окуражаващи по отношение на спазването на международните стандарти. Видях добра организация и доста високо ниво на ентусиазъм сред казахстанските граждани!“

Ралф Вини, вицепрезидент на Американско-евразийския център:

„Видях много възрастни хора да излизат да гласуват. Казаха ми, че е много важно, че гласуват за бъдещето на децата и внуците си. Гласуваха за върховенството на закона, което е много важен въпрос за много хора. Казаха, че е много важно да гласуват и да допринесат за бъдещето на страната си.“ „Всичко мина гладко, нямаше проблеми.“