Високо ниво на ентусиазъм сред казахстанците

15 Март, 2026 15:05 1 108 5

Така американски наблюдатели коментираха гласуването за нова конституция на страната, което се провежда днес

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски експерти, участващи като международни наблюдатели в референдума за новата Конституция на Казахстан, коментираха голямото политическо събитие в централноазиатската република по следния начин.

Уесли Александър Хил, заместник-директор на Програмата за енергия, растеж и сигурност в Международния данъчен и инвестиционен център (САЩ):

„Специално посетихме селските райони, където има по-малък трафик и гъстота на населението. Лично посетих 13 избирателни секции в различни села. И наблюденията ми бяха много окуражаващи по отношение на спазването на международните стандарти. Видях добра организация и доста високо ниво на ентусиазъм сред казахстанските граждани!“

Ралф Вини, вицепрезидент на Американско-евразийския център:

„Видях много възрастни хора да излизат да гласуват. Казаха ми, че е много важно, че гласуват за бъдещето на децата и внуците си. Гласуваха за върховенството на закона, което е много важен въпрос за много хора. Казаха, че е много важно да гласуват и да допринесат за бъдещето на страната си.“ „Всичко мина гладко, нямаше проблеми.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цицелко

    13 2 Отговор
    Иди! Брюкселската димукрация иди!

    15:06 15.03.2026

  • 2 Абе

    14 3 Отговор
    Какво ни занимавате цял ден с казахстанците, като че ли му пука на някой?

    15:08 15.03.2026

  • 3 Дари

    14 1 Отговор
    И тях ще оправят,като нас.....Демек ще занулят и поробят! Западни наблюдатели.....ха-ха-ха! После майданче,курабийки,няколко милиона мъртъвци,закриване на заводи,предприятия,зарязване на танкове и ракети и..... риене на дъното.

    15:23 15.03.2026

  • 4 миленке

    9 1 Отговор
    а сега нацъкай други пълнежи
    що има избори из африка
    да си получиш хонорарчето

    интересно кой ли ви плаща за тез цъканици

    15:33 15.03.2026

  • 5 И тука ли

    0 0 Отговор
    ДОЙДОХТЕ да ровите бе краварски ме.ерета . ЗАСЛУЖАВАТЕ най после и у ВАС да запуши на барут.

    16:16 15.03.2026