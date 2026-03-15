БСП-ОЛ представи листите. Зарков: Ще бъдем на предните редици на борбата срещу порочния модел на управление

БСП-ОЛ представи листите. Зарков: Ще бъдем на предните редици на борбата срещу порочния модел на управление

15 Март, 2026 16:12 1 619 54

Ако някой казва, че не е нито ляв, нито десен, значи е десен. БСП знае своята посока, каза Зарков на Националното съвещание на левицата преди изборите

БСП-ОЛ представи листите. Зарков: Ще бъдем на предните редици на борбата срещу порочния модел на управление - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова

„Намираме се на важен етап от нашия нов път като партия. Път, който може, трябва и ще ни изведе към единственото достойно място за една лява, социалистическа сила - водещото място в българската политика.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на Националното съвещание на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ преди предстоящите парламентарни избори.

Той подчерта, че България има обективна нужда от левицата. „Никой друг не може да изпълни дълга към българските граждани, към хората на труда, хората, които имат нужда от подкрепа и хората, които искат да видят обществото ни по-справедливо и солидарно. Всички те имат нужда от нас и ние нямаме право да ги подведем.“, категоричен бе Зарков.

Той посочи и пътя пред БСП - да промени себе си, за да промени България. „Да я превърнем в справедлива държава, в която никой не е над правилата и в която българите виждат своя дом“, каза социалистът. Според него България трябва да е държава на достъпа – до образование, здравеопазване, правосъдие, както и такава на баланса между властите. „Институциите да не пречат на гражданите, вместо да им помагат и никоя самозабравила се мутра да не ни командва.“, допълни Крум Зарков.

„Не на последно място, наш дълг е да превърнем България в държава на мира, която осъзнава, че войната е най-голямото нещастие, а не геополитическа играчка“, каза още председателят на НС на БСП.

Крум Зарков посочи, че от зимата на 2025 г. страната ни не е същата. „Българските граждани показаха, че няма да търпят беззаконие, арогантност и зависимости. И ние в БСП първи демонстрирахме, че сме и ще бъдем част от тази нова България. И сега ние, отново първи, излизаме пред българските граждани с листите си, без да се крием и притесняваме, за да сложим край на един порочен управленски модел. Той започна с горделиво обещание за бутане на барбекюта и разтурване на корупцията и завършва, препънал се в канапето на Пепи Еврото, седнал на него и потънал дълбоко. На това слагаме край и ние ще бъдем в предните линии на тази победна борба.“, каза Зарков.

Той категорично отхвърли твърдението, че в политиката няма нужда от идеология. „Зад всяко решение в парламента има идеологическа закваска и зад всяко гласуване – идея. Ако не се водим от нея, а само по течението, това не е промяна, а продължаване, както досега. Няма попътен вятър за някой, който не знае посоката. А както казваха мои университетски преподаватели – ако някой казва, че не е нито ляв, нито десен, значи е десен.“, посочи Крум Зарков.

По неговите думи целта на БСП-ОЛ е да реши истинските проблеми на България, а не измислените. „Едно голямо мнозинство в България не приема неравенствата, корупцията, тоталната несправедливост. Да, това не е електорално мнозинство зад левицата, но това е мястото, където се чувстваме най-добре. Ние променяме дневния ред на българската политика и това е начинът да постигнем целите си. Нашите теми стават и все повече ще стават теми на обществото.“, категоричен бе той.

Заместник-председателят на НС на БСП и председател на столичните социалисти Иван Таков каза: „Повече от 35 години ни беше забранявано да мечтаем. Казваха ни, че живеем в най-добрата от всички възможни политически системи, че неолибералната политика и държава нямат алтернатива. В резултат на това българската индустрия беше нарязана за скрап, знанието, здравето и културата бяха превърнати в стоки за търговия, а обществото се раздели на една малка прослойка много богати и огромно мнозинство, което с тревога гледа към утрешния си ден. Крайно време е да сложим край на този разпад.“.

Според него една друга България е възможна. „Една социална и лява държава, в която икономиката работи за обществото, а не за малцина милионери. Държава, в която трудът е достоен и защитен. Държава, която се грижи за хората, а не за печалбите и в която данъчната отговорност е справедливо разпределена между тези, които имат и онези, които нямат“, заяви той.

Президентът на България (2002-2012) Георги Първанов и почетен председател на АБВ подчерта, че отговорът на въпроса "Каква е целта на лявото?" е ясен - да се върне представата за БСП - ОЛ като силна формация, която е способна да решава проблемите на хората и на държавата.

„Имаме силна и убедителна листа и платформа, с която не могат да се сравняват другите партии. С това БСП може да води напред и цялата коалиция.“, категоричен бе той. По думите му само БСП-ОЛ може да донесе политическа стабилност на промяната. Според него всички други партии на политическия терен са опоненти на лявото.

Националното съвещание на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА се проведе в присъствието на стотици социалисти и симпатизанти на левицата - представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници. На него председателят на НС на БСП Крум Зарков връчи и членски карти на новопостъпили млади социалисти. По време на съвещанието бяха представени водачите на листи и за народни представители от лявата коалиция за предстоящите парламентарни избори на 19 април:

1 МИР Благоевград: Гергана Орманлиева;

2 МИР Бургас: Крум Зарков;

3 МИР Варна: д-р Десислав Тасков;

4 МИР Велико Търново: Михаил Михалев;

5 МИР Видин: Боян Балев;

6 МИР Враца: Иван Георгиев Иванов;

7 МИР Габрово: Николай Цонков;

8 МИР Добрич: Сияна Фудулова;

9 МИР Кърджали: Милко Багдасаров;

10 МИР Кюстендил: Иван Ибришимов;

11 МИР Ловеч: Николай Бериевски;

12 МИР Пазарджик: Петя Цанкова;

13 МИР Перник: Иво Ангелов;

14 МИР Монтана: Пламен Младенов;

15 МИР Плевен: Илиян Йончев;

16 МИР Пловдив-град: Татяна Дончева;

17 МИР Пловдив-област: Атанас Телчаров;

18 МИР Разград: Николай Пенчев;

19 МИР Русе: Деница Иванова;

20 МИР Силистра: Владимир Маринов;

21 МИР Сливен: Соня Келеведжиева;

22 МИР Смолян: Севдалин Хъшинов;

София 23: Габриел Вълков;

София 24: Крум Зарков;

София 25: Атанас Атанасов;

26 МИР София-област: Владимир Георгиев;

27 МИР Стара Загора: Иван Кръстев;

28 МИР Търговище: Гергана Алексова;

29 МИР Хасково: Ленко Петканин;

30 МИР Шумен: Валери Жаблянов;

31 МИР Ямбол: Красимир Йорданов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 борба с порока

    39 2 Отговор
    Порочния модел, в който и вие участвахте...

    Коментиран от #25

    16:14 15.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 4 Отговор
    Какво ляво има в червените олигарси?

    Коментиран от #5

    16:15 15.03.2026

  • 3 Реалист

    34 1 Отговор
    Странно , досега бяха със , сега щели да са срещу ! Или това предизборно, пък после пак ще драпате да сте в сглобката ?

    16:17 15.03.2026

  • 4 безпартиен

    16 1 Отговор
    То добре да си отпред,но трябва да си пазиш з@дника!Ако пък си с омекнали китки - носи си смазочни материали!

    16:17 15.03.2026

  • 5 безпартиен

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Резбата!

    16:18 15.03.2026

  • 6 как да ви повярвам

    17 1 Отговор
    Вижте там някои от лидерите на партии да ви пусне някой глас за да прескочите бариерата.

    16:18 15.03.2026

  • 7 Същите стари боклуци

    18 2 Отговор
    Не става ново заведение със старите комунисти-олигарси, дори и с либер@стк0т0 г0мн0 Крумчо начело!

    16:19 15.03.2026

  • 8 БКП

    23 1 Отговор
    десетилетия наред само обещава и нищо , само ще , ще , ще....... И само пълнят гуши и лапат ненаситно !

    16:20 15.03.2026

  • 9 хмммм

    15 3 Отговор
    коткоубиец

    16:21 15.03.2026

  • 10 Ехааааа

    16 5 Отговор
    БКП пак си е сменила името....това, че навремето сменихте насила имената на турците в България, природата вижте как ви наказва.....накрая ще се прекръстите на RIP

    16:22 15.03.2026

  • 11 Добруджанец

    19 1 Отговор
    Ха ха ха...8 МИР Добрич...Сияна Фудулова ?!
    Позната...само да знаете как псува...дори Колю-каруцаря и Рая ще се заЧЕРВЕНеят...

    16:22 15.03.2026

  • 12 Дориана

    24 3 Отговор
    Тези популистки предизборни обещания българския народ вече ги е чувал от БСП ОЛ. Те съзнателно в името на властта излъгаха и предадоха избирателите си. В тази партия има хора, които са свързани и зависими от Борисов и Пеевски. Подкрепяха с всички сили корупцията, мафията, полицейщината, рекетите , изпълняваха всички поръчки на Борисов и Пеевски даже и Конституцията погазиха. Така, че няма как само защото един лидер е сменен с друг БСП ОЛ изведнъж да се " прероди " в достойна за уважение партия. Отпадат от Парламента.

    Коментиран от #20

    16:22 15.03.2026

  • 13 БСП олимпийци

    4 12 Отговор
    може и да влязат в парламента!

    16:26 15.03.2026

  • 14 Няма бира

    12 1 Отговор
    Разкрити сте. Закривай!

    16:26 15.03.2026

  • 15 Зарков , когато на беше в бсп- то и

    13 4 Отговор
    БСО - предадоха Бългерският ЛЕВ!! Затова мястото им Е вън от парламента- завинаги!

    Коментиран от #32

    16:27 15.03.2026

  • 16 Минувач

    13 1 Отговор
    Убавци, някои направо ще занулят

    16:28 15.03.2026

  • 17 Странно

    16 1 Отговор
    От 2009 членовете на БСП са повече от избирателите им!

    16:31 15.03.2026

  • 18 зарчо: Ще бъдем на предните редици на

    10 4 Отговор
    инфлацията

    Безконтролна спекула с цените залива пазара два месеца след смяната на валутата
    Безконтролна спекула и масово приравняване на цените от левове в евро заливат българския пазар малко повече от два месеца след официалното приемане на единната европейска валута. Докато държавната статистика отчита успокояване на инфлацията у нас до едва 2,3 процента, гражданите ежедневно сигнализират за драстични, напълно необосновани скокове в цените на основни стоки и услуги.

    Психологическият ефект на пазара
    Бизнесът масово се възползва от смяната на валутата, за да реализира допълнителни печалби за сметка на потребителите. За тази тревожна тенденция алармира журналистката Ружа Райчева в публикация в социалните мрежи.

    "Масово се наблюдава явлението цените в евро да се приравняват на левовите си стойности. Тоест - двойно", категорична е Райчева. Според нея търговците използват чисто психологическия ефект от по-ниските номинални стойности в новата валута, за да маскират сериозното поскъпване.

    "Гледам една дупка 30 кв. м. в София, с нужда от ремонт - дават я под наем за 300 евро… На бас, че преди това авторът на обявата го е било лекинко срам да обяви бункера си като след бомбардировка за 600 лв. Ама какво е 300, нали?", коментира журналистката. Тя дава и пример от аптечната мрежа, където е била принудена да плати близо 50 лева (25 евро) за малка опаковка слънцезащитен крем от 50 милилитра.

    Услугите отчитат драстичен скок
    Ситуацията при услугите е о

    16:33 15.03.2026

  • 19 Горски

    13 2 Отговор
    Внук на ДС генерал и зоофоб. Коментарът е излишен, А би трябвало да имаш съмнения за следващия парламент. Ясно е какво ще се случи. БСП няма да влезе в парламента. Прогресивна България ще спечели изборите, но няма да има достатъчно депутати за да управлява сама. Най-вероятната коалиция е с ПП-ДБ. В този вариант мутрите ББ и Пеевски остават извън властта. Едва ли ще допуснат това. До вчера лъскаха обувките на Борисов днес пак искат да са в парламента. Няма как да стане другари измамници. И аз съм сигурен че БСП ще присъства в следващият парламент. Ще бъде представен от чистачката на парламентарните коридори баба Мара, дърта но предана социалистка. Ура, Другари! Хапчетата Зарков!

    16:35 15.03.2026

  • 20 Дорче жълтопаветно,

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    БСП-то също като вас от петроханската НПО престъпна групировка ППДБ излъгаха избирателите си за сглобките с ОПГ ГЕРБ, та твоето е точно присмял се хърбел на щърбел.

    Коментиран от #37

    16:37 15.03.2026

  • 21 Крум Олигархков

    15 2 Отговор
    БСП е част от мафията в последните 36 г., но вече няма да влезе в НС!

    16:37 15.03.2026

  • 22 вън

    9 1 Отговор
    3.4%

    16:38 15.03.2026

  • 23 запасняк

    13 2 Отговор
    ВИЕ УЧАСТВАХТЕ И УЧАСТВАТЕ В КОРУПЦИЯТА...ДА НЕ ПАДАТЕ ОТ МАРС...

    16:40 15.03.2026

  • 24 Дедо Мраз

    10 2 Отговор
    Е хубава работа. Довечера бяхте част от същото нещо с което претендирате да се борите.

    16:41 15.03.2026

  • 25 Размисъл

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "борба с порока":

    Не просто участват, порочния модел на управление беше създаден от БСП още през 1989 г.-1991 г. за да запази властта и капиталите за БКПиците и за ДСейците. Крум и компанията му няма да бъдат избрани и няма да бъдат в народното събрание. БСП функционерите са милионери и милиардери, които защитават правата на пролетариата/работници и селяни, да - ама не, БСП лъга и граби българския народ, така, както и по турско не е грабен. Не, че другите са по-добри, не ме разбирайте грешно, невинни - няма, всички са един дол дренки, лъжци, крадци и измамници. На никой не му пука за обикновените хора и за малкия човек, всички те - от всички партии дори изпитват отвращение от нас. Порочния модел - няма за бъде променен от никого, защото така ги устройва.

    16:41 15.03.2026

  • 26 САМО БОЙКО СИ СЕДИ.

    8 2 Отговор
    МОДЕЛА Е "СТАНИ ДА СЕДНА"... И БСП СТАНА ДА СЕДНАТ ШАРЛАТАНИТЕ. СЕГА И ТЕ ЩЕ СТАНАТ.

    16:42 15.03.2026

  • 27 Един не можел да мичтае

    5 0 Отговор
    Ти не си бил но си същия
    Само дето т.д. е свястна но я подмами те да не можете да я вкарате.язък за един умен юрист.

    16:43 15.03.2026

  • 28 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Абе преди избори всички сте срещу бойко и шиши и като ви изберат хората да влезете в парламента сте си първи дружки. Чао сте и вие като неандерталците на славуца

    16:44 15.03.2026

  • 29 8- ми МИР Добрич

    7 2 Отговор
    Зарков мисли за имота си в Балчик...

    16:45 15.03.2026

  • 30 боклук

    1 8 Отговор
    Само Промяната заслужава доверие! Затова всички хрътки на мафията ги нападат! Факт!

    Коментиран от #36, #42

    16:49 15.03.2026

  • 31 Хихи

    9 1 Отговор
    гласуваш за БСП и ИТН, получаваш буци и шиши...

    16:50 15.03.2026

  • 32 хихихи

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Зарков , когато на беше в бсп- то и":

    Те защото възраждане много опазиха Българския лев 🤣

    Коментиран от #39

    16:57 15.03.2026

  • 33 Ели7ен пара.3ит

    5 2 Отговор
    Още ли пребиваш КОТКИ, пси.х0.па7?

    16:58 15.03.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    Крум Зарков си включи късно ,жбаче за оnegepacтената ливица вече е твърде късно даже и за опело

    17:03 15.03.2026

  • 35 Перо

    7 1 Отговор
    БСП - партия от предните редици на джендърията, наемници и ортаци на всички партии! Идеология, позициониране, политика нямат значение! Важното е да се лепнат за печелившите, да вземат някой и друг пост!

    17:03 15.03.2026

  • 36 Дудов

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "боклук":

    Още един педал...

    17:04 15.03.2026

  • 37 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дорче жълтопаветно,":

    Има много голяма разлика .Напълно различно от ИТН и от БСП ОЛ ППДБ не са изпълнявали поръчки на Борисов и Пеевски и не са били зависими от тях. Те изпълняваха своята програма друг е въпроса, че Борисов и Пеевски съзнателно ги спъваха като реформата в Съдебната власт. Сглобката беше на ротативен принцип. И точно за това техните избиратели оцениха усилията им и ги подкрепиха на изборите. Разбира се, че имаше негативи и те засягат всички, които са допуснали корупцията и мафията да обслужват Борисов и Пеевски.

    17:05 15.03.2026

  • 38 Ма, другарки и другаре!

    2 1 Отговор
    Боцето Борисев публично се пофали, че не фърлил червената членска книжка. Та тук е местото да ви питаме, него комунист ще го каните ли в борбата да участвува? Тйъ ще се по-силни в побеждаването на порочния модел на Х.Епсин. Щот тука в БГ друг модел нема! Тя Киселова искаще да я пишат модел и да казва прогнозата за времето по телевизията, ма ей на - нема време да реализира мерака. А Денков стана академик, не пиля управленско време. БРАВОС него и Академист!

    17:05 15.03.2026

  • 39 отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "хихихи":

    Поне се опитаха!

    17:06 15.03.2026

  • 40 Хари Потър зарчов

    3 2 Отговор
    Водачи, водете столетницата към канала, баба Славуца тича след вас.

    17:16 15.03.2026

  • 41 Крум Чо Пък

    2 2 Отговор
    Статията обстойно ни запознава с мечтите на Крум Зарков. Ще си останат само мечти. За тази коалиция ще гласуват само хората, които са били поканени на това събрание. Приятелски съвет за Зарков. Да помисли какво ще прави след изборите, защото съвсем сигурно няма да е депутат.

    17:16 15.03.2026

  • 42 Кои, кои

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "боклук":

    Петроханци ли?

    17:26 15.03.2026

  • 43 То вие и досега

    1 1 Отговор
    Бяхте в предните редуци!

    17:28 15.03.2026

  • 44 Бсп е крадлива мафия

    3 2 Отговор
    Бсп историята ви зове

    17:28 15.03.2026

  • 45 Под един

    1 2 Отговор
    процент ви пожелавам!

    17:31 15.03.2026

  • 46 бсп НЕ ВИ ВЯРВАМЕ

    1 1 Отговор
    купил си нави гащи Илия, пак в тия

    17:36 15.03.2026

  • 47 Гяволето Кацамунчо

    1 1 Отговор
    Значи Крум Коткоунищожител се е уредил да е водач на две листи - в София и в Бургас.

    17:36 15.03.2026

  • 48 Кака Мара

    1 1 Отговор
    На тези избори БСП иска да провери дали има още луди за връзване които са готови да гласуват за тях.

    17:38 15.03.2026

  • 49 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Убиецът на котки ще трябва да си подава оставката след изборите ако имат 2,9 процента

    17:41 15.03.2026

  • 50 Късно

    2 0 Отговор
    Алоо, пороците, една година управлявахте и сега ще се борите. Борите се май да влезете в парламента, че увисвате.

    17:41 15.03.2026

  • 51 Гражданин

    1 0 Отговор
    Празни пирказки на хора, които отново драпат за властта! 35 години предаваха България стъпка по стъпка, сега щели да мечтаят! Те мечтаят за власт и още пари! Мнозинството българи мечтаят за елементарна сигурност и възможност за нормален живот, за нормални условия на труд, за заплати и пенсии, които да им осигурят нормално съществуване, а не преживяване в мизерия! Всеки човек е индивид, движен от лични потребности, но е и част от система (семейна, организационна, приятелска). И така нар леви имаха възможности да направят необходимото за създаване на условия за задоволяване на физиологични, екзистенциални, социални и духовни потребности на хората. Защото, ако мнозина са „зациклили“ на ниво физиологични потребности, няма как да повярват на поредните обещания.

    17:42 15.03.2026

  • 52 Не благодаря

    0 0 Отговор
    Комунистите толкова много са навредили на България, трябва само да мълчат и да се скрият от срам.

    17:45 15.03.2026

  • 53 хихихи

    0 0 Отговор
    Как?😁 .....Първо, ако си Българин, трябва да знаеш думите на Левски....Дела трябват, а не думи. Това, че се е опитал са приказки, след като няма резултат. ...И аз се опитах да омеся хляб, ама не се получи, но, Днес. Ще се опитам и утре, и после пак....ще се получи. Но,вие загубихте Лева, утре и да се опитате пак, и пак няма да се получи, защото опитването ви мина в празни приказки.

    17:55 15.03.2026

  • 54 Кир Злобарков .

    0 0 Отговор
    Бегай от България .

    17:57 15.03.2026

