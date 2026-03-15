БСП-ОЛ представи листите. Зарков: Ще бъдем на предните редици на борбата срещу порочния модел на управление

„Намираме се на важен етап от нашия нов път като партия. Път, който може, трябва и ще ни изведе към единственото достойно място за една лява, социалистическа сила - водещото място в българската политика.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на Националното съвещание на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ преди предстоящите парламентарни избори.
Той подчерта, че България има обективна нужда от левицата. „Никой друг не може да изпълни дълга към българските граждани, към хората на труда, хората, които имат нужда от подкрепа и хората, които искат да видят обществото ни по-справедливо и солидарно. Всички те имат нужда от нас и ние нямаме право да ги подведем.“, категоричен бе Зарков.
Той посочи и пътя пред БСП - да промени себе си, за да промени България. „Да я превърнем в справедлива държава, в която никой не е над правилата и в която българите виждат своя дом“, каза социалистът. Според него България трябва да е държава на достъпа – до образование, здравеопазване, правосъдие, както и такава на баланса между властите. „Институциите да не пречат на гражданите, вместо да им помагат и никоя самозабравила се мутра да не ни командва.“, допълни Крум Зарков.
„Не на последно място, наш дълг е да превърнем България в държава на мира, която осъзнава, че войната е най-голямото нещастие, а не геополитическа играчка“, каза още председателят на НС на БСП.
Крум Зарков посочи, че от зимата на 2025 г. страната ни не е същата. „Българските граждани показаха, че няма да търпят беззаконие, арогантност и зависимости. И ние в БСП първи демонстрирахме, че сме и ще бъдем част от тази нова България. И сега ние, отново първи, излизаме пред българските граждани с листите си, без да се крием и притесняваме, за да сложим край на един порочен управленски модел. Той започна с горделиво обещание за бутане на барбекюта и разтурване на корупцията и завършва, препънал се в канапето на Пепи Еврото, седнал на него и потънал дълбоко. На това слагаме край и ние ще бъдем в предните линии на тази победна борба.“, каза Зарков.
Той категорично отхвърли твърдението, че в политиката няма нужда от идеология. „Зад всяко решение в парламента има идеологическа закваска и зад всяко гласуване – идея. Ако не се водим от нея, а само по течението, това не е промяна, а продължаване, както досега. Няма попътен вятър за някой, който не знае посоката. А както казваха мои университетски преподаватели – ако някой казва, че не е нито ляв, нито десен, значи е десен.“, посочи Крум Зарков.
По неговите думи целта на БСП-ОЛ е да реши истинските проблеми на България, а не измислените. „Едно голямо мнозинство в България не приема неравенствата, корупцията, тоталната несправедливост. Да, това не е електорално мнозинство зад левицата, но това е мястото, където се чувстваме най-добре. Ние променяме дневния ред на българската политика и това е начинът да постигнем целите си. Нашите теми стават и все повече ще стават теми на обществото.“, категоричен бе той.
Заместник-председателят на НС на БСП и председател на столичните социалисти Иван Таков каза: „Повече от 35 години ни беше забранявано да мечтаем. Казваха ни, че живеем в най-добрата от всички възможни политически системи, че неолибералната политика и държава нямат алтернатива. В резултат на това българската индустрия беше нарязана за скрап, знанието, здравето и културата бяха превърнати в стоки за търговия, а обществото се раздели на една малка прослойка много богати и огромно мнозинство, което с тревога гледа към утрешния си ден. Крайно време е да сложим край на този разпад.“.
Според него една друга България е възможна. „Една социална и лява държава, в която икономиката работи за обществото, а не за малцина милионери. Държава, в която трудът е достоен и защитен. Държава, която се грижи за хората, а не за печалбите и в която данъчната отговорност е справедливо разпределена между тези, които имат и онези, които нямат“, заяви той.
Президентът на България (2002-2012) Георги Първанов и почетен председател на АБВ подчерта, че отговорът на въпроса "Каква е целта на лявото?" е ясен - да се върне представата за БСП - ОЛ като силна формация, която е способна да решава проблемите на хората и на държавата.
„Имаме силна и убедителна листа и платформа, с която не могат да се сравняват другите партии. С това БСП може да води напред и цялата коалиция.“, категоричен бе той. По думите му само БСП-ОЛ може да донесе политическа стабилност на промяната. Според него всички други партии на политическия терен са опоненти на лявото.
Националното съвещание на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА се проведе в присъствието на стотици социалисти и симпатизанти на левицата - представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници. На него председателят на НС на БСП Крум Зарков връчи и членски карти на новопостъпили млади социалисти. По време на съвещанието бяха представени водачите на листи и за народни представители от лявата коалиция за предстоящите парламентарни избори на 19 април:
1 МИР Благоевград: Гергана Орманлиева;
2 МИР Бургас: Крум Зарков;
3 МИР Варна: д-р Десислав Тасков;
4 МИР Велико Търново: Михаил Михалев;
5 МИР Видин: Боян Балев;
6 МИР Враца: Иван Георгиев Иванов;
7 МИР Габрово: Николай Цонков;
8 МИР Добрич: Сияна Фудулова;
9 МИР Кърджали: Милко Багдасаров;
10 МИР Кюстендил: Иван Ибришимов;
11 МИР Ловеч: Николай Бериевски;
12 МИР Пазарджик: Петя Цанкова;
13 МИР Перник: Иво Ангелов;
14 МИР Монтана: Пламен Младенов;
15 МИР Плевен: Илиян Йончев;
16 МИР Пловдив-град: Татяна Дончева;
17 МИР Пловдив-област: Атанас Телчаров;
18 МИР Разград: Николай Пенчев;
19 МИР Русе: Деница Иванова;
20 МИР Силистра: Владимир Маринов;
21 МИР Сливен: Соня Келеведжиева;
22 МИР Смолян: Севдалин Хъшинов;
София 23: Габриел Вълков;
София 24: Крум Зарков;
София 25: Атанас Атанасов;
26 МИР София-област: Владимир Георгиев;
27 МИР Стара Загора: Иван Кръстев;
28 МИР Търговище: Гергана Алексова;
29 МИР Хасково: Ленко Петканин;
30 МИР Шумен: Валери Жаблянов;
31 МИР Ямбол: Красимир Йорданов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Реалист
5 безпартиен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Резбата!
16:18 15.03.2026
Позната...само да знаете как псува...дори Колю-каруцаря и Рая ще се заЧЕРВЕНеят...
16:22 15.03.2026
15 Зарков , когато на беше в бсп- то и
16:27 15.03.2026
Коментиран от #32
16:27 15.03.2026
20 Дорче жълтопаветно,
До коментар #12 от "Дориана":БСП-то също като вас от петроханската НПО престъпна групировка ППДБ излъгаха избирателите си за сглобките с ОПГ ГЕРБ, та твоето е точно присмял се хърбел на щърбел.
Коментиран от #37
16:37 15.03.2026
25 Размисъл
До коментар #1 от "борба с порока":Не просто участват, порочния модел на управление беше създаден от БСП още през 1989 г.-1991 г. за да запази властта и капиталите за БКПиците и за ДСейците. Крум и компанията му няма да бъдат избрани и няма да бъдат в народното събрание. БСП функционерите са милионери и милиардери, които защитават правата на пролетариата/работници и селяни, да - ама не, БСП лъга и граби българския народ, така, както и по турско не е грабен. Не, че другите са по-добри, не ме разбирайте грешно, невинни - няма, всички са един дол дренки, лъжци, крадци и измамници. На никой не му пука за обикновените хора и за малкия човек, всички те - от всички партии дори изпитват отвращение от нас. Порочния модел - няма за бъде променен от никого, защото така ги устройва.
16:41 15.03.2026
27 Един не можел да мичтае
Само дето т.д. е свястна но я подмами те да не можете да я вкарате.язък за един умен юрист.
16:43 15.03.2026
32 хихихи
До коментар #15 от "Зарков , когато на беше в бсп- то и":Те защото възраждане много опазиха Българския лев 🤣
Коментиран от #39
16:57 15.03.2026
36 Дудов
До коментар #30 от "боклук":Още един педал...
17:04 15.03.2026
37 Дориана
До коментар #20 от "Дорче жълтопаветно,":Има много голяма разлика .Напълно различно от ИТН и от БСП ОЛ ППДБ не са изпълнявали поръчки на Борисов и Пеевски и не са били зависими от тях. Те изпълняваха своята програма друг е въпроса, че Борисов и Пеевски съзнателно ги спъваха като реформата в Съдебната власт. Сглобката беше на ротативен принцип. И точно за това техните избиратели оцениха усилията им и ги подкрепиха на изборите. Разбира се, че имаше негативи и те засягат всички, които са допуснали корупцията и мафията да обслужват Борисов и Пеевски.
17:05 15.03.2026
39 отговор
До коментар #32 от "хихихи":Поне се опитаха!
17:06 15.03.2026
42 Кои, кои
До коментар #30 от "боклук":Петроханци ли?
17:26 15.03.2026
