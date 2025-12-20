„Цената е твърде висока“: шофьорските курсове в Германия струват около 3500 евро

Шофьорските курсове в Германия, които в момента струват около 3500 евро, няма да станат по-евтини в близко бъдеще, но правителството работи по въпроса, заяви транспортният министър Патрик Шнидер, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Въпреки че той е представил основни идеи за по-достъпна шофьорска книжка, дори при най-добро развитие на нещата планираният закон няма да влезе в сила по-рано от началото на 2027 г. "Няма веднага да стане по-евтино", каза Шнидер.
Министърът обясни, че правителството иска да даде на автошколите повече "възможности и свободи", но пазарът ще определи как това конкретно ще се отрази на цените. Той добави, че тези, които започнат обучението си сега, ще избегнат дългите срокове за чакане и ще получат "мобилност и независимост" по-рано.
"Смятам, че цена от около 3500 евро за шофьорска книжка, каквато е в момента, е твърде висока", заяви той. "В селските райони шофьорската книжка е жизненоважна. И не може да се стига дотам едно семейство с две деца да плаща почти петцифрена сума. Това не отговаря на нуждите на хората", обяви министърът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:42 20.12.2025
2 Шопо
Коментиран от #10, #26
17:42 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А тука всяка кефла взима книжка
17:43 20.12.2025
5 Баба Гицка
Санкциите действат.
17:43 20.12.2025
6 Бай Хй
Коментиран от #13
17:43 20.12.2025
7 Иван
17:44 20.12.2025
8 там това
Коментиран от #15
17:45 20.12.2025
9 Не е скъпо при
Коментиран от #14
17:45 20.12.2025
10 Пернишки дръгел
До коментар #2 от "Шопо":И да стане пак народеца ще си плащат и пак всички крави, овци и кози ще взимат без проблем книжка
17:45 20.12.2025
11 гръмовержецът
Коментиран от #17
17:50 20.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Къде бре
До коментар #6 от "Бай Хй":Дай инфо
17:51 20.12.2025
14 Хеми значи бензин
До коментар #9 от "Не е скъпо при":Книжката не кара колата бе се льо.
Коментиран от #22, #25
17:52 20.12.2025
15 Гост
До коментар #8 от "там това":Глупости,средната заплата е 1800-2000 евро
Коментиран от #23
17:53 20.12.2025
16 Kaлпазанин
17:54 20.12.2025
17 онзи
До коментар #11 от "гръмовержецът":Минавал съм през Германия не малко пъти , нагледах се на хубави , нови коли по пътищата , но сега нещата там не са толкова розови , както преди . Още им патят крату......те , докато се водят по акъла на мерцовци и так далее .
17:55 20.12.2025
18 Хаха
Що,бе, много евтино 😁
18:00 20.12.2025
19 Оня с рикията
Коментиран от #21
18:01 20.12.2025
20 Ачо от ПП
18:04 20.12.2025
21 ха-ха
До коментар #19 от "Оня с рикията":От всяко дърво свирка не става ....
18:05 20.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 да бе
До коментар #15 от "Гост":на 5 години си сменят колите
18:07 20.12.2025
24 Аз бре
18:08 20.12.2025
25 Се льо
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":си ти, летящия, убиващ хора лилавоникакъв... правилата са за това да бъдат спазвани. Ако искаш да се убиеш, светът е голям, пълно е с писти, на които можеш да караш кола 400 + коня, но тъй като ти можеш да си позволиш само кола, която е около 80 коня и половината от тях са избягали през ауспуха, можеш само да пишеш глупости. А пък това да си платиш и да караш на писта дори кола 80 коня, със сигурност не можеш да си го позволиш...
18:09 20.12.2025
26 Град козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":От правителството обещаха да не вдигат цените, един лев равен на едно евро и край.
18:21 20.12.2025
27 Асен
18:23 20.12.2025
28 но правителството работи по въпроса
за да нахранят гладни пришълци, урк, нато, бръмбари и калинки
18:26 20.12.2025