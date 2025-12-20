Новини
„Цената е твърде висока“: шофьорските курсове в Германия струват около 3500 евро

В селските райони шофьорската книжка е жизненоважна, заяви транспортният министър

„Цената е твърде висока“: шофьорските курсове в Германия струват около 3500 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорските курсове в Германия, които в момента струват около 3500 евро, няма да станат по-евтини в близко бъдеще, но правителството работи по въпроса, заяви транспортният министър Патрик Шнидер, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Въпреки че той е представил основни идеи за по-достъпна шофьорска книжка, дори при най-добро развитие на нещата планираният закон няма да влезе в сила по-рано от началото на 2027 г. "Няма веднага да стане по-евтино", каза Шнидер.

Министърът обясни, че правителството иска да даде на автошколите повече "възможности и свободи", но пазарът ще определи как това конкретно ще се отрази на цените. Той добави, че тези, които започнат обучението си сега, ще избегнат дългите срокове за чакане и ще получат "мобилност и независимост" по-рано.

"Смятам, че цена от около 3500 евро за шофьорска книжка, каквато е в момента, е твърде висока", заяви той. "В селските райони шофьорската книжка е жизненоважна. И не може да се стига дотам едно семейство с две деца да плаща почти петцифрена сума. Това не отговаря на нуждите на хората", обяви министърът.


  • 1 Гост

    10 3 Отговор
    Ами колко струва живота, тука като всичко е проформа, колко деца се изтепаха, за да минат по евтино?

    17:42 20.12.2025

  • 2 Шопо

    13 5 Отговор
    България е в ЕС и еврозоната, нормално е и при нас да стане така.

    Коментиран от #10, #26

    17:42 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А тука всяка кефла взима книжка

    17 1 Отговор
    със свирка!

    17:43 20.12.2025

  • 5 Баба Гицка

    14 5 Отговор
    Болят ме кюлотите за дойчовците.
    Санкциите действат.

    17:43 20.12.2025

  • 6 Бай Хй

    13 1 Отговор
    В БГ за 1000 лева и магарето взима книжка

    Коментиран от #13

    17:43 20.12.2025

  • 7 Иван

    11 2 Отговор
    20% такса "Украйна ".

    17:44 20.12.2025

  • 8 там това

    7 4 Отговор
    не е ли заплата на обикновен роб ? спрямо дохода при нас отново е по скъпо

    Коментиран от #15

    17:45 20.12.2025

  • 9 Не е скъпо при

    9 1 Отговор
    условие, че като завършиш шофьорските курсове там, излизаш и караш като шофьор с поне 10 годишна практика в България. А тук като завършиш мама и тате ти купуват кола и не първото, но второто дърво е твое...

    Коментиран от #14

    17:45 20.12.2025

  • 10 Пернишки дръгел

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    И да стане пак народеца ще си плащат и пак всички крави, овци и кози ще взимат без проблем книжка

    17:45 20.12.2025

  • 11 гръмовержецът

    6 2 Отговор
    На швабите всичко в повече им е малко . Така им се полага , като си врат носовете навсякъде . Като нямаш пари , няма да караш кола . Просто и ясно ....

    Коментиран от #17

    17:50 20.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Къде бре

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Хй":

    Дай инфо

    17:51 20.12.2025

  • 14 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не е скъпо при":

    Книжката не кара колата бе се льо.

    Коментиран от #22, #25

    17:52 20.12.2025

  • 15 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "там това":

    Глупости,средната заплата е 1800-2000 евро

    Коментиран от #23

    17:53 20.12.2025

  • 16 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Пак ли ???? Ами да дойдат да си купят от бг на половин цена ,в Китай е 500 евра и се изкарва за две седмици ,ама няма джендурски закони

    17:54 20.12.2025

  • 17 онзи

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "гръмовержецът":

    Минавал съм през Германия не малко пъти , нагледах се на хубави , нови коли по пътищата , но сега нещата там не са толкова розови , както преди . Още им патят крату......те , докато се водят по акъла на мерцовци и так далее .

    17:55 20.12.2025

  • 18 Хаха

    5 1 Отговор
    Цената е твърде висока“: шофьорските курсове в Германия струват около 3500 евро

    Що,бе, много евтино 😁

    18:00 20.12.2025

  • 19 Оня с рикията

    5 1 Отговор
    Само да вметна, че синът ми лятото изкара курсовете за шофьор, които ми излезнаха с допълнителни часове и разни други леко скрити такси около 2500 лева. Та кара детето добре, ако е само направо, да паркира не може, да взема решение в не много критична ситуация не може, в критична ситуация аз му дърпам ръчната понеже не знае какво да направи... Общо взето си мисля, че поне две години ще кара само с мен преди да му дам да шофира самостоятелно, а пък това да му купя кола и да го пусна сам, в близките пет години може и да не се получи...

    Коментиран от #21

    18:01 20.12.2025

  • 20 Ачо от ПП

    4 0 Отговор
    Предлагам да дарим по още една заплата за шофьорските курсове в Украйна.

    18:04 20.12.2025

  • 21 ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с рикията":

    От всяко дърво свирка не става ....

    18:05 20.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    на 5 години си сменят колите

    18:07 20.12.2025

  • 24 Аз бре

    0 0 Отговор
    Аз от първа ръка споделям,че е 5000€,с допълнителни часове стига до 6000€.

    18:08 20.12.2025

  • 25 Се льо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    си ти, летящия, убиващ хора лилавоникакъв... правилата са за това да бъдат спазвани. Ако искаш да се убиеш, светът е голям, пълно е с писти, на които можеш да караш кола 400 + коня, но тъй като ти можеш да си позволиш само кола, която е около 80 коня и половината от тях са избягали през ауспуха, можеш само да пишеш глупости. А пък това да си платиш и да караш на писта дори кола 80 коня, със сигурност не можеш да си го позволиш...

    18:09 20.12.2025

  • 26 Град козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    От правителството обещаха да не вдигат цените, един лев равен на едно евро и край.

    18:21 20.12.2025

  • 27 Асен

    1 0 Отговор
    Да дойдат във България да си купят фалшива за по хиляда лева.

    18:23 20.12.2025

  • 28 но правителството работи по въпроса

    0 0 Отговор
    да им увеличат данъците още
    за да нахранят гладни пришълци, урк, нато, бръмбари и калинки

    18:26 20.12.2025

