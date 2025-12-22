Тръмп, Хегсет и шефът на ВМС готвят изявление от президентското имение Мар-а-Лаго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление, темата на което още не е обявена, в 16:30 ч. източно време /02.30 часа българско/, заедно със секретаря на Пентагона Пит Хегсет и секретаря на ВМС Джон Фелан.

Това сочи графикът на президента на САЩ, публикуван от пресслужбата на Белия дом на 21 декември.

„Президентът ще направи изявление с министъра на войната и секретаря на ВМС“, отбелязва документът. Тръмп ще говори във Флорида, където се намира имението му Мар-а-Лаго. Според съобщения в медиите се очаква американският лидер да бъде там по време на зимните празници.

Междувременно Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия.

„С удоволствие обявявам, че назначавам отличния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Джеф разбира, че Гренландия е жизненоважна за националната ни сигурност и ще защитава енергично интересите на страната ни за безопасността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност на целия свят“, написа президентът в Truth Social.

На 13 март Тръмп изрази увереност, че страната му ще анексира Гренландия, автономна територия на Дания. На 4 март той обяви, че ще подкрепи решението на жителите на острова да се присъединят към САЩ. Белият дом многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към САЩ. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. По време на първия си президентски мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от агресия.