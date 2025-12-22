Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп, Хегсет и шефът на ВМС готвят изявление от президентското имение Мар-а-Лаго

Тръмп, Хегсет и шефът на ВМС готвят изявление от президентското имение Мар-а-Лаго

22 Декември, 2025 05:38, обновена 22 Декември, 2025 05:55 399 1

  • тръмп-
  • хегсет-
  • гренландия-
  • сащ-
  • президент

Американският президент назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия

Тръмп, Хегсет и шефът на ВМС готвят изявление от президентското имение Мар-а-Лаго - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление, темата на което още не е обявена, в 16:30 ч. източно време /02.30 часа българско/, заедно със секретаря на Пентагона Пит Хегсет и секретаря на ВМС Джон Фелан.

Това сочи графикът на президента на САЩ, публикуван от пресслужбата на Белия дом на 21 декември.

„Президентът ще направи изявление с министъра на войната и секретаря на ВМС“, отбелязва документът. Тръмп ще говори във Флорида, където се намира имението му Мар-а-Лаго. Според съобщения в медиите се очаква американският лидер да бъде там по време на зимните празници.

Междувременно Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия.

„С удоволствие обявявам, че назначавам отличния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Джеф разбира, че Гренландия е жизненоважна за националната ни сигурност и ще защитава енергично интересите на страната ни за безопасността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност на целия свят“, написа президентът в Truth Social.

На 13 март Тръмп изрази увереност, че страната му ще анексира Гренландия, автономна територия на Дания. На 4 март той обяви, че ще подкрепи решението на жителите на острова да се присъединят към САЩ. Белият дом многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към САЩ. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. По време на първия си президентски мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от агресия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Бай Дончо ще гепне Гренландия от евроатлантиците. Евроатлантите от Изток ги гняса Путин, а от запад, Тръмп. На това му се казва "сандвич".

    06:05 22.12.2025