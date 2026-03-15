Казахстан ще избира президент през 2029 година

Следващите президентски избори в Казахстан ще се проведат през 2029 г. в съответствие с действащата сега Конституция. Президентът Касим-Жомарт Токаев обяви това, докато отговаряше на въпроси на журналисти, съобщи кореспондент на Kazinform.

„Някои експерти предполагат, че конституционната реформа е подготовка за прехода на властта и предстоящите президентски избори. Защо беше необходима позицията вицепрезидент? Как бихте коментирали това?“, попита представител на медиите.

Президентът отбеляза, че около тази позиция се водят различни дискусии, но няма причина за безпокойство.

„Наясно съм, че се говори много за позицията вицепрезидент. Всъщност такава позиция съществува в редица чужди държави. Някои експерти смятат, че конкуренцията във властта уж се засилва в Казахстан и се разрастват различни тенденции, които предизвикват безпокойство.“ Няма обаче причина да се страхуваме, че това ще се отрази негативно на обществото, увери Касим-Жомарт Токаев.

Според него, създаването на длъжността вицепрезидент ще укрепи институциите на държавната власт и това ще се прояви в бъдеще.

„Като президент, аз имам големи надежди за тази позиция, както и за всички реформи като цяло. А следващите президентски избори ще се проведат, както е планирано, в рамките на сроковете, установени от действащата Конституция – през 2029 г.“, добави държавният глава.