Казахстан ще избира президент през 2029 година
15 Март, 2026 11:47 542 1

Уточнението беше направено от държавния глава Токаев, след като той гласува за нова конституция на републиката

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Следващите президентски избори в Казахстан ще се проведат през 2029 г. в съответствие с действащата сега Конституция. Президентът Касим-Жомарт Токаев обяви това, докато отговаряше на въпроси на журналисти, съобщи кореспондент на Kazinform.

„Някои експерти предполагат, че конституционната реформа е подготовка за прехода на властта и предстоящите президентски избори. Защо беше необходима позицията вицепрезидент? Как бихте коментирали това?“, попита представител на медиите.

Президентът отбеляза, че около тази позиция се водят различни дискусии, но няма причина за безпокойство.

„Наясно съм, че се говори много за позицията вицепрезидент. Всъщност такава позиция съществува в редица чужди държави. Някои експерти смятат, че конкуренцията във властта уж се засилва в Казахстан и се разрастват различни тенденции, които предизвикват безпокойство.“ Няма обаче причина да се страхуваме, че това ще се отрази негативно на обществото, увери Касим-Жомарт Токаев.

Според него, създаването на длъжността вицепрезидент ще укрепи институциите на държавната власт и това ще се прояви в бъдеще.

„Като президент, аз имам големи надежди за тази позиция, както и за всички реформи като цяло. А следващите президентски избори ще се проведат, както е планирано, в рамките на сроковете, установени от действащата Конституция – през 2029 г.“, добави държавният глава.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Аллах да пази Казахстан от руските окупатори.

    11:51 15.03.2026