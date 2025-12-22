Новини
Тръмп ще назначи губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

22 Декември, 2025 08:55 397 5

  • гренландия-
  • джеф ландри-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • луизиана

Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си

Тръмп ще назначи губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на нашата страна в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и, всъщност, на целия свят“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“.

Белият дом, канцеларията на министър-председателя на Гренландия и представители на Ландри към момента не са отговорили на запитвания за коментар, отбелязва Ройтерс.

Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си.

Тръмп е казвал няколко пъти през годините, че Гренландия, която е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ, като според него това необходимо заради причини, свързани със сигурността, както и интерес към минералните ресурси на острова.

Ландри изрази подкрепа за тази идея по-рано тази година.

„Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав!“, написа Ландри в публикация в „Екс“ от 9 януари. „Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим!“, добави той.

Гренландия и Дания последователно отхвърлят всякаква възможност тази идея да се осъществи.

Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия се ангажираха да проявяват „взаимно уважение“, гренландският външен министър Вивиан Моцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са създали несигурност сред местните жители, и подчерта необходимостта от откровен диалог с американската страна.

„Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество“, заяви Моцфелд на 8 декември.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Да не му е студено на човека там?

    08:57 22.12.2025

  • 2 Хи хи

    3 0 Отговор
    Тръмпи ще вземе хаймарсите от урките и ще ги закара в Гренландия !! Време е Гренландия да бъде освободена от датския режим и окупация !!

    09:02 22.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    А нещо за САШтински посРаник в България казАл ли е 🤔❗❓
    /за едни по пейки питам/

    09:04 22.12.2025

  • 4 Орбан Тъпана

    0 0 Отговор
    Мирът си има име

    Доналд Тръмп.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    09:10 22.12.2025

  • 5 боко тиквата

    0 0 Отговор
    тръмпи е от моята мая!

    09:11 22.12.2025