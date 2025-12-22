Новини
Дания реагира остро: Действията на Тръмп са неприемливи

22 Декември, 2025 13:55 2 627 43

Дания настоя за спазването на териториалната ѝ цялост, след като Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Гренландия

Дания реагира остро: Действията на Тръмп са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че Дания настоява всички държави, включително и САЩ, да спазват териториалната ѝ цялост, след като американският президент Доналд Тръмп назначи губернатора на щата Луизиана за специален пратеник в Гренландия, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Дълбоко съм обезпокоен от назначението на този специален пратеник и най-вече от изявленията му, които ние намираме за напълно неприемливи", посочи Расмусен.

"Събудихме се отново с ново изявление от страна на американския президент. Може да звучи гръмко, но то не променя нищо за нас. Ние сами решаваме бъдещето си", написа на страницата си във "Фейсбук" премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

През първите месеци от втория си мандат Тръмп многократно призова за установяването на американска юрисдикция над Гренландия, необятна и полуавтономна датска територия, и не изключи използването на военна сила, за да поеме контрола над богатия на минерали и стратегически разположен арктически остров. През март тази година американският вицепрезидент Джей Ди Ванс посети отдалечена американска военна база на Гренландия и обвини Дания, че не инвестира достатъчно в острова.

През август датските власти извикаха посланика на САЩ в Копенхаген след информация, според която поне три лица, свързани с Доналд Тръмп са извършвали прикрита дейност за прокарване на американското влияние в Гренландия.

По-рано този месец Датската служба за военно разузнаване заяви в годишен доклад, че САЩ използват икономическата си мощ, за да „наложат волята си“ и да заплашват с военна сила както приятелски, така и вражески държави.

Гренландия, която е бивша датска колония с население от близо 57 000 души е в правото си да обяви независимост от Дания от 2009 г. Икономиката на полуавтономната територия разчита до голяма степен на риболов и субсидии от Копенхаген, а островът е стратегически разположен на най-краткия път между Европа и Северна Америка, жизненоважно местоположение за американската система за противоракетна отбрана.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 1 Отговор
    Каята и УрсуЛиза еднага санкции на ШАШт‼️

    13:58 22.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    Каята и УрсуЛиза веднага санкции на ШАШт‼️

    13:59 22.12.2025

  • 6 Путин

    13 7 Отговор
    Примерът ми е заразителен!

    14:00 22.12.2025

  • 7 Ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    49 6 Отговор
    Събираме коалиция на желаещите.
    Дежурните дърти русофоби в тоя сайт не пожелаха да отидат в Украйна да воюват срещу Русия, нека сега да ходят в Гренландия да воюват срещу САЩ.

    14:01 22.12.2025

  • 8 Атлантик

    24 1 Отговор
    Референдум и анексиране.

    14:01 22.12.2025

  • 9 Шизофреника

    3 1 Отговор
    го баннаха!

    14:01 22.12.2025

  • 10 Как пък един клепар

    8 20 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #13, #36, #37, #40

    14:03 22.12.2025

  • 11 Анонимен

    26 1 Отговор
    Въоръжените сили на САЩ ,разположени на острова от ВСВ са повече от населението на острова.Демокрацията напълно се спазва като те ще се разпореждат като пълни господари.Силата е с тях.

    14:03 22.12.2025

  • 12 Само САЩ

    20 5 Отговор
    Щом искат Гренландия, да я вземат. Каква е дания че много претенции има. Датските законови инициативи в ес са отвратителни, най-лошото предсесателство досега. Има нещо гнило в дания. Сега карма - САЩ идва, хаха

    14:06 22.12.2025

  • 13 оня с коня

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    то па един клепар замина за сащ и там го бутнаха в миграционния лагер

    14:06 22.12.2025

  • 14 абе урсула дали се работи отзад?

    14 1 Отговор
    да се обадят спешно на урсулицата да наложи нов пакет санкций на русия, или на сащ все ми е тая на кого ще се налага пакета

    14:07 22.12.2025

  • 15 Мисирката

    13 0 Отговор
    тия па и те
    две маршрутки народ и те подскачат

    14:08 22.12.2025

  • 16 прекалено късо име

    14 1 Отговор
    Макрон каза, че ще ги пази от САЩ. И Украйна от Русия. И вероятно Тайван от Китай.

    14:10 22.12.2025

  • 17 раздаване

    12 2 Отговор
    на картите за Мирно споразумение за войната: Един кримски полуостров за мен, един гренландски остров за теб, един донбаски район за мен, един венецуелски район за теб ...

    14:10 22.12.2025

  • 18 Браво за референдума

    10 0 Отговор
    Да гласуват с американските машини.

    14:11 22.12.2025

  • 19 Сатана Z

    23 4 Отговор
    Те сега те е моментът жълтопаветната измет да покаже съпричастност с Дания и да налази Гренландия да защитава демокрацията ,а не да лежат на дивана и да се чешат там,където не ги сърби.

    Коментиран от #26

    14:14 22.12.2025

  • 20 Гренландия

    13 2 Отговор
    имала право да обяви независимост от 2009г. пък до сега не се е произнесла.
    Специалния луизианец ще го произнесе.

    14:15 22.12.2025

  • 21 тия какво не ум е ясно

    15 2 Отговор
    Тоя остров си е на чичо Дони . Лично дедо му го е завещал .

    14:15 22.12.2025

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Мадуро че седне на Долен Тъп на папура!

    14:17 22.12.2025

  • 23 Хмм

    10 2 Отговор
    Свобода и независимост на Гренландия и Фарьорските острови от окупатора Дания!

    14:20 22.12.2025

  • 24 Браво, само така!

    13 0 Отговор
    А на нас да ни върнат Македония, Западните покрайнини и Беломорска Тракия. Първи ще признаем новия щат Тръмпландия.

    14:29 22.12.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 7 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на пияна вата, супер‼️

    14:37 22.12.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 11 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    копейка празна, от заран си тук, не ти ли омръзна вече‼️

    14:38 22.12.2025

  • 27 Белинда

    4 3 Отговор
    Гренландия е част от САЩ, точка. Свиквайте!

    14:40 22.12.2025

  • 29 Янек

    2 1 Отговор
    Дабия е долен окупатор и робовладелец! Гренландия на САЩ!

    Коментиран от #30

    14:41 22.12.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Янек":

    блатните подлоги и пияните ви робовладелци трябва да сте в чувал‼️

    Коментиран от #42

    14:42 22.12.2025

  • 31 Шекспир

    3 2 Отговор
    Има нещо гнило в дания.тия отхвърлиха еврото с референдум,значи са копейки 7 агенти на са путин

    14:43 22.12.2025

  • 32 ГА ГА ГА...

    3 0 Отговор
    Референдум и присъединяване към САЩ...!!! Следват може би след това санкции от страна на ЕС към САЩ....

    14:49 22.12.2025

  • 33 Хи Хи

    6 0 Отговор
    Ся американското нато като се сбие с датското нато ние на коя страна сме като ни извикат по член 5 ? Или сме 50:50, т.е. можем да се бием помежду си и у нас, не е нужно да се бием чак в Гренландия !

    14:51 22.12.2025

  • 34 Действията на Тръмп са неприемливи

    1 0 Отговор
    Амчи не ги приемайте и туй то! Датчаните са големи ...щях да кажа а.б.дали

    14:54 22.12.2025

  • 35 Грисалука от Гренландия

    3 0 Отговор
    Гренландия е САЩ, без повече дискусии. Местните жители желаят да са част от САЩ!

    14:57 22.12.2025

  • 36 Един клепар

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    Не заминах за Великата Матушка Русия, защото тя ще дойде на Дунава, на Моста на дружбата - както 1877 и после на 9 септември 1944. Икономия от самолетни билетчета знайш.

    14:58 22.12.2025

  • 37 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    Великата матушка ще идва у нас, така казаха нато и маленкий зеля, така че няма нужда ние да ходим там!

    15:06 22.12.2025

  • 38 Доналд Тръмп офишъл

    2 0 Отговор
    И6@л съм ва

    15:12 22.12.2025

  • 39 Събудихме се отново с ново изявление

    2 0 Отговор
    и като клекне зелката и подпише капитулация според условията на Мечока
    тогава ще се ококорите не само будни а и напълно трезви

    15:14 22.12.2025

  • 40 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    Клепар е синът на м@йк@ ти миризлив@т@.

    15:20 22.12.2025

  • 41 долу сащ

    1 0 Отговор
    първо я се понтвресувайте кои НПО та са инициаторите 2009 да се случи въпросния референдум ! не са датски , второ сега ще разберат какво е да си палестинец, да ти вземат нешо твое по демократичен начин и трето, когато си пуснал американски бази да ти пазят Острова, а ти нямаш такива си пъленОЛИГОФРЕН НА 10 СТЕПЕН. целия скапан ес е построен по същия начин и ние сме вътре ...

    15:22 22.12.2025

  • 42 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    ти го подава сополив едноокия смок с кожените дисаги, така че гълтай без да плюеш.

    15:23 22.12.2025

  • 43 джо

    1 0 Отговор
    Как Евро...гейовете могат да защитят Гренландия ? Освен да организират съвместен Гей парад където няма да има разрушения и проливане на кръв а само веселие .

    15:23 22.12.2025

