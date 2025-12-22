Дания реагира остро: Действията на Тръмп са неприемливи

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че Дания настоява всички държави, включително и САЩ, да спазват териториалната ѝ цялост, след като американският президент Доналд Тръмп назначи губернатора на щата Луизиана за специален пратеник в Гренландия, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Дълбоко съм обезпокоен от назначението на този специален пратеник и най-вече от изявленията му, които ние намираме за напълно неприемливи", посочи Расмусен.
"Събудихме се отново с ново изявление от страна на американския президент. Може да звучи гръмко, но то не променя нищо за нас. Ние сами решаваме бъдещето си", написа на страницата си във "Фейсбук" премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.
През първите месеци от втория си мандат Тръмп многократно призова за установяването на американска юрисдикция над Гренландия, необятна и полуавтономна датска територия, и не изключи използването на военна сила, за да поеме контрола над богатия на минерали и стратегически разположен арктически остров. През март тази година американският вицепрезидент Джей Ди Ванс посети отдалечена американска военна база на Гренландия и обвини Дания, че не инвестира достатъчно в острова.
През август датските власти извикаха посланика на САЩ в Копенхаген след информация, според която поне три лица, свързани с Доналд Тръмп са извършвали прикрита дейност за прокарване на американското влияние в Гренландия.
По-рано този месец Датската служба за военно разузнаване заяви в годишен доклад, че САЩ използват икономическата си мощ, за да „наложат волята си“ и да заплашват с военна сила както приятелски, така и вражески държави.
Гренландия, която е бивша датска колония с население от близо 57 000 души е в правото си да обяви независимост от Дания от 2009 г. Икономиката на полуавтономната територия разчита до голяма степен на риболов и субсидии от Копенхаген, а островът е стратегически разположен на най-краткия път между Европа и Северна Америка, жизненоважно местоположение за американската система за противоракетна отбрана.
