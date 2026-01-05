Тръмп заплашва Гренландия и не само нея. Какво ще последва?

Гренландия и Дания реагираха остро на поредната заплаха, отправена от администрацията на Тръмп по адрес на най-големия остров в света. Съпругата на един от ключовите съветници на Тръмп Стивън Милър - Кейти, публикува в Х изображение на картата на Гренландия, оцветена с американското знаме и надпис "СКОРО”. Публикацията беше направена кратко след като САЩ атакуваха Венецуела и арестуваха президента на страната Николас Мадуро.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилзен нарече публикацията "неуважение”. В същото време той успокои гренландците, че няма от какво да се притесняват. "Страната ни не е за продан и бъдещето ни няма да се решава от публикации в социалните мрежи”, каза Нилзен. Датският посланик в САЩ Йеспер Молер Зьоренсен се обърна към Вашингтон с призив за "безусловно уважение към териториалната цялост” на Дания.

"Дания няма да успее да се справи"

Дания , Швеция, Норвегия и Финландия категорично отхвърлиха подновените териториални претенции към Гренландия от страна на американския президент Доналд Тръмп. Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че Съединените щати "нямат абсолютно никакво право” да анексират която и да е част от датската държава.

Президентът на САЩ обаче допълнително ескалира ситуацията. На борда на Air Force One той заяви: "Трябва ни Гренландия.” Островът е от голямо стратегическо значение , но в момента е обграден от руски и китайски кораби, добави Тръмп. "Дания няма да успее да се справи”, смята американският държавен глава.

Тръмп не спира да заплашва Гренландия

Гренландия е част от Кралство Дания, но в голяма степен е автономна. Малко преди Коледа САЩ назначи специален пратеник на острова, което предизвика възмущение както от Нуук и Копенхаген, така и от Европейския съюз. В последните месеци Доналд Тръмп не спира да заплашва, че ще "анексира” Гренландия, като дори не изключва използването на военна сила. В интервю за американското списание "Атлантик” вчера той отново заяви, че "определено се нуждае” от Гренландия.

На най-големия остров в света има огромни залежи от ценни ресурси, които до голяма степен не са използвани. Новопоявилите се морски пътни артерии, които станаха факт заради промените в климата, пък превръщат Гренландия в още по-голям геостратегически център на Арктика, където както САЩ, така и Русия и Китай имат интереси .

Заплахи и към Колумбия и Куба

Междувременно в Куба , един от най-важните съюзници и търговски партньори на Венецуела, също се появиха опасения, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи ново строго предупреждение към кубинското правителство. Рубио заяви пред Ен Би Си, че с Мадуро във Венецуела са били кубински телохранители . Кубинското правителство потвърди в изявление, прочетено по държавната телевизия в неделя вечерта, че 32 офицери са били убити по време на военната операция на САЩ в Каракас.

На връщане към Вашингтон в неделя вечер Тръмп отправи предупреждение и към съседката на Венецуела - Колумбия , и нейния президент Густаво Петро. В разговор с репортери Тръмп заяви, че Колумбия е "управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати ”. "Той няма да го прави много дълго”, Тръмп за Петро в неделя. На въпроса дали би наредил на САЩ да проведат операция срещу Колумбия, Тръмп отговори: "Звучи ми добре.”