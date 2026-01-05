Новини
Тръмп заплашва Гренландия и не само нея. Какво ще последва?

Тръмп заплашва Гренландия и не само нея. Какво ще последва?

5 Януари, 2026 14:05

Дания е възмутена. В същото време от Вашингтон летят “предупреждения” и към Куба и Колумбия.

Тръмп заплашва Гренландия и не само нея. Какво ще последва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Гренландия и Дания реагираха остро на поредната заплаха, отправена от администрацията на Тръмп по адрес на най-големия остров в света. Съпругата на един от ключовите съветници на Тръмп Стивън Милър - Кейти, публикува в Х изображение на картата на Гренландия, оцветена с американското знаме и надпис "СКОРО”. Публикацията беше направена кратко след като САЩ атакуваха Венецуела и арестуваха президента на страната Николас Мадуро.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилзен нарече публикацията "неуважение”. В същото време той успокои гренландците, че няма от какво да се притесняват. "Страната ни не е за продан и бъдещето ни няма да се решава от публикации в социалните мрежи”, каза Нилзен. Датският посланик в САЩ Йеспер Молер Зьоренсен се обърна към Вашингтон с призив за "безусловно уважение към териториалната цялост” на Дания.

"Дания няма да успее да се справи"

Дания , Швеция, Норвегия и Финландия категорично отхвърлиха подновените териториални претенции към Гренландия от страна на американския президент Доналд Тръмп. Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че Съединените щати "нямат абсолютно никакво право” да анексират която и да е част от датската държава.

Президентът на САЩ обаче допълнително ескалира ситуацията. На борда на Air Force One той заяви: "Трябва ни Гренландия.” Островът е от голямо стратегическо значение , но в момента е обграден от руски и китайски кораби, добави Тръмп. "Дания няма да успее да се справи”, смята американският държавен глава.

Тръмп не спира да заплашва Гренландия

Гренландия е част от Кралство Дания, но в голяма степен е автономна. Малко преди Коледа САЩ назначи специален пратеник на острова, което предизвика възмущение както от Нуук и Копенхаген, така и от Европейския съюз. В последните месеци Доналд Тръмп не спира да заплашва, че ще "анексира” Гренландия, като дори не изключва използването на военна сила. В интервю за американското списание "Атлантик” вчера той отново заяви, че "определено се нуждае” от Гренландия.

На най-големия остров в света има огромни залежи от ценни ресурси, които до голяма степен не са използвани. Новопоявилите се морски пътни артерии, които станаха факт заради промените в климата, пък превръщат Гренландия в още по-голям геостратегически център на Арктика, където както САЩ, така и Русия и Китай имат интереси .

Заплахи и към Колумбия и Куба

Междувременно в Куба , един от най-важните съюзници и търговски партньори на Венецуела, също се появиха опасения, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи ново строго предупреждение към кубинското правителство. Рубио заяви пред Ен Би Си, че с Мадуро във Венецуела са били кубински телохранители . Кубинското правителство потвърди в изявление, прочетено по държавната телевизия в неделя вечерта, че 32 офицери са били убити по време на военната операция на САЩ в Каракас.

На връщане към Вашингтон в неделя вечер Тръмп отправи предупреждение и към съседката на Венецуела - Колумбия , и нейния президент Густаво Петро. В разговор с репортери Тръмп заяви, че Колумбия е "управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати ”. "Той няма да го прави много дълго”, Тръмп за Петро в неделя. На въпроса дали би наредил на САЩ да проведат операция срещу Колумбия, Тръмп отговори: "Звучи ми добре.”


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 3 Отговор
    Бай Дончо ще размени на драго сърце влаха и Ганя за едната Гренландия. Даже и къщата у Трън ще ви завещае.

    Коментиран от #10, #34

    14:06 05.01.2026

  • 2 Зевс

    71 3 Отговор
    Империята на злото си показа истинското лице, пълно незачитане на международното право, но това е така, понеже няма и никаква ответна реакция.

    Коментиран от #6

    14:07 05.01.2026

  • 3 Ще последва

    24 12 Отговор
    Ликвидиране на неолибералния ред основан на " системно нарушаване правила"
    То беше - " правила" на Сорос!
    Вкарвани с " демократични " думи!
    Браво, Тръмп. Дерзай!

    14:09 05.01.2026

  • 4 Трол

    31 13 Отговор
    Гренландия и Канада ще станат щати на САЩ.

    14:09 05.01.2026

  • 5 иван костов

    41 5 Отговор
    Дотук, байДончо воюва най успешно с елгебетейките- спря им гейпарадите и парите за вазелин!

    Коментиран от #29

    14:09 05.01.2026

  • 6 честен ционист

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Международното право е разписано на "Салфетката на Чърчил" в Ялта през 1945 год. Нормално е тая салфетка да се подменя от време на време с нова., не мислиш ли така?

    14:10 05.01.2026

  • 7 Какво сте ревнали.

    21 7 Отговор
    Явно и 10% мислещи няма.
    Тръмп наруши техните лицемерни правила
    Що реве целия Запад?!
    Тях ли защитавате?
    Те защитиха ли ви?
    По един бяха хвърляни камъни..
    Почвайте...
    Толкова малоумни винаги е имало

    14:11 05.01.2026

  • 8 Пич

    45 5 Отговор
    Какво ще стане ви казах сутринта ! Тъпаците от ЕС упорито не схващат , че световният ред установен след ВСВ вече се разпада , а са толкова глупави , че нямат резервен вариант !!! Какво има Европа ?! Колони който да щави - няма ! Икономика - няма! Ресурси - няма ! Армия - няма ! И накрая най важното - умни хора , няма !!! Има единствено в изобилие камилари и туземци , които да щавят Европа !!! Да ви казвам ли , какво очаквам?!

    Коментиран от #9

    14:14 05.01.2026

  • 9 Има

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    НПО на Сорос
    Отворени са..
    Тръмп ще ги " затвори"
    Това е война..

    14:16 05.01.2026

  • 10 Европеец

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Един Господ знае какво ще последва...... Бай Дончо миротвореца ха-ха-ха.... Но определено мога да кажа свобода за Мадуро- суверения президент на Венецуела....

    Коментиран от #14

    14:16 05.01.2026

  • 11 Възмутен и огорчен

    15 0 Отговор
    Макак така, макак така......... (макак)

    14:17 05.01.2026

  • 12 И Киев е Руски

    25 3 Отговор
    Той изключи възможността да прехвърли властта на лидера на опозицията и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо.... Идиотката Донка не ѝ прости, че му открадна толкова жадуваната награда от 30 сребърника.

    14:17 05.01.2026

  • 13 СПИРАМ ДА ЧЕТА

    10 3 Отговор
    Срамни публикации за разпада на света. Всички от доктори врачки политици алчни до новинари разни пълнещи само със статии плашещи са СТРЕС УПЛАХ БОЛЕСТИ ЗА ХОРАТА. ПОЗОР СТЕ. ДЯВОЛИ СТАНАХТЕ.

    14:18 05.01.2026

  • 14 честен ционист

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Другарят Мадуро го чака хасиенда във Флорида. Ти него не го мисли.

    14:18 05.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хихи

    18 3 Отговор
    А десант в София кога??!!
    Тръмп
    Ако ги заловиш, все ще намериш за какво да ги осъдиш на две три доживотни...

    Коментиран от #23

    14:20 05.01.2026

  • 17 Хохо Бохо

    24 3 Отговор
    Куата Кая и урсулестата нещо декларации тва онова? Некви санкции или мълчат кат пукали? Нека мълчат и дано краваря си прибере Гренландия

    14:20 05.01.2026

  • 18 СЛЕДВА

    14 0 Отговор
    ПРЕГЛЕД ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ.

    Коментиран от #30

    14:20 05.01.2026

  • 19 404

    30 3 Отговор
    Най-великият предприемач на всички времена, Тръмподур, вече е „възстановил“ Съединените щати, Украйна, Газа, Иран и Ирак, Афганистан, а сега и Венецуела. Останалата част от света е следващата (съмнява ли се някой във величието на плановете му?). Той събори част от Белия дом, за да направи място за балната зала Тръмподур. Замислил е грандиозни проекти за стадион Тръмподур и Триумфалната арка на Тръмподур (нека Париж и Рим загинат от срам). Остава само да се замисли мостът Тръмподур с неговите сергии от другата страна на Атлантика и да се оставят възторжените търговци да седят на сергиите до вратите и да пеят осанна на Тръмподур

    Коментиран от #21

    14:21 05.01.2026

  • 20 Дедо Тръмпоч

    20 2 Отговор
    Да се готви за чувала датския президент!

    14:22 05.01.2026

  • 21 Шорош

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    Още ти плаща
    Тръмп ще спре плащанията ти, сори

    Коментиран от #25

    14:22 05.01.2026

  • 22 Курило

    13 0 Отговор
    За психиатрия!

    14:23 05.01.2026

  • 23 Бай Дони

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "хихи":

    А ти почна ли да копаш за петрол?

    14:25 05.01.2026

  • 24 Ще последва...!

    13 1 Отговор
    Изстрел-не в ухото,а тоя път... по- навътре!

    Коментиран от #47

    14:30 05.01.2026

  • 25 404

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Шорош":

    Споко Тръмп ми обеща кладенче в Колумбия

    14:30 05.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    8 0 Отговор
    и в Канада има нефт. Там какво става... Ще се реши ли въпроса?

    14:31 05.01.2026

  • 28 Осман Кючук Фейзула

    4 17 Отговор
    Мъдри , стари хора саказали : По добре роб на богатия , отколкото другар със сиромаха ! За Гренландия , и за Венецуела сега е златния шанс живеят под крилото на най- Великата държава в света , с достойни политици и честни закони ! Ако СЯЩ бяха взели България след 10-ти ноември дали щеше да има такава анархия и беззаконие ?! Дали бизнесмени като Банев и други щяха да продават фабрики за скрап , за да си купят нови ,,Мерцедеси,, ? Къде щеше да е Сашо Апашо ? Видяхте как разкарват Мадуро като панаирджийска мечка по улиците !!! ........

    14:32 05.01.2026

  • 29 Да Свали Джендъра

    1 11 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Мъдуро от власт.

    Прав си .

    Скоро може и Бункерния Плъх
    Да го изкара от земята.

    Коментиран от #31, #33

    14:33 05.01.2026

  • 30 Дали има записан час

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "СЛЕДВА":

    При личния?
    Ама в спешното ще го приемат. Случаят е неотложен!

    Коментиран от #36

    14:33 05.01.2026

  • 31 Като се родиш недоразвит

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да Свали Джендъра":

    Колкото и да живееш, няма как да наваксаш!

    14:35 05.01.2026

  • 32 А защо

    14 0 Отговор
    мишоците от ЕС още не са приели 30 санкционен пакет срещу САЩ. Нали уж за евро ценностите все говорят... Хайде да ги видим тези хубави ценности сега...

    Коментиран от #44

    14:35 05.01.2026

  • 33 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да Свали Джендъра":

    Може и е сигурно че ще му го изкара.Щото Той има за разлика от тЕБ

    14:36 05.01.2026

  • 34 Един

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Май ти се иска Дончо да ни отстъпи на Рашистан. Е, няма да стане.

    Коментиран от #38, #50

    14:37 05.01.2026

  • 35 ПОНЕ ОПЕРАЦИИТЕ МУ ТРАЯТ 4 ЧАСА

    1 4 Отговор
    ПУТИН ПРОКАРА ПЪТЕКАТА - СВО ЗА 4 ГОДИНИ? ЩОМ ТОЙ МОЖЕ ЗАЩО ДА НЕ МОЖЕ И ТРЪМП?

    Коментиран от #42

    14:37 05.01.2026

  • 36 Не знам за личния..?!

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дали има записан час":

    Но знам,че накрая,всеки си....намира майстора...!

    14:38 05.01.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Бай Дончо се развихря. Ще буха с Томахавките де когото свари. Нема лабаво.

    14:39 05.01.2026

  • 38 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Един":

    Или Рашистан, или Туркистан, за който как дойде, де го свари завесата..

    14:39 05.01.2026

  • 39 ЕЛЕМЕНТАРНО.

    2 6 Отговор
    ЩОМ КИЕВ Е РУСКИ ГРЕНЛАНДИЯ Е НА САЩ!

    14:39 05.01.2026

  • 40 Кари

    5 1 Отговор
    Новото международно право е пренаписано от Тръмп, както слезва:
    ал.1. Тръмп е прав
    ал.2. Тръмп е винаги прав
    ал.3. Ако въпреки всичко имате съмнения, направете справка с ал.1 и ал.2.
    В духа на горното, Тръмп има належащи нужди от мноооого ресурси и ги удовлетворява както само той си реши и поне засега няма решителен отпор. Дали ЕС си дава сметка, че мечката играе в съседния двор и е въпрос на време да нападне открито и тук?

    Коментиран от #46

    14:40 05.01.2026

  • 41 Кари

    3 0 Отговор
    Новото международно право е пренаписано от Тръмп, както слезва:
    ал.1. Тръмп е прав
    ал.2. Тръмп е винаги прав
    ал.3. Ако въпреки всичко имате съмнения, направете справка с ал.1 и ал.2.
    В духа на горното, Тръмп има належащи нужди от мноооого ресурси и ги удовлетворява както само той си реши и поне засега няма решителен отпор. Дали ЕС си дава сметка, че мечката играе в съседния двор и е въпрос на време да нападне открито и тук?

    14:40 05.01.2026

  • 42 НАЛИ?!

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "ПОНЕ ОПЕРАЦИИТЕ МУ ТРАЯТ 4 ЧАСА":

    А колко трая ,,операцията" на краварите във Виетнам....?!
    Сега се очертава ,,Втори Виетнам" и във Венецуела...!

    14:42 05.01.2026

  • 43 МАДУРО Е ИНДИАНЕЦ

    10 1 Отговор
    КРИМ Е РУСКИ, МАКЕДОНИЯ Е БЪЛГАРСКА!

    14:44 05.01.2026

  • 44 А къде е ...

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "А защо":

    ...ООН...?!

    14:44 05.01.2026

  • 45 пресолена

    2 0 Отговор
    ето от дв не са евро атлантици. това ми стига....хахах.

    14:46 05.01.2026

  • 46 Глупостта не е дар божи

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Кари":

    Не е оправдание и за теб
    Тръмп е срещу Шорош, май си зомби и той ти пречи
    Щурате се като несвестни вече

    14:48 05.01.2026

  • 47 Между ухите

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ще последва...!":

    Очите, ухите-все тая......

    14:51 05.01.2026

  • 48 селяк

    4 0 Отговор
    Миротворците в действие

    14:51 05.01.2026

  • 49 МЕН МЕ ПАЗИ ЖЕНА МИ.

    2 2 Отговор
    МАДУРО ГО ПАЗЕЛИ 30 КУБИНЕЦА? СЕГА ГО ПАЗЯТ 3 АМЕРИКАНЦИ, ПУТИН ГО ПАЗЯТ 200 СОЛДАТИ, ПЕЕВСКИ - 2 ОТ НСО.

    14:53 05.01.2026

  • 50 Пецо

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Един":

    то ниа немаме нищо което да ги интересува хамериканците :Д златото вече ни го взеа останаа само олигофренете тука па те си имат

    14:53 05.01.2026

  • 51 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    "Страната ни не е за продан". Ма кой ти говори за покупка бе иди о т? На Венецуела да не би да и изкупуват петрола? Ще го заграбят. Както и вас ще заграбят....Такива са евро-атлантическите ценности. Нали това искахте?

    15:02 05.01.2026

  • 52 Троян

    1 0 Отговор
    Ако Ердоган реши да си вземе Родопа? Тия са главен агресор и тирорист номер първи.

    Коментиран от #55

    15:20 05.01.2026

  • 53 Гадно

    2 0 Отговор
    Президентът на САЩ обаче допълнително ескалира ситуацията. На борда на Air Force One той заяви: "Трябва ни Гренландия.” Островът е от голямо стратегическо значение , но в момента е обграден от руски и китайски кораби, добави Тръмп. "Дания няма да успее да се справи”, смята американският държавен глава.
    -;-
    На Шерифа Му била Нужна Гренландия
    на Китайския император- Тайван
    на КГБ Маьорчето- несъщестмумащата Украйна
    на Мач(оно от Банкя- ...
    На Прасето етническото-..
    на копейките-..
    на ...

    има ли някъде информация за радиоактивното замърсяване на планетата Зема?!?!

    15:23 05.01.2026

  • 54 МИРРРНО!

    1 1 Отговор
    ЧИЧО ДОНЧО ГИ СБЪРКА! ПУТИН, ЗЕЛЕНСКИ, МАДУРО, ЕС, СИ, ВСИЧКИ МУ ЗАСТАНАХА МИРНО! САМО РиВАТ?

    15:27 05.01.2026

  • 55 Амиии

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Троян":

    Ако султана реши да вземе Родопа, ще спре чак след Видин.

    15:35 05.01.2026

  • 56 Пурко

    0 0 Отговор
    Скоро в света ще се заформи голяма лудница. Сбогом на правилата и мира....

    15:35 05.01.2026