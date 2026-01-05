Новини
Свят »
„Стига толкова фантазии за анексия“: гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп

„Стига толкова фантазии за анексия“: гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп

5 Януари, 2026 16:44 811 19

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • йенс-фредерик нилсен

Швеция, Норвегия, Финландия и Франция изразиха подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия

„Стига толкова фантазии за анексия“: гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Стига толкова", написа министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право", написа Нилсен на страницата си във "Фейсбук".

На въпрос от страна на американското издание "Антлантик" за последиците за Гренландия от операцията на американските специални сили във Венецуела Доналд Тръмп заяви, че неговите съюзници трябва да си съставят собствено мнение.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

"Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дена", допълни американският президент.

Миналия месец Тръмп се оплака, че китайските и руските кораби са "навсякъде" по крайбрежието на Гренландия.

Вчера вечерта датската министър-председателка Мете Фредериксен също заклейми изявленията на Тръмп за Гренландия: "Призовавам САЩ да прекратят заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и народ, които много ясно заявиха, че не са за продан. Напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия."

Призивите за солидарност с Дания не закъсняха днес, след като Швеция, Норвегия, Финландия и Франция изразиха подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия. "Не може да има промяна на границите чрез сила", подчерта говорителят на френското Външно министерство Паскал Конфраврьо.

Полуавтономният и необятен арктически остров Гренландия, населяван от 57 000 души, разполага с важни минерални ресурси, които в по-голямата си част са неразкрити, а неговото географско разположение се смята за стратегическо. САЩ имат военна база на острова, а по време на Студената война те са били около десетина, отбелязва АФП.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 9 Отговор
    Егати и тъпака...!? Не се поучи и от това , че и Мадуро подскачаше и крещеше - Стига толкова фантазии за анексия.....!!!???

    Коментиран от #18

    16:50 05.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    5 7 Отговор
    Тея си просят едно еднодневно СВО в Копенхаген с любов от дедо Дончо.

    16:51 05.01.2026

  • 3 Рамбо Силек

    16 4 Отговор
    Мдаа ... "Агресорът Путин" изглежда като ангелче пред "миротвореца Тръмп"

    16:51 05.01.2026

  • 4 Историк

    1 8 Отговор
    Путин ще даде на САЩ Света ,а за Русия ще остави Европа.

    Коментиран от #7

    16:51 05.01.2026

  • 5 Дориана

    11 1 Отговор
    Тръмп все повече се изживява като диктатор, който иска да направи Америка велика като заграбва природните ресурси на чужди страни под измислени предлози. Той се превръща в катализатор на нова Трета световна война.

    16:52 05.01.2026

  • 6 Тръмп е позор!

    7 1 Отговор
    Тръмп е позор за САЩ!

    16:56 05.01.2026

  • 7 Незнайко

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    А дали са питали Си?

    16:57 05.01.2026

  • 8 сладкопоен чучулиг

    4 1 Отговор
    Тръмп заедно със старческия голф клуб сами могат да завземат Зеленоландия.
    Но първо ще подготвят публиката чрез масмедиите.
    Я наркотици, я права на човека, я нещо ново....

    16:58 05.01.2026

  • 9 Гражданин.

    3 1 Отговор
    Да бе да вие се радвайте ,че мечката играе в двора на комшията.

    17:02 05.01.2026

  • 10 Дедо Тръмпоч

    3 3 Отговор
    Гренландия имала и премиер ли? Кой пък е тоя?

    17:05 05.01.2026

  • 11 Мурка

    2 4 Отговор
    ЕТО -кандидат за почивка в ГУАНТАНАМО

    17:05 05.01.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    3 5 Отговор
    ЦЕЛТА БЕШЕ ДА УБИЯТ ХИТЛЕР И ДА СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ПОИСКАТ С ЕВРОПА...А ЕВРОГ..ЕЙ..СКИТЕ ПЕ..ДА..ЛИ КОИТО БЯХА ПРОТИВ ХИТЛЕР СЕГА ПРАВЯТ СВИ..РКИ НА САЩ КИТАЙ РУСИЯ И ЕВРЕИТЕ ...АКО ХИТЛЕР БЕШЕ ЖИВ И ТРЕТИЯТ РАЙХ В АПОГЕЯ СИ МИСЛЕТЕ ЛИ ЧЕ ПЛА.ЗМОДИИ КАЪО ОРАНЖЕВИЯ ЧИ-ФУТИН ЩЕШЕ ДА СЕ ВИХРИ НАД ЦЕЛИЯ СВЯТ ИЛИ ЧЕ.РВЕЙ КАТО ПУТИН ДА УБИВА СИСТЕМАТИЧНО УКРАИНСКАТА ВИСША РАСА????? НЕ......НЕ И НЕ....ПУТИН НЯМАШЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ,ТРЪМП ЩЕШЕ ДА БЪДЕ СЕРВИТЬОР,МЕДВЕДЕВ БАРМАН,УРСУЛА ЧИСТАЧКА В РАЙХСТАГА ,МЕРКЕЛ В АУШВИЦ ,НЕТАНЯХУ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ АБОРТ ДЕМЕК УБИТ В ЗАРОДИШ ПАЛЕСТИНА ЩЕШЕ ДА СЪЩЕСТВУВА КАТО ДЪРЖАВА

    17:05 05.01.2026

  • 13 ка Путин

    4 6 Отговор
    Всяка вечер, на брега на морето седи чукча и крещи към Америка:
    - Бедняци! Бедняци! Бедняци!
    Питат го:
    - Добре де, защо бедняци? Там доста добре си живеят хората!
    - Да, Аляска купиха, а за Чукотка не им стигнаха парите!

    17:06 05.01.2026

  • 14 ОТКАЧЕНИЯ ТРЪМПИ

    7 1 Отговор
    СТАВА ЗА ПОСМЕШИЩЕ С ЛУДОРИИТЕ СИ.

    17:07 05.01.2026

  • 15 Истината

    3 1 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    17:07 05.01.2026

  • 16 БЪЛГАРИН

    3 3 Отговор
    Да пробват с България ако имат топки.
    Византия ни пороби - и се разпадна
    Османската империя ни пороби - и се разпадна
    СССР ни пороби - и се разпадна
    Стиска ли им на САЩ, а.....

    Коментиран от #19

    17:08 05.01.2026

  • 17 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Какви ти фантазии, това е многократно обявено действие за анексия на Гренландия.
    Причината (не е наркотици) а САЩ имат голяма нужда от Гренландия, а в същия момент рижко обясни , че "Дания не е в състояние да го защити от руските кораби и подводници".
    Европа може да разположи сухопътни сили по молба на Дания, за да стане дебела работата. Иначе ще осъмне с американското знаме в 51-вия щат Гренландия.

    17:11 05.01.2026

  • 18 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абе прав си..... Тоя и министър-председателката на Дания отсега да си купят билети за Москва, че като гледам ще искат скоро политическо убежище в Русия, с бай Дончо улавия няма да мога да излязат на глава....

    17:13 05.01.2026

  • 19 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "БЪЛГАРИН":

    В ЕС са ни приели. На ЕС е ред да се разпадне. Унгария и Словакия придвижват въпроса.

    17:14 05.01.2026