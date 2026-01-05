„Стига толкова фантазии за анексия“: гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп

"Стига толкова", написа министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право", написа Нилсен на страницата си във "Фейсбук".
На въпрос от страна на американското издание "Антлантик" за последиците за Гренландия от операцията на американските специални сили във Венецуела Доналд Тръмп заяви, че неговите съюзници трябва да си съставят собствено мнение.
"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".
"Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дена", допълни американският президент.
Миналия месец Тръмп се оплака, че китайските и руските кораби са "навсякъде" по крайбрежието на Гренландия.
Вчера вечерта датската министър-председателка Мете Фредериксен също заклейми изявленията на Тръмп за Гренландия: "Призовавам САЩ да прекратят заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и народ, които много ясно заявиха, че не са за продан. Напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия."
Призивите за солидарност с Дания не закъсняха днес, след като Швеция, Норвегия, Финландия и Франция изразиха подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия. "Не може да има промяна на границите чрез сила", подчерта говорителят на френското Външно министерство Паскал Конфраврьо.
Полуавтономният и необятен арктически остров Гренландия, населяван от 57 000 души, разполага с важни минерални ресурси, които в по-голямата си част са неразкрити, а неговото географско разположение се смята за стратегическо. САЩ имат военна база на острова, а по време на Студената война те са били около десетина, отбелязва АФП.
1 Пич
Коментиран от #18
16:50 05.01.2026
2 оня с питон.я
16:51 05.01.2026
3 Рамбо Силек
16:51 05.01.2026
4 Историк
Коментиран от #7
16:51 05.01.2026
5 Дориана
16:52 05.01.2026
6 Тръмп е позор!
16:56 05.01.2026
7 Незнайко
До коментар #4 от "Историк":А дали са питали Си?
16:57 05.01.2026
8 сладкопоен чучулиг
Но първо ще подготвят публиката чрез масмедиите.
Я наркотици, я права на човека, я нещо ново....
16:58 05.01.2026
9 Гражданин.
17:02 05.01.2026
10 Дедо Тръмпоч
17:05 05.01.2026
11 Мурка
17:05 05.01.2026
12 Тракиец 🇺🇦
17:05 05.01.2026
13 ка Путин
- Бедняци! Бедняци! Бедняци!
Питат го:
- Добре де, защо бедняци? Там доста добре си живеят хората!
- Да, Аляска купиха, а за Чукотка не им стигнаха парите!
17:06 05.01.2026
14 ОТКАЧЕНИЯ ТРЪМПИ
17:07 05.01.2026
15 Истината
17:07 05.01.2026
16 БЪЛГАРИН
Византия ни пороби - и се разпадна
Османската империя ни пороби - и се разпадна
СССР ни пороби - и се разпадна
Стиска ли им на САЩ, а.....
Коментиран от #19
17:08 05.01.2026
17 Хипотетично
Причината (не е наркотици) а САЩ имат голяма нужда от Гренландия, а в същия момент рижко обясни , че "Дания не е в състояние да го защити от руските кораби и подводници".
Европа може да разположи сухопътни сили по молба на Дания, за да стане дебела работата. Иначе ще осъмне с американското знаме в 51-вия щат Гренландия.
17:11 05.01.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Абе прав си..... Тоя и министър-председателката на Дания отсега да си купят билети за Москва, че като гледам ще искат скоро политическо убежище в Русия, с бай Дончо улавия няма да мога да излязат на глава....
17:13 05.01.2026
19 Хипотетично
До коментар #16 от "БЪЛГАРИН":В ЕС са ни приели. На ЕС е ред да се разпадне. Унгария и Словакия придвижват въпроса.
17:14 05.01.2026