„Стига толкова фантазии за анексия“: гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп

"Стига толкова", написа министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право", написа Нилсен на страницата си във "Фейсбук".

На въпрос от страна на американското издание "Антлантик" за последиците за Гренландия от операцията на американските специални сили във Венецуела Доналд Тръмп заяви, че неговите съюзници трябва да си съставят собствено мнение.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

"Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дена", допълни американският президент.

Миналия месец Тръмп се оплака, че китайските и руските кораби са "навсякъде" по крайбрежието на Гренландия.

Вчера вечерта датската министър-председателка Мете Фредериксен също заклейми изявленията на Тръмп за Гренландия: "Призовавам САЩ да прекратят заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и народ, които много ясно заявиха, че не са за продан. Напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия."

Призивите за солидарност с Дания не закъсняха днес, след като Швеция, Норвегия, Финландия и Франция изразиха подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия. "Не може да има промяна на границите чрез сила", подчерта говорителят на френското Външно министерство Паскал Конфраврьо.

Полуавтономният и необятен арктически остров Гренландия, населяван от 57 000 души, разполага с важни минерални ресурси, които в по-голямата си част са неразкрити, а неговото географско разположение се смята за стратегическо. САЩ имат военна база на острова, а по време на Студената война те са били около десетина, отбелязва АФП.