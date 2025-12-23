Новини
Милен Керемедчиев: Планът на Доналд Тръмп за мир в Украйна забуксува

23 Декември, 2025 09:51 361 12

Целта през 2026 г. е Русия да не спре бойните действия в Украйна. От друга страна - Украйна отбеляза 2025 г. с най-ниско финансиране от всички страни, които подпомагат украинската държавата, добави анализаторът

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"2025 година можем да я определим като година на несбъднатите надежди за Украйна". Това мнение изрази бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев пред bTV, цитиран от news.bg

Точките за мир в Украйна нямат сближаване на позициите. Това, което се случва в Украйна е една тревожна тенденция, посочи той.

Според него целта през 2026 г. е Русия да не спре бойните действия в Украйна. От друга страна - Украйна отбеляза 2025 г. с най-ниско финансиране от всички страни, които подпомагат украинската държавата, добави Керемедчиев.

Той отбеляза, че няма сериозен пробив, но спадът на подкрепата може да постави Украйна в много тежка ситуация. "Вероятността Европейският съюз и европейските държави да увеличат своята подкрепа към Украйна, е явна. Европа е дала повече средства на Украйна през 2025 година, отколкото САЩ и тази тенденция ще продължи. Европа е дала около 300-350 милиарда евро в последните 3 години на Украйна", отчете Керемедчиев.

Той допълни, че планът на Доналд Тръмп за мир в Украйна е забуксувал и изтъкна, че махалото се върти и все още е далеч мирът в Украйна.

Керемедчиев очаква 2026 г. да бъде гореща и в Ивицата Газа.


Украйна
  • 1 нещо за Гренландия

    3 0 Отговор
    няма ли да напишете

    Коментиран от #5

    10:21 23.12.2025

  • 2 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    2 1 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!

    10:26 23.12.2025

  • 3 Гестапото на Гръмп уби българин

    1 0 Отговор
    Резултата от мирния план на Гръмп ще го видим март, когато са изборите за сенат и конгрес-35 и 245 съответно.
    И плана на тръмп не е за мир, а за купуване и продаване на Украйна и ЕС.

    10:26 23.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "нещо за Гренландия":

    Целта е да няма мир.Няма полза за никой от него.

    10:27 23.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 1 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    10:30 23.12.2025

  • 9 Копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ало мисирката":

    За нищо не ставате ,не успяхте да спасите лева.

    10:30 23.12.2025

  • 10 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    ".... изтъкна, че махалото се върти и все още е далеч мирът в Украйна...."
    ... Въртят се бръмбари у плешивата му глава!

    10:30 23.12.2025

  • 11 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Като има кой да спъва плана на Тръмп и да дават пари на зеления грачещ клоун хранещ се с трупове така ще е. Жалко за очакваните загуби на хора. Няма обяснение това да си дадеш живота и то насила за някаква си скапана територия

    10:31 23.12.2025

  • 12 Фон дер Миндер

    0 0 Отговор
    "забуксувал"??? Не Милене , не е забуксувал а е саботиран ! Не виждаш ли, че комсомолските секретарки прежълтяват като чуят за мир

    10:32 23.12.2025

