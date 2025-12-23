Милен Керемедчиев: Планът на Доналд Тръмп за мир в Украйна забуксува

"2025 година можем да я определим като година на несбъднатите надежди за Украйна". Това мнение изрази бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев пред bTV, цитиран от news.bg

Точките за мир в Украйна нямат сближаване на позициите. Това, което се случва в Украйна е една тревожна тенденция, посочи той.

Според него целта през 2026 г. е Русия да не спре бойните действия в Украйна. От друга страна - Украйна отбеляза 2025 г. с най-ниско финансиране от всички страни, които подпомагат украинската държавата, добави Керемедчиев.

Той отбеляза, че няма сериозен пробив, но спадът на подкрепата може да постави Украйна в много тежка ситуация. "Вероятността Европейският съюз и европейските държави да увеличат своята подкрепа към Украйна, е явна. Европа е дала повече средства на Украйна през 2025 година, отколкото САЩ и тази тенденция ще продължи. Европа е дала около 300-350 милиарда евро в последните 3 години на Украйна", отчете Керемедчиев.

Той допълни, че планът на Доналд Тръмп за мир в Украйна е забуксувал и изтъкна, че махалото се върти и все още е далеч мирът в Украйна.

Керемедчиев очаква 2026 г. да бъде гореща и в Ивицата Газа.