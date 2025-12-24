Новини
Вашингтон наложи санкции на бившия еврокомисар Тиери Бретон - "мозъка" зад цензурирането на американци в мрежата

24 Декември, 2025 04:56, обновена 24 Декември, 2025 05:06 619 7

Визови ограничения са получили и други замесени европейци

Вашингтон наложи санкции на бившия еврокомисар Тиери Бретон - "мозъка" зад цензурирането на американци в мрежата - 1
Тиери Бретон, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон наложи визови ограничения на бившия еврокомисар по вътрешния пазар Тиери Бретон, както и на други лица, за които смята, че са замесени в опити за цензуриране на американци.

Това обяви заместник-държавния секретар на Държавния департамент на САЩ Сара Роджърс.

„Наложихме санкции на Тиери Бретон, мозъкът зад Закона за цифровите услуги“, каза Роджърс в X. Законът за цифровите услуги на ЕС влезе в сила през август 2023 г. Той значително засили контрола върху редица платформи, включително Facebook и Instagram, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking.com и други.

Както Роджърс припомни, през август 2024 г. Бретон обяви, че Европейската комисия е изпратила официално писмо до американския милиардер Илон Мъск, в което го предупреждава за готовността си да накаже социалната му медия X за недостатъчни действия за премахване на „вредно съдържание“ и за отговорност за дезинформация. Това се случи преди X да излъчи интервю с Доналд Тръмп, тогава кандидат за президент на САЩ, а сега лидер на САЩ.

Роджърс уточни, че санкции са наложени и срещу британския политически консултант Имран Ахмед, който ръководи CCDH, организация, за която се твърди, че е посветена на борбата с разпространението на дезинформация и съдържание, изпълнено с омраза, онлайн. Роджърс нарече Ахмед „ключов съучастник на администрацията на Байдън“ в опитите ѝ да използва държавни ресурси срещу американски граждани.

Според заместник-държавния секретар, списъкът със санкции включва и Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон, които ръководят базираната в Германия организация HateAid. Според Роджърс организацията „се противопоставя на консервативните групи“. Ограниченията ще важат и за Клеър Мелфорд, ръководител на британската организация GDI. Според Роджърс, тази организация, под прикритието на идентифициране на дезинформация и съдържание, изпълнено с омраза, онлайн, е използвала средства на американските данъкоплатци, за да цензурира американци.

Както държавният секретар Марко Рубио подчерта в писмено изявление, САЩ отказват достъп на „ключови фигури“ в глобалния комплекс за цензура. Рубио заяви, че „идеолози в Европа“ се опитват да „принудят американските платформи да наказват“ американските граждани за изразяване на определени гледни точки. „Администрацията на Тръмп вече няма да толерира тези крещящи действия, насочени към установяване на екстериториална цензура“, добави той. Държавният секретар подчерта, че Съединените щати са „готови да разширят този списък, ако други не променят курса си“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що така

    3 1 Отговор
    Не остава нищо друго освен урсулите да наложат 20 пакета санкции на обора.

    05:09 24.12.2025

  • 2 Лост

    2 0 Отговор
    От Бретон ще го направят Милин.

    05:17 24.12.2025

  • 3 Най накрая

    7 0 Отговор
    Този злобар е санкциониран. Той си призна, за действията си против Джурджеску в Румъния,Мари Лю Пен в Франция и заплаши, че ще се намесят и срещу АзГ в Германия ако се налага. Тази измет с власт и омраза трябва да си ходи и да им се потърси отговорност. Те са се самозабравили и смятат, че са безсмъртни и безнаказани.

    Коментиран от #4

    05:20 24.12.2025

  • 4 Комунист

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Най накрая":

    Бегай оттукя уе фашист! Нацизъм му се приискало. Белене искаш ли?

    05:34 24.12.2025

  • 5 Русия

    4 0 Отговор
    На Урсула и на ней да слагат санкции тя е същата сг.н като тоя

    05:41 24.12.2025

  • 6 Уса

    4 0 Отговор
    Съд и затвор за соросоидната паплач

    05:43 24.12.2025

  • 7 Хаха

    1 0 Отговор
    А Урсула кога?

    05:54 24.12.2025