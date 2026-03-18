Цените на бензина в САЩ надхвърлиха 3,75 долара за първи път от 2023 г.

Средната цена на бензина в САЩ надхвърли 3,75 долара за галон (около 3,78 л.) за първи път от октомври 2023 г., сочат данни на ценовата платформа „Газбъди“ (Gasbuddy), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Средната цена на дребно на бензина в САЩ се е повишила с около 84 цента за галон, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари - до 3,83 долара за галон, според данните на „Газбъди“.

От края на февруари американските цени на бензина са скочили с над 27 на сто, съобщи вчера Администрация за енергийна информация (EIA).

Световните пазари на горива продължават да са изправени пред прекъсвания на доставките, причинени от войната в Близкия изток.

Войната в Близкия изток наруши доставките от Персийския залив - един от най-големите региони за производство на петрол в света – тъй като иранските атаки по кораби в Ормузкия проток прекъснаха почти изцяло корабоплаването през ключовия морски път за износ на енергия от региона.

САЩ са сравнително добре запасени с горива, като съхраняваните количества са възлизали на около 28,5 дни потребление към края на миналата седмица. Американските запаси от горива са на най-високи нива за това време на годината от 2021 г.

Въпреки това цените на бензиностанциите последваха скока на суровия петрол. Именно той е най-значителният компонент в ценообразуването на горивата на дребно, посочва Ройтерс.

На този фон цените на суровия петрол се задържаха около границата от 100 долара за барел през последните дни.