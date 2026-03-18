Цените на бензина в САЩ надхвърлиха 3,75 долара за първи път от 2023 г.

18 Март, 2026 12:16 1 106 28

Световните пазари на горива продължават да са изправени пред прекъсвания на доставките, причинени от войната в Близкия изток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Средната цена на бензина в САЩ надхвърли 3,75 долара за галон (около 3,78 л.) за първи път от октомври 2023 г., сочат данни на ценовата платформа „Газбъди“ (Gasbuddy), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Средната цена на дребно на бензина в САЩ се е повишила с около 84 цента за галон, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари - до 3,83 долара за галон, според данните на „Газбъди“.

От края на февруари американските цени на бензина са скочили с над 27 на сто, съобщи вчера Администрация за енергийна информация (EIA).

Войната в Близкия изток наруши доставките от Персийския залив - един от най-големите региони за производство на петрол в света – тъй като иранските атаки по кораби в Ормузкия проток прекъснаха почти изцяло корабоплаването през ключовия морски път за износ на енергия от региона.

САЩ са сравнително добре запасени с горива, като съхраняваните количества са възлизали на около 28,5 дни потребление към края на миналата седмица. Американските запаси от горива са на най-високи нива за това време на годината от 2021 г.

Въпреки това цените на бензиностанциите последваха скока на суровия петрол. Именно той е най-значителният компонент в ценообразуването на горивата на дребно, посочва Ройтерс.

На този фон цените на суровия петрол се задържаха около границата от 100 долара за барел през последните дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тва означава

    15 4 Отговор
    Само 1

    Безредици на въоръжените кравари

    Втората гражданска се задава

    Коментиран от #2, #5, #17, #18

    12:18 18.03.2026

  • 2 Кухоглава копейка

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тва означава":

    Ще се мриееее.

    12:19 18.03.2026

  • 3 Някой

    24 1 Отговор
    Това е най-сигурният сигнал, че Тръмп ще загуби междинните избори. И може да бъде премахнат след това.
    Оказа се побърканяк.

    Коментиран от #9

    12:20 18.03.2026

  • 4 Тръмпи

    10 2 Отговор
    Малее комар ни ухапал, най-евтиния в света

    12:20 18.03.2026

  • 5 Тръмпи

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тва означава":

    Задава се, ама все още не си разбрал какво се задава

    12:22 18.03.2026

  • 6 Щтрак-Цимерман

    11 1 Отговор
    Добрата новина за света е, че в Щатите всеки има оръжие.
    Няма да се бавят много.......взима пищова и на улицата!

    Коментиран от #12

    12:22 18.03.2026

  • 7 Мишел

    12 1 Отговор
    Вчера външният дълг на САЩ превиши 39 000 000 000 000$.

    12:23 18.03.2026

  • 8 123456

    13 1 Отговор
    Браво ! И 10 долара да стане ! Заслужават си го ! Грабайте тоягите !

    12:23 18.03.2026

  • 9 Тръмпи

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    В грешка си, чакай да почнем строежа на казината в Куба и да точим от Иранския петрол, да спрем кранчето за Китай, пък тогава ще видиш какво в Китай се задава с два милярда гърла за хранене

    12:25 18.03.2026

  • 10 Мнение

    11 1 Отговор
    Малко им е, още им трябва.

    12:26 18.03.2026

  • 11 Хахаха

    12 1 Отговор
    Да ви е чистит идиота пак гласуеайте за него

    12:27 18.03.2026

  • 12 Тръмпи

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Щтрак-Цимерман":

    Това е лошата новина другарю, а сега си представи 400 милиона въоръжени американци, май си забравил как сме завладели Дивия Запад

    12:30 18.03.2026

  • 13 Румен

    3 2 Отговор
    Цена за октан 87

    12:30 18.03.2026

  • 14 Тити на Кака

    12 2 Отговор
    Да напомня, това е цената на галон / приблизително 3,8 литра/. Преведено за тукашните гении от панелките - литър бензин в САЩ е 1 долар. 87 евроцента по днешния курс. Така плащат бедните американци днес.
    Богатите българи плащаме само 1,40Е на помпата.
    Горките американци, колко са зле....

    Коментиран от #21, #28

    12:30 18.03.2026

  • 15 Извинявам

    7 1 Отговор
    се, но им е малко.Един галон = 3,70 литра. Направете една сметка колко им е един литър.Но пък ние сме в клуба на богатите. 🤣

    12:31 18.03.2026

  • 16 Сталин

    7 1 Отговор
    Tова е стара информация,вече е 5$

    12:33 18.03.2026

  • 17 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тва означава":

    Авторката да си беше направила труда да изчисли литъра в еврото да направим сравнението.... Е не си е направила труда, аз също няма да го правя, краварите да се оправят...

    Коментиран от #22, #26

    12:38 18.03.2026

  • 18 БОТЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тва означава":

    Не, това означава 1 долар литъра😄😁😆😅😂🤣
    Де и в България да имахме такива цени, ех мечти..

    12:41 18.03.2026

  • 19 Цитат

    3 0 Отговор
    Архимед е открил следната зависимост: - Когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава.

    12:41 18.03.2026

  • 20 Тези автори живеят живеят в 2000 година

    1 0 Отговор
    Нафтата Максимум е $6.8 на галон
    В повечето места Нафтата е $5.25 за галон
    1.50 за литър

    12:43 18.03.2026

  • 21 Макробиолог

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    На кака титито не отчита факта че американеца за да си купи леб или пица трябва да изгори в най добрия случай поне един галон,а за да отиде и се върне от работа още пет пъти по толкова.

    12:43 18.03.2026

  • 22 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Абе направих си труда сметнах го... Един галон е 3,785 литра..... Значи в кравария бензинът по-евтин от бг територията..... Там, ако е скъпо какво да кажем ние от бг територията.... Сега на Путин ли да се сърдим , на бай Дончо ""миротвореца"" или на нашите неграмотни управници ....
    .

    12:46 18.03.2026

  • 23 Не са за мислене

    3 0 Отговор
    Това е долар за литър или 1,60 лв /0,8 евроцента...

    12:53 18.03.2026

  • 24 Селянина с колелото

    2 0 Отговор
    Ауууу много страшно. По мои сметки бензина в САЩ надхвърлил за първи път 1,70 лева за литър. А в България хората родени след 1998г. не са виждали толкова ниска цена през живота си.

    12:53 18.03.2026

  • 25 за справка

    0 0 Отговор
    Цената ма бензина в Русия от година е 307 фолара за галон. 80 цента за литър

    12:56 18.03.2026

  • 26 Факултетец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Тя е ,,скарана" със смятането...У Факултето то не е на почит...

    12:57 18.03.2026

  • 27 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Ще повторим за бг се@ля%ните с и без колела,че автомобилните упражнения в щатите са абсолютна необходимост,разликата в мащаба на изминаваните разстояния 1 към 20-30,докато наабарот--жителят на младост 4 не може да предостави разумно обяснение какво прави с автомобила си на пътя в 7 часа сабале.

    13:04 18.03.2026

  • 28 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    Ти къде живееш бе селоо, в 42 кв/м протекло тънкостенно ново строителство във Манастирски ливади, къде пасат крави.

    13:11 18.03.2026