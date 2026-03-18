Земеделският министър обяви началото на акция "Чиста храна"

Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и МВР започват съвместна акция "Чиста храна". Акцията няма срок и ще бъде много интензивна около Великден и Гергьовден, като ще продължи и след това. Това каза на брифинг пред медиите служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, предават от БТА.
По думите му целта е да се покаже, че държавата е гарант, както и да се неутрализират всякакви възможности за разпространение на заболявания сред българските животни.
Христанов посочи, че в Ихтиман са открили ужасяващи картини - след серия от незаконни дейности незаконно вкараното месо се е транжирало и е стигало до трапезите ни.
Намерихме очертанията на мащабна схема на контрабанден внос, разпространение и транжиране на месо. Вярваме, че това е било основна причина за шарката по дребните преживни животни през миналата година. Това поставя въпроса какво ядем, каза още Христанов.
Според него е удивително, че години не се е забелязвал този проблем и че става въпрос или за силно изразено безразличие, или за някакъв вид чадър. Очевидно е, че инспекторите и на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има доста по-смело и обективно политическо ръководство, допълни Христанов.
Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха преди дни на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.
1 Пуфи
Коментиран от #6
12:20 18.03.2026
2 Чиста държава
12:22 18.03.2026
3 хмммм
12:25 18.03.2026
4 123456
12:25 18.03.2026
5 инж технолог по хранене
12:30 18.03.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Пуфи":Прав си..... Такова понятие като "чиста храна" вече от много време не съществува.... Поредната пиар акция...
12:30 18.03.2026
7 ха ха
12:34 18.03.2026
8 1234567890
12:46 18.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 потребител
12:48 18.03.2026
11 Тоя доктор не е доктор,
12:54 18.03.2026
12 Доктор
13:00 18.03.2026
13 размисли и страсти
13:00 18.03.2026
14 ПП "ПП(П)"
13:11 18.03.2026