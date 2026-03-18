Земеделският министър обяви началото на акция "Чиста храна"

Земеделският министър обяви началото на акция "Чиста храна"

18 Март, 2026 12:18 876 14

Тя ще се провежда от МЗХ, съвместно с БАБХ и МВР. И ще бъде много интензивна около Великден и Гергьовден

Земеделският министър обяви началото на акция "Чиста храна" - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и МВР започват съвместна акция "Чиста храна". Акцията няма срок и ще бъде много интензивна около Великден и Гергьовден, като ще продължи и след това. Това каза на брифинг пред медиите служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, предават от БТА.

По думите му целта е да се покаже, че държавата е гарант, както и да се неутрализират всякакви възможности за разпространение на заболявания сред българските животни.

Христанов посочи, че в Ихтиман са открили ужасяващи картини - след серия от незаконни дейности незаконно вкараното месо се е транжирало и е стигало до трапезите ни.

Намерихме очертанията на мащабна схема на контрабанден внос, разпространение и транжиране на месо. Вярваме, че това е било основна причина за шарката по дребните преживни животни през миналата година. Това поставя въпроса какво ядем, каза още Христанов.

Според него е удивително, че години не се е забелязвал този проблем и че става въпрос или за силно изразено безразличие, или за някакъв вид чадър. Очевидно е, че инспекторите и на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има доста по-смело и обективно политическо ръководство, допълни Христанов.

Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха преди дни на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфи

    7 11 Отговор
    Тоя съвсем е изперкал, монсанто може и го свитнат

    Коментиран от #6

    12:20 18.03.2026

  • 2 Чиста държава

    20 3 Отговор
    Цялата Гербаджииска администрация трябва да се почисти.

    12:22 18.03.2026

  • 3 хмммм

    5 13 Отговор
    Чиста храна.. що за глупост?

    12:25 18.03.2026

  • 4 123456

    7 3 Отговор
    Бай Рибан със здравите овце чакат ! Не се ошмулквай с пътни карти и казуси и лаладжийство !

    12:25 18.03.2026

  • 5 инж технолог по хранене

    11 0 Отговор
    Не трябваше ли началото на акция "Чиста храна" да започне с доста години по-рано?

    12:30 18.03.2026

  • 6 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    Прав си..... Такова понятие като "чиста храна" вече от много време не съществува.... Поредната пиар акция...

    12:30 18.03.2026

  • 7 ха ха

    8 2 Отговор
    "чиста храна" от фермата за калифорнииски червеи или скакалци ? каквото и да говори от ковида насам всеко месо смърди на химия

    12:34 18.03.2026

  • 8 1234567890

    6 2 Отговор
    Много думи , но напрактика "Златния гьол" продължава да си работи , а Бай Рибан беше използван и сега се прави , че не го познава .

    12:46 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 потребител

    8 0 Отговор
    Колкото соя , сухо мляко , палвомо масло , скакалци е изял българина , никой друг народ не е изял .Една когичка мляко стана 2 лева , а не се разваля по цял месец

    12:48 18.03.2026

  • 11 Тоя доктор не е доктор,

    5 6 Отговор
    Как шефа на БАБХ ще провежда акция, като той няма необходимата компетентност? Значи той и палячото министър ни лъжат в очите за всичко? Има ли право тоя дето те е доктор да дава становища? Той е равен на всеки хванат от улицата, нали?

    12:54 18.03.2026

  • 12 Доктор

    3 3 Отговор
    Този е пълен глупак.

    13:00 18.03.2026

  • 13 размисли и страсти

    3 3 Отговор
    /Пиар/ Акцията може и да няма срок, ама служебния министър Изперканов има.. и слава богу

    13:00 18.03.2026

  • 14 ПП "ПП(П)"

    1 0 Отговор
    Много ми е чудно , как може да се състави правителство /макар и служебно/ само и единствено от полу и пълни ид.оти ?! ПП. Христанов е пълните , разбира се.

    13:11 18.03.2026

