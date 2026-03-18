Куба е следващата в списъка, Тръмп може да се върне към обсесията си да завземе и Гренландия

Куба е следващата в списъка, Тръмп може да се върне към обсесията си да завземе и Гренландия

18 Март, 2026 10:46 1 196 55

Израел елиминира ръководството на Иран, но "обезглавяването има своите граници", пишат в Съединените щати

Куба е следващата в списъка, Тръмп може да се върне към обсесията си да завземе и Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висшият съвет за национална сигурност на Иран тази нощ потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, а директорът на американския център за борба с тероризма Джоузеф Кент подаде оставка заради войната срещу Ислямската република. Редица западни издания днес коментират как това ще се отрази на Вашингтон и Техеран, пише БТА.

"Израел елиминира ръководството на Иран, но "обезглавяването има своите граници", извежда в заглавие в. "Ню Йорк таймс".

Армията на Израел и политически представители на страната вчера тържествено съобщиха за убийството на Али Лариджани, който е фактическият лидер на Иран, обявявайки това за сериозно постижение, отбелязва "Ню Йорк таймс". Ликвидирането на Лариджани подчертава колко силно Израел разчита на убийствата на определени фигури, за да постигне военните си цели, да дестабилизира иранското правителство и да проправи път за народен бунт, отслабвайки силите за вътрешна сигурност.

По-рано тази година въпросните сили убиха хиляди невъоръжени протестиращи, добавя американският вестник.

Но убийството на Лариджани повдига въпроса дали Израел ликвидира толкова много ирански лидери, защото това изглежда като най-сигурния начин да постигне военните си цели, или просто защото може да го направи, добавя "Ню Йорк таймс". Този подход носи риск от непредвидими обратни последици, предупреждава изданието.

Израел има голям опит в това да елиминира враговете си. През 1972 г., след като 12 израелски олимпийски атлети бяха брутално убити в Мюнхен, Израел предприема дългогодишна кампания за отмъщение, целяща да убие всички, които носят отговорност. В началото на 2000-те години Израел ликвидира много палестинци, които обвини в тероризъм по време на Втората интифада. А през 2024 г. лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала бе убит при въздушен удар срещу щаба му в Бейрут. Няколко дни по-късно бе ликвидиран и неговият наследник.

Някои израелски анализатори казват, че има поне известно основание да се смята, че тази тактика може да отслаби достатъчно много Иран, че правителството му да даде сигнал за готовност за компромис относно ядрените си амбиции и балистичните си ракети, пише още "Ню Йорк таймс".

Сима Шайн, бивша служителка на Мосад и специалистка по Иран в Института за изследвания на националната сигурност в Тел Авив, отбеляза, че убийството на Насрала е помогнало подкрепяната от Иран групировката "Хизбула" да бъде ослабена до такава степен, че да се съгласи със спиране на огъня с Израел. Елиминирането на командири от паравоенните сили за вътрешна сигурност "Басидж" би могло по подобен начин значително да допринесе за това по-низшестоящите ѝ членове "да се събудят сутрин и да не отидат на работа", каза Шайн.

Но убийството на висш ирански лидер като Лариджани може да се окаже и контрапродуктивно, в зависимост от това кой ще го замени.

Лариджани имаше репутацията на прагматик, способен да работи както с умерени, така и с твърдолинейни военни лидери, посочи Шайн. Смъртта му може да засили позициите на твърдолинейни фигури като ръководителя на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) или на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"Именно те всъщност водят войната", подчерта тя. "А засилването на КГИР означава продължаване на съпротивата, продължаване на войната и отправяне на искания, които са неприемливи за САЩ и Израел", добавя Шайн.

Дани Цитринович, бивш ръководител на отдела за Иран в израелското военно разузнаване, посочи, че Израел е убил почти всички лидери на "Хамас" в Газа, а също и Насрала и неговия наследник. Въпреки това "Хамас" и "Хизбула" продължават да функционират, макар и значително отслабени.

"Обезглавяването има своите граници", каза Цитринович, цитиран от "Ню Йорк таймс".

В. "Уолстрийт джърнъл" също се спира на въпроса доколко ликвидирането на отделни фигури ще промени ситуацията в Иран. "През последните две години и половина израелските кампании в ивицата Газа и Ливан също бяха фокусирани върху убийството на лидери на "Хамас" и "Хизбула"… Въпреки че тази стратегия значително отслаби двете групировки, те все още се държат и оказват значително влияние върху местните жители", пише "Уолстрийт джърнъл".

Според ирански официални представители ръководството на Ислямската република е разработило планове за действие при война, в която ще загинат много хора, и предварително е подготвило заместници. Макар Лариджани да беше важно публично лице на режима, редиците на силите за сигурност, които са от ключово значение за неговата устойчивост, са изключително големи. КГИР разполага с огромна ръководна структура и с около 190 000 военни на активна служба, пише още "Уолстрийт джърнъл".

"Вашингтон пост" отбелязва, че силите за вътрешна сигурност "Басидж", чиито командир Израел вчера заяви, че е убил, наброяват около 1 млн. души. Освен това Иран създаде вражески на Израел милиции и политически движения из целия Близък изток, добавя изданието.

"Вашингтон пост" също така пише, че се е запознал със съдържанието на дипломатическа грама, в която израелски официални лица заявяват на свои колеги от САЩ, че иранският режим "не се пропуква" и е готов да се "бори докрай" въпреки убийството на върховния лидер Али Хаменей и продължаващите въздушни удари. В грамата също така се посочва, че ако по улиците из Ислямската република отново излязат протестиращи срещу правителството, те ще бъдат избити.

Наргес Баджогли, експерт по Иран от Университета "Джонс Хопкинс", заяви за "Вашингтон пост", че усилията да се тласне иранския народ към бунт, независимо от броя на жертвите, са в съзвучие с продължаващите от десетилетия опити на Израел за "раздробяване на Иран" и предизвикване на "държавен колапс". "Един от начините да се постигне това е да се създадат повече възможности, при които дулата на държавата се насочат срещу населението", отбеляза Баджогли. "Целта не е да се създаде либерална демокрация за иранския народ. Целта е да се задълбочи пропастта между обществото и държавата", каза в заключение тя.

Редица западни издания коментират и новината, че директорът на Центъра на САЩ за борба с тероризма Джоузеф Кент е подал оставка заради войната с Иран. Кент е първият висш служител на правителството на Доналд Тръмп, който се отказва от поста си в знак на протест срещу войната срещу Ислямската република.

"Не мога с чиста съвест да подкрепям продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за страната ни и е ясно, че започнахме тази война заради натиск от Израел и влиятелното му лоби", цитира в. "Гардиън" писмото на Кент до Тръмп, което бе публикувано в социалната мрежа "Екс". "В началото на мандата на тази администрация високопоставени израелски служители и влиятелни представители на американските медии разгърнаха кампания за дезинформация, която напълно подкопа Вашата платформа "Америка на първо място" и създаде промилитаристични настроения, за да окуражи започването на война с Иран", добавя Кент.

По думите му този подход е бил използван, за да "заблуди (Тръмп), че Иран представлява непосредствена заплаха за САЩ и че трябва веднага да се нанесе удар". "Това беше лъжа и представляваше същата тактика, която израелците използваха, за да ни въвлекат в катастрофалната война в Ирак, която струваше на нашата нация живота на хиляди от най-добрите ни мъже и жени. Не можем да допуснем тази грешка отново", пише в заключение Кент, цитиран от "Гардиън".

"Оставката на Кент е най-добрият пример досега за това как обкръжението на Тръмп е очевидно разделено", коментира британското сп. "Тайм". Проучвания на общественото мнение показват, че американците са дълбоко разединени по отношение на действията на Тръмп в Иран. Според данни на американската телевизия "Ен Би Си нюз" 89% от симпатизантите на Демократическата партия са на мнение, че САЩ не е трябвало да предприемат ударите, като тази позиция споделят и 58% от безпартийните американци.

Симпатизантите на Републиканската партия, които са против войната в Иран, са едва 15%, докато 77% подкрепят атаките, пише още "Гардиън".

"Но ако се вгледате малко по-дълбоко в редиците на републиканците, реалността изглежда по по-различен начин", коментира изданието. Около 90% от републиканците от движението МАГА (съкратено от английското: "Да направим Америка отново велика") подкрепят войната на Тръмп. Този дял обаче пада до 54% сред републиканците, които не са част от МАГА.

Тази година Тръмп залови президента на Венецуела и съпругата му и ликвидира върховния лидер на Иран и неговите висши съюзници. Куба изглежда е следващата в списъка на Тръмп. А дипломатите във Вашингтон, които са ангажирани с въпроса за Арктика, продължават да се притесняват, че Тръмп може да се върне към обсесията си да завземе Гренландия, изброява "Гардиън".

И макар и по-голямата част от ядрото на Тръмп засега да остава зад него, оттеглянето на Кент може да е ранен знак, че значителна част от последователите на МАГА губят вяра, чудейки се какво се е случило с изолациониста, за когото са гласували, пише в заключение британския вестник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    14 0 Отговор
    ... и Луната и Луната 😂

    Коментиран от #9

    10:48 18.03.2026

  • 2 Дедо дони прави всичко възможно

    22 0 Отговор
    Републиканците да нямат президент следващите 30г.

    10:48 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    18 2 Отговор
    залива напрасетата чака посетители ще има промоции за желаещите.

    Коментиран от #39

    10:48 18.03.2026

  • 6 604

    17 4 Отговор
    Показва само безпомощност над глупавите цели които си е поставил....

    Коментиран от #12, #16

    10:49 18.03.2026

  • 7 Коментар

    5 14 Отговор
    Всички важни фигури в Техеран които не приемат условията на САЩ и Израел ще бъдат ликвидирани в рамките на тази война.

    Коментиран от #18

    10:51 18.03.2026

  • 8 ОООО "ЦЕЗАРЕЕЕ"

    12 3 Отговор
    ЕДИН НЕНОРМАЛНИК НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

    10:53 18.03.2026

  • 9 Европеец

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "китайски балон":

    Има ли някой, който все още да не е разбрал кои са световните изнудвачи, терористи и агресори.... Жалко ,че Острова на свободата, вече няма да бъде свободен.....

    10:53 18.03.2026

  • 10 Гост

    9 3 Отговор
    Този няма ли кой да го прати в психиатрията?

    10:54 18.03.2026

  • 11 Рублен Радев

    7 13 Отговор
    Иран е атакуван от ядрена сила, чиято армия е значително по-добра от тяхната. Те нямат шанс да спечелят и трябва да се предадат, за да избегнат ескалация, която рискува Трета световна война за всички нас.

    Очевидно така работят нещата.

    10:55 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    10:56 18.03.2026

  • 14 Мнение

    8 8 Отговор
    Подобно на Путлер... ☝️Дончо Миротвореца се е хванал на хорото и ще го играе до края. Иначе пада зад борда на политиката.
    Иран ще трябва да си смени управляващите фанатици.

    Коментиран от #26

    10:56 18.03.2026

  • 15 Швейк

    5 1 Отговор
    Тръмп изважда дискомбобулатора , вдига въртикоплерите и бръмбалетите и отново тръгва на война в името на световния мир.
    Е , как да не му дадеш Нобелова награда.

    10:57 18.03.2026

  • 16 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    Съгласен съм с коментара ти..... Дончо за пореден път показва колко е опасен и вреден за света..... Бях на екскурзия в Куба, колоритна държава, не мога да си обясня, но не ми хареса, но пък си направих много снимки с ретро автомобили...

    10:58 18.03.2026

  • 17 У наше село

    6 0 Отговор
    И селският ид от е по- нормален от това човекоподобно!

    10:59 18.03.2026

  • 18 Ъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Както и в Израел:

    Нетаняху, жена му, един от синовете му, Нафтали Бенет, който е спряган за негов заместник, Бен Гвир.....Един по един си заминават....😂

    10:59 18.03.2026

  • 19 Психиатър

    4 0 Отговор
    Луд умора няма

    11:00 18.03.2026

  • 20 А МОЧАТА?

    4 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #23, #40

    11:01 18.03.2026

  • 21 Тръмпи

    2 1 Отговор
    Грешна ви е информацията, първо Канада, а после Гренландия, Куба вече сме я превзели, ха ха ха

    11:01 18.03.2026

  • 22 Европа

    2 0 Отговор
    ЕВропа 4 години отгрежда една жертава (с пари и технологии) и сега тази жертва отива и предлага морски дронове за нападение с/у Украйна. Питат ли се сега Кой е агресора в Иран и защо 4 годишната жертва стана агресор за един ден (или е бил такъва през цялото време) ?

    11:01 18.03.2026

  • 23 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "А МОЧАТА?":

    При Нетаняху!

    11:02 18.03.2026

  • 24 Ание

    1 2 Отговор
    ЕВропа 4 години отглежда една жертава (с пари и технологии) и сега тази жертва отива и предлага морски дронове за нападение с/у Иран. Питат ли се сега Кой е агресора в Иран и защо 4 годишната жертва стана агресор за един ден (или е бил такъва през цялото време) ?

    Коментиран от #28

    11:03 18.03.2026

  • 25 Тръмпи

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Урсул Лайненов":

    Гори ли гори викаш, подпалила му се е кухнятя, ха ха ха, само дето на самолетоносача кухните са 10 и на него живеят 4 000 души, гори ти на теб ама нещо друго

    11:04 18.03.2026

  • 26 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Не знам за руския президент Путин, но ми се струва, че е либерал-което е пагубно за Русия..... Така и не разбра,, че трябва да остави либералността на либерастите от Брюксел..... Но да му мислят руснаците.....

    11:04 18.03.2026

  • 27 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Кубинците разполагат със съветски ракети и с оглед разстоянието между Куба и Флорида ще пренесат войната на американска територия със съответната разруха и цивилни жертви...А от там до импийчмънт на Тръмп е само една крачка!

    Коментиран от #31, #49

    11:06 18.03.2026

  • 28 Тръмпи

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ание":

    Много му мислиш, българите са големи мислители и затова са на това положение, ха ха ха

    11:06 18.03.2026

  • 29 Ей, кво нещо!

    3 0 Отговор
    ...а обвиняваха Байдън, че не бил в ред.

    11:08 18.03.2026

  • 30 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    3 0 Отговор
    Естествено, нищо не зависи от тях,но ще се съберат отново на конференция, да обсъдят ситуацията 🥂

    11:09 18.03.2026

  • 31 Тръмпи

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Леле колко ме уплаши, отивам да поспя, а ти чакай да пуснат първо тока в Куба, умнико

    11:09 18.03.2026

  • 32 Куба а

    1 1 Отговор
    това оначава целия Щатски юг да загине.

    11:10 18.03.2026

  • 33 идиоти вън

    2 2 Отговор
    Странно защо към върховете на управлението са устремени все откачалки, от Нерон през Хитлер та до Тръмп и много други знайни и незнайни, малки и голями държавници!?!?!?

    11:10 18.03.2026

  • 34 Карго 200

    3 2 Отговор
    2500 морски пехотинци на САЩ пътуват от Японско море към Персийския залив.
    Още другата седмица на Рублен Радев може да му се наложи да отговаря на въпроса "чии е остров Харк"!?

    Коментиран от #42

    11:12 18.03.2026

  • 35 ОКТАНА КУБА И СЕВЕРНА КОРЕЯ

    1 2 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ И КУБА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ МИЗЕРИЯТА, РАВЕНСТВОТО И ИДИОТИЗМА НА КОМУНИЗМА!

    11:13 18.03.2026

  • 36 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Алчни кравари

    11:14 18.03.2026

  • 37 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Карибската криза трябваше да приключи с разполагане на ЯО в Куба. Връщането на ракетите беше грешка.

    Коментиран от #43

    11:14 18.03.2026

  • 38 анти

    2 1 Отговор
    Ами лошо няма. Алтернативата е комунизма

    11:14 18.03.2026

  • 39 Тръмпи

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Със комунистът Кенеди има Заливът на прасетата, със мен кубинците стават на прасета

    11:15 18.03.2026

  • 40 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А МОЧАТА?":

    Не Беляне възтановихме

    11:15 18.03.2026

  • 41 обсесията си...

    1 1 Отговор
    Повече от 1400 загинали иранци, 850 загинали ливанци, 13 загинали американци, цената на петрола над 100 долара за барел, 3,2 милиона разселени лица: всичко това, според Макхенри, е просто „фонов шум“ по пътя към „преобразуване на света“. Реакцията на Демократическата партия беше меко казано хладка. Сенаторът демократ Адам Шиф от Калифорния заяви в предаването „Meet the Press“ по NBC, че не смята, че войната „оправдава разходите“ и че Тръмп не е „казал истината на американския народ“. Но именно демократите помогнаха за осигуряването на оръжията за тази война. През януари, докато Тръмп мобилизираше сили за офанзива срещу Иран, Камарата на представителите прие законопроекта за разходи за отбрана в размер на 839 милиарда долара с 341 гласа „против“ и 88 „против“, като лидерът на малцинството Хакийм Джефрис, представителят на малцинството Катрин Кларк и председателят на Демократическата група Пит Агилар гласуваха „за“. В Сената законопроектът беше приет със 71 гласа „против“ и 29 „против“, като лидерът на малцинството Чък Шумер и представителят на малцинството Дик Дърбин гласуваха „за“.

    Коментиран от #51

    11:16 18.03.2026

  • 42 Карго 200

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Карго 200":

    Даже си носят черни торби за връщане

    11:16 18.03.2026

  • 43 Тръмпи

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    Те ако не бяха ги върнали ръкетите, Куба отдавна да е под водата ха ха ха

    11:17 18.03.2026

  • 44 И КУБА ЩЕ ПРИЕМЕ ДОЛАРА КАТО НАС ЕВРОТО

    1 1 Отговор
    КАКТО СССР НИ "ОСВОБОДИ" 1944Г. СЕГА И САЩ ОСВОБОЖДАВА ВЕНЕЦУЕЛА, ИРАН, КУБА. ПРЕДИ ТОВА ОДВОБОДИ НАС И ИСТОЧНА ЕВРОПА.

    11:18 18.03.2026

  • 45 обсесията си...

    2 0 Отговор
    В Ливан Израел използва конфликта като трамплин за това, което висш израелски служител определи като кампания „да направим това, което направихме в Гаааза“. От 2 март насам израелските въздушни удари са убили 850 души, включително 107 деца, и са принудили над 850 000 души да напуснат домовете си, което е приблизително един на всеки седем в страната. Израелски листовки, пуснати над Ливан, гласяха: „След оглушителния успех в Гаааза, вестникът на новата реалност пристига в Ливан.“ Сателитен анализ на ООН е документирал щети на 81 процента от инфраструктурата на Газа – и това е моделът, който Израел сега прилага към северния си съсед. Само в петък израелски въздушен удар по клиника в Бурдж Калавия уби 12 медицински служители, докато лекуваха пациенти, с което общият брой на първите реагиращи, убити от 2 март на 26 март.

    11:18 18.03.2026

  • 46 Тодар Живков

    1 0 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от комунистите?

    11:18 18.03.2026

  • 47 Розаво понита

    0 1 Отговор
    Мислите си че войната е тв игра като започнат да падат бомбите друго ще мислите

    Коментиран от #48

    11:18 18.03.2026

  • 48 ЩЕКА 🤡🤩

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Розаво понита":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    11:19 18.03.2026

  • 49 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Кубинците са най лесни ,тях изобщо не ги мисля .Жалкото е за Гренландия,моли се на чудо нещо да се случи с САЩ дали война на тяхна територия,дали разпадане ....че да оставят Европа на спокойствие .Доказаха се че са точно грабители не може да им се има доверие ,следващия след Дончо ще е същия ,не трябва да имат световно господство.

    11:20 18.03.2026

  • 50 Мирослав

    0 0 Отговор
    Обективно погледнато, ако извънземен, посещаващ тази планета, виждаше само речите на американски/израелски и ирански представители, той би бил изумен от разликата в интелигентността, искреността на вярата и загрижеността за човечеството като цяло.

    Всеки ирански представител, независимо дали сте съгласни с него или не, е изключителен философ, реториката му е дълбока и интелигентна и винаги говори със сдържаност.
    Същото важи и за Русия.

    А от Запада чуваме само нещо от рода на: „Ще ги бомбардираме до ада! Да! Просто за забавление!“

    В Израел чуваме нещо от рода на: „Убийте ги всички! Унищожете ги!“

    Какви заключения би си направил този извънземен?

    Всички воини в коалицията на Епщайн са кръвожадни имбецили!

    Коментиран от #55

    11:21 18.03.2026

  • 51 Тръмпи

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "обсесията си...":

    Тук в САЩ има две партии, повече не са ни нужни, а и двете партии мислят по един и същи начин, а и също управляват така, комунистите тук ги избихме, последният беше Кенеди

    11:22 18.03.2026

  • 52 Копейкин

    0 0 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    11:23 18.03.2026

  • 53 Така си е

    0 0 Отговор
     190-хилядният Корпус на гвардейците на ислямската революция и неговите елитни сили „Кудс“ са специализирани в асиметрична война и подкрепят бунтовници освободители в Близкия изток от десетилетия, включително в съседен Ирак, където те помагат на бойците да предприемат смъртоносни атаки срещу американски войски след инвазията през 2003 г.“.

    11:23 18.03.2026

  • 54 селяк

    0 0 Отговор
    Да мине и през България. Ние имаме много злато..о момент нямаме вече го подарихме

    11:26 18.03.2026

  • 55 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мирослав":

    Ако извънземните посетят Земята мислиш ли, че след 1 час наблюдение, Русия, Северна Корея, Китай, Иран и всички араби ще ги има!?

    11:26 18.03.2026