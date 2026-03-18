Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос започват безсрочна стачка

Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос затварят безсрочно от утре заради наложения от правителството таван на търговската надценка на горивата като мярка за борба с последствията от рязкото поскъпване на петрола заради войната в Иран, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.
Решението за спирането на работата е било взето на общо събрание на Съюза на собствениците на бензиностанции на Лесбос.
Търговците на горива на дребно заявяват, че са „изчерпали всякакво поле на рентабилност“ и се обявяват против „налагането на един нелогичен и грешно изчислен лимит изключително върху печалбата на бензиностанциите“.
Те се оплакват, че мярката не засяга рафинериите на петролни продукти, „които носят решаващата отговорност за резките увеличения на цените на горивата от началото на войната“.
Собствениците на бензиностанции на острова настояват таванът на търговската надценка да бъде увеличен за островите в северната част на Егейско море от 12 евроцента (с ДДС) на 20 евроцента. Като алтернативно решение те предлагат максималната печалба да бъде определена на равнището, на което е била на 27 февруари 2026 г., т.е. един ден преди началото на войната.
Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.
1 Истината
Коментиран от #5, #6, #8, #22
11:50 18.03.2026
2 СМЕХОРИИ
това е като КОРФИ и КЕРКЕРА
Коментиран от #7, #35
11:53 18.03.2026
3 Омазана ватенка
Коментиран от #36
11:54 18.03.2026
4 СТИГА БЕ
11:54 18.03.2026
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Истината":Иран от 4 години доставя оръжия за убиване на цивилни, старци жени и деца в Украйна, а сега се оплакват, че Украйна помагала с оръжие срещу Иран!
Коментиран от #10
11:55 18.03.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Истината":Визираният от теб агресор беше нашляпан по бързата процедура за точно 17 дни, когато 60 000 готвачи му минаха през територията като на парад! Същия агресор дигна бялото знаме, взе баката с вазелина и замина за Истанбул да преговаря! После се отметка, и историята я знаеме... Фукльовци! Единствената причина да не са занулени е защото Москва НЕ иска!!!
Коментиран от #11
11:56 18.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахаха
До коментар #1 от "Истината":От 4 години ви се казва - раша да се изтегли от Украйна и войната ще свърши, ама вие търсите под вола-теле!
Коментиран от #13, #15, #18, #19
11:57 18.03.2026
9 Цомчо Плюнката
12:04 18.03.2026
10 Механик
До коментар #5 от "Хахахаха":Ами не. Иран не се оплаква. Иран ви бахмути, просто.
Кога и къде Иран се е оплакал, че великите укри щела да помагат на Израел?
Коментиран от #12, #14
12:04 18.03.2026
11 Хахахаха
До коментар #6 от "Гост":То ако така се побеждава, да ти напомня че тези готвачи минаха и през руската територия до масква! А в Украйна влязоха, защото нападнаха изненадващо без никой да очаква. Когато ВСУ започна излезе по улиците, рашите стигнаха от Киев до Донецк!
12:06 18.03.2026
12 Хахахаха
До коментар #10 от "Механик":Иран не се оплаква. Коментиращия от коментар 1 се оплаква!
12:07 18.03.2026
13 Хи Хи Хи
До коментар #8 от "Хахахаха":От 4 + години им се казва на смотаните укри, че нямат шанс и да приемат и без това напълно конструктивните искания на Русия но наркоса не ще и не ще да слуша.
Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или застрелял някой от военното командване насилствено бусолизиран украински мъж.
Коментиран от #16
12:07 18.03.2026
14 Г.Странски
До коментар #10 от "Механик":Шестима ще те носят.
12:08 18.03.2026
15 Вертоломей първи
До коментар #8 от "Хахахаха":В ютуб все още стои видеото с изказването на Зеленски пред украинския парламент от 1 декември 2021 година - това е малко преди началото на конфликта, където пред всички заявява: "Украинската армия в момента е най-силната в СВЕТА, ако искате да си вземем Донбас - ДАВАЙТЕ! Давайте, докато не е късно!" Ами дадоха. Вече около 700 000 военн според западни източници! Искаха война - получиха я. А го избраха покрай обещанията му да спре конфликта...
12:09 18.03.2026
16 Хахахаха
До коментар #13 от "Хи Хи Хи":Ами то и сега се казва на иранчаните да се предадат, ама и те не се предават! А според голяма част от света Украйна нямаше шансове да издържи и 3 дни и така вече 4 години! Още сме на втория ден.
Коментиран от #23, #24, #25, #29
12:10 18.03.2026
17 Тръмпи
12:10 18.03.2026
18 баба ти
До коментар #8 от "Хахахаха":Няма да унищожим планетата заради равновесието на украинската държава, която вече е напълно опустошена отвътре от собствените ѝ ръководители в ущърб на собственото им население! Това е налудно. Защо украинският народ не осъзнава експлоатацията, на което е подложена съдбата му?
12:10 18.03.2026
19 Орфей
До коментар #8 от "Хахахаха":КАПИТУЛАЦИЯТА НА УКРАЙНА Е НЕЙНАТА ПОБЕДА! ПОНЕ ЩЕ СПАСИ ОСТАНАЛОТО ОТ ЗЕМЯ И НАРОД!
понякога поражението и отстъплението не е срам, а победа!
Да осъзнаеш кое е по- важно между гордостта и самосъхранението. Поискай мир и ще ти се въздаде победа.
12:10 18.03.2026
20 Вертоломей първи
Коментиран от #26
12:11 18.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Време за разплата
До коментар #1 от "Истината":Сега слушам един руски капитан за Персийския залив. Ирански проксита от години извършват терористични актове и пиратство из региона. Взривяват и нападат кораби.
Завладявали са дори руски кораби.
Обаче безмозъчните путинофилчета станаха фенчета на брадатите аятоласи и надянаха чалми.
12:12 18.03.2026
23 Хи Хи Хи
До коментар #16 от "Хахахаха":Укрите са силно психично изменени, яко нахални и направо нетърпимо нагли... Европа скоро ще ги разбере, какви са!
Коментиран от #27
12:12 18.03.2026
24 Тръмпи
До коментар #16 от "Хахахаха":Ще се предадат, ще се предадат, Мадуро се предаде, кубинците се предадоха, руснаците и те са на път, така, че иранците скоро и те, всички ще развеят бялото знаме, спокойно
12:13 18.03.2026
25 последния украинец
До коментар #16 от "Хахахаха":Как пък един евроатлантик не замина за тази хубава страна Украйна, да помага на тези умни украинци да се борят с руския агресор?
Коментиран от #32
12:13 18.03.2026
26 Немил и недраг
До коментар #20 от "Вертоломей първи":Ботев е обикалял и се е пропивал из Одеса и Букурещ. Както и много наши геройски хъшове, особено Димитров, който си идва, чек след като руснаците завладяват властта.
Другарче, нищо не знаеш
12:14 18.03.2026
27 Тръмпи
До коментар #23 от "Хи Хи Хи":Разбрали сме ги от много време какви са, затова и сега се трепят с руснаците ха ха ха
12:15 18.03.2026
28 Лесбос
12:16 18.03.2026
29 Хихихи
До коментар #16 от "Хахахаха":Украйна изчерпва човешкия ресурс. Голяма част от идеологически настроените граждани вече са загинали в боя, а принудително мобилизираните нямат мотивация да се борят за идеите на киевския режим.
Тааа в тази връзка и с лщбов към фашизоидните укровсабаки, защо не се запътиш натам, явно имат нужда от смели пехотинци. ТЦК ще те изчака , ще те подготви и ще ти даде начален старт за окопа, там с радост ще ти пръснат безмозъчната ти черупка? Какво ще кажеш за незаменимо страхотното ми предложение ?
12:16 18.03.2026
30 А МОЧАТА?
12:16 18.03.2026
31 Правилно
12:17 18.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 КЪДЕ Е ТОЗИ ОСТРОВ ЛЕЗБОС
До коментар #2 от "СМЕХОРИИ":дето са лесбиийките
и тук ги има бая
ама не искат кочове
а крави да ги доят
13:07 18.03.2026
36 до Омазан русофоборсук в ватенка
До коментар #3 от "Омазана ватенка":я не се обаждай от коневръза
а оди доброволец при братята ти бандери да джафкаш срещу Мечока
13:09 18.03.2026