Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос започват безсрочна стачка

18 Март, 2026 11:46 1 262 36

Решението за спирането на работата е било взето на общо събрание на Съюза на собствениците на бензиностанции на Лесбос

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос затварят безсрочно от утре заради наложения от правителството таван на търговската надценка на горивата като мярка за борба с последствията от рязкото поскъпване на петрола заради войната в Иран, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

Решението за спирането на работата е било взето на общо събрание на Съюза на собствениците на бензиностанции на Лесбос.

Търговците на горива на дребно заявяват, че са „изчерпали всякакво поле на рентабилност“ и се обявяват против „налагането на един нелогичен и грешно изчислен лимит изключително върху печалбата на бензиностанциите“.

Те се оплакват, че мярката не засяга рафинериите на петролни продукти, „които носят решаващата отговорност за резките увеличения на цените на горивата от началото на войната“.

Собствениците на бензиностанции на острова настояват таванът на търговската надценка да бъде увеличен за островите в северната част на Егейско море от 12 евроцента (с ДДС) на 20 евроцента. Като алтернативно решение те предлагат максималната печалба да бъде определена на равнището, на което е била на 27 февруари 2026 г., т.е. един ден преди началото на войната.

Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.


Гърция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    17 2 Отговор
    ЕВропа 4 години отглежда една жертава (с пари и технологии) и сега тази жертва отива и предлага морски дронове за нападение с/у Иран. Питат ли се сега Кой е агресора в Иран и защо 4 годишната жертва стана агресор за един ден (или е бил такъва през цялото време) ?

    Коментиран от #5, #6, #8, #22

    11:50 18.03.2026

  • 2 СМЕХОРИИ

    1 2 Отговор
    КЪДЕ Е ТОЗИ ОСТРОВ ЛЕЗБОС, че не рабрах точно
    това е като КОРФИ и КЕРКЕРА

    Коментиран от #7, #35

    11:53 18.03.2026

  • 3 Омазана ватенка

    2 4 Отговор
    Така са се разбрали в Аляска.

    Коментиран от #36

    11:54 18.03.2026

  • 4 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    А нашите не стачкуват,... а вдигат цената за литър

    11:54 18.03.2026

  • 5 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Иран от 4 години доставя оръжия за убиване на цивилни, старци жени и деца в Украйна, а сега се оплакват, че Украйна помагала с оръжие срещу Иран!

    Коментиран от #10

    11:55 18.03.2026

  • 6 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Визираният от теб агресор беше нашляпан по бързата процедура за точно 17 дни, когато 60 000 готвачи му минаха през територията като на парад! Същия агресор дигна бялото знаме, взе баката с вазелина и замина за Истанбул да преговаря! После се отметка, и историята я знаеме... Фукльовци! Единствената причина да не са занулени е защото Москва НЕ иска!!!

    Коментиран от #11

    11:56 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    От 4 години ви се казва - раша да се изтегли от Украйна и войната ще свърши, ама вие търсите под вола-теле!

    Коментиран от #13, #15, #18, #19

    11:57 18.03.2026

  • 9 Цомчо Плюнката

    4 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    12:04 18.03.2026

  • 10 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Ами не. Иран не се оплаква. Иран ви бахмути, просто.
    Кога и къде Иран се е оплакал, че великите укри щела да помагат на Израел?

    Коментиран от #12, #14

    12:04 18.03.2026

  • 11 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    То ако така се побеждава, да ти напомня че тези готвачи минаха и през руската територия до масква! А в Украйна влязоха, защото нападнаха изненадващо без никой да очаква. Когато ВСУ започна излезе по улиците, рашите стигнаха от Киев до Донецк!

    12:06 18.03.2026

  • 12 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Иран не се оплаква. Коментиращия от коментар 1 се оплаква!

    12:07 18.03.2026

  • 13 Хи Хи Хи

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    От 4 + години им се казва на смотаните укри, че нямат шанс и да приемат и без това напълно конструктивните искания на Русия но наркоса не ще и не ще да слуша.
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или застрелял някой от военното командване насилствено бусолизиран украински мъж.

    Коментиран от #16

    12:07 18.03.2026

  • 14 Г.Странски

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Шестима ще те носят.

    12:08 18.03.2026

  • 15 Вертоломей първи

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    В ютуб все още стои видеото с изказването на Зеленски пред украинския парламент от 1 декември 2021 година - това е малко преди началото на конфликта, където пред всички заявява: "Украинската армия в момента е най-силната в СВЕТА, ако искате да си вземем Донбас - ДАВАЙТЕ! Давайте, докато не е късно!" Ами дадоха. Вече около 700 000 военн според западни източници! Искаха война - получиха я. А го избраха покрай обещанията му да спре конфликта...

    12:09 18.03.2026

  • 16 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хи Хи Хи":

    Ами то и сега се казва на иранчаните да се предадат, ама и те не се предават! А според голяма част от света Украйна нямаше шансове да издържи и 3 дни и така вече 4 години! Още сме на втория ден.

    Коментиран от #23, #24, #25, #29

    12:10 18.03.2026

  • 17 Тръмпи

    2 0 Отговор
    Така ще бъде, като дамите там, не искат да им пълнят резервоарът, ха ха ха

    12:10 18.03.2026

  • 18 баба ти

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Няма да унищожим планетата заради равновесието на украинската държава, която вече е напълно опустошена отвътре от собствените ѝ ръководители в ущърб на собственото им население! Това е налудно. Защо украинският народ не осъзнава експлоатацията, на което е подложена съдбата му?

    12:10 18.03.2026

  • 19 Орфей

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    КАПИТУЛАЦИЯТА НА УКРАЙНА Е НЕЙНАТА ПОБЕДА! ПОНЕ ЩЕ СПАСИ ОСТАНАЛОТО ОТ ЗЕМЯ И НАРОД!
    понякога поражението и отстъплението не е срам, а победа!
    Да осъзнаеш кое е по- важно между гордостта и самосъхранението. Поискай мир и ще ти се въздаде победа.

    12:10 18.03.2026

  • 20 Вертоломей първи

    4 1 Отговор
    Имам въпрос? Защо всички украински герой бягат от Украйна? Бандера бяга в Мюнхен, Махно в Париж, Зеленски има имоти по целия свят, със сигурност ще избяга. Арестович, Залужни е в Лондон, още куп от управляващата клика, вече е в чужбина. Представяте ли си нашите герой, например Левски да отиде във Виена, а Ботев в Рим? Герой ли ще са, ако са се отметнали от идеите си и не са готови да се бият и да умрат за тях? Фалшиви герой, фалшива история, фалшива страна.

    Коментиран от #26

    12:11 18.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Време за разплата

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Сега слушам един руски капитан за Персийския залив. Ирански проксита от години извършват терористични актове и пиратство из региона. Взривяват и нападат кораби.

    Завладявали са дори руски кораби.

    Обаче безмозъчните путинофилчета станаха фенчета на брадатите аятоласи и надянаха чалми.

    12:12 18.03.2026

  • 23 Хи Хи Хи

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Укрите са силно психично изменени, яко нахални и направо нетърпимо нагли... Европа скоро ще ги разбере, какви са!

    Коментиран от #27

    12:12 18.03.2026

  • 24 Тръмпи

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Ще се предадат, ще се предадат, Мадуро се предаде, кубинците се предадоха, руснаците и те са на път, така, че иранците скоро и те, всички ще развеят бялото знаме, спокойно

    12:13 18.03.2026

  • 25 последния украинец

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Как пък един евроатлантик не замина за тази хубава страна Украйна, да помага на тези умни украинци да се борят с руския агресор?

    Коментиран от #32

    12:13 18.03.2026

  • 26 Немил и недраг

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вертоломей първи":

    Ботев е обикалял и се е пропивал из Одеса и Букурещ. Както и много наши геройски хъшове, особено Димитров, който си идва, чек след като руснаците завладяват властта.

    Другарче, нищо не знаеш

    12:14 18.03.2026

  • 27 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хи Хи Хи":

    Разбрали сме ги от много време какви са, затова и сега се трепят с руснаците ха ха ха

    12:15 18.03.2026

  • 28 Лесбос

    1 0 Отговор
    Лесбийките знаем, че са от Лесбос, а джендърите и те ли са оттам.

    12:16 18.03.2026

  • 29 Хихихи

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Украйна изчерпва човешкия ресурс. Голяма част от идеологически настроените граждани вече са загинали в боя, а принудително мобилизираните нямат мотивация да се борят за идеите на киевския режим.
    Тааа в тази връзка и с лщбов към фашизоидните укровсабаки, защо не се запътиш натам, явно имат нужда от смели пехотинци. ТЦК ще те изчака , ще те подготви и ще ти даде начален старт за окопа, там с радост ще ти пръснат безмозъчната ти черупка? Какво ще кажеш за незаменимо страхотното ми предложение ?

    12:16 18.03.2026

  • 30 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А

    12:16 18.03.2026

  • 31 Правилно

    2 0 Отговор
    Сърдят се хората, че не им дават да правят свръх печалби.

    12:17 18.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 КЪДЕ Е ТОЗИ ОСТРОВ ЛЕЗБОС

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "СМЕХОРИИ":

    дето са лесбиийките
    и тук ги има бая
    ама не искат кочове
    а крави да ги доят

    13:07 18.03.2026

  • 36 до Омазан русофоборсук в ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    я не се обаждай от коневръза
    а оди доброволец при братята ти бандери да джафкаш срещу Мечока

    13:09 18.03.2026

