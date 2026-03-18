Тръмп обмисля да поеме контрола над Ормузкия проток със сила

18 Март, 2026 12:20 2 445 83

Израел също се готви да разшири ролята си в региона, по-специално чрез засилена разузнавателна дейност

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според Kan News, позоваваща се на израелски източник, Тръмп обмисля да поеме контрола над Ормузкия проток със сила в рамките на операция, която може да продължи няколко седмици, предаде De Re Militari.

Под натиска на Тръмп и на фона на последните събития, Израел също се готви да разшири ролята си в региона, по-специално чрез засилена разузнавателна дейност.

Усилията за сформиране на международна коалиция за осигуряване на сигурността в протока досега се провалят и макар че първоначално Израел очакваше САЩ да се заемат с охраната на района, сега става ясно, че Израел също ще поеме по-активна роля.

САЩ се опитаха да съставят военноморска коалиция, която да ескортира танкерите в залива, но повечето държави от НАТО заявиха, че не искат да участват във военни операции срещу Иран. Франция обяви, че ще обмисли възможността за участие в такава международна коалиция само след прекратяването на огъня и след предварителни преговори с Техеран.

След като призивът на американския президент Доналд Тръмп за помощ за отваряне на Ормузкия проток беше отхвърлен от по-голямата част от съюзниците на САЩ, той заяви, че "вече няма нужда от помощ", предаде БТА.

"Съединените щати бяха информирани от повечето от нашите "съюзници" от НАТО, че те не искат да бъдат въвлечени в нашата военна операция срещу иранския терористичен режим", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    68 8 Отговор
    Да видим как ще стане. Ще има доста американски корита на дъното. Със една камара американски герои на тях.
    Но Тръмп само си говори - няма смелостта да го направи.

    Коментиран от #19, #41

    12:22 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пръц

    31 4 Отговор
    Ще видим

    12:22 18.03.2026

  • 4 Те иранците

    45 6 Отговор
    това чакат. Акулите са гладни.

    12:23 18.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Хасан

    23 3 Отговор
    Тръмп ще поеме Алито за жена си

    12:24 18.03.2026

  • 8 ХиХи

    12 3 Отговор
    Шъ поеме юяму

    12:25 18.03.2026

  • 9 Ти да видиш

    53 4 Отговор
    Тръмп обмислял!???
    Вие сиреозно ли бе...този имбецил е лишен от всякаква мозъчна дейност и затова ционистите го използват да им върши мръсната работа защото е достатъчно тъп, нагъл и самовлюбен идиот!

    Този отпадък нищо не решава сам, и там в задокеанския обор няма положителни герои.
    Всички са едни и същи и гонят едни и същи цели по различни начини.

    12:26 18.03.2026

  • 10 Лост

    41 6 Отговор
    Запрянов каза ,че ще изпрати две надуваеми лодки.Сега избирал екипаж ,които може да гребе и да се храни с планктон като Юлия и Дончо Папазови.

    12:26 18.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    29 4 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО НЕ ГО ВЪРЖАТ ЗА СТАТУЯТА НА СВОБОДАТА?

    12:27 18.03.2026

  • 12 Биби и Дони

    6 26 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    12:30 18.03.2026

  • 13 К ПЕЙКИ с чалми

    10 21 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #20

    12:31 18.03.2026

  • 14 Мишел

    27 3 Отговор
    Празноглав самохвалко. Няма дори да посмее да опита.

    12:31 18.03.2026

  • 15 Бум

    28 5 Отговор
    Израел преживя една от най-трудните си нощи от избухването на конфликта с Иран, съобщава Фарс , позовавайки се на източници.

    „Израелски източници определиха снощината като една от най-тежките. Тя беше съпроводена с вълна от ирански ракетни удари по централните и северните райони. Удари от шрапнели и ракетни експлозии в различни райони причиниха мащабни пожари, прекъсвания на електрозахранването и значителни материални щети“, съобщава агенцията.

    Уточнява се, че благодарение на факта, че израелската система за противовъздушна отбрана е била предварително изтощена, иранските военни са успели да поразят над 100 цели само в Тел Авив.

    Коментиран от #24, #25, #27, #30

    12:31 18.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    26 2 Отговор
    Ако и тази глупост направи Дони вече ще е съдбоносно Резилът ще се превърне в скотобойна

    12:34 18.03.2026

  • 18 шоуто на дядо Дони

    17 2 Отговор
    Искаме сухопътен спектакъл.

    Коментиран от #22

    12:34 18.03.2026

  • 19 Тръмпи

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Сънуваш другарю, и продължаваш да сънуваш, сънищата и мечтите са безплатни

    Коментиран от #70, #83

    12:34 18.03.2026

  • 20 Шекелки с плитки

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    А ние за кого да викаме, за натюто или за краварника.

    12:35 18.03.2026

  • 21 Мухаа ха!

    12 0 Отговор
    Най - късият виц: Двама разговарят.Първият- Абее,след което следва реакция от втория: А де!

    Коментиран от #72

    12:36 18.03.2026

  • 22 Тръмпи

    5 24 Отговор

    До коментар #18 от "шоуто на дядо Дони":

    Глад и мизерия за Иран, това ги чака, а гладния ще опоска накрая и революционната гвардия, примери в историята колкото щеш, чети

    12:37 18.03.2026

  • 23 Подигравахте се на байдън

    20 1 Отговор
    Катво ше кажете сега за лудия

    12:37 18.03.2026

  • 24 Ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Бум":

    Пълни глупости пишеш.

    Коментиран от #29

    12:39 18.03.2026

  • 25 Опърлена ярмулка

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бум":

    Да излизаме ли от канализацията или да си стоим при плъховете?

    12:40 18.03.2026

  • 26 А.Х.

    2 15 Отговор
    Докато малкото жуже Пу чака ред за новия световен ред,бай Тръмп яко пренаписва правилата и оформя нови граници.

    12:40 18.03.2026

  • 27 Амии

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бум":

    Само не разбрах Българските иточници как определят "снощината"???

    Коментиран от #32

    12:40 18.03.2026

  • 28 Тръмпи

    8 1 Отговор
    Сега разбирам защо са толкова нещастни българите, защото са винаги далеч от важните събития и на грешната страна, честито

    12:41 18.03.2026

  • 29 Гърбонос

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ционист":

    Влез в тубата и виж с широко затворените си очи дали са глупости.

    Коментиран от #31

    12:43 18.03.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бум":

    Вече е невъзможно да се крие истината Назначен е нов премиер на Израел Самолетоносачът е на ремонт А кадрите от снощи са потресаващи Това е при унищожен Иран Колко много боли истината

    12:45 18.03.2026

  • 31 Ционист

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "Гърбонос":

    Няма нужда ,живея там ..
    Гледай си ги ти.

    Коментиран от #36, #37, #48

    12:45 18.03.2026

  • 32 Еми

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Амии":

    Това са еврейски источници.

    Коментиран от #33

    12:45 18.03.2026

  • 33 Ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Еми":

    Пълни глупости ...
    И,преди е било зле.

    12:47 18.03.2026

  • 34 ои8уйхътгрф

    11 2 Отговор
    Много силно се надявам Рижко да се пробва... Буквално единственият начин да се получи тоя номер е да прати 200 000 (ДВЕСТА ХИЛЯДИ) човека на терен които на завладеят бреговата ивица и да унищожат военните бази от които могат да се обстрелват корабите... Дори и някак всичко да им се получи на краварите това ще бъде с цената на минимум 70 000 компостирани и изпепелени...

    Та така- много силно се надявам Рижко да опита и краварската армия да бъде публично и директно в ефир по всички телевизии УНИЩОЖЕНА...

    Саму дъ питам- къде са им големите лодки с имена на президенти? Едната лодкъ май е в Южна Корея на док за ремонт след пряко попадение на ракета... Другътъ лодкъ се тътри към Кипър за ремонт щото екипажа "без да иска" (не е саботаж, вервай ми) взел та предизвикал пожар на борда...

    Коментиран от #43

    12:48 18.03.2026

  • 35 Шекел Мошещайн

    1 13 Отговор
    Руските бузолизи как си вярват,че Иран има някакъв шанс срещу САЩ и Израел!Направо е комично.Русолизи,в момента американската и израелската армия пукат канчетата на чаршафите от стотици километри разстояние и използват авиация.Ако някога решат да правят сухопътна операция,ще вземат Иран за часове,защото Иран вече нямат нищо.Имат някоя и друга ракета с черен барут и толкова.

    Коментиран от #38, #39, #45

    12:50 18.03.2026

  • 36 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ционист":

    Ярив Левин е временно изпълняващ длъжността премиер на Израел

    12:51 18.03.2026

  • 37 Гърбонос

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ционист":

    От канализацията ли пишеш, извади си празната тиква на повърхността, огледай се и тогава пиши.

    Коментиран от #50

    12:51 18.03.2026

  • 38 Урсул Лайненов

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Шекел Мошещайн":

    Такива големи тъпотии не бях чел скоро.

    Коментиран от #44

    12:52 18.03.2026

  • 39 Констатация

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Шекел Мошещайн":

    И резултатът е криза за горива с нарастващи цени.

    12:52 18.03.2026

  • 40 Камилар от Иран

    3 8 Отговор
    Бай Путине,помагай!Едни американци ме търсят да ме бият.

    12:52 18.03.2026

  • 41 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не знам..... Ама то друго на Дончо не остава, аз си мисля, че ще го направи, а понеже е луд за връзване може и да пусне тактически атом, ако не му се получи..... Четвърти юли не е много далече иначе няма с какво да се перчи.....

    Коментиран от #74

    12:53 18.03.2026

  • 42 Герги

    9 0 Отговор
    Време беше този отказ да стане.Когато не питаш съюзниците а всичко вършиш на своя глава,трябва и сам да се оправяш в кашата която си забъркал...всеки път едно и също..

    12:54 18.03.2026

  • 43 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "ои8уйхътгрф":

    Лодките са при трите танкера, а до тях са трите модерни изтребителя.

    12:54 18.03.2026

  • 44 Шекел Мошещайн

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "Урсул Лайненов":

    Ако ти се четат тъпотии,отвори сайта на ТАСС.Там ще се начетеш на тъпотии.

    Коментиран от #46

    12:54 18.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ои8уйхътгрф

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ционист":

    И откога в Изcраел има регион, град или квартал нарече "Столипиново"??? Щото бърза инспекция показва, че пишеш от бг ип намиращо се у столипиново, посред нивата с патладжани...

    Коментиран от #53

    12:56 18.03.2026

  • 49 Шекел Мошещайн

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    Смешен съм почти колкото Путин и Медведев заедно.

    Коментиран от #51, #60

    12:56 18.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гост

    6 2 Отговор
    Член 5 само на хартия… Да си знаеме

    12:58 18.03.2026

  • 53 Ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "ои8уйхътгрф":

    Хаха ,ip адрес от България . Добре ,нека да е така ..

    12:58 18.03.2026

  • 54 хитри евреи пазят си аскера

    1 2 Отговор
    по-специално чрез засилена разузнавателна дейност

    12:59 18.03.2026

  • 55 Урсул Лайненов

    7 2 Отговор
    Техеран фор два дня. Ахахахахаххааа. И самолетоносача си гори яко

    Коментиран от #62

    12:59 18.03.2026

  • 56 Бачо

    3 2 Отговор
    Да приготвят чувалите и знамената и да отиват

    13:01 18.03.2026

  • 57 Антон

    2 3 Отговор
    Личното ми мнение е че в цялата тази криза, в сянка стои дългата ръка на Русия. Нахендриха амерканците да се изтощават във война срещу Иран, по същия начин, по който Русия се изтощава в укрия. Никой няма да посмее да прави сухоземни операции в района. В колективния запад са особено чувствитвлни на тема жертви и загуба на материални активи. А такива ще има в значителни количества, ако американците решат да завладяват протока. Ще бъдв пирова победа, а политическата цена прекалено висока.

    Коментиран от #69

    13:01 18.03.2026

  • 58 Пловдив

    2 2 Отговор
    Днес,Иран,пак е победен и унищожен.За кой ли път.

    Коментиран от #61, #65

    13:01 18.03.2026

  • 59 даа

    3 1 Отговор
    На Марчето драсканиците. Днеска победи Иран около 10 пъти

    13:01 18.03.2026

  • 60 Укродебил

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Шекел Мошещайн":

    А на онези палячовци жидове, зеленски и чон пен, свърши ли им първата брачна нощ или ще се любят още три дена в бункера?

    Коментиран от #64

    13:02 18.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ЖужйеИкономис

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Урсул Лайненов":

    Страхотен прякор си измислил.Много ти приляга.Особено фамилията!Тая Митърофанова няма ли да смени тактиката вече.Все едни и същи аутисти под различни псевдоними пишете тук.Или малко да вдигне рублите...и аз не знам вече.

    13:03 18.03.2026

  • 63 покажете го

    4 0 Отговор
    тоя перухан как се е надрискал на голф игрището - та се чудеха как да го покрият. Инак ще превземе със сила само средния

    13:04 18.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 селянин от Пловдив

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Пловдив":

    Виждаме, затова изpaхeл гори, като факла.

    Коментиран от #67

    13:04 18.03.2026

  • 66 Ицо

    4 3 Отговор
    Намират ли се недоръгани шекелки?

    13:05 18.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Напомнящ

    3 1 Отговор
    Луд умора няма! Този наистина не е добре с кратуната! Дано около него се намерят разумни хора,за да го узаптят,той е пощръклял и напълно се е самозабравил! Иран е държава с петхилядолетия зад гърба си, с достоен и борбен народ,който няма да се огъне пред едни,дето преди 250год.ги е нямало на политическата карта на света,а дружките ѝм живеят в подарена чужда територия от само 77год.

    13:07 18.03.2026

  • 69 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Антон":

    Те не смеят да припарят до Иран наземна операция ще правят Трябва минимум два милиона войска Къде ще я стоварят с какво ще я поддържат Иран е НЕПРЕВЗЕМАЕМА КРЕПОСТ

    13:07 18.03.2026

  • 70 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмпи":

    Дали? Кажи къде е самолетоносача "Джералд Форд"? Ами другия са името носач -"Ейбрахам Линкълн?" Къде са? Защо си мислиш, че ги изтеглиха на голямо разстояние от театъра на действията? Толкова далеч, че самолетите им им се налага да правят няколко до зареждания във въздуха, за да стигнат до района на бойните действия.
    И да не забравяме къде е Ормуизкия проток. Изключително лесна цел ще бъде всяко корито. Ракети, въздушни и водни дронове имат доста. Не американците, а иранците.

    13:08 18.03.2026

  • 71 Укродебил

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Шекел Мошещайн":

    Не, още са при баща ти, правят си тройка, после ще извикат и другия ти баща, а ти ще тролиш тук за шепа шекели и ще им завиждаш.

    Коментиран от #82

    13:08 18.03.2026

  • 72 И отговорът:

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мухаа ха!":

    Е ДА ДЕ, ДА ДЕ!

    13:09 18.03.2026

  • 73 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Не е неразумно да се отчете какво мисли по въпроса самият ормузки проток.

    13:09 18.03.2026

  • 74 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    Съгласен съм, че Дончо е луд за връзване. И ако направи грешката да вкара кораби в протока, ще тръгнат ковчезите към САЩ. Не че сега няма, но ще бъдат доста повече.
    А ако направи грешката да използва ядрено оръжие, па било то и тактическо, САЩ ще бъдат заплати от всички, а Израел ще бъде изправен пред изтриване от картата.

    Коментиран от #79, #81

    13:10 18.03.2026

  • 75 Ционистки отпадък

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ционист":

    Казала кухата манерка.

    13:11 18.03.2026

  • 76 морския

    1 1 Отговор
    рижото 💩 с нашите пари ......

    13:12 18.03.2026

  • 77 Удри

    0 0 Отговор
    бай Тръмпе,тия аятоласи ни са наши!

    13:13 18.03.2026

  • 78 Хи хи

    1 0 Отговор
    Абе със сила не става, Тръмп трябва да се помоли ако искат да отворят протока, ама трябва да си сложи чалма

    13:13 18.03.2026

  • 79 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Някой":

    Така е...... Ще видим какво ще стане....

    13:13 18.03.2026

  • 80 Мдаааа

    1 0 Отговор
    Те и иранците същото си мислят... кой ли ша хапни древото!!!

    13:14 18.03.2026

  • 81 морския

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Някой":

    ковчези няма да има, а уловът на по-дебели акули ще се увеличи !

    13:14 18.03.2026

  • 82 Шекел Мошещайн

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Укродебил":

    Дано ти направят брат,че малко да ви облагородят родата.Ще има да се радваш,че вече има поне един красив у ваща къща.

    13:14 18.03.2026

  • 83 абе-пич

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмпи":

    Защо не си седнете на д...то? Всички сме в играта и ми струва че някои голем го вадят, ама ...ще го усетят - тчоно първата в света. Ти само гледай -може и да си свидетел

    13:15 18.03.2026

