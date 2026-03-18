Според Kan News, позоваваща се на израелски източник, Тръмп обмисля да поеме контрола над Ормузкия проток със сила в рамките на операция, която може да продължи няколко седмици, предаде De Re Militari.

Под натиска на Тръмп и на фона на последните събития, Израел също се готви да разшири ролята си в региона, по-специално чрез засилена разузнавателна дейност.

Усилията за сформиране на международна коалиция за осигуряване на сигурността в протока досега се провалят и макар че първоначално Израел очакваше САЩ да се заемат с охраната на района, сега става ясно, че Израел също ще поеме по-активна роля.

САЩ се опитаха да съставят военноморска коалиция, която да ескортира танкерите в залива, но повечето държави от НАТО заявиха, че не искат да участват във военни операции срещу Иран. Франция обяви, че ще обмисли възможността за участие в такава международна коалиция само след прекратяването на огъня и след предварителни преговори с Техеран.

След като призивът на американския президент Доналд Тръмп за помощ за отваряне на Ормузкия проток беше отхвърлен от по-голямата част от съюзниците на САЩ, той заяви, че "вече няма нужда от помощ", предаде БТА.

"Съединените щати бяха информирани от повечето от нашите "съюзници" от НАТО, че те не искат да бъдат въвлечени в нашата военна операция срещу иранския терористичен режим", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".