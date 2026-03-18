Цените на петрола спаднаха с над 2 долара, но остават около 100 долара за барел

18 Март, 2026 09:54 754 13

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола намаляха с повече от 2 долара за барел в днешната азиатска търговия, компенсирайки частично вчерашния скок. Спадът последва информация, че правителството на Ирак и местните кюрдски власти са постигнали споразумение за възобновяване на износа на петрол от находищата в северната иракска провинция Киркук до турското пристанище Джейхан, което донякъде успокои опасенията относно доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Признаци за деескалация на американско-израелския конфликт с Иран обаче липсват, а петролните цени се колебаят около границата от 100 долара за барел през последните четири търговски сесии, допълва агенцията.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се понижиха с 2,26 долара или 2,19 на сто до 101,16 долара за барел към 06:29 часа българско време, след като регистрираха ръст от над 3 на сто при закриването на вчерашната сесия.

Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 2,99 долара или 3,11 на сто до 93,22 долара за барел.

Министърът на петрола на Ирак Хаян Абдел Гани заяви, че доставките на петрол от пристанището Джейхан се очаква да започнат днес в 09:00 часа българско време, съобщиха държавни медии.

Според представители от петролната индустрия Ирак се стреми да изнася поне по 100 000 барела суров петрол на ден през пристанището.

„Новината донесе известно облекчение на пазара. Всеки допълнителен обем, който се връща на пазара, е ценен при настоящата ситуация, така че цените се понижиха, за да отразят това“, заяви старшият анализатор на „Лондон сток иксчейндж груп“ (LSEG) Ан Фам.

Добивът на петрол от основните южни нефтени находища в Ирак, където се добива и изнася по-голямата част от суровия петрол на страната, е спаднал със 70 на сто до едва 1,3 млн. барела дневно, съобщиха по-рано през март за Ройтерс източници, запознати с въпроса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сталин

    12 0 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    Коментиран от #3

    09:56 18.03.2026

  • 2 Българин

    5 4 Отговор
    Колко умни са турците, каквото и да стане - печелят, а ние така правим, че винаги за губим. И със съюза ни с Византия, и с Първата, Втората световна, със СССР... винаги сме на загуба и сега елементи работат подривно да ни разрушат, а народът глупав, нагъл, невеж и пpocт, но със самочувствие - булгар, булгар.

    Коментиран от #6

    10:00 18.03.2026

  • 3 Градев

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Така са великите сили. Русия и тя обесняваше как за два дни ще завземе Украйна, а вече петилетка боксува на едно място, макар, че му помагат Северна Корея, Иран.....даже от Колумбия има наемници

    10:03 18.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    А в България продължава да се дига.

    10:04 18.03.2026

  • 5 Дааааааааааааа

    4 1 Отговор
    Вчера се качиха с 5 днес сутринта падат с 2. До вечерта пак ще се качът вероятно.

    10:04 18.03.2026

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Защо ни сравняваш с турците? Първо трябва да си зададеш въпроса били ли са турците някога роби? След това трябва да тръгнеш да търсиш страни,които са били роби.,и да ни сравняваш с тях .

    10:07 18.03.2026

  • 7 предложение

    5 0 Отговор
    Родните евроатлантици да се товарят на двете надуваеми лодки, които придобихме в следствие членството ни в НАТО (ще се съберат спокойно на двете лодки) и да отиват да вардят Ормузкия проток от иранските дронове!

    Коментиран от #12

    10:09 18.03.2026

  • 8 Цитат

    3 1 Отговор
    "Американците са най-щастливите хора, защото където и да отидат, за да донесат свобода и демокрация... намират петрол.“ – Микеле С.ра, италиански журналист.

    10:11 18.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Да паднаха с малко цените на петрола ,защото персите започнаха да пропускат през Ормуз танкери на приятелски държави,като условието е този петрол да се заплаща само в йоани.Иначе най новото е ,че Натаняху със сигурност се доказва,че е гушнал букета ,а отделно започна масово евреи да напускат Израел и новото еврейско преселение започна.
    Започна втора част на сагата -Скитника еврейн...

    Коментиран от #11

    10:19 18.03.2026

  • 10 ФАКТ

    2 1 Отговор
    2022 беше 120 долара за барел. И ко? Умряхме ли?

    10:20 18.03.2026

  • 11 лъжеш

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Само незная що си товариш кармата.

    10:21 18.03.2026

  • 12 може може

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "предложение":

    Не ви видяхме вас докато президента на капиталистическа Русия искаше помощ, да сте наденали ватенки и нарамили мешки да ходите да помагате

    10:22 18.03.2026

  • 13 Заедин

    0 0 Отговор
    За един притял да питам, Украйна като беше жертва 4 години, сега чий го дири в Близкия изток и предлага техни морски дронове за нападения срещу Иран ? От жертва стана агресор, а Европа плати сметката и технологиите за целта. Защо Украйна не помогна на Иран като и тя е жертвата ?

    10:59 18.03.2026