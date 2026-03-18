Цените на петрола спаднаха с над 2 долара, но остават около 100 долара за барел

Цените на петрола намаляха с повече от 2 долара за барел в днешната азиатска търговия, компенсирайки частично вчерашния скок. Спадът последва информация, че правителството на Ирак и местните кюрдски власти са постигнали споразумение за възобновяване на износа на петрол от находищата в северната иракска провинция Киркук до турското пристанище Джейхан, което донякъде успокои опасенията относно доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Признаци за деескалация на американско-израелския конфликт с Иран обаче липсват, а петролните цени се колебаят около границата от 100 долара за барел през последните четири търговски сесии, допълва агенцията.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се понижиха с 2,26 долара или 2,19 на сто до 101,16 долара за барел към 06:29 часа българско време, след като регистрираха ръст от над 3 на сто при закриването на вчерашната сесия.

Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 2,99 долара или 3,11 на сто до 93,22 долара за барел.

Министърът на петрола на Ирак Хаян Абдел Гани заяви, че доставките на петрол от пристанището Джейхан се очаква да започнат днес в 09:00 часа българско време, съобщиха държавни медии.

Според представители от петролната индустрия Ирак се стреми да изнася поне по 100 000 барела суров петрол на ден през пристанището.

„Новината донесе известно облекчение на пазара. Всеки допълнителен обем, който се връща на пазара, е ценен при настоящата ситуация, така че цените се понижиха, за да отразят това“, заяви старшият анализатор на „Лондон сток иксчейндж груп“ (LSEG) Ан Фам.

Добивът на петрол от основните южни нефтени находища в Ирак, където се добива и изнася по-голямата част от суровия петрол на страната, е спаднал със 70 на сто до едва 1,3 млн. барела дневно, съобщиха по-рано през март за Ройтерс източници, запознати с въпроса.