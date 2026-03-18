Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел

18 Март, 2026 09:23 1 161 47

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран" на Мосад

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, като цитира информация на информационната агенция на иранската съдебна власт "Мизан", която съобщава, че името му е било Курош Кейвани, предаде БТА.

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад", според същия източник.

В продължаваща от десетилетия скрита война с Израел, Иран е екзекутирал мнозина, обвинени във връзки с Мосад и в улесняване на неговите операции в страната.

Междувременно Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, за чието убийство Израел беше съобщил по-рано снощи, предаде Франс Прес.

Али Лариджани е „получил сладката благодат на мъченичеството“, се казва в изявление на съвета, в което се добавя, синът на Лариджани и няколко негови телохранители също са били убити.

Погребенията на Лариджани, както и на генерал Голамреза Солеймани, който ръководеше паравоенните сили „Басидж“ и също убит от Израел снощи – ще се състоят тази сутрин в центъра на Техеран, заедно с тези на военнослужещите от иранската фрегата, потопена от САЩ на 4 март край бреговете на Шри Ланка, съобщиха агенциите Фарс и Тасним.

Според агенция Фарс Лариджани е бил атакуван от „американски и израелски изтребители в дома на дъщеря си“.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


  • 1 Пич

    31 5 Отговор
    А какво се очаква ?! Да го черпят зелена бира ли ?!

    Коментиран от #11, #13

    09:25 18.03.2026

  • 2 слава слава

    41 6 Отговор
    Бравоооо. У нас такива са 10 000 и нагло се наричат себе си "демократи"

    09:25 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега се започват масови екзекуции в Иран

    5 28 Отговор
    Тип Сталин/Путин

    09:26 18.03.2026

  • 6 Нагласени купени избори и окупация

    30 3 Отговор
    К. за "демокрацията" на еврейските западни РЕЖИМИ.

    09:26 18.03.2026

  • 7 Слава

    13 6 Отговор
    Иранският Петрохан е завършил правилно.

    09:26 18.03.2026

  • 8 Путин

    5 24 Отговор
    Ас не съм спирал със екзекуциите от десетилетия

    Коментиран от #10

    09:27 18.03.2026

  • 9 Явор Божанков

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Роден в НРБ":

    Аз също съм евреин

    09:28 18.03.2026

  • 10 Така се кове държава

    22 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    А не като западните сеп тики.

    09:29 18.03.2026

  • 11 Европеец

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е явно е очаквал ""демокрация"", ама не му се е получило.... Ако Иран устиска в тая война ще има много такива, които ще висят на въжетата..

    Коментиран от #27

    09:29 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мадуро ако

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    беше ги поел така, още щеше да е на власт. Така се полага на предателскитеПсета.

    09:32 18.03.2026

  • 14 гост

    25 1 Отговор
    Този поне е минал през съд, а не като еврейските терористи да убиват както казва тръмпоча" Когато и когото си поискат"!

    09:32 18.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стенли

    24 1 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима на айтоласите но това да се напада Иран беше голяма глупост и бай Дончо се оплете като пате в кълчища и сега отправя заплахи към съюзниците си, с какво точно го държи еврейския главо рез ние не знаем но явно се вижда зависимост от еврейския главо рез

    09:35 18.03.2026

  • 17 Обърка се с Дончо Ненормалника

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "ка Путин боклук":

    Досиетата ги показаха. Доказателства бол.

    09:36 18.03.2026

  • 18 Механик

    18 1 Отговор
    Окачили са на фадромата поредния предател. Голям кеф. Представям си как е риткал на въженцето.

    09:36 18.03.2026

  • 19 Украйна

    20 1 Отговор
    А Украйна отидe в близĸия изтoĸ и ĸaзa, чe щe пpeдocтaвя и мopcĸи дpoнoвe зa нaпaдeниe cpeщy Иpaн – чeтeтe нoвини, нe ceпpaвeтe нa yдapeни. Oтглeдaxмe (c нaши пapии тexнoлoгии) eднo мaлĸo aгpecopчe.

    09:37 18.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 2 Отговор
    Така се постъпва с предателите, продали се за долари или шекели.
    А у нас такива даже стават министър-председатели...

    09:38 18.03.2026

  • 22 Ами

    20 1 Отговор
    Така трябва да се процедира и със тукашните укролумпени..

    09:38 18.03.2026

  • 23 Ззз

    20 1 Отговор
    Долните отпадъци, буквално продаващи страните си за няколко шекела, са едно от най-гнycните неща на света.

    09:38 18.03.2026

  • 24 Агресора

    18 1 Отговор
    А Украйна отидe в близĸия изтoĸ и ĸaзa, чe щe пpeдocтaвя и мopcĸи дpoнoвe зa нaпaдeниe cpeщy Иpaн – чeтeтe нoвини, нe ceпpaвeтe нa yдapeни. Oтглeдaxмe (c нaши пapии тexнoлoгии) eднo мaлĸo aгpecopчe.

    Коментиран от #38

    09:39 18.03.2026

  • 25 Бай Дони има клипове

    19 1 Отговор

    До коментар #20 от "ка Путин боклу":

    как изнасилваДеца Досиетата излязаха на бял свят . Ти за целувки ми говориш,

    Коментиран от #29, #32

    09:40 18.03.2026

  • 26 Ако верно е

    17 1 Отговор
    бил шпионин, унищожавал е своята страна, за да получи пари от чужденците, значи си е заслужил присъдата. Ако и при нас така подходим, ще си върнем страната пак и ще си оправим бъдещето!

    09:40 18.03.2026

  • 27 Хаха

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    А ПЪК АКО ИМ ОСТАНАТ СВОБОДНИ ВЪЖЕТА, ША ИМ ПРАТИМ И ОТ ТУК ЕДНА ПРАТКА УКРОФИЛИ.

    09:42 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 покаби де

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Дони има клипове":

    Аз мога да ъи покажа клип
    Гугъл v=hkwFzEAWnQ4

    09:45 18.03.2026

  • 33 име

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "ка Путин боклу":

    Снимките, видеата и показанията са в досиетата Епщайн. Там Путин го няма, предимна западни политици са, но и зеления наркоман е минавал през тях, обработвали са го на онова място, дето слънце не огрява. Същото важи и за досиетата Панама, Путин го няма там, ама зеления наркоман е там

    Коментиран от #37

    09:46 18.03.2026

  • 34 А ние?

    17 1 Отговор
    Приемаме спокойно откритата окупация и чуждото управление или по-скоро унищожение?
    САЩ ни имат за аборигени и не се интересуват изобщо от нас. "Съюзници"? Пълна заблуда! Използват ни на 100% само за техните интереси. А урсулите? 12-те звезди на знамето на ЕС са "12-те звезди на Израел"! Който мисли още, че е лъжа, да намери сам в нета обяснението, "защо знамето на ЕС съдържа тези 12 звезди..?.", от "кде са се взели"? И ще го намерите, обаче в чуждата преса, на немски и английски. В нашата няма!

    09:46 18.03.2026

  • 35 Уникално

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Роден в НРБ":

    Чел ли си наказателния кодикс в честа за подстрековане към престъпления

    09:49 18.03.2026

  • 36 Язък,

    8 0 Отговор
    няма да може да си харчи обявената награда от 10 милиона долъра! Но пък от друга страна са спестени пари.

    09:52 18.03.2026

  • 37 така КАЗВАШ

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    Но не ПОКАЗВАШ. ФАКТ.
    А за други има и снимки и видеа.
    Едно са думи, друго са факти.
    Единия МОЖЕ БИ с 16 годишни (в Исляма ги женят на 13), за другия ФАКТ снимки с 5 годишни.

    09:52 18.03.2026

  • 38 Не е украйна

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Агресора":

    това е фашистката, хазарска хунта, която взе властта 2014 г с военен преврат в куиев! Украйна, това е всичкият народ там, не е само една малка група чужденци, седнали на власт с помоща на САЩ! А при нас? Дали ти си позволил на САЩ да си докарат тука военните самолети на нашето цивилно летище? Значи "България" се е включила във войната на САЩ против Иран? Не, нали? Еми същото е и с укра и с Германия и с Франция и със съюза... Но и със сащ... От къде извадиха този перчем-пациент на епщайн, който вече прецака целият междунароен ред, толкова открито. Е сега вече всички живеем по "закона на джунглата"!

    09:53 18.03.2026

  • 39 Дзак

    3 0 Отговор
    Два реда тухли. Няма стиропор!

    09:54 18.03.2026

  • 40 Въпрос

    3 0 Отговор
    Кога почват екзекуциите на сътрудници на недружествени държави предостовящи данни, снимки или пpoсто лъжи, за да ни очернят?

    09:54 18.03.2026

  • 41 За предателите

    4 0 Отговор
    има само една участ,скоро и у нас,дай Боже!

    10:17 18.03.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор
    Вирааа Луд кранист съм майко

    10:21 18.03.2026

  • 43 Лука

    4 0 Отговор
    Вън нпо-тата от България !!!

    10:43 18.03.2026

  • 44 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Ако в България за шпионаж и предателство екзекутираха нямаше да остане нито един депутат ,министър и тн.

    10:48 18.03.2026

  • 45 Тръмпи

    1 2 Отговор
    Кагато няма какво друго да правиш и ядеш голям бой, от всякъде започват да ти се привиждат предатели и понеже си безпомощен, започваш да ги екзекутираш - Ирански синдром, ха ха ха!

    10:50 18.03.2026

  • 46 Ким Филби

    2 0 Отговор
    аматьорите ги.......
    бесят !!!

    10:51 18.03.2026

  • 47 Тръмпи

    1 1 Отговор
    Кагато няма какво друго да правиш и ядеш голям бой, от всякъде започват да ти се привиждат предатели и понеже си безпомощен, започваш да ги екзекутираш - Ирански синдром, ха ха ха!

    10:55 18.03.2026

