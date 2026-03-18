Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, като цитира информация на информационната агенция на иранската съдебна власт "Мизан", която съобщава, че името му е било Курош Кейвани, предаде БТА.

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад", според същия източник.

В продължаваща от десетилетия скрита война с Израел, Иран е екзекутирал мнозина, обвинени във връзки с Мосад и в улесняване на неговите операции в страната.

Междувременно Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, за чието убийство Израел беше съобщил по-рано снощи, предаде Франс Прес.

Али Лариджани е „получил сладката благодат на мъченичеството“, се казва в изявление на съвета, в което се добавя, синът на Лариджани и няколко негови телохранители също са били убити.

Погребенията на Лариджани, както и на генерал Голамреза Солеймани, който ръководеше паравоенните сили „Басидж“ и също убит от Израел снощи – ще се състоят тази сутрин в центъра на Техеран, заедно с тези на военнослужещите от иранската фрегата, потопена от САЩ на 4 март край бреговете на Шри Ланка, съобщиха агенциите Фарс и Тасним.

Според агенция Фарс Лариджани е бил атакуван от „американски и израелски изтребители в дома на дъщеря си“.