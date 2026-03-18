Забравените жертви на войната в Иран

Зад фронтовите линии на всяка война има засегнати, чието страдание често се пренебрегва: хората, чието оцеляване зависи от редовния прием на медикаменти, лекарски визити или жизненоважни терапии. За тях войната означава не само експлозии и разрушения – тя слага рязък край и на лечението им.
Болни от рак, хемофилия, диабет: всички те имат нужда от спешна помощ
Фатема С. е една от тези жертви. Жената е болна от рак. „Имам спешна нужда от операция“, казва тя пред ДВ. Състоянието ѝ е критично, но е получила дата чак за април, а и няма възможност да се свърже с нужния ѝ специалист.
Точният брой на пациентите като нея, които са изложени на огромен психически натиск, трудно може да се определи. Става дума за болните от рак, които имат нужда от непрекъсната химиотерапия, за хората с мултиплена склероза, които са зависими от специални медикаменти, за диабетиците, чийто живот е застрашен без инсулин. В тази група са и пациентите с таласемия, които имат нужда от редовно преливане на кръв, както и хората с хемофилия, за които и най-дребните наранявания могат да бъдат опасни за живота.
От началото на войната съобщенията за затворени частни клиники и медицински центрове в Иран стават все повече. Някои лекари са напуснали градовете, засегнати от продължаващите атаки.
Тежките последствия от срива в комуникациите
Персоналът в болниците не е достатъчен, планирани операции се отлагат, а жизненоважни манипулации като ваксинации и лечението на хронични заболявания се прекъсват, казват пред ДВ двамата лекари и правозащитници д-р Хасан Наиб Хашим и д-р Хамид Хематпур. Те са от ирански произход, живеят в Австрия, но поддържат връзки с медицинския персонал в родината си. Медиците предупреждават за ескалация на кризата, която може да доведе до пълен срив на здравната система: „В момента някои специалисти в Техеран трябва да обслужват от 200 до 300 пациенти, което е многократно повече от обичайния капацитет“, посочва радиологът Хематпур.
Той разказва за прекъсвания на тока след бомбардировки, които парализират болниците, но и за комуникационни сривове, които допълнително затрудняват работата на лекарите. „Когато връзките през интернет и телефоните са нестабилни, медицинската координация става почти невъзможна.“
След избухването на войната властите в Иран отново изключиха интернет. Много лекари, които от съображения за сигурност временно са заминали за северната част на страната, нямат дори информация за колегите си. Телемедицинските консултации са прекратени почти изцяло. При тези обстоятелства много хронично болни вече нямат достъп до лекарска помощ или до спешно неоходимите им медикаменти.
Страх от следващи проблеми и липса на медикаменти
Пациентите, които трябва дългосрочно да взимат лекарства, са особено разтревожени. Някои медикаменти трябва да се съхраняват при определена температура, а спиранията на тока правят това невъзможно. Същевременно осигуряването на лекарства става все по-трудно заради проблеми с вноса.
Въпреки постоянните уверения на иранското здравно министерство, че разполага с достатъчно „стратегически запаси“, реалността е съвсем различна: тези запаси или изобщо не съществуват, или не могат да бъдат разпределени.
Това представлява заплаха за живота на хората с хемофилия или редки генетични заболявания, изтъква д-р Хематпур. Много от лекарствата за тях и без това не могат да бъдат набавени свободно. А ако проблемите с осигуряването им продължат със седмици, тези пациенти са застрашени от необратимо увреждане на здравето. Освен това лекарят предупреждава, че рязко нарастващият брой на пострадали от войната може бързо да претовари здравната система. В някои региони вече се е стигнало дори да липсата на най-основни медикаменти и антибиотици.
Засегнато е правото на живот
„По време на война най-напред е засегнато най-важното право – правото на живот. Щом то се окаже в опасност, почти неизбежно следват други нарушения – например на правото на медицинско обслужване“, обяснява д-р Хасан Наиб Хашем. „Опитът от предишни конфликти показва, че броят на ранените е от три до шест пъти по-висок от броя на жертвите, при това мнозина са с увреждания до живот“, казва той. По данни на Световната здравна организация от началото на войната в Иран са загинали най-малко 1255 души, а ранените са над 15 000. Има убити лекари, а много здравни заведения са увредени или изцяло разрушени.
Автори: Елина Фархади
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаааа
Коментиран от #6, #11, #12
10:29 18.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Карго 200
10:30 18.03.2026
4 А защо не пишете
Коментиран от #24
10:34 18.03.2026
5 Карго 200
10:35 18.03.2026
6 Хмм
До коментар #1 от "мдаааа":защото зеленски свободно се разхожда по света, дори гости приема, нашите се изредиха да го посещават в Киев, хайде да отидат в Техеран или Дубай, или Тел Авив
Коментиран от #16
10:36 18.03.2026
7 наблюдател
10:36 18.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
Коментиран от #13
10:37 18.03.2026
10 Питам
Коментиран от #30
10:39 18.03.2026
11 Защото
До коментар #1 от "мдаааа":Фашизираната копейка е бевъзвратно облъчена и иска пропаганда,която храни комплексите й. Не случайно копейка е в женски род, не случайна кумирът им е с име напомнящо някои женски части. Съчувствито и правилната им оценка е притапено на нула. Роболепието на копейките е тахната природа,роболепие към тирани. За тях свободата е нещо чуждо,плаши ги. Европа към която се стремят милиони и е дом на копейката е пропагандно намразена. Съсипаният им живот вреди и на обществото
Коментиран от #14
10:41 18.03.2026
12 Боко
До коментар #1 от "мдаааа":Мдаа викаш като ти го натепам у ауспухо !
Да не ти го е ръгнал някой друг , че аз не съм в момента🤨
Коментиран от #25
10:41 18.03.2026
13 ...
До коментар #9 от "Механик":Това не е пълномащабна война, а операция за унищожаване на военния капацитет на режима.
10:42 18.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карго 200
Коментиран от #22
10:44 18.03.2026
16 Голямата разлика е
До коментар #6 от "Хмм":че САЩ успяха да превземат въздушно пространство на Иран, а Русия не може да превземе украинското въздушно пространство.
Коментиран от #17
10:47 18.03.2026
17 Хмм
До коментар #16 от "Голямата разлика е":и над Дубай и Тел Авив ли?
Коментиран от #28
10:50 18.03.2026
18 Бря каква стана тя
Иншала, както казват аятоласите брадати!
10:53 18.03.2026
19 Хммм
НЯМА. До вчера дойче зелето пригласяше на америте и призоваваше и Европа да участва в унищожаването на Иран щото били много опасни за света, а днес се загрижили за болните в Иран. То бива, бива ама чак толкова не бива, освен ако това не е някоя върховна евроатлантическа ценност.
Коментиран от #21
10:55 18.03.2026
20 И Киев е Руски
Коментиран от #23, #26
10:57 18.03.2026
21 Има голяма разлика
До коментар #19 от "Хммм":Между унищожаване на режима на аятоласите и унищожаването на Иран. Никой не е призовавал за унищожаване на Иран.
11:00 18.03.2026
22 Те хората
До коментар #15 от "Карго 200":обратното казваха, ама ти пак не си разбрал.
11:01 18.03.2026
23 Руското население намалява
До коментар #20 от "И Киев е Руски":Затова са поканалени за заселване 2 милиона талибани.
11:03 18.03.2026
24 точно така
До коментар #4 от "А защо не пишете":50 000 болници и 200 000 културни обекта. Смешко.
11:08 18.03.2026
25 Глупак
До коментар #12 от "Боко":Снига си плашил гарги с шикалка
11:10 18.03.2026
26 Питащ
До коментар #20 от "И Киев е Руски":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #27
11:11 18.03.2026
27 Първанов
До коментар #26 от "Питащ":Хубав въпрос!
11:17 18.03.2026
28 Разбира се
До коментар #17 от "Хмм":че да.
11:21 18.03.2026
29 Фактолог
Основното заключение на доклада е, че недостигът на американски и израелски отбранителни запаси е станал изключително сериозен.
Най-малко 200 американски войници са убити, а над 3000 са ранени.
Освен това са унищожени 150 ракетни установки, 23 ракетни системи „Пейтриът“, общо 37 самолета и хеликоптера и 43% от складовете за оръжие.
Това е само за първите 7 дни!
Коментиран от #31
11:24 18.03.2026
30 На хладно
До коментар #10 от "Питам":в един шкаф с етикет завързан на палеца на десния му крак....
11:25 18.03.2026
31 Фалшиви кадри и информация
До коментар #29 от "Фактолог":заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.
11:27 18.03.2026