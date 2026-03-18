Забравените жертви на войната в Иран

18 Март, 2026 10:24 862 31

Военните удари на САЩ и Израел превърнаха милиони иранци в двойни жертви - те останаха без лекарства и без достъп до жизненоважни терапии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Зад фронтовите линии на всяка война има засегнати, чието страдание често се пренебрегва: хората, чието оцеляване зависи от редовния прием на медикаменти, лекарски визити или жизненоважни терапии. За тях войната означава не само експлозии и разрушения – тя слага рязък край и на лечението им.

Болни от рак, хемофилия, диабет: всички те имат нужда от спешна помощ

Фатема С. е една от тези жертви. Жената е болна от рак. „Имам спешна нужда от операция“, казва тя пред ДВ. Състоянието ѝ е критично, но е получила дата чак за април, а и няма възможност да се свърже с нужния ѝ специалист.

Точният брой на пациентите като нея, които са изложени на огромен психически натиск, трудно може да се определи. Става дума за болните от рак, които имат нужда от непрекъсната химиотерапия, за хората с мултиплена склероза, които са зависими от специални медикаменти, за диабетиците, чийто живот е застрашен без инсулин. В тази група са и пациентите с таласемия, които имат нужда от редовно преливане на кръв, както и хората с хемофилия, за които и най-дребните наранявания могат да бъдат опасни за живота.

От началото на войната съобщенията за затворени частни клиники и медицински центрове в Иран стават все повече. Някои лекари са напуснали градовете, засегнати от продължаващите атаки.

Тежките последствия от срива в комуникациите

Персоналът в болниците не е достатъчен, планирани операции се отлагат, а жизненоважни манипулации като ваксинации и лечението на хронични заболявания се прекъсват, казват пред ДВ двамата лекари и правозащитници д-р Хасан Наиб Хашим и д-р Хамид Хематпур. Те са от ирански произход, живеят в Австрия, но поддържат връзки с медицинския персонал в родината си. Медиците предупреждават за ескалация на кризата, която може да доведе до пълен срив на здравната система: „В момента някои специалисти в Техеран трябва да обслужват от 200 до 300 пациенти, което е многократно повече от обичайния капацитет“, посочва радиологът Хематпур.

Той разказва за прекъсвания на тока след бомбардировки, които парализират болниците, но и за комуникационни сривове, които допълнително затрудняват работата на лекарите. „Когато връзките през интернет и телефоните са нестабилни, медицинската координация става почти невъзможна.“

След избухването на войната властите в Иран отново изключиха интернет. Много лекари, които от съображения за сигурност временно са заминали за северната част на страната, нямат дори информация за колегите си. Телемедицинските консултации са прекратени почти изцяло. При тези обстоятелства много хронично болни вече нямат достъп до лекарска помощ или до спешно неоходимите им медикаменти.

Страх от следващи проблеми и липса на медикаменти

Пациентите, които трябва дългосрочно да взимат лекарства, са особено разтревожени. Някои медикаменти трябва да се съхраняват при определена температура, а спиранията на тока правят това невъзможно. Същевременно осигуряването на лекарства става все по-трудно заради проблеми с вноса.

Въпреки постоянните уверения на иранското здравно министерство, че разполага с достатъчно „стратегически запаси“, реалността е съвсем различна: тези запаси или изобщо не съществуват, или не могат да бъдат разпределени.

Това представлява заплаха за живота на хората с хемофилия или редки генетични заболявания, изтъква д-р Хематпур. Много от лекарствата за тях и без това не могат да бъдат набавени свободно. А ако проблемите с осигуряването им продължат със седмици, тези пациенти са застрашени от необратимо увреждане на здравето. Освен това лекарят предупреждава, че рязко нарастващият брой на пострадали от войната може бързо да претовари здравната система. В някои региони вече се е стигнало дори да липсата на най-основни медикаменти и антибиотици.

Засегнато е правото на живот

„По време на война най-напред е засегнато най-важното право – правото на живот. Щом то се окаже в опасност, почти неизбежно следват други нарушения – например на правото на медицинско обслужване“, обяснява д-р Хасан Наиб Хашем. „Опитът от предишни конфликти показва, че броят на ранените е от три до шест пъти по-висок от броя на жертвите, при това мнозина са с увреждания до живот“, казва той. По данни на Световната здравна организация от началото на войната в Иран са загинали най-малко 1255 души, а ранените са над 15 000. Има убити лекари, а много здравни заведения са увредени или изцяло разрушени.

Автори: Елина Фархади


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мдаааа

    8 15 Отговор
    Що няма такава статия за Украйна която години е тероризирана от русофашагите и еврея по майчина линия Шаломов (ка Путин). Май болката за чалмите от 2 седмици ви е по-голяма от тази на християните от Украйна с години.

    Коментиран от #6, #11, #12

    10:29 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Карго 200

    4 7 Отговор
    💥 При нощните удари са убити 300 командири и полеви служители на Басидж, като целта са били ключови командни, логистични и оперативни центрове в Техеран. Сред критично засегнатите съоръжения са щабът на корпуса Мохамед Расулолах, командният център на Имам Хади и батальоните на Имам Али, което сериозно е намалило способността на Басидж да се мобилизира срещу протестите и да поддържа вътрешен контрол.

    10:30 18.03.2026

  • 4 А защо не пишете

    6 5 Отговор
    Над 130 болници са ударени. Над 50 исторически и културни обекти, спортен комплекс създаден за олимпийски игри - също, киселинен дъжд причинен от удар по нефтената инфраструктура. За половин дограма счупена в Украйна ревът е до Бога а за тези неща мълчите.

    Коментиран от #24

    10:34 18.03.2026

  • 5 Карго 200

    3 7 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    10:35 18.03.2026

  • 6 Хмм

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    защото зеленски свободно се разхожда по света, дори гости приема, нашите се изредиха да го посещават в Киев, хайде да отидат в Техеран или Дубай, или Тел Авив

    Коментиран от #16

    10:36 18.03.2026

  • 7 наблюдател

    4 5 Отговор
    московските терористи от четири години бомбардират украинците на които путин разруши дори и болниците а иранците за две седмици и ревнаха по медиите колко страшно било

    10:36 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    7 4 Отговор
    Абе, защо се споменава с половин уста "военните удари на САЩ и Израел", а не се тръби "С нищо непредизвиканата, ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА"??? М?

    Коментиран от #13

    10:37 18.03.2026

  • 10 Питам

    3 6 Отговор
    А къде е Нетаняху?

    Коментиран от #30

    10:39 18.03.2026

  • 11 Защото

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Фашизираната копейка е бевъзвратно облъчена и иска пропаганда,която храни комплексите й. Не случайно копейка е в женски род, не случайна кумирът им е с име напомнящо някои женски части. Съчувствито и правилната им оценка е притапено на нула. Роболепието на копейките е тахната природа,роболепие към тирани. За тях свободата е нещо чуждо,плаши ги. Европа към която се стремят милиони и е дом на копейката е пропагандно намразена. Съсипаният им живот вреди и на обществото

    Коментиран от #14

    10:41 18.03.2026

  • 12 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Мдаа викаш като ти го натепам у ауспухо !
    Да не ти го е ръгнал някой друг , че аз не съм в момента🤨

    Коментиран от #25

    10:41 18.03.2026

  • 13 ...

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Това не е пълномащабна война, а операция за унищожаване на военния капацитет на режима.

    10:42 18.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карго 200

    0 4 Отговор
    Хората, които ви лъжеха, че Русия е трябвало да атакува Украйна, защото убива собствените си граждани, сега казват, че САЩ не могат да атакуват Иран, когато всъщност убива собствените си граждани.

    Коментиран от #22

    10:44 18.03.2026

  • 16 Голямата разлика е

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    че САЩ успяха да превземат въздушно пространство на Иран, а Русия не може да превземе украинското въздушно пространство.

    Коментиран от #17

    10:47 18.03.2026

  • 17 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Голямата разлика е":

    и над Дубай и Тел Авив ли?

    Коментиран от #28

    10:50 18.03.2026

  • 18 Бря каква стана тя

    1 1 Отговор
    Ау, ужас! Трагедия! Иранците и Руснаците не могат да живеят без произвежданите от Еврейските фармацефтични компании лекарства.

    Иншала, както казват аятоласите брадати!

    10:53 18.03.2026

  • 19 Хммм

    1 3 Отговор
    Е по-голямо лицемерие от това
    НЯМА. До вчера дойче зелето пригласяше на америте и призоваваше и Европа да участва в унищожаването на Иран щото били много опасни за света, а днес се загрижили за болните в Иран. То бива, бива ама чак толкова не бива, освен ако това не е някоя върховна евроатлантическа ценност.

    Коментиран от #21

    10:55 18.03.2026

  • 20 И Киев е Руски

    2 5 Отговор
    Важното е че Русия си връща територията и увеличава населението си

    Коментиран от #23, #26

    10:57 18.03.2026

  • 21 Има голяма разлика

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хммм":

    Между унищожаване на режима на аятоласите и унищожаването на Иран. Никой не е призовавал за унищожаване на Иран.

    11:00 18.03.2026

  • 22 Те хората

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    обратното казваха, ама ти пак не си разбрал.

    11:01 18.03.2026

  • 23 Руското население намалява

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Затова са поканалени за заселване 2 милиона талибани.

    11:03 18.03.2026

  • 24 точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "А защо не пишете":

    50 000 болници и 200 000 културни обекта. Смешко.

    11:08 18.03.2026

  • 25 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боко":

    Снига си плашил гарги с шикалка

    11:10 18.03.2026

  • 26 Питащ

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #27

    11:11 18.03.2026

  • 27 Първанов

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Питащ":

    Хубав въпрос!

    11:17 18.03.2026

  • 28 Разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    че да.

    11:21 18.03.2026

  • 29 Фактолог

    2 1 Отговор
    Регионални източници предоставиха на Иран оценка на щетите, нанесени на американските военни през първите седем дни от войната.

    Основното заключение на доклада е, че недостигът на американски и израелски отбранителни запаси е станал изключително сериозен.

    Най-малко 200 американски войници са убити, а над 3000 са ранени.

    Освен това са унищожени 150 ракетни установки, 23 ракетни системи „Пейтриът“, общо 37 самолета и хеликоптера и 43% от складовете за оръжие.

    Това е само за първите 7 дни!

    Коментиран от #31

    11:24 18.03.2026

  • 30 На хладно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    в един шкаф с етикет завързан на палеца на десния му крак....

    11:25 18.03.2026

  • 31 Фалшиви кадри и информация

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Фактолог":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    11:27 18.03.2026

